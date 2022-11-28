Белгород – сельскохозяй-ственная столица России

9 причин, почему
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Белгород – сельскохозяй-ственная столица России

9 причин, почему
Смотреть видео

О проекте

Продолжается «Битва столиц». Сегодня в соревновании принимают участие города, претендующие на звание сельскохозяй-ственной столицы России: Белгород, Ставрополь и Оренбург.

Из нашего видео вы узнаете, кто будет заслуженно признан «кормильцем» всея Руси, а пока разберемся, какие 9 причин претендовать на это звание есть у Белго-рода.

И напоминаем, что подробная информация о текущем этапе соревнования — в новом выпуске «Битвы столиц».

О проекте

Продолжается «Битва столиц». Сегодня в соревновании принимают
участие города, претендующие на звание сельскохозяйственной столицы России: Белгород, Ставрополь и Оренбург.
Из нашего видео вы узнаете, кто будет заслуженно признан «кормильцем» всея Руси, а пока разберемся, какие 9 причин претендовать на это звание есть у Белгорода.
И напоминаем, что подробная информация о текущем этапе соревнования — в новом выпуске «Битвы столиц».

Стабильно растущее население

Белгород — город с 390 тысячами жителей.
Да, до миллионников ему далеко, но зато Белгород входит в число российских городов, население в которых стабильно растет.

Стабильно растущее население

Белгород — город с 390 тысячами жителей. Да, до миллионников ему далеко, но зато Белгород входит в число российских городов, население в которых стабильно растет.

Уютно, как
в Швейцарии

Белгород — чистый, ухоженный, очень зеленый город. Не зря его
называют «маленькой Швейцарией». Так, в нем запущены выделенные скоростные линии для автобусов, что раньше можно было встретить только лишь в некоторых мировых столицах. Власти города полностью перестроили схему общественного транспорта, сделав его максимально комфортным и быстрым. Впрочем, у Ставрополя и Оренбурга тоже есть свои «изюминки»: Ставрополь — город, находящийся ровно посередине между Северным полюсом и экватором. А Оренбург носит заслуженный титул «окна в Азию».

Уютно, как в Швейцарии

Белгород — чистый, ухоженный, очень зеленый город. Не зря его
называют «маленькой Швейцарией». Так, в нем запущены выделенные скоростные линии для автобусов, что раньше можно было встретить только лишь в некоторых мировых столицах. Власти города полностью перестроили схему общественного транспорта, сделав его максимально комфортным и быстрым. Впрочем, у Ставрополя и Оренбурга тоже есть свои «изюминки»: Ставрополь — город, находящийся ровно посередине между Северным полюсом и экватором. А Оренбург носит заслуженный титул «окна в Азию».

Всех накормит мясом

Белгород известен всей России, как один
из крупнейших поставщиков мясной продукции, в частности, свинины, удерживая долю рынка
в 12 процентов. Но у соперников Белгорода есть чем ответить: например, Оренбург — одна
из главных житниц России, а Ставрополь — лидер по производству зернобобовых культур.

Всех накормит мясом

Белгород известен всей России, как один из крупнейших поставщиков мясной продукции, в частности, свинины, удерживая долю рынка в 12 процентов. Но у соперников Белгорода есть чем ответить: например, Оренбург — одна из главных житниц России, а Ставрополь — лидер по производству зернобобовых культур.

Мощное промышленное производство

Известный по всей стране завод «Белагро-маш» выпускает почвообрабатывающую
и другую сельхозтехнику, а ещё оборудо-вание для разведения птицы и свинины.
В промышленном секторе Ставрополя первую скрипку играют агрохолдинги,
а Оренбург славится своим оборудованием для хлебопекарен.

Мощное промышленное производство

Известный по всей стране завод «Белагромаш» выпускает почвообрабатывающую и другую сельхозтехнику, а еще оборудование для разведения птицы и свинины.
В промышленном секторе Ставрополя первую скрипку играют агрохолдинги, а Оренбург славится своим оборудованием для хлебопекарен.

Сколько же собственной продукции отгружается?

Белгород отгружает ежегодно собственной продукции на 102 млрд рублей (260 млн
на тысячу жителей). Это меньше, чем у Оренбурга (383 млн на тысячу жителей), но большем,
чем у Ставрополя (135 млн рублей на тысячу жителей).

