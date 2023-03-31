Да и современные технологии облегчили жизнь специалистам: больше не нужно таскать тяжелые штативы, приборы.



Я недавно вышла из декрета – младшей дочери год и восемь, и все мне говорили: посиди дома, отдохни. А мне на работе хорошо, когда она в удовольствие, то и отдыхать не от чего.



Счастье – это беззаботность, когда нет проблем в семье, между супругами лад и дети здоровы. Несмотря на маленькую дочку, мне несложно совмещать карьеру и семью. Муж, бабушки и дедушка во всем меня поддерживают и помогают.