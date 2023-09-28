Арест чиновников

Громкие задержания чиновников начались в 2021 году. Первым под уголовное преследование попал экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев. 23 июня его задержала ФСБ по подозрению в получении взятки. Против него заводили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2022 году ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 22 сентября 2023 года Евгения Глаголева приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 20,5 млн. рублей.



Семь уголовных дел за получение взятки в особо крупном размере заведено в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. По версии следствия, в 2020 году он получил взятку в 6 млн рублей от директора нескольких ООО за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию. В этом же году экс-мэр Старого Оскола мог оказать содействие в ускоренном заключении контракта на реконструкцию сооружений канализации. За это ему передали иномарку стоимостью более 5 млн рублей. По утверждению следствия, 8 млн рублей Сергиенко получил в 2019 году в качестве взятки за то, что помог одной компании выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тыс. рублей экс-мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы. Напомним, что бывшего главу Старооскольского городского округа задержали 20 марта. И даже серьёзные проблемы с почками не позволили ему избежать ареста.



Летом 2023 года под стражей оказался экс-замгубернатора области Константин Полежаев. Его обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере ). По данным следствия, находясь на посту замгубернатора, Полежаев получил от руководителя одной из строительных компаний в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. За это Полежаев должен был оказать содействие в приёмке работ в сфере ЖКХ. Известно, что вину бывший чиновник признал в полном объёме. И теперь активно сотрудничает со следствием, что добавляет новых эпизодах по другим уголовным делам на белгородских чиновников.



Позиции Полежаева в правительстве области казались незыблемыми, несмотря на то, что он - один из оставшихся в региональной власти тяжеловесов команды Евгения Савченко. Однако в последние месяцы замгубернатора по ЖКХ начал получать больше критики от главы региона, в том числе и во время трансляций заседаний правительства. Критической точкой стало восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после обстрелов, после чего Гладков уволил Полежаева за систематическое неисполнение обязанностей.



Одним из первых громких дел за последние пять лет стало задержание в 2019 году бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова . В Генпрокуратуре сообщали, что чиновник мог получить взяток на сумму более 24 млн рублей . В итоге его признали виновным, он пытался оспорить решения суда в разных вышестоящих инстанциях.



В начале 2023 года стало известно, что в получении взятки подозревают и бывшего главу Вейделевского района Анатолия Тарасенко . По версии следствия, в 2019 году глава администрации по предварительному сговору с должностными лицами администрации получил от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы в рамках муниципального контракта, взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Незаконное вознаграждение было получено за упрощение порядка приёма выполненных работ со стороны заказчика.