Сколько же собственной продукции отгружается?

Белгород отгружает ежегодно собственной продукции на 102 млрд рублей (260 млн на тысячу жителей). Это меньше, чем у Оренбурга (383 млн на тысячу жителей), но большем, чем у Ставрополя (135 млн рублей на тысячу жителей).

Богатство истории — музеи
и памятники

Городу есть, что показать туристам в музеях. Так, известная диорама «Курская битва. Белгородское направление» рассказывает об одной из крупнейших танковых битв в истори — сражении под Прохоровкой. Есть в городе 22-метровый памятник князю Владимиру. А ещё тури-стам нравится делать фото у забавного памятника дворнику и коту Ваське.

Но и у соперников есть чем удивить гостей города. Например, в Оренбурге обязатель-но осматривают внушительную колоннаду с памятником основателю города Ивану Неплюеву и посещают музей космонавтики. А в Ставрополе гостям рады Музей истории казачества и триумфальная арка «Тифлисские ворота».

Богатство истории — музеи
и памятники

Горожане и туристы любят гулять Городу есть, что показать туристам в музеях. Так, известная диорама «Курская битва. Белгородское направление» рассказывает об одной из крупнейших танковых битв в истории - сражении под Прохоровкой. Есть в городе 22-метровый памятник князю Владимиру. А еще туристам нравится делать фото у забавного памятника дворнику и коту Ваське.
Но и у соперников есть чем удивить гостей города. Например, в Оренбурге обязательно осматривают внушительную колоннаду с памятником основателю города Ивану Неплюеву и посещают музей космонавтики. А в Ставрополе гостям рады Музей истории казачества и триумфальная арка «Тифлисские ворота».

Рейтинг посещаемости туристами

По сумме баллов в рейтинге посещаемости Белгород уступает Ставрополю. Однако Оренбург — на третьей позиции.
По сумме баллов в рейтинге посещаемости Белгород уступает Ставрополю. Однако Оренбург — на третьей позиции.

Рейтинг посещаемости туристами

Культурная жизнь —
не на последнем месте!

Белгород известен главной пешеходной улицей, которую называют «стометровкой». Она плавно перетекает в ряд крупных культурных учреждений: Драмтеатр имени Щепкина, Художественный музей и Краеведческий музей. А еще в городе есть Контактный музей средневекового военного дела, где можно не только посмотреть на экспонаты, но самому облачиться в них — мужчины могут примерить доспехи и оружие, женщины пощеголять в платьях и украшениях той эпохи.

Чем ответят оппоненты? Ставрополь приглашает в старейший на
Кавказе драматический театр имени М. Ю. Лермонтова, Оренбург — в Областной драмтеатр имени Горького.

Культурная жизнь – не на последнем месте!

Белгород известен главной пешеходной улицей, которую называют «стометровкой». Она плавно перетекает в ряд крупных культурных учреждений: Драмтеатр имени Щепкина, Художественный музей и Краеведческий музей. А еще в городе есть Контактный музей средневекового военного дела, где можно не только посмотреть на экспонаты, но самому облачиться в них — мужчины могут примерить доспехи и оружие, женщины пощеголять в платьях и украшениях той эпохи.

Чем ответят оппоненты? Ставрополь приглашает в старейший на
Кавказе драматический театр имени М. Ю. Лермонтова, Оренбург — в Областной драмтеатр имени Горького.

Качество городской среды — вне конкуренций

По индексу качества городской среды Белгород набрал 226 баллов. Не случайно город несколько раз удостаивался звания самого благоустроен-ного в стране. Соперники только лишь догоняют: Ставрополь получил 211 баллов, Оренбург —
189 баллов.

Качество городской среды — вне конкуренций

По индексу качества городской среды Белгород набрал 226 баллов.
Не случайно город несколько раз удостаивался звания самого благоустроенного в стране. Соперники только лишь догоняют: Ставрополь получил 211 баллов,
Оренбург — 189 баллов.

Итоги

Итак, в гонке за первое место и звание «Сельскохозяйственной столицы России» вполне заслуженно побеждает Белгород.

Итоги

Итак, в гонке за первое место и звание «Сельскохозяйственной столицы России» вполне заслуженно побеждает Белгород.
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