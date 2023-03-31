В первое воскресенье апреля профессиональный праздник отметят не только геологи, но все представители профессий, которые заняты поиском полезных ископаемых, – маркшейдеры, геохимики, геофизики, профильные инженеры и т.д.
В последние годы работа этих специалистов сильно изменилась: не должностными обязанностями, а возможностями. Современная геология – это инновационные технологии и оборудование. Стойленский ГОК – высокотехнологичное предприятие, геологическая служба которого использует прогрессивные методы работы. На комбинате применяют беспилотные летательные аппараты, современные информационные системы и 3D-моделирование горных работ.
Основные задачи геологической службы - мониторинг геосреды, картирование разрабатываемого месторождения, опробование горных пород и руд, учет полезных ископаемых, краткосрочное и долгосрочное планирование.
Сегодня мы хотим рассказать о профессии горнорабочего в карьере. По сути, горнорабочий – это глаза и руки геологов и маркшейдеров. Казалось бы, эта профессия – не самый очевидный вариант для девушки.
Однако именно они составляют половину коллектива маркшейдерского отдела рудоуправления Стойленского ГОКа.
«Начальник отдела Андрей Петрович Филенко при трудоустройстве предупреждает – работа сложная и дает 10 минут передумать», – с улыбкой говорят наши героини. Никто из них не передумал и не пожалел о своем выборе.
Более того, все они сейчас получают высшее геологическое образование и хотят реализовать себя в этой отрасли. Как пришли в профессию, кем видят себя в будущем, а еще о том, что делает их счастливыми, рассказали Диана Клепикова, Юлия Абатурова, Наталья Зуева, Виктория Новоженникова, Татьяна Чиликова.
«В нашей работе нужно воображение»
Диана Клепикова, и.о. маркшейдера
У меня случайное попадание в профессию, но абсолютно 100-процентное. Рассматривала педагогический и медицинский колледжи, мимоходом заглянула в горный техникум и решила остановиться на «маркшейдерском деле». Специальность показалась необычной, интересной, не как у всех. В общем-то так и есть. Я уже больше пяти лет на СГОКе и каждый рабочий день отличается от предыдущего, есть и работа в полях и камеральная, зато рутины нет.

Мы контролируем ведение горных работ согласно проектной документации, производим топографические съемки, работаем с горными участками рудоуправления.

Занимаемся обработкой данных, графическим оформлением и подсчетом качественно-количественных показателей железных руд с помощью горно-геологической информационной системы GEOMIX. В программе карьер выглядит совсем иначе – вид сверху, двух- и трехмерное изображение. Чтобы собранную информацию перевести в графику требуются не только знания, но и особый склад ума, пространственное мышление и даже воображение.
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ У НАС НА СТОЙЛЕНСКОМ ГОКЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ , ЧТО ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ МАРКШЕЙДЕРА СНИЖАЮТСЯ. НАМ МАЛО ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, НУЖНО БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

Через год я получу диплом о высшем образовании в Российском государственном университете имени Серго Орджоникидзе и надеюсь сменить статус «и.о.» на постоянную должность.

Счастье – это просто: чтобы бли зкие были здоровы и рядом. Приходишь домой и набираешься энергии от того, что родной человек рядом и ты чувствуешь его поддержку. А еще ощутить себя счастливой мне помогают арабские танцы. Начала заниматься недавно, но сразу поняла, что это мое: здесь и движение, и заряд бодрости, и отличное настроение.
«На СГОК пришла за стабильностью»
Юлия Абатурова, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере
Я продолжательница горняцкой династии: дедушка Митрофан Щкилев работал в цехе железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа, родители Александр Иванович и Татьяна Митрофановна Борозенцевы в цехе хвостового хозяйства папа главным инженером, мама горнорабочим на геологических работах.

Но моя дорога на комбинат оказалось извилистой. Я работала продавцом и только в 32 года, когда мама уходила на пенсию, пришла на ее место, обучившись на специальных курсах от СГОКа.

Комбинат дал стабильность, уверенность в завтрашнем дне, которой не хватало.
Это была кардинальная перемена: одно дело продавать платья в бутике, другое – работать в карьере. И вот уже больше десяти лет я здесь. Время идти дальше, надеюсь после окончания СОФ МГРИ стану маркшейдером.

