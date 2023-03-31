«Когда работа в удовольствие»
Наталья Зуева, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере
На маркшейдера учился мой брат, рассказывал об этой профессии так, что и меня увлек. Я отучилась в техникуме, поступила в «вышку». Пришла на Стойленский ГОК и меня затянуло. Чувствую, я на своем месте, это мое.
Муж предлагал поменять работу на более легкую – все-таки мы бываем в карьере пять дней в неделю круглый год, не взирая на погодные условия. А мне нравится. Есть в нашей профессии своя романтика.
Карьер постоянно меняется, едешь и любуешься, подмечаешь – здесь новый ручеек появился, там еще один живописный скальный уступ.