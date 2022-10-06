В 2018 году в Белгороде открылся неформальный образовательный центр «Мастерславль»



Здание центра возвели на территории бывшего зоопарка всего за год. «Мастерславль» нацелен на профориентацию детей и подростков от 5 до 14 лет. Здесь дети могут попробовать себя в профессиях, которые есть в реальной жизни: служба занятости, налоговая, почта, банк, полиция, МЧС. Также ребят знакомят с работой на животноводческой ферме, службой озеленения, кондитерской фабрикой, фабрикой мороженого, ветеринарной клиникой и даже домом моды.

Это настоящий детский город со своими законами, инфраструктурой, валютой и собственным гражданством. В игровой форме маленьким посетителям предлагают освоить ту или иную профессию.