Ежегодно журналисты «Бел.Ру» составляют рейтинг самых богатых людей региона. Некоторые предприниматели традиционно занимают топовые места. Однако есть бизнесмены, которым по итогам 2021 года удалось впервые попасть в список богачей. Как изменился список, и кто нарастил свои финансовые активы - читайте в нашем материале.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
АО «КРЮКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
АО «НИКИТОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «ХОТМЫЖСКОЕ ХПП»
ОАО «ГРАФОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «ЛИВЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД»
ОАО «НОВОБОРИСОВСКОЕ ХПП»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ ВОРОНЕЖ»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КРАСНОДАР»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КУРСК»
ООО «АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ»
ООО «АЛЬТЭНЕРГО»
ООО «АЛЬФА-ТРАСТ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗООПАРК»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «БОРИСОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «БЭМЗ»
ООО «ГКАГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «ГМК»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙС ВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ЕВРОМЕД ДИАГНОСТИК»
ООО «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «КЛИНИКА ЕВРОМЕД»
ООО «КОЛОМЫЦЕВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ЛТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «МАСТЕРФЕСТ»
ООО «МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «МУРОМСКИЙ ЛЕС»
ООО «МЦ „РИВЬЕРА“»
ООО «ОЛЬШАНЕЦ ПАРК»
ООО «ПАРК АТТРАКЦИОНОВ»
ООО «ПЗК»
ООО «ПИКНИК-ПАРК»
ООО «ПЛОДОРОДИЕ»
ООО «РАКИТЯНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «РЕСТОРАН РИВЬЕРА»
ООО «РИВЬЕРА»
ООО «САДЫ БЕЛОГОРЬЯ»
ООО «СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»
ООО «СКК ЛИМОВОЕ»
ООО «СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «СТРИГУНОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «ТД САДЫБЕЛОГОРЬЯ»
ООО «ТП БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «УК САДЫ»
ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
ООО «ЭТП-АГРО»
ООО «ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЯКОВЛЕВСКИЙ САНВЕТУТИЛЬ ЗАВОД»
Зотов Владимир Фёдорович – депутат областной думы, известен всем как один из самых влиятельных и богатых людей региона. Он уже не первый год возглавляет рейтинг богатейших белгородцев. Зотов – генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье» – одной из крупнейших в России. Кроме этого, в его владении ряд компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии. С приходом нового правительства ему удалось не только укрепить свои позиции, но и прирасти финансово: по итогам 2021 года сумма его чистых активов достигла 29,6 млрд рублей, а сумма чистой прибыли 10,4 млрд рублей.
ООО «АГРОПРЕДПРИЯТИЕ „ПОТУДАНЬ“»
ООО» ГРАНТ»
ООО «ДТС»
ООО «ПОЛИГРАФИЯ-СЛАВЯНКА»
ООО «СИСТЕМА»
ООО «СЛАВЯНКА-СНАБ»
ООО «СЛАВЯНКА-ТОРГ»
ООО «СЛАВЯНКА-ТРАПЕЗА»
ООО «СЛАВЯНСКИЙ ДВОР»
ООО «СПЕКТР»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАВЯНКИ»
Гусев Сергей Аркадьевич ещё одна медийная личность в Белгородской области. Второй год подряд он неизменно занимает второе место в топ-100 самых богатых людей региона. В копилке хозяина фабрики «Славянка» по итогам 2021 года чистая выручка в 22,6 млрд рублей и чистая прибыль в сумме 928 млн рублей. Столь немалые суммы позволили компании в 2020 году открыть три счёта в банке Швейцарии. Правда из-за этого теперь она судится с налоговой, поэтому какие финансовые показатели будут у Сергея Аркадьевича в следующей году сложно предположить.
