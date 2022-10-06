В 2016 году оборудована пешеходная зона на улице 50-летия Белгородской области
Белгородский Арбат протянулся от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара. Над проектом работали лучшие архитекторы, дизайнеры, художники, флористы. Арбат украсили декоративные деревья, стилизованные под старину фонари, удобные скамейки, деревянная арка с подсветкой. Новая зона отдыха стала точкой притяжения творческих идей: фестивалей, выставок, концертов, реконструкции сражений и других мероприятий open air. Ежегодно на Арбате появляются новые архитектурные формы и арт-объекты.