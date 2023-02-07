Благодаря программе «Стальное дерево» удалось реализовать ряд проектов в Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Первый был поддержан в 2018 году. Тогда было создано открытое образовательное пространство, посвящённое территории КМА . На средства гранта приобретён макет карьера Стойленского ГОКа, а за счёт собственных средств в университете оборудовали инженерно-геологическую лабораторию, которая является как учебной аудиторией, так и пространством для знакомства гостей со Стойленским ГОКом и его карьером.



В 2019 году «Стальное дерево» поддержало три проекта университета. Один из них - открытое образовательное пространство «Музей истории КМА». Оно состоит из серии систематизированных стендов с описанием Курской магнитной аномалии, картой четырёх железорудных бассейнов, инсталляцией палеонтологических находок, поднятых из карьера Стойленского ГОКа. Также на стендах представлена информация о пяти ключевых недропользователей территории КМА и данные об исследователях.



В 2022 году благодаря программе «Стальное дерево» реализован проект «Лаборатория ГеоLab». На грантовые средства приобрели интерактивную песочницу с кварцевым песком для выездных уроков и мастер-классов по геологии в школах и детских садах Старооскольского горокруга. С помощью мобильного оборудования дети сами смогут создавать моря, горы, равнины, реки, леса, вулканы, водопады, понаблюдать за обитателями океана и саванны.

