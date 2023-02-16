Программа «Стальное дерево» - это шанс для неравнодушных жителей больших и малых российских городов реализовать социальный проект, который способен улучшить жизнь сотни людей. При этом поддержку предприятий Группы НЛМК для воплощения идеи может получить абсолютно каждый.
Стойленский ГОК и социальный партнёр НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – начали приём заявок в программу «Стальное дерево» 2023 года. Принять участие в программе может любой желающий.
Заявку на участие в конкурсной программе можно подать до 28 февраля
на специальной онлайн-платформе .
Победителей объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и фонда «Милосердие».
В зависимости от сложности и масштабности проектов предусмотрены гранты трех видов – 200, 300 и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить работы за девять месяцев.