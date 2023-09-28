Редакция Бел.Ру в рамках спецпроекта «Региональная коррупция» изучила, как в области изменился уровень таких преступлений, а также кто из чиновников, бизнесменов и силовиков попал под уголовное преследование за последние пять лет. Мы рассмотрели дела о превышении должностных полномочий, взяточничестве и мошенничестве с 2018 по 2023 год.
УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
УК РФ Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий
УК РФ Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
УК РФ Статья 290. Получение взятки
УК РФ Статья 291. Дача взятки
УК РФ Статья 292. Служебный подлог
УК РФ Статья 159. Мошенничество
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата
Сообщений о коррупционных преступлениях
За время правления Евгения Савченко Белгородской областью громких коррупционных дел в регионе было немного. В этот период на взятках редко попадались фигуры городского, районного или регионального масштаба. Однако позже выяснилось, что не попался - не значит не брал.
С приходом преемника, Вячеслава Гладкова , за коррупционные преступления и мошенничество начали сажать чиновников и бизнесменов, которые ранее находились под покровительством и считались неприкасаемыми. Один из самых первых громких скандалов – уголовное дело в отношении Евгения Глаголева . Экс-начальника регионального депстроя задержала ФСБ по подозрению в получении взяток в 2021 году.
Среди чиновников, которые попали под уголовное преследование за взятки, были не только «старики», представители команды экс-губернатора Евгения Савченко, но и те, кто входил в «молодую» команду перспективных, но уже “продвинутых” чиновников. Среди них экс-мэр Белгорода Антон Иванов и бывший глава Старооскольского округа Александр Сергиенко . Подробнее о том, за что сажали влиятельных людей области – в нашем материале.
Исследуя уровень коррупции в Белгородской области, мы разделили её на два потока: «бытовую» и «элитную» коррупцию. В разделе «элитной» коррупции мы рассмотрели дела о взятках и мошенничестве среди чиновников, силовиков и бизнесменов. В сфере «бытовой коррупции» были рассмотрены уголовные дела против местных жителей, медработников, адвокатов, сотрудников университетов и т.д.
При написании материала данные о количестве преступлений в необходимых ведомствах нам получить не удалось. Информацию о преступлениях мы собирали самостоятельно по базам из открытых источников, поэтому, вероятнее всего, наша статистика коррупционных преступлений с 2018 по 2023 годы будет неполной.
Отметим, что пик сообщений о коррупционных преступлениях пришёлся на прошлый год – 71 сообщение. Также в прошлом году белгородцы чаще всего нарушали статью 291 УК РФ «Дача взятки» - 34 преступления. Получали взятку (ст. 290 УК РФ) больше всего в 2019 году – 37 преступлений. В целом за последние пять лет белгородцы чаще всего нарушали статьи 290 и 291 УК РФ. Кроме того, в 2022 году белгородцы часто злоупотребляли должностными полномочиями – 12 преступлений по ст. 285 УК РФ.
В 2023 году в сводке регионального следственного комитета регулярно представлены ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 286 «Превышение должностных полномочий» - пять и три преступления соответственно. Также за рассмотренный период встречались единичные случаи преступлений по ст. 292 «Служебный подлог» и ст. 160 «Присвоение или растрата».
Ранее «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций» провело социологическое исследование, чтобы оценить уровень коррупции в Белгородской области в 2022 году. В прошлом году средний размер взятки в сфере «бытовой коррупции» составил 42 308 рублей, что на 11 733 рублей больше, чем в 2021 году.
Также стало известно, где белгородцы чаще всего сталкиваются со взяточничеством при получении бесплатной медпомощи. На втором и третьем месте – взяточничество при обучении в вузе и школе. Четвёртое место – взятки при получении услуг по ремонту. Пятое место – получение работы, обеспечение продвижения по службе.
За последние пять лет в регионе фиксируется увеличение числа преступлений, связанных с «бытовой» коррупцией. В топе у белгородцев – покушение на дачу взятки полицейским, в частности сотрудникам ДПС. Чаще всего белгородцы попадаются на даче взятки, когда пытаются решить вопрос «на месте» - к примеру, предлагают деньги полицейским, чтобы те «закрыли глаза» на их вождение в состоянии алкогольного опьянения. Правда, чаще всего истории о том, как взятка была отвергнута распространяют пресс-службы самих силовых ведомств. А может в этих случаях размер мзды был слишком мал. В любом случае, об истинных мотивах знают только участники процесса.
Так, в прошлом году в ночь с 30 на 31 декабря 33-летняя белгородка была задержана сотрудниками ДПС и отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении. Днём 31 декабря подозреваемая приехала в административное здание ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому округу, зашла в кабинет начальника подразделения и предложила 30 тыс. рублей за то, чтобы её дело не направляли в суд. От вознаграждения полицейский отказался, а женщине сделал неприятный новогодний подарок. В отношении белгородки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».
По этой же статье было заведено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя области. 17 августа текущего года мужчина находился в кабинете следователя. В отношении него правоохранители расследовали уголовное дело. За прекращение уголовного преследования мужчина решил дать взятку в размере 13 тыс. рублей. Деньги подозреваемый положил на тумбочку под принтер. То ли мужчина был крепкий, то ли принтер был небольшой, то ли сумма не впечатлила. Но не помогло - от денег полицейский отказался.
Коррупционные преступления также популярны в сфере образования. Так, 22-летний студент одного из высших образовательных учреждений региона для прохождения успешной промежуточной аттестации в начале года передал 15 тыс. рублей посреднику. Но доверился не тому взяткодателю. Посредник должен был передать деньги преподавателям, но деньги до преподавателей не дошли. В отношении студента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
За последние пять лет количество коррупционных преступлений среди работников административного блока, силовых структур и бизнесменов заметно увеличилось.
