Указом президента в 2024 году утверждены показатели эффективности для глав регионов. Редакция Бел.Ру решила выяснить, на каком уровне эти показатели в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков ярко проявил себя после начала СВО и остается в числе самых сильных глав регионов с точки зрения Кремля. Однако как его работу оценят с точки зрения новых критериев? Мы подсчитали статистику, провели опросы и поговорили с экспертами.
Перечень показателей эффективности для глав регионов и органов исполнительной власти субъектов РФ, утвержденные президентским указом:
- Доверие к власти
- Численность населения субъекта Российской Федерации
- Суммарный коэффициент рождаемости
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- Уровень бедности
- Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом
- Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства
- Уровень образования
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
- Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
- Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности
- Количество семей, улучшивших жилищные условия
- Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости
- Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах
- Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам
- Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах
- Качество окружающей среды.
- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения
- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
- Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства
- «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.