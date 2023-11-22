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Инопредприниматели

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Карта интервенций БЕЛГОРОДСКИЙ области

Америка и Австралия
Европа
Азия
Африка и Ближний Восток
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Белиз
Эквадор
Виргинские острова
(Великобритания)
США
Канада
Беларусь
Люксембург
Лихтенштейн
Швейцария
Франция
Австрия
Греция
Италия
Кипр
Словения
Литва
Эстония
Латвия
Украина
Нидерланды
Бельгия
Германия
Венгрия
Великобритания
Сербия
Молдова
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Индия
Кыргызстан
Таджикистан
Белгород
Армения
Казахстан
Турция
Азербайджан
Абхазия
Узбекистан
Китай
Гонконг
Южная
Корея
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Афганистан
ОАЭ
Йемен
Мали
Сейшелы
Египет
Израиль
Ливан
Ирак
Иран
Дружественные
Нейтральные
Неружественные

В спецпроекте «Инопредприниматели» Бел.Ру рассказывает о зарегистрированных в Белгородской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Чем занимаются эти предприятия и насколько они успешны? Кто их собственник? Какие из белгородских фирм «сбежали» в офшорную зону? Мы проанализировали данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, после посчитали финансовые показатели каждого юридического лица и собрали данные в единую базу. Для объективности мы исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, «Икея», «Зара», «Бершка», «Кока-кола», «Ашан» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, и банки.

Отметим, что некоторые компании с бенефициарами-иностранцами могли не попасть в обзор, так как порой корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Недоступны и финансовые данные по многим компаниям — юридические лица могут находиться на упрощённой системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам скрывают актуальную отчётность.

Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Белгородской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Про резидентов из стран Северной Америки в Белгородской области Про резидентов из стран Африки и Ближнего Востока Про белгородские компании из стран-офшоров Про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ Подробнее про резидентов из Китая в Белгородской области Подробнее про резидентов из Украины в Белгородской области
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Австрия

Недружественное государство Европейского Союза, ввела санкции в отношении России

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - компьютерные технологии

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Азербайджан

Страна входит в состав СНГ и во многом является для России союзником. В Белгородской области есть две компании с совладельцами из Азербайджана. Занимаются они торговлей машинами и торговлей молочными продуктами.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Армения

Страна, которую пока можно назвать России дружественной. Строительство домов и дороги, производство асфальта и торговля чаем — именно этим занимаются в Белгородской области пять связанных с Арменией компаний.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Афганистан

Государство в Центральной Азии

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - перевозки и геологоразведка

Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Белиз

Оффшорная юрисдикция с нейтральным отношением к России в Центральной Америке. В Белгородской области функционирует одна компания, подотчетная фирме из Белиза: занимается она торговлей лакокрасочными материалами.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале.

Беларусь

Одна из немногих сегодня стран, которую однозначно можно назвать союзником и даже другом России. И всё же из-за географических особенностей белорусских компаний в регионе не так много, как украинских — всего 17 . Занимаются они производством шоколада, сахара, изделий из проволоки, торговлей машинами и зерном и много чем ещё.

Больше о резидентах бывших советских республик в составе СНГ

Великобритания

Недружественное государство Европы, одно из первых ввело санкции в отношении России. В Белгородской области действуют четыре компани, связанные с Великобританией — как через Шотландию, так и через Украину. Сфера их деятельности — производство, аренда и торговля.

Подробнее про союзников США и англосаксов в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Нидерланды

Ныне находящаяся в недружественных отношениях с Россией страна. Год назад власти Нидерландов всё же сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. В Белгородской области сразу восемь фирм связаны с Нидерландами, а сферы их деятельности — обработка семян, производство кузовов и соков, образование детей, торговля животными и аренда.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Германия

Страна в составе Евросоюза, отношения с которой у России большую часть времени были как минимум натянутыми. Но, несмотря на это, в Белгородской области есть как минимум 12 компаний с немецкими совладельцами. Занимаются фирмы торговлей кофе и кормами, производством хлеба и красок, а также совместным с Украиной бизнесом по лизингу автомобилей.

Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в нашем отдельном материале

Гонконг

Входящая в состав Китая территория особого статуса. Не считается классическим офшором, однако является "мидшором" - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и "чистыми" юрисдикциями.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - лизинг автотранспорта

Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Греция

Недружественное государство Евросоюза. Вместе с тем, летом 2023 года вместе с Венгрией заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Индия

Дружественная России страна с самым большим числом населения в мире и развивающейся экономикой. В Белгородской области есть всего две компании с совладельцами из Индии: обе они занимаются торговлей лекарствами.

Иран

Дружественная страна, экономическое сотрудничество с которой Россия значительно увеличила после начала СВО.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - торговля фруктами и овощами, лесоматериалами

Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Италия

Известная пиццами и пастами Италия не может похвастаться дружественными отношениями с Россией. Страна уже много лет входит в состав Евросоюза, так что вести бизнес с ней сейчас рискуют не многие.В Белгородской области есть одна компания с итальянской «пропиской». Речь идёт о «Белгородском молочном комбинате», на 99% принадлежащему «Пармалату».

Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в нашем отдельном материале

Канада

Недружественное государство в Северной Америке, которое ранее ввело санкции против России. В октябре 2023 года правительство Канады всё же позволило своим компаниям вести бизнес с Россией. В Белгородской области есть две фирмы с канадскими совладельцами: по производству строительных металлических конструкций и научным исследованиям. А вот непосредственно американцев в регионе нет

Про резидентов из стран Северной Америки в Белгородской области

Казахстан

Пока что дружественная России страна, хотя некоторые её действия по типу поддержки западных санкций вызывают вопросы уже сейчас. Но общее прошлое и самая протяжённая граница в мире всё же способствуют развитию совместного бизнеса.Касается это и Белгородской области: по меньшей мере 12 компаний являются резидентами Казахстана в регионе. Сфера их деятельности весьма обширна — от издания книг до разведения животных и торговли лесом.

Подробнее про резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Кипр

Известная на весь мир как оффшорная столица не могла не “засветиться” и в Белгородской области. Компании с этим островом связаны самые разные: по производству мебели, двигателей, турбин, молока, сливок, по выращиванию семян, по управлению холдингами и даже по разработке компьютерных программ.Всего в Белгородской области редакция Бел.Ру насчитала около 20 компаний с корнями на Кипре.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Кыргызстан

Бывшая республика СССР, ныне — дружественная России страна. В Белгородской области с Кыргызстаном связаны четыре компании, три из которых занимаются строительством, а ещё одна — электромонтажными работами.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Китай

У Китая с Россией сейчас тёплые отношения. Но в Белгородской области компаний с китайскими корнями не так много — всего пять . Занимаются они продажей химии, кормов и прочей продукции.
Такой разброс понятен: в Поднебесной стране сейчас производят всё на свете.

Подробнее про резидентов Китая в регионе можно прочесть в материале

Южная Корея

Азиатская страна, внесённая в список недружественных. Южная Корея поддержала санкции против России, но торгующей рыбной продукцией компании ООО «Мир» это не мешает: фирма наполовину принадлежит Basco Plant & Equipment Co и существует уже девять лет.

Латвия

Страна, которую с Россией связывает совместное прошлое. Настоящее же и будущее выглядят мрачно — теперь Латвия является для нас государством недружественным. В Белгородской области одна компания связана с прибалтийской страной, и занимается она производством насосов и прочих компрессоров.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Литва

Страна когда-то входила в состав СССР, но теперь является для России недружественной. В Белгородской области функционируют семь компаний, связанных с Литвой. Сфера их деятельности — покупка недвижимости, грузоперевозки, производство кормов и ресторанная деятельность.

Подробнее про резидентов Евросоюза в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург

Карлик-недруг в составе Европейского союза. Один из популярнейших европейский оффшоров: хоть юридически не является безналоговой территорией, но открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. В Белгородской области по такой схеме работает одна компания, занимающаяся арендой.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

ОАЭ

Считается дружественной страной. Одна из оффшорных зон, хоть и не самая популярная, ведь вести деятельность непосредственно в самих эмиратах запрещено. В Белгородской области две компании связаны с ОАЭ: сферы их деятельности — аренда и торговля.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Сейшельские острова

115 дружественных России островов — известное на весь мир место для регистрации оффшоров. В Белгородской области, тем не менее, особой популярностью не пользуются: всего одна компания имеет совладельца на Сейшелах. Занимается фирма при этом арендой.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения

Недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США

Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - ИТ-разработка

Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Омской области

Турция

По большей части дружественная России страна, а также один из наших ведущих экономических партнёров. Союзник своеобразный: к санкциям изначально не присоединился, но обходить их не помогает и даже мешает. В Белгородской области есть четыре связанные с Турцией компании. Сфера их деятельности — торговля и перевозки.

