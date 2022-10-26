«Мне важно одевать ярких людей»
Модельер Светлана Тегин – о своих коллекциях, работе в кино и планах на будущее
Дизайнер Светлана Тегин заявила о себе на российской модной арене в середине 1990-х и не покидает ее по сей день. О Тегин писали глянцевые журналы – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Vogue. На ее дефиле, больше похожие на перформансы, приходили знаменитости, а некоторых из них – например, Юлию Пересильд и Марьяну Спивак – модельер одевала на красную дорожку Каннского кинофестиваля и других заметных мероприятий. Презентации коллекций дизайнера проходили в Париже и других fashion-столицах в рамках недель моды. Жена режиссера Андрея Звягинцева, фотограф Анна Матвеева, появлялась в узнаваемом стиле модного дома Tegin не только в Каннах, но и на церемонии вручения «Оскара» и «Золотого глобуса»: «Мне важно одевать ярких людей, которые представляют нашу страну за рубежом», – подчеркивает дизайнер.
В своем творчестве и в работе модного дома Тегин выделяет пять направлений. Первая линия сезонных коллекции Tegin Collection, кашемировый трикотаж Tegin Cashmere, Tegin Atelier – авторское ателье индивидуального пошива, Tegin Creative – разработка костюмов для кино и театра, организация перформансов и выставок, и, наконец, новая вторая линия Tegin’s Angel.
Дизайнер активно работает в кино (в частности, создала костюмы актрис в сериале «Вертинский») и в театре как художник по костюмам. Театральная история Светланы началась двадцать лет назад со спектакля Владимира Епифанцева «Макбет» в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Последняя на данный момент работа – костюмы к антрепризному спектаклю «Эйнштейн и Маргарита», где Маргариту Коненкову играет Ксения Раппопорт, а Эйнштейна – Алексей Серебряков.
Сериал “Вертинский”. Реж.: Авдотья Смирнова
Тегин часто называют минималисткой, но она не согласна с этим определением:
Себя все время открываешь, переосмысливаешь. Сейчас у меня скорее не минималистичный, а лаконичный подход к моде. ДНК бренда – умение делать актуальные вещи вне трендов, которые уместны всегда и везде: и в обычной жизни, и на красной дорожке. На выставке “Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города” в Историческом музее в Москве представлено одно мое платье. Оно очень лаконичное», – говорит дизайнер.
По словам Светланы Тегин, 2022 год стал для нее годом поддержки молодежи.
В этом году я решила одевать только молодых, никому не известных актрис – поддержать их в начале пути, – рассказывает она. – Одна из них – Лиза Ищенко, которая получила приз фестиваля “Новый сезон” в Сочи за свою роль в сериале “Алиса не может ждать”. Талантливая прекрасная девочка, наша восходящая звезда.
Сложилось такое хорошее совпадение: наряды стали счастливым талисманом.
По словам модельера, фестивальные награды получили практически все фильмы, где снимались начинающие актрисы, которые появились на красных дорожках в платьях Tegin Atelier:
Причем Тегин не только предоставляла дебютантке платье, но и работала над ее имиджем: прической, макияжем:
Образ – это главное. Девушки все разные, и нужно подчеркнуть их индивидуальность.
Светлана часто общается не только с дебютантками, но и с признанными звездами и знаменитостями, и она считает, что с ними тоже легко работать:
Да, они капризны, потому что у них большой выбор. Но они любят работать со мной, потому что я вижу образ целиком. Не просто высылаю им платья, а продумываю их роль в огромном мировом спектакле киноиндустрии и отношусь к их выходу именно как художник по костюмам. Это я поняла уже после того, как стала работать в кино.
Работа в кино началась у Тегин с нашумевшего сериала «Вертинский». Светлана не была знакома с режиссером сериала Дуней Смирновой. Та просто написала дизайнеру в социальной сети и предложила поучаствовать в проекте.
Я ужасно благодарна Дуне, что она позвала меня: не все вписываются в кинопроцесс, и это большой риск – брать на проект человека, не проверенного этой профессией. Я могла оказаться человеком, который не полюбит процесс кинопроизводства, – говорит модельер.
На съемках «Вертинского» Светлана стала частью «настоящей семьи» – художественной группы картины. С этого сериала началась ее любовь к кинопроцессу:
Это специфическая вещь, она не всех цепляет. Но мне нравится, что это непрекращающийся творческий поток, синергия всех, кто находится на съемочной площадке. Очень классная живая история, крутой опыт.
Кроме «Вертинского», где она “точечно” создавала образы главных героинь, Тегин работала в сериале Netflix «Анна К».
Я там делала ключевую сцену бала. Помните – черное платье Анны? Это стало для меня очень ярким событием. Массовая сцена, 600 человек я одела. Очень понравилось работать такими крупными мазками. Но главное – моя работа понравилась всем пяти режиссерам сериала, которые до моего появления искали решения этой сцены месяца три, – вспоминает Светлана.
Она считает, что работа в кино – больше чем просто мода.
Моя работа художника по костюмам сродни работе детектива: погружение в историю, поиски в архивах, музеях, библиотеках, - утверждает Тегин.
Платья, которые носили актрисы «Вертинского», хранятся у модельера.
Я планирую сделать какой-нибудь красивый междисциплинарный проект – одновременно и выставку, и спектакль, и дефиле по мотивам разных моих коллекций и кино, с участием и моделей, и актеров. Чтобы в проекте были не только платья, но и музыка, свет, тексты. А потом показать его в разных городах России, делать там перформансы, снимать видео, – делится планами Тегин.
Светлана признается, что не видела еще многих регионов нашей страны, но хотела бы там побывать – в частности потому, что тамошние клиенты интересуются ее коллекциями.
В этом году ко мне приехали байеры и владельцы мультибрендовых модных бутиков из разных городов: из Хабаровска, Сургута, Калининграда, Тулы. Это люди с прекрасным вкусом. Мне хочется их всех посетить. Они меня очень вдохновляют.
Светлана поддерживает и связи с зарубежными партнерами.
Впервые после пандемии я добралась до Монголии, где у Tegin Fashion House есть многолетний опыт сотрудничества с местными производителями кашемира. Монголия вдохновляет по-прежнему, – вспоминает Тегин. – Я посетила там все свои любимые места. В Монголии мы провели съемки рекламной кампании Tegin’s Angel: своим колоритом она подчеркивала волшебную суть коллекции. Еще я сняла там art-fashion-фильм. Кстати, Сергей Трофимов, оператор “Вертинского”, похвалил мой фильм – а он очень строгий критик!
Это более демократичная линия, рассчитанная на продажу на массовых маркет-плейсах, – рассказывает она. – Линия отличается от классического кашемира Tegin своим составом (это полушерсть) и тем, что она вся мерцает: там и пайетки, и накат-металлик. Молодежи это нравится и доступно.
Модельер помогает не только юным актрисам, но и молодым художникам. В производстве новой линии одежды, запущенной в 2022 году, участвовали студенты Строгановской академии.
Светлана Тегин считает, что и у российской моды, и у российского кино - большое будущее: на смену признанным мастерам, художникам и актерам идут молодые, которым просто нужно помочь сделать первые шаги.
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