В 2018 году зафиксировано лишь два таких преступления в административном блоке, к 2023 году показатель увеличился до 10. Аналогичная ситуация наблюдается и среди силовиков и предпринимателей.
С начала года чаще всего попадались на коррупции чиновники, сотрудники подведомственных администрации и правительства области структур (10 уголовных дел), на втором месте по итогам восьми месяцев 2023 года расположились предприниматели (8 уголовных дел), по силовым структурам известно лишь о двух профильных уголовных делах.
В прошлом году отличились сотрудники силовых структур – шесть уголовных дел. Ещё два уголовных дела было в сфере бизнеса. В 2021 году - по четыре уголовных дела было среди административного и силового блока, ещё три - в сфере предпринимательской. В целом, за весь рассмотренный нами период с 2018 года по 2023 год, наибольшее число коррупционных преступлений наблюдается в административном блоке (26 уголовных дел), в силовых ведомствах – 23 уголовных дела, а в корпоративном блоке – 15.
Громкие задержания чиновников начались в 2021 году. Первым под уголовное преследование попал экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев. 23 июня его задержала ФСБ по подозрению в получении взятки. Против него заводили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2022 году ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 22 сентября 2023 года Евгения Глаголева приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 20,5 млн. рублей.
Семь уголовных дел за получение взятки в особо крупном размере заведено в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. По версии следствия, в 2020 году он получил взятку в 6 млн рублей от директора нескольких ООО за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию. В этом же году экс-мэр Старого Оскола мог оказать содействие в ускоренном заключении контракта на реконструкцию сооружений канализации. За это ему передали иномарку стоимостью более 5 млн рублей. По утверждению следствия, 8 млн рублей Сергиенко получил в 2019 году в качестве взятки за то, что помог одной компании выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тыс. рублей экс-мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы. Напомним, что бывшего главу Старооскольского городского округа задержали 20 марта. И даже серьёзные проблемы с почками не позволили ему избежать ареста.
Летом 2023 года под стражей оказался экс-замгубернатора области Константин Полежаев. Его обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере ). По данным следствия, находясь на посту замгубернатора, Полежаев получил от руководителя одной из строительных компаний в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. За это Полежаев должен был оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ. Известно, что вину бывший чиновник признал в полном объёме. И теперь активно сотрудничает со следствием, что добавляет новых эпизодах по другим уголовным делам на белгородских чиновников.
Позиции Полежаева в правительстве области казались незыблемыми, несмотря на то, что он - один из оставшихся в региональной власти тяжеловесов команды Евгения Савченко. Однако в последние месяцы замгубернатора по ЖКХ начал получать больше критики от главы региона, в том числе и во время трансляций заседаний правительства. Критической точкой стало восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после обстрелов, после чего Гладков уволил Полежаева за систематическое неисполнение обязанностей.
Одним из первых громких дел за последние пять лет стало задержание в 2019 году бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова . В Генпрокуратуре сообщали, что чиновник мог получить взяток на сумму более 24 млн рублей . В итоге его признали виновным, он пытался оспорить решения суда в разных вышестоящих инстанциях.
В начале 2023 года стало известно, что в получении взятки подозревают и бывшего главу Вейделевского района Анатолия Тарасенко . По версии следствия, в 2019 году глава администрации по предварительному сговору с должностными лицами администрации получил от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы в рамках муниципального контракта, взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Незаконное вознаграждение было получено за упрощение порядка приёма выполненных работ со стороны заказчика.
В силовых структурах за рассматриваемый период под уголовное преследование часто попадали сотрудники исправительных колоний за мелкое взяточничество. К примеру, в 2018 году младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН передал осуждённому телефон, за что получил 10 тыс. рублей. В 2019 году бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-7 УФСИН попался по “пониженному тарифу”: за 10 тыс. рублей он пронёс на территорию колонии осуждённому сразу два телефона.
Громкое задержание в структуре правоохранительных органов произошло в 2021 году. Пятерых сотрудников ГИБДД подозревали в получении взяток. С 2020 по февраль 2021 года пять сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД собирали с учеников автошколы деньги за успешную сдачу экзаменов на водительские права. Обыски проходили в доме начальника МРЭО ГИБДД.
В начале лета 2023 года следком возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности» . По версии следствия, начальник факультета незаконно получал деньги от начальника курса за допущенные недостатки в служебной деятельности. За этот период начальнику передали порядка 150 тыс. рублей.
В сфере бизнеса за последние пять лет зафиксировано несколько громких коррупционных и мошеннических преступлений. В начале года был задержан бывший мэр Белгорода Антон Иванов. Работая гендиректором АО «БИК» за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа он получал взятки от руководителя строительной организации. Также бывший градоначальник продавал земельные участки компании по заниженной стоимости, чем нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей. Иванова подозревают в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»), а также двух преступлений, предусмотренных статьёй 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
В начале июня под арест попали бизнесмены Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Стоит отметить, что Владимир Тебекин является одним из успешнейших предпринимателей региона, прошлое которого окутано мифами. Некоторые называли его чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко.
Геннадий Бобрицкий также один из влиятельных бизнесменов и давний знакомый Евгения Савченко и его дочери Ольги.
Также уже несколько лет в регионе не утихает история семьи Фуглаевых. В ноябре 2020 года арестовали депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева и гендиректора УК ТГ «Добрыня» Анатолия Фуглаева. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В начале года стало известно, что бизнесмена выпустили из колонии. Ранее его приговорили к 3,5 года колонии и обязали заплатить штраф в 900 тыс. рублей. Неотбытую часть срока Фуглаеву заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.
В июле текущего года обвиняемого в мошенничестве и обмане налоговой Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии. Недавно появилась информация, что он не смог обжаловать свой приговор.