Белгородский вестник

20 показателей эффективности
губернатора белгородской области
Вячеслава Гладкова

Указом президента в 2024 году утверждены показатели эффективности для глав регионов. Редакция Бел.Ру решила выяснить, на каком уровне эти показатели в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков ярко проявил себя после начала СВО и остается в числе самых сильных глав регионов с точки зрения Кремля. Однако как его работу оценят с точки зрения новых критериев? Мы подсчитали статистику, провели опросы и поговорили с экспертами.

Критерии эффективности

Перечень показателей эффективности для глав регионов и органов исполнительной власти субъектов РФ, утвержденные президентским указом:

  1.  Доверие к власти
  2. Численность населения субъекта Российской Федерации
  3. Суммарный коэффициент рождаемости
  4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
  5. Уровень бедности
  6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом
  7. Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства
  8. Уровень образования
  9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
  10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
  11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
  12. Количество семей, улучшивших жилищные условия
  13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости
  14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах
  15. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам
  16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах
  17. Качество окружающей среды.
  18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения
  19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
  20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства
  21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.

Доверие к власти

Один из трёх показателей, которые оцениваются не по статистическим данным, а по социологии. Журналисты Бел.Ру провели опрос в Telegram-канале, задав читателям вопрос о степени доверия к власти. Выбрать можно было из трёх вариантов ответа: «да», «нет» и «не знаю». В первом опросе проголосовало чуть меньше 1,4 тыс. человек. 36 %, или 499 голосов, было отдано в пользу доверия к власти, 40 %, или 562 человека, выбрали противоположный вариант, а ещё 24 %, или 330 белгородцев, не смогли оценить уровень доверия к власти.

Александр I
из альбома «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом». 1896 г.
Крестный ход
Cборник дорожных очерков 1766 г.

Численность населения субъекта Российской Федерации

По оценке на 2024 год, в Белгородской области проживает 1 500 659 человек.

Комментарий эксперта

Илья Гращенков

президент Фонда «Центр развития региональной политики»

Как отметил эксперт, среди сильных сторон губернатора – налаживание коммуникации между властью и жителями. 

“Это то, что сейчас нужно на сложных прифронтовых территориях. К примеру, предыдущий курский губернатор эту проверку не прошёл. Определённые проблемы и напряжённости есть и у других губернаторов, которые так или иначе сталкиваются с проблемами, связанные с военным конфликтом. Гладков в этом плане оказался идеальной фигурой”.

Вторая сильная сторона Гладкова, по мнению эксперта, что он себя позиционирует как губернатор мирного времени в прифронтовой территории.

“Он не идёт по пути военизации и милитаризации жизни, а также соответствующих издержек, а старается реализовывать все те задачи мирного времени, которые были ранее поставлены, но с поправкой на сложности. Это сильная сторона, которая помогает выдерживать основную задачу губернатора – делать жизнь региона лучше, строить инфраструктуру, привлекать инвестиции и т.д.”.

Третья сильная сторона — это умение быть политиком, вырабатывать стратегии, решения, которые реализуются конкретно здесь и сейчас в Белгородской области, но позже могут быть и мультиплицированы на другие регионы, в том числе и на те, которые находятся в схожей ситуации (прифронтовые).  Среди слабых сторон, как у всех губернаторов, спикер отметил несоответствие принимаемых решений ожиданиям жителей. 

“Например, губернатор принимает решение, которое он может позволить в сложной ситуации, но люди воспринимают его с недостаточным энтузиазмом. Это ляжет в оценку новых KPI - при помощи социологии можно будет увидеть, как оценивает работу губернатора люди”.

Суммарный коэффициент рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, это с 15 до 50 лет. Показатель не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости. В 2023 году в Белгородской области данный показатель находится на уровне 1,12.

Сибирская семейная жизнь
Reise nach West-Sibirien (Берлин, 1879)
Старая церковная картина
The boy travellers in the Russian empire... Knox, Thomas Wallace, 1886.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

По данным 2023 года, в регионе в среднем продолжительность жизни оценивалась в 73,7 года. Для женщин – 79,27 года, а для мужчин 68,16.