АО «КРЮКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
АО «НИКИТОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «ХОТМЫЖСКОЕ ХПП»
ОАО «ГРАФОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ОАО «ЛИВЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ОАО «НОВОБОРИСОВСКОЕ ХПП»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ ВОРОНЕЖ»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КРАСНОДАР»
ООО «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КУРСК»
ООО «АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ»
ООО «АЛЬТЭНЕРГО»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗООПАРК»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «БОРИСОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «ГМК»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2»
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ЕВРОМЕД ДИАГНОСТИК»
ООО «ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «КЛИНИКА ЕВРОМЕД»
ООО «КОЛОМЫЦЕВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2»
ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ЛТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «МАСТЕРФЕСТ»
ООО «МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «МУРОМСКИЙ ЛЕС»
ООО «ОЛЬШАНЕЦ ПАРК»
ООО «ПАРК АТТРАКЦИОНОВ»
ООО «ПЗК»
ООО «ПЛОДОРОДИЕ»
ООО «РАКИТЯНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «САДЫ БЕЛОГОРЬЯ»
ООО «СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР»
ООО «СКК ЛИМОВОЕ»
ООО «СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «СТРИГУНОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
ООО «ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «ТД САДЫ БЕЛОГОРЬЯ»
ООО «ТП БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «УК САДЫ»
ООО «ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЯКОВЛЕВСКИЙ САНВЕТУТИЛЬ ЗАВОД»
Ковалёва Лариса Владимировна – верная соратница Владимира Зотова, которой удалось ворваться в тройку самых богатых людей Белгородской области. В прошлом году совладелица и директор ряда зотовских компаний занимала четвёртую позицию в рейтинге. По итогам 2021 года сумма чистых активов Ковалёвой достигла почти 3 млрд рублей, а сумма выручки составила 6,3 млрд рублей.
ООО «АГРОТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «БЕЛОРГАНИКА»
ООО «БЕЛАГРОИНВЕСТ»
ООО «БЕЛЫЙЛЕС»
ООО «БЕНТАЛЬ»
ООО «ВОЗНЕСЕНОВКА»
ООО «ЛОГИСТИК БЕЛОГОРЬЯ»
Лушников Виталий Николаевич – новая персона в рейтинге. Он владеет несколькими компаниями, которые занимаются выращиванием зерновых культур, а также производством удобрений. Чистая прибыль в размере 1,4 млрд рублей и сумма чистых активов в 4,5 млрд рублей позволила бизнесмену занять четвёртую позицию в топе.
АО «ДИРЕКЦИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА „ЮЖНЫЙ“»
ООО «БЕЛАЛЬЯНС»
ООО «СТРОЙМОНТАЖ-ПРОЕКТ»
ООО «БЕЛМОНТАЖСТРОЙ»
ООО «БМПП»
ООО «БСМ-КОМФОРТ»
ООО «БСМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «БСМ-ЦЕНТР»
ООО «ВЕКТОР»
ООО «ВИВАТ-ЭКСПЕРТ»
ООО «МИР ПЛИТКИ»
ООО «ОФИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ОФИСНЫЙ ЦЕНТР»
ООО «ПАРТНЕР-ЛИЗИНГ»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА „ЭКСПЕРТ“»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ГК „БСМ“»
ООО «УНИВЕРМАГ МАРКЕТ»
ООО «ФСП»
ООО «ЭЛЬСТРОЙПЛЮС»
ООО РА «ВИВАТ»
Клет Вадим Михайлович – депутат Белгородской областной Думы, владелец 14 компаний и совладелец ещё шести. В рейтинге « Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих — 2021» занял 79-е место. По итогам 2021 года сумма чистых активов бизнесмена достигла 1,9 млрд рублей, а сумма чистой прибыли 473 млн рублей. Это позволило Клету закрыть пятёрку самых богатых людей Белгородской области.
ООО «ХАЛЯЛЬ-ДОН»
ООО «АГРОКОМ-СТАВРОПОЛЬ»
ООО «АГРОКОМХОЛДИНГ»
ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
ООО «АПИК»
ООО «АПК „21ВЕК“»
ООО «А-ПРАЙМ»
ООО «АРТЕМИДА-ДОН»
ООО «ГРАНДОТЕЛЬДОН»
ООО «ДОНСКОЙОСЕТР»
ООО «ЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «КАЗАЧКА»
ООО «КЛЕОНИКИ»
ООО «МД»
ООО «МИРФИНАНСОВ»
ООО «МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ОЛИМПИКДРИМ»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМОТЕЛЬРОСТОВ»
ООО «РКЗ-ТАВР»
ООО «РКО»
ООО «РОСТОВ-АРТ»
ООО «ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙКОМПЛЕКС»
ООО «ТРОЯ»
ООО «УК „ДОН-ПЛАЗА“»
ООО «УТИНЫЙОСТРОВ»
ООО