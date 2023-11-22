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Австрия Недружественное государство Европейского Союза, ввела санкции в отношении России Компаний - 1

Основная сфера деятельности - компьютерные технологии Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Азербайджан Страна входит в состав СНГ и во многом является для России союзником. В Белгородской области есть две компании с совладельцами из Азербайджана. Занимаются они торговлей машинами и торговлей молочными продуктами. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Армения Страна, которую пока можно назвать России дружественной. Строительство домов и дороги, производство асфальта и торговля чаем — именно этим занимаются в Белгородской области пять связанных с Арменией компаний. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Афганистан Государство в Центральной Азии Компаний - 2

Основная сфера деятельности - перевозки и геологоразведка Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Белиз Оффшорная юрисдикция с нейтральным отношением к России в Центральной Америке. В Белгородской области функционирует одна компания, подотчетная фирме из Белиза: занимается она торговлей лакокрасочными материалами. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале.

Беларусь Одна из немногих сегодня стран, которую однозначно можно назвать союзником и даже другом России. И всё же из-за географических особенностей белорусских компаний в регионе не так много, как украинских — всего 17 . Занимаются они производством шоколада, сахара, изделий из проволоки, торговлей машинами и зерном и много чем ещё. Больше о резидентах бывших советских республик в составе СНГ

Великобритания Недружественное государство Европы, одно из первых ввело санкции в отношении России. В Белгородской области действуют четыре компани, связанные с Великобританией — как через Шотландию, так и через Украину. Сфера их деятельности — производство, аренда и торговля. Подробнее про союзников США и англосаксов в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Нидерланды Ныне находящаяся в недружественных отношениях с Россией страна. Год назад власти Нидерландов всё же сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. В Белгородской области сразу восемь фирм связаны с Нидерландами, а сферы их деятельности — обработка семян, производство кузовов и соков, образование детей, торговля животными и аренда. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Германия Страна в составе Евросоюза, отношения с которой у России большую часть времени были как минимум натянутыми. Но, несмотря на это, в Белгородской области есть как минимум 12 компаний с немецкими совладельцами. Занимаются фирмы торговлей кофе и кормами, производством хлеба и красок, а также совместным с Украиной бизнесом по лизингу автомобилей. Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в нашем отдельном материале

Гонконг Входящая в состав Китая территория особого статуса. Не считается классическим офшором, однако является "мидшором" - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и "чистыми" юрисдикциями. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - лизинг автотранспорта Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Греция Недружественное государство Евросоюза. Вместе с тем, летом 2023 года вместе с Венгрией заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - управление недвижимостью Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Индия Дружественная России страна с самым большим числом населения в мире и развивающейся экономикой. В Белгородской области есть всего две компании с совладельцами из Индии: обе они занимаются торговлей лекарствами.

Иран Дружественная страна, экономическое сотрудничество с которой Россия значительно увеличила после начала СВО. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - торговля фруктами и овощами, лесоматериалами Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Италия Известная пиццами и пастами Италия не может похвастаться дружественными отношениями с Россией. Страна уже много лет входит в состав Евросоюза, так что вести бизнес с ней сейчас рискуют не многие.В Белгородской области есть одна компания с итальянской «пропиской». Речь идёт о «Белгородском молочном комбинате», на 99% принадлежащему «Пармалату». Подробнее про резидентов Евросоюза на территории региона можно прочесть в нашем отдельном материале

Канада Недружественное государство в Северной Америке, которое ранее ввело санкции против России. В октябре 2023 года правительство Канады всё же позволило своим компаниям вести бизнес с Россией. В Белгородской области есть две фирмы с канадскими совладельцами: по производству строительных металлических конструкций и научным исследованиям. А вот непосредственно американцев в регионе нет Про резидентов из стран Северной Америки в Белгородской области

Казахстан Пока что дружественная России страна, хотя некоторые её действия по типу поддержки западных санкций вызывают вопросы уже сейчас. Но общее прошлое и самая протяжённая граница в мире всё же способствуют развитию совместного бизнеса.Касается это и Белгородской области: по меньшей мере 12 компаний являются резидентами Казахстана в регионе. Сфера их деятельности весьма обширна — от издания книг до разведения животных и торговли лесом. Подробнее про резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Кипр Известная на весь мир как оффшорная столица не могла не “засветиться” и в Белгородской области. Компании с этим островом связаны самые разные: по производству мебели, двигателей, турбин, молока, сливок, по выращиванию семян, по управлению холдингами и даже по разработке компьютерных программ.Всего в Белгородской области редакция Бел.Ру насчитала около 20 компаний с корнями на Кипре. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Кыргызстан Бывшая республика СССР, ныне — дружественная России страна. В Белгородской области с Кыргызстаном связаны четыре компании, три из которых занимаются строительством, а ещё одна — электромонтажными работами. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Китай У Китая с Россией сейчас тёплые отношения. Но в Белгородской области компаний с китайскими корнями не так много — всего пять . Занимаются они продажей химии, кормов и прочей продукции.

Такой разброс понятен: в Поднебесной стране сейчас производят всё на свете. Подробнее про резидентов Китая в регионе можно прочесть в материале

Южная Корея Азиатская страна, внесённая в список недружественных. Южная Корея поддержала санкции против России, но торгующей рыбной продукцией компании ООО «Мир» это не мешает: фирма наполовину принадлежит Basco Plant & Equipment Co и существует уже девять лет.