Уровень бедности

5,6 % жителей Белгородской области имеют доход ниже регионального прожиточного минимума. С 2020 года этот показатель сократился на 1,6 %.

Молельщики
La Russia descritta e illustrata (Милан, 1877)
Кулачный бой
из книги «St. Petersburgh- A Journal of Travels To And From That Capital» Лондон, 1828

Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом

Ещё один показатель, который оценивают по общественному мнению, это условия для занятий спортом. Опять мы опубликовали опрос в Telegram-канале с вариантами «да», «нет» и «хотелось бы больше». Оставили своё мнение почти 1,3 тыс. человек. Удовлетворены этим 30 %, или 383 респондента, считают, что необходимо улучшать условия для занятий, 41 %, или 516 опрошенных, а полностью недовольны 29 %, или 372 человека.

Комментарий эксперта

Сергей Старовойтов

политолог, генеральный директор аналитического экспертного центра «Клуб Регионов»

Как отметил специалист, Вячеслав Гладков - один из самых ярких российских губернаторов и вся его деятельность проходит на виду не только в регионе, но и на федеральном уровне.Спикер добавил, что действия белгородского губернатора позитивно и высоко оцениваются президентом, правительством и экспертным сообществом. Это обусловлено несколькими факторами. 

«Через год, когда Гладков пришёл к управлению Белгородской области, случились общеизвестные события. Регион первым принял удар. Белгородская область первая перешла в формат прифронтовой территории, поэтому все управленческие практики, которые реализовывал Гладков в Белгородской области, разрабатывались с нуля. До этого не существовало технологии управления регионом в прифронтовой ситуации. Гладков и его команда вынуждены были это осваивать, а часть разрабатывать с нуля в «горячих» условиях. Гладков с этим справился. Именно поэтому президент очень высоко его оценивает».

Эксперт также добавил, что Гладков собрал команду, которая справлялась с ситуацией.

«Постоянная ротация, отставки, перемещения — это тоже часть его управленческого стиля. Он очень тонко настраивает управленческие элементы, не допуская застоя. Как только ему кажется, что человек не справляется на любом уровне, он тут же его меняет, кого-то повышает, кого-то понижает, кого-то увольняет, активно работает с силовиками».

При этом, как отметил политолог, основной риск, который сейчас существует, это физическая усталость. 

«Мы видим, что Гладков работает без отпусков. Он чувствует ответственность перед президентом и жителями. Команда тоже устаёт, не все справляются. С точки зрения экономики я не вижу особых рисков. Вся страна помогает, вопрос на личном контроле президента, что не позволит Белгородской области, например, остаться с финансовыми сложностями. Здесь Гладков тоже выстроил очень грамотную коммуникацию с федеральным центром.  Белгородская область находится на особом счету».

Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства

Последний из пунктов оценки эффективности губернаторов, который требует проведения опросов, а не оценивается подсчётом. Опять же редакция Бел.Ру создала опрос в Telegram-канале, в котором проголосовало 1,3 тыс. человек. За вариант «да» оставили голос 34 %, или 439 участников, 42 %, или 546, выразили мнение, что условия надо улучшать, а ещё 24 %, или 320 человек, недовольны полностью.

Русская пехота
гравюра Ж.Б. Ревиля, 1836 г.
-
Гравюра из Азбуковника бурцева (1637)

Уровень образования

Уровень образования в 2023 году в регионе был на уровне 83,52%. Показатель рассчитывается на основе данных по доступности дошкольного образования, доле населения в возрасте от 15 до 21 года, которые охвачены образованием, доле работающих с профессиональным образованием и доле граждан, которые получили профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование.

С 2021 года этот показатель вырос в Белгородской области почти на 6 %.

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Этот показатель в Белгородской области в 2023 году был на уровне 41,6 %. При расчёте используют данные о количестве детей, которые занимаются дополнительным образованием, долю детей и молодёжи до 30 лет, у которых выявили таланты, долю талантливых, которые получили господдержку.

