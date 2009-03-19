В Белгородской области возбуждены уголовные дела за мошенничество с пособиями по безработице

Posted 19 марта 2009,, 08:30
Published 19 марта 2009,, 08:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, трое жителей Алексеевки обратились весной 2008 года в городской центр занятости с заявления о признании их безработными. Встав на учёт, мужчины стали получать пособие.
Спустя время они устроились на работу, но не уведомили об этом центр занятости. И в течение нескольких месяцев получали и зарплату, и пособие по безработице, зная, что это является нарушением федерального законодательства.
Таким образом, сообщает пресс-служба прокуратуры, граждане путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений незаконно получали пособие по безработице, в результате чего причинили государству материальный ущерб.
По данным фактам районный ОВД возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».