Латвия Страна, которую с Россией связывает совместное прошлое. Настоящее же и будущее выглядят мрачно — теперь Латвия является для нас государством недружественным. В Белгородской области одна компания связана с прибалтийской страной, и занимается она производством насосов и прочих компрессоров. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Литва Страна когда-то входила в состав СССР, но теперь является для России недружественной. В Белгородской области функционируют семь компаний, связанных с Литвой. Сфера их деятельности — покупка недвижимости, грузоперевозки, производство кормов и ресторанная деятельность. Подробнее про резидентов Евросоюза в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург Карлик-недруг в составе Европейского союза. Один из популярнейших европейский оффшоров: хоть юридически не является безналоговой территорией, но открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. В Белгородской области по такой схеме работает одна компания, занимающаяся арендой. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

ОАЭ Считается дружественной страной. Одна из оффшорных зон, хоть и не самая популярная, ведь вести деятельность непосредственно в самих эмиратах запрещено. В Белгородской области две компании связаны с ОАЭ: сферы их деятельности — аренда и торговля. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Сейшельские острова 115 дружественных России островов — известное на весь мир место для регистрации оффшоров. В Белгородской области, тем не менее, особой популярностью не пользуются: всего одна компания имеет совладельца на Сейшелах. Занимается фирма при этом арендой. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения Недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - медицина Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - ИТ-разработка Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Омской области

Турция По большей части дружественная России страна, а также один из наших ведущих экономических партнёров. Союзник своеобразный: к санкциям изначально не присоединился, но обходить их не помогает и даже мешает. В Белгородской области есть четыре связанные с Турцией компании. Сфера их деятельности — торговля и перевозки. Подробнее о резидентах востока и Африки можно прочесть в отдельном материале.

Узбекистан Бывшая республика СССР Компаний - 4

Основная сфера деятельности - торговля, металлообработка Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Украина Страна, с которой Россию связывает многое, в том числе и совместное прошлое. По этой причине множество белгородских компаний корнями уходят на Украину.Не мешает ситуации и проведение СВО: в регионе функционируют 200 фирм, чьи бенефициары или головные компании связаны с враждебным ныне соседом. Подробнее про резидентов Украины в Белгородской области можно прочесть в отдельном материале

Швейцария Недружественная России европейская страна со стабильной экономической зоной. Присоединилась к санкциям против России. В Белгородской области функционирует одна компания с швейцарскими совладельцами, и занимается она оптовой торговлей. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Виргинские Острова (Великобритания) Часть архипелага в Карибском бассейне и известное место для создания оффшоров. 36 островов являются частью Великобритании, поэтому считаются недружественными для России. В Белгородской области есть одна компания, “прописанная” на Карибах: занимается она торговлей электроэнергией. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Франция Помимо района с помпезным названием «Париж» Белгородскую область с Францией связывает и ряд компаний. Хоть страна входит в состав недружественного России Евросоюза, но целых пять фирм уходят в неё корнями. Занимаются они производством солода, торговлей, предоставлением услуг в сфере животноводства и изготовлением кормов. Подробнее про резидентов Евросоюза в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Эстония Недружественная России страна в составе Евросоюза, поддержавшая санкции. В Белгородской области функционируют две компании, чьи совладельцы имеют эстонское происхождение: одна занимается торговлей оборудованием, вторая — разработкой программ. Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Сербия Близкий друг России — редкость в Восточной Европе. В Белгородской область всего одна компания с сербскими совладельцами, и занимается она торговлей удобрениями. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в Белгородской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Молдова Союзное для России государство, отношения с которым стабильно ухудшаются с 2020 года. К санкциями Молдова не присоединилась, ограничившись «отдельными ограничениями». В Белгородской области ведёт бизнес одна компания с молдавским совладельцем: фирма занимается торговлей техникой общепромышленного назначения. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Лихтенштейн Недружественное государство-карлик в Западной Европе. Не самое популярное место для ведения бизнеса, в том числе в Белгородской области: лишь одна компания региона связана с Лихтенштейном. Занимается фирма научными исследованиями при университете. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Венгрия Недружественная страна в составе Евросоюза — ранее Будапешт ввёл против РФ все возможные санкции. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Венгрией. Она занимается выращиванием зерновых. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном нашем материале

Бельгия Маленькая европейская страна, площадью не сильно больше Белгородской области — всего на 3 тыс. км кв. Определена в России как «недружественная» — по аналогии с остальными государствами в составе Евросоюза.С регионом Бельгию связывает всего одна компания по производству пластмасс и синтетических смол. Подробнее про резидентов ЕС в Белгородской области можно прочесть в нашем отдельном материале

Абхазия Непризнанная рядом государств страна, с которой Россия находится в дружественных отношениях. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Абхазией. Занимается она производством кормов для животных. Подробнее о резидентах бывших советских республик и странах в составе СНГ читайте в отдельном материале

Таджикистан Ранее Таджикистан входил в состав СССР, теперь страна является членом СНГ. В Белгородской области есть четыре компании, чьи совладельцы тесно связаны с этой страной. Сферы деятельности этих фирм — строительство, разведение лошадей и торговля мясом. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Мали Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан Государство на Ближнем Востоке, внесённое в перечень дружественных. В Белгородской области с Ливаном связаны две компании. Их общая сфера деятельности — производство строительных конструкций из металла. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Йемен Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак Дружественная арабская страна на Ближнем Востоке. В Белгородской области есть одна компания с иракскими корнями. Занимается она правом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Израиль Государство на Ближнем Востоке, являющееся в отношении России дружественным. Обстановка там сейчас даже беспокойнее, чем в Белгородском приграничье. С Израилем связана одна компания региона, занимающаяся строительством. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Египет Страна с великим прошлым и колыбель цивилизации. С Россией находится в отношениях дружественных, а в Белгородской области зарегистрировано две связанные с ней компании. Занимаются они ресторанным бизнесом и деятельностью, связанной с информационными службами. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале