Белгородская область
Регион занимает лидирующие позиции во всевозможных рейтингах
качества жизни и инвестиционной привлекательности. Область активно развивается, много строит, открывает новые производства. Последние
20 лет для Белгородчины были временем роста.






Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.
В 2019 году в Белгороде открыли всесезонный аквапарк «Лазурный»

Развлекательный комплекс стал крупнейшим в Черноземье: в аквазоне единовременно могут находиться 700 посетителей.

Строительство аквапарка началось в 2017 году. Объем частных инвестиций составил 1,6 миллиарда рублей. В аквапарке круглый год работают семь горок с различным уровнем сложности, пять бассейнов, баня, сауна, хамам, соляная комната. Сюда едут отдыхающие из разных городов центра России.

Особое внимание уделяется мерам безопасности, действует современная IT-система, работают 50 инструкторов-спасателей, все конструкции и оборудование регулярно проходят техническое обслуживание. Аквапарк дает 200 рабочих мест.
В 2018 году в Белгороде открылся неформальный образовательный центр «Мастерславль»

Здание центра возвели на территории бывшего зоопарка всего за год. «Мастерславль» нацелен на профориентацию детей и подростков от 5 до 14 лет. Здесь дети могут попробовать себя в профессиях, которые есть в реальной жизни: служба занятости, налоговая, почта, банк, полиция, МЧС. Также ребят знакомят с работой на животноводческой ферме, службой озеленения, кондитерской фабрикой, фабрикой мороженого, ветеринарной клиникой и даже домом моды.
Это настоящий детский город со своими законами, инфраструктурой, валютой и собственным гражданством. В игровой форме маленьким посетителям предлагают освоить ту или иную профессию.
В 2021 году открыт самый масштабный спортивный объект Черноземья – «Белгород Арена»

Спортивный центр вместительностью 10 тысяч человек стал результатом государственно-частного партнерства. Строительство стоило 4 миллиарда рублей, четверть стоимости взяла на себя компания «Металлоинвест».

Новый спорткомплекс – официальная база волейбольного клуба «Белогорье». Также «Белгород Арена» является одной из основных площадок для подготовки паралимпийцев и проведения соревнований для маломобильных граждан.

Здесь проводятся не только спортивные мероприятия, но и концерты, а та же и деловые встречи. В 2021 году «Арена» была признана лучшим спортивным объектом страны.
В 2016 году оборудована пешеходная зона на улице 50-летия Белгородской области

Белгородский Арбат протянулся от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара. Над проектом работали лучшие архитекторы, дизайнеры, художники, флористы. Арбат украсили декоративные деревья, стилизованные под старину фонари, удобные скамейки, деревянная арка с подсветкой. Новая зона отдыха стала точкой притяжения творческих идей: фестивалей, выставок, концертов, реконструкции сражений и других мероприятий open air. Ежегодно на Арбате появляются новые архитектурные формы и арт-объекты.

В 2019 году открылся новый культурно-спортивного центр в Ракитном

Центр был построен с нуля и стал местом объединения жителей микрорайона Сахзаводского, удаленного от центра Ракитного. На строительство выделено 120 млн рублей. Комплекс стал в микрорайоне социальным кластером для трех тысяч человек. Здесь работает зрительный зал на 200 мест, спортзал, тренажерные залы для силовых и кардиотренировок, модельная библиотека, дом культуры и классы детской школы искусств.

В культурно-спортивном центре занятия по интересам найдут и малыши, и взрослые, и люди старшего возраста. Здесь работают многочисленные кружки и секции, проводятся спортивно-массовые праздники, спартакиады, соревнования, фестивали.
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