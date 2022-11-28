Белгород — чистый, ухоженный, очень зеленый город. Не зря его
называют «маленькой Швейцарией». Так, в нем запущены выделенные скоростные линии для автобусов, что раньше можно было встретить только лишь в некоторых мировых столицах. Власти города полностью перестроили схему общественного транспорта, сделав его максимально комфортным и быстрым. Впрочем, у Ставрополя и Оренбурга тоже есть свои «изюминки»: Ставрополь — город, находящийся ровно посередине между Северным полюсом и экватором. А Оренбург носит заслуженный титул «окна в Азию».