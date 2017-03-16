Олег Полухин: Закрыть кальянные пока не получается

Posted 16 марта 2017, 11:45
Published 16 марта 2017, 11:45
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Кальянная, которая находится буквально в десяти метрах от нашего социально-теологического факультета по улице Преображенской, не даёт нам покоя уже несколько лет. По уверениям правоохранительных органов, администрации Белгорода в рамках закона никаких мер к этой кальянной принять невозможно. Закрыть, переместить её нельзя. Так они полагают. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ», депутат Белгородской областной Думы
По мнению главы вуза, следует искать новые пути положительного влияния на криминогенную обстановку.
Кальянных всё больше становится в области. Это место не только курения кальяна, это место распространения наркотиков. Это известно. С этим надо что-то делать. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ», депутат Белгородской областной Думы
С проблемой пытаются справиться и региональные правоохранители.
На территории области открывается большое число кальянных, которые посещает значительная часть нашей молодёжи. Мы уже выступали с инициативой организации межведомственных рейдовых мероприятий по указанным заведениям. Если будет поддержка депутатов в этом направлении, результат будет налицо. Мы добились решения убрать вывески с этих организаций. Виктор Пестеревначальник управления МВД по Белгородской области
Напомним, что против распространения кальянных высказывалсягубернатор Белгородской области Евгений Савченко.