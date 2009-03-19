Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2009,, 08:30

Published 19 марта 2009,, 08:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области возбуждены уголовные дела за мошенничество с пособиями по безработице

19 марта 2009, 08:30
В марте этого года сотрудники Алексеевской межрайонной прокуратуры совместно с районным ОВД проверили соблюдение законности получения пособий по безработице жителями района.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, трое жителей Алексеевки обратились весной 2008 года в городской центр занятости с заявления о признании их безработными. Встав на учёт, мужчины стали получать пособие.

Спустя время они устроились на работу, но не уведомили об этом центр занятости. И в течение нескольких месяцев получали и зарплату, и пособие по безработице, зная, что это является нарушением федерального законодательства.

Таким образом, сообщает пресс-служба прокуратуры, граждане путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений незаконно получали пособие по безработице, в результате чего причинили государству материальный ущерб.

По данным фактам районный ОВД возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

#Новости#Происшествия#Мошенничество#Мария#Безработица#Кризис#Центр занятости
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18