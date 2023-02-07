Программа «Стальное дерево»:
начни 2023 год с добрых дел

Программа «Стальное дерево» - это шанс для неравнодушных жителей больших и малых российских городов реализовать социальный проект, который способен улучшить жизнь сотни людей. При этом поддержку предприятий Группы НЛМК для воплощения идеи может получить абсолютно каждый.

Стойленский ГОК и социальный партнёр НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – начали приём заявок в программу «Стальное дерево» 2023 года. Принять участие в программе может любой желающий.

Заявку на участие в конкурсной программе можно подать до 28 февраля на специальной онлайн-платформе . Победителей объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и фонда «Милосердие».

В зависимости от сложности и масштабности проектов предусмотрены гранты трех видов – 200, 300 и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить работы за девять месяцев.
Как проект НЛМК «Стальное дерево» помогает белгородцам творить добро. Примеры успешных социальных решений
Поддержка детей с ограниченными
возможностями здоровья
В рамках проекта «Время с пользой» в старооскольском Центре образования «Перспектива» организовали сенсорное пространство для особенных детей.

На грантовые средства программы «Стальное дерево» открыли специальный класс с зонами для занятий и сенсорной разгрузки детей с расстройством аутистического спектра.
Еще один проект под названием «Один дома» помогает социальной адаптации детей с особенностями развития.

На грантовые средства приобрели необходимую мебель для функционального пространства, где с помощью педагогов ребята учатся самостоятельности. Они осваивают навыки, необходимые каждому для взрослой жизни: как приготовить еду, пользоваться бытовой техникой, заботиться о личной гигиене.
Всё это удалось реализовать при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и его программы «Стальное дерево». У школы дополнительного финансирования нет. А благодаря победе в грантовом конкурсе мы закупили всё необходимое для занятий с детьми оборудование, нам выделили ставку педагога для проекта, и теперь особенные дети могут бесплатно осваивать необходимые жизненные навыки.
Мария Сидельникова , учитель-дефектолог Центра образования «Перспектива»
Экология
На городском пляже Старого Оскола при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и Стойленского ГОКа провели экологический фестиваль «#На_чистоте» .

В нём приняли участие более 100 студентов образовательных организаций округа.
По итогам мероприятия они собрали более
двух тонн мусора.
Анна Дитьковская
автор проекта, заместитель директора
МАУ "Центр молодёжных инициатив"
Благодаря поддержке «Стального дерева» у нас появилась возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде и повлиять на формирование экологической ответственности у молодёжи. Очень приятно было видеть большое число активных и неравнодушных участников.
Поддержка детского спорта
На грант «Стального дерева» в спортивной школе единоборств «Fighter» реализован
проект «Цветы жизни» .

На выделенные средства приобрели татами
для единоборств, инвентарь для тренировок
и многофункциональные силовые тренажёры,
на которых теперь могут заниматься и дети
с ограниченными возможностями здоровья.
Олег Рощин
автор проекта,
мастер цеха сетей и подстанций СГОКа
Это не первый мой опыт участия в программе – в 2018 году благодаря грантовой поддержке удалось благоустроить сквер в микрорайоне Северный. Когда проект «Стальное дерево» пришёл в Белгородскую область, мне стало интересно попробовать свои силы. Каждый хотел бы что-то изменить в городе, где живет сам и где растут его дети: оборудовать спортплощадку или зону отдыха. Участие в проекте – отличная возможность сделать это прямо сейчас.
Активное долголетие
Сотрудники старооскольского центра туризма «Штурм» - дважды становились победителями грантовой программы «Стальное дерево». Их проекты направлены на поддержку активного образа жизни среди людей старшего поколения.

Благодаря проекту «Серебряной тропой» старооскольские пенсионеры теперь могут отправиться в организованные сотрудниками центра туристические походы. Например, водные. На грантовые средства «Штурм» закупил пять трёхместных каркасных байдарок «Таймень-3», на которых в водный поход отправились ветераны-стойленцы.
Второй проект «В любом возрасте нам доступен скалодром» позволил организовать регулярные тренировки на комплексе скалодромов для людей старше 55 лет.

