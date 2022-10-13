Люди уходят из творчества, становятся клерками, рабочими и т.д. Все говорят о том, что у нас уровень современной музыкальной культуры отстаёт от международной. Ну, я скажу: и да, и нет. Если он в чём-то отстает, то только в форме. Форма представления в первую очередь зависит от экономики внутри всего этого.

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Иными словами, если в западном шоу бизнесе очень большая экономика (там всё заточено под деньги), то и музыка продаётся успешно. У нас до сих пор огромное количество пиратства существует. Или бесплатного распространения. В результате которого автор не получает никакого вознаграждения, не может просто на это жить. Ему приходится заниматься чем-то другим. Точно так же и специалисты, которые работают в сфере производства музыки, звукозаписи, видеоклипов и т.д.. Там остаются только те, кто обслуживает, условно говоря, дорогих поп-исполнителей. Начинающий, конечно, себе таких бюджетов позволить не может. И что особенно меня беспокоит - так называемое новое патриотическое творчество. Я говорю не только про музыку. Это всё тоже нужно приводить в конку­рентный, достойный, дорогой вид. Почему-то у нас патриотическое творчество, это всегда на коленке, в палатке, под гитару, бедненько. Мне кажется, эту штуку нужно менять. Потому, что сам материал очень достойный. Для этого нужны специалисты! Вот это группа вопросов, которые нужно разрешать. Привлечением спонсорских денег, государ­ственных программ, выстраиванием финансовых моде­лей. Все это вопросы достаточно непростые. Ими приходится заниматься.