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Переживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в Белгороде
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«В ковид было легче». Владелец «Потапыча» — о бизнесе в Белгороде
30 апреля, 17:00
2023
Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде
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2022
Быть оптимистом и «держать нос по ветру»: как выживать белгородскому бизнесу?
29 декабря 2022, 06:57
Как правильно экономить: советы белгородцев по сохранению бюджета
25 марта 2022, 17:20

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