Русские плотники за работой
The boy travellers in the Russian empire... Knox, Thomas Wallace, 1886.
Переноска лодки-струга русскими промысловиками
Фрагмент карты окрестностей Колы из «Путешествия» Гемскерка. XVI век

Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность

В Белгородской области этот показатель на 2024 год составляет 6,49 %. Рассчитывается он по формуле: общая численность волонтёров на базе различных организаций / численность населения старше 7 лет. Рост с 2022 года на 1,2 %.

Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности

Тут в Белгородской области в 2023 году показатель оценили в 435,3 %. Для расчёта учитывают различные меры для вовлечения молодёжи в мероприятиях патриотического и не только характера, гранты на поддержку таких, количество реализуемых проектов, с помощь НКО и многое другое. Рост показателя с 2021 года на 283,8 %

Верховая езда казаков
Reise nach West-Sibirien (Берлин, 1879)
I bambini delle diverse nazioni
Firenze, Bemporad, 1890

Количество семей, улучшивших жилищные условия

В регионе в 2024 году данный показатель находится на значении 44 тыс. семей. Для сравнения, в 2020 году всего 33 тыс. семей улучшили жилищные условия.

Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости

За 2023 год в Белгородской области возвели 1,2 млн квадратных метров. В 2024 году застройщики возвели 853,2 тыс. квадратных метров жилья

Медведчики. Старая Москва
Аполлинарий Васнецов. — М.: Белый город, 2001.
Сельский праздник
The boy travellers in the Russian empire... Knox, Thomas Wallace, 1886.

Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах

В Белгородской области опорными населёнными пунктами считаются Алексеевка, Борисовка, Валуйки, Вейделевка, Волоконовка, Грайворон, Ивня, Короча, Красное, Бирюч, Красная Яруга, Новый Оскол, Прохоровка, Ракитное, Ровеньки, Чернянка и Шебекино. В индексе качества городской среды, который составляют в рамках соответствующего нацпроекта, есть значения этого показателя только для городов, но для посёлков его не составляют. 

Так получается, что в Алексеевке индекс – 187, в Валуйках – 207, в Грайвороне – 220, в Короче – 223, в Бирюче – 180, в Новом Осколе – 212, а в Шебекино – 219.В среднем индекс качества городской среды в Белгородской области оценивается в 214 баллов из 360 (данные 2023 года). Неблагоприятным с точки зрения городской среды считается только Бирюч.

Комментарий эксперта

Евгений Минченко

президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» и директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ

Как отметил эксперт, Вячеслав Гладков является одним из эталонных глав регионов, а на закрытых совещаниях его регулярно ставят в пример с точки зрения эффективности коммуникации с избирателями. 

 «Вячеслав Гладков, придя в очень непростую область, где долгие годы было доминирование одной группы, сумел перенастроить элиты под себя. В том числе поэтому удалось создать рабочую атмосферу в ситуации после начала СВО».

Эксперт добавил, что сегодня самое влиятельное средство массовой информации региона - это Telegram-канал губернатора.  

«Те экстраординарные задачи, которые стоят перед Вячеславом Гладковым, требуют неординарного менеджмента и во многом зависят не только от него, но и от поддержки федеральных структур, силовиков, финансовой поддержки и т.д.»

Спикер добавил, что, по мнению экспертного сообщества, рейтинг Вячеслава Гладкова достаточно высокий. Кроме этого, он находится в «зелёной» зоне в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который подготовили эксперты холдинга «Минченко Консалтинг».

Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения
(включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам

На конец 2024 года в Белгородской области 85,57 % дорог были в состоянии, которое соответствует нормам. С 2021 года доля дорог, соответствующих нормативам, увеличилась на 3,7 %.

Тройка
The boy travellers in the Russian empire... Knox, Thomas Wallace, 1886.
Их королевские Высочества принц и принцесса Пьемонтские в экипаже конно-железной дороги перед Николаевским вокзалом.
Гравюра Э. Дамюллера с рисунка А. Бальдингера 1860-1880-х гг.

Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах

Для этого показателя доступны только общероссийские показатели. 13,6 % - доля транспортных средств общественного транспорта, которые имеют срок эксплуатации не выше нормативного (конец 2024 года).