На средства гранта приобрели снаряжение для занятий – специальные верёвки, карабины, восьмёрки и другой необходимый инвентарь.
– Первыми участниками проекта стали бывшие лыжники, бегуны – те, кто имеет спортивный опыт в прошлом. Тренировки на скалодроме стали для них стимулом к возвращению в активную социальную среду, к занятиям физической культурой и спортом. Они приобрели новые навыки, касающиеся горной подготовки и даже поучаствовали в выездных тренировках на Казацких буграх.
Александр Казаков , автор проекта
Поддержка культуры и творчества
Благодаря программе «Стальное дерево» в Старооскольском театре для детей и молодёжи им. Б. Равенских состоялась премьера спектакля «До свидания, овраг!» по одноимённой повести Константина Сергеенко, в которой главные герои – бездомные собаки, живущие в овраге на окраине города.

Спектакль помог привлечь внимание общественности к работе фонда помощи животным «Умка», а также научил детей бережному отношению к питомцам.
Это наш первый опыт участия в грантовой программе. Благодаря реализации проекта мы сумели оказать посильную помощь фонду помощи животным «Умка»: купили корм, ошейники для кошек и собак, лекарства. Что касается организаторов программы «Стальное дерево», они помогали нам не только в рамках реализации проекта, но и поддерживали юных артистов, приходили на репетиции и показы. Мы планируем принять участие в программе и в этом году.
Марина Федорищева , соавтор проекта актриса Старооскольского театра
Проект Старооскольского художественного музея «Прогулки по старому Старому Осколу» заключается в разработке пешего цифрового маршрута по старой части города. Он знакомит жителей и гостей с архитектурой 18-го - начала 20-го века, с памятниками, которые не сохранились до нашего времени. В рамках проекта разработана интерактивная карта , которая доступна на сайте Старооскольского художественного музея.

Также специально для проекта разработали цифровой аудиогид и навигационную карту с точками осмотра мест, где некогда располагались архитектурные доминанты города – шесть церквей и пять домов гражданской архитектуры. Карта содержит QR-коды, при переходе на которые можно увидеть объекты городской среды, узнать историю зданий и храмов, биографии их владельцев и настоятелей. Визуализировать исторический облик города помогли авторские рисунки Ренаты Филимоновой и таймерографии (фотоколлажи «тогда – сейчас») Владимира Чурикова.
Наша идея сразу понравилась представителям программы «Стальное дерево». Выделенные средства помогли не только реализовать задуманное, но и улучшить материальное положение музея – для того, чтобы разработать карту, мы приобрели ноутбук, на котором теперь мы можем работать с «тяжёлыми» программами.
Кристина Евсеева , соавтор проекта
Поддержка образования
Благодаря программе «Стальное дерево» удалось реализовать ряд проектов в Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Первый был поддержан в 2018 году. Тогда было создано открытое образовательное пространство, посвящённое территории КМА . На средства гранта приобретён макет карьера Стойленского ГОКа, а за счёт собственных средств в университете оборудовали инженерно-геологическую лабораторию, которая является как учебной аудиторией, так и пространством для знакомства гостей со Стойленским ГОКом и его карьером.

В 2019 году «Стальное дерево» поддержало три проекта университета. Один из них - открытое образовательное пространство «Музей истории КМА». Оно состоит из серии систематизированных стендов с описанием Курской магнитной аномалии, картой четырёх железорудных бассейнов, инсталляцией палеонтологических находок, поднятых из карьера Стойленского ГОКа. Также на стендах представлена информация о пяти ключевых недропользователей территории КМА и данные об исследователях.

В 2022 году благодаря программе «Стальное дерево» реализован проект «Лаборатория ГеоLab». На грантовые средства приобрели интерактивную песочницу с кварцевым песком для выездных уроков и мастер-классов по геологии в школах и детских садах Старооскольского горокруга. С помощью мобильного оборудования дети сами смогут создавать моря, горы, равнины, реки, леса, вулканы, водопады, понаблюдать за обитателями океана и саванны.
Наши проекты достаточно ресурсоёмкие. Без программы «Стальное дерево» средства на реализацию проектов трудно было бы привлечь. Когда в регионе есть надёжный партнёр, который помогает в воплощении подобных инициатив, появляется уверенность, что любое дело можно довести до конца. На мой взгляд, сегодня «Стальное дерево» - самый доступный грантовый конкурс. Это очень важный и нужный проект.
Семен Двоеглазов , директор СОФ МГРИ
УЛУЧШИТЬ СВОЙ ГОРОД МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Как это сделать

Если у вас есть планы и идеи, которые помогут улучшить качество и условия жизни в вашем городе, переходите на онлайн платформу грантовой программы «Стальное дерево» и до 28 февраля оставляйте свои заявки.

За 7 лет программа «Стальное дерево» объединила более 30 тысяч человек. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.