Подробнее о резидентах востока и Африки можно прочесть в отдельном материале.

Узбекистан

Бывшая республика СССР

Компаний - 4
Основная сфера деятельности - торговля, металлообработка

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Украина

Страна, с которой Россию связывает многое, в том числе и совместное прошлое. По этой причине множество белгородских компаний корнями уходят на Украину.Не мешает ситуации и проведение СВО: в регионе функционируют 200 фирм, чьи бенефициары или головные компании связаны с враждебным ныне соседом.

Подробнее про резидентов Украины в Белгородской области можно прочесть в отдельном материале

Швейцария

Недружественная России европейская страна со стабильной экономической зоной. Присоединилась к санкциям против России. В Белгородской области функционирует одна компания с швейцарскими совладельцами, и занимается она оптовой торговлей.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Виргинские Острова (Великобритания)

Часть архипелага в Карибском бассейне и известное место для создания оффшоров. 36 островов являются частью Великобритании, поэтому считаются недружественными для России. В Белгородской области есть одна компания, “прописанная” на Карибах: занимается она торговлей электроэнергией.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Франция

Помимо района с помпезным названием «Париж» Белгородскую область с Францией связывает и ряд компаний. Хоть страна входит в состав недружественного России Евросоюза, но целых пять фирм уходят в неё корнями. Занимаются они производством солода, торговлей, предоставлением услуг в сфере животноводства и изготовлением кормов.

Подробнее про резидентов Евросоюза в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Эстония

Недружественная России страна в составе Евросоюза, поддержавшая санкции. В Белгородской области функционируют две компании, чьи совладельцы имеют эстонское происхождение: одна занимается торговлей оборудованием, вторая — разработкой программ.

Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Сербия

Близкий друг России — редкость в Восточной Европе. В Белгородской область всего одна компания с сербскими совладельцами, и занимается она торговлей удобрениями.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Молдова

Союзное для России государство, отношения с которым стабильно ухудшаются с 2020 года. К санкциями Молдова не присоединилась, ограничившись «отдельными ограничениями». В Белгородской области ведёт бизнес одна компания с молдавским совладельцем: фирма занимается торговлей техникой общепромышленного назначения.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Лихтенштейн

Недружественное государство-карлик в Западной Европе. Не самое популярное место для ведения бизнеса, в том числе в Белгородской области: лишь одна компания региона связана с Лихтенштейном. Занимается фирма научными исследованиями при университете.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Венгрия

Недружественная страна в составе Евросоюза — ранее Будапешт ввёл против РФ все возможные санкции. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Венгрией. Она занимается выращиванием зерновых.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Бельгия

Маленькая европейская страна, площадью не сильно больше Белгородской области — всего на 3 тыс. км кв. Определена в России как «недружественная» — по аналогии с остальными государствами в составе Евросоюза.С регионом Бельгию связывает всего одна компания по производству пластмасс и синтетических смол.

Подробнее про резидентов ЕС в Белгородской области можно прочесть в нашем отдельном материале

Абхазия

Непризнанная рядом государств страна, с которой Россия находится в дружественных отношениях. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Абхазией. Занимается она производством кормов для животных.

Подробнее о резидентах бывших советских республик и странах в составе СНГ читайте в отдельном материале

Таджикистан

Ранее Таджикистан входил в состав СССР, теперь страна является членом СНГ. В Белгородской области есть четыре компании, чьи совладельцы тесно связаны с этой страной. Сферы деятельности этих фирм — строительство, разведение лошадей и торговля мясом.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Мали

Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан

Государство на Ближнем Востоке, внесённое в перечень дружественных. В Белгородской области с Ливаном связаны две компании. Их общая сфера деятельности — производство строительных конструкций из металла.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Йемен

Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак

Дружественная арабская страна на Ближнем Востоке. В Белгородской области есть одна компания с иракскими корнями. Занимается она правом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Израиль

Государство на Ближнем Востоке, являющееся в отношении России дружественным. Обстановка там сейчас даже беспокойнее, чем в Белгородском приграничье. С Израилем связана одна компания региона, занимающаяся строительством.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Египет

Страна с великим прошлым и колыбель цивилизации. С Россией находится в отношениях дружественных, а в Белгородской области зарегистрировано две связанные с ней компании. Занимаются они ресторанным бизнесом и деятельностью, связанной с информационными службами.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Эквадор

Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.