Качество окружающей среды

Качество окружающей среды в Белгородской области в 2023 году оценили в 120,33 %. Тут учитывают, какие меры принимаются для охраны водных объектов, воздуха, леса, качество обращения с отходами, а также фактическое загрязнение окружающей среды. С 2020 года качество окружающей среды в Белгородской области улучшилось на 25 %.

Павловский парк
Гравюра И. Ческого с картины С. Щедрина
Русские торговцы рыбой
Гравюра. Лавис. Жан Батист Лепренс.

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

По данным 2023 года, в Белгородской области индекс роста реального денежного дохода населения составляет 110,6 %.

По сравнению с 2021 годом, темпы выросли на 9 %.

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

Данный показатель в регионе составляет 96,4 %. Под инвестициями в основной капитал понимают затраты на строительство и ремонты объектов, которые увеличивают их стоимость, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и другого. 

Сани высокопоставленного чиновника
The boy travellers in the Russian empire... Knox, Thomas Wallace, 1886.
Старинная гравюра
Коллекция палеативов. Из архива Ьиьлиотеки МГУ

«Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования

Оценка «Цифровой зрелости» в Белгородской области в 2023 году была на уровне 98,3 %. Расчёт доли достижения органами власти и организациями в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, а также государственного управления целевых значений индикаторов, характеризующих достижение показателя. Среди этих показателей оценивают доступность той или иной сферы, качество обслуживания в ней, долю вовлечённых, качество доступности услуг в дистанционном формате и т. д.Рост, по сравнению с 2021 годом, на 38 %.

Комментарий эксперта

Владимир Слатинов

доктор политических наук, заведующий кафедрой кафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета.

С момента своего утверждения в середине 2000-х годов эти показатели вызывают дискуссии в аналитическом сообществе. Сама идея оценивать эффективность региональной власти из центра в федеративном государстве кажется многим странной, но будем честны – наш федерализм сосуществует с «вертикалью» власти, федеральный центр, по сути, назначает губернаторов, которые затем «утверждаются» голосованием на выборах. Поэтому в рамках «вертикали», да ещё в ситуации, когда значительную часть ресурсов регионы получают от центра, наличие таких показателей выглядит естественным.

Что касается содержания, то показатели представляют собой те параметры, которые Кремль считает наиболее значимыми для регионов. И первый – это фактически рейтинг главы государства - на нём, в значительной мере, держится вся нынешняя политическая конструкция. Сюда же добавляется уровень доверия к региональной власти – также весьма значимый параметр, по которому в Москве судят об уровне её политического контроля над территорией. Остальные параметры – это характеристики положения дел в субъекте РФ по приоритетным в настоящий момент для федерального центра направлениям государственной политики: экономика, социалка, демография, инфраструктура, экологическая среда, теперь ещё – ситуация с реабилитацией и возвращением к нормальной жизни участников СВО. Изменение этих критериев в прошлом году было незначительным, но заметным – к решению проблем участников спецоперации добавились демографические критерии, а также увеличилось число показателей, которые измеряются не статистически, а социологически. То есть возрастает значимость оценок населения, а не только собранных статданных.

Ключевой вопрос – насколько серьёзно влияют эти показатели на судьбу губернаторов и отношение федерального центра к региону. Прямой зависимости кадровых решений от анализа этих показателей аналитическое сообщество не фиксирует. Отставки и назначения губернаторов, как правило, связаны с политическими, коррупционными, личными обстоятельствами, являются проекцией борьбы разных групп влияния за регионы, но вовсе не следствием оценки вышеперечисленных критериев. Кроме того, для региональных руководителей федеральные политменеджеры часто вводят негласные kpi (ключевые показатели эффективности). Например, результаты разных политических сил и кандидатов на выборах и другие параметры, о которых официально не объявляют.

Впрочем, говорить, что эти показатели совсем не играют никакой роли в оценке качества управления регионами тоже нельзя. Кремль их принимает во внимание, когда речь идёт об эффективности управления со стороны региональных руководителей, определенную значимость они имеют при принятии решений о финансировании регионов из федерального бюджета. В общем, перед нами некий перечень индикаторов, по которым центр судит о ситуации на региональном уровне, но принятие ключевых решений касательно территорий и их руководителей зиждется на куда большей совокупности факторов и обстоятельств.