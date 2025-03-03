Как отметил эксперт, среди сильных сторон губернатора – налаживание коммуникации между властью и жителями.



“Это то, что сейчас нужно на сложных прифронтовых территориях. К примеру, предыдущий курский губернатор эту проверку не прошёл. Определённые проблемы и напряжённости есть и у других губернаторов, которые так или иначе сталкиваются с проблемами, связанные с военным конфликтом. Гладков в этом плане оказался идеальной фигурой”.

Вторая сильная сторона Гладкова, по мнению эксперта, что он себя позиционирует как губернатор мирного времени в прифронтовой территории.



“Он не идёт по пути военизации и милитаризации жизни, а также соответствующих издержек, а старается реализовывать все те задачи мирного времени, которые были ранее поставлены, но с поправкой на сложности. Это сильная сторона, которая помогает выдерживать основную задачу губернатора – делать жизнь региона лучше, строить инфраструктуру, привлекать инвестиции и т.д.”.

Третья сильная сторона — это умение быть политиком, вырабатывать стратегии, решения, которые реализуются конкретно здесь и сейчас в Белгородской области, но позже могут быть и мультиплицированы на другие регионы, в том числе и на те, которые находятся в схожей ситуации (прифронтовые). Среди слабых сторон, как у всех губернаторов, спикер отметил несоответствие принимаемых решений ожиданиям жителей.



“Например, губернатор принимает решение, которое он может позволить в сложной ситуации, но люди воспринимают его с недостаточным энтузиазмом. Это ляжет в оценку новых KPI - при помощи социологии можно будет увидеть, как оценивает работу губернатора люди”.