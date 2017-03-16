Олег Полухин: Закрыть кальянные пока не получается

Кальянная, которая находится буквально в десяти метрах от нашего социально-теологического факультета по улице Преображенской, не даёт нам покоя уже несколько лет. По уверениям правоохранительных органов, администрации Белгорода в рамках закона никаких мер к этой кальянной принять невозможно. Закрыть, переместить её нельзя. Так они полагают. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ», депутат Белгородской областной Думы