Счастье – в семье. Здесь я нахожу вдохновение, черпаю силы. У меня трое прекрасных детей. Старшая дочь учится на повара-кондитера и постоянно практикуется дома: радует нас вкусной выпечкой.
«Когда работа в удовольствие»
Наталья Зуева, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере
На маркшейдера учился мой брат, рассказывал об этой профессии так, что и меня увлек. Я отучилась в техникуме, поступила в «вышку». Пришла на Стойленский ГОК и меня затянуло. Чувствую, я на своем месте, это мое.

Муж предлагал поменять работу на более легкую – все-таки мы бываем в карьере пять дней в неделю круглый год, не взирая на погодные условия. А мне нравится. Есть в нашей профессии своя романтика.

Карьер постоянно меняется, едешь и любуешься, подмечаешь – здесь новый ручеек появился, там еще один живописный скальный уступ.

Мы совершенствуемся, обучаемся новым методам работы. Наша профессия перестала быть сугубо мужской, девушек в моей группе института больше половины.
Да и современные технологии облегчили жизнь специалистам: больше не нужно таскать тяжелые штативы, приборы.

Я недавно вышла из декрета – младшей дочери год и восемь, и все мне говорили: посиди дома, отдохни. А мне на работе хорошо, когда она в удовольствие, то и отдыхать не от чего.

Счастье – это беззаботность, когда нет проблем в семье, между супругами лад и дети здоровы. Несмотря на маленькую дочку, мне несложно совмещать карьеру и семью. Муж, бабушки и дедушка во всем меня поддерживают и помогают.
«Слишком красиво, чтобы испугаться»
Виктория Новоженникова, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере
Выбрать инженерную профессию мне посоветовал дядя, он работает в горнодобывающей отрасли. Рассказывал про работу маркшейдера, и мне показалось это интересным. Поступила и не пожалела. В техникуме мне повезло с практикой, я попала на Стойленский ГОК. И впервые увидела карьер. Масштабы впечатлили, но не напугали – здесь слишком красиво, чтобы испугаться.

На Стойленский ГОК направляют только студентов с высокой успеваемостью, у меня с этим был порядок. Но теория одно, а практика абсолютно другое. Первое время было непросто.

С современными решениями, которые уже есть на СГОКе, во время учебы нас не знакомили, не успевает образование за технологиями на производстве.
Сейчас отрасль активно развивается, требования к скорости и точности стали намного выше и все больше процессов автоматизируется. Это упрощает работу, делает ее эффективнее.
В апреле я отмечу не только свой первый полноправный День геолога, но и первый год работы на комбинате. Сейчас я получаю высшее образование, без него по карьерной лестнице не поднимешься. В остальном, считаю, горизонты возможностей – безграничны, главное, желание. И Стойленский ГОК это желание молодых специалистов поддерживает и помогает их профессиональному и карьерному росту.

Счастье – это мир. Мир на Земле, в семье и душе.
«Кардинально сменила профессию»
Татьяна Чиликова, горнорабочий на маркшейдерских работах в карьере
До прихода на Стойленский ГОК я работала нянечкой в детском саду. Когда узнала о вакансии от знакомых сомневалась – все-таки это кардинальная смена деятельности. Но сомневалась недолго: интерес, стабильность работы и заработная плата на крупном предприятии перевесили.

Конечно, многим вещам приходилось учиться на практике, осваивать GPS-оборудование, например. В тонкости профессии быстрее и нагляднее вникать на реальном производстве. И коллектив помог: учили, объясняли.
С гендерными стереотипами я не сталкивалась.

Современные условия труда позволяют и мужчинам, и женщинам иметь равные возможности для реализации своих способностей и амбиций.
Счастье – это чудо, невероятное ощущение внутри. Могу ли я назвать себя счастливой? Да, я счастливая женщина.
У меня двое детей, я стараюсь все везде успеть. И когда у меня остается время на чашку кофе и рисование –
я счастлива вдвойне.
ХОЗЯЙКИ РУДНОЙ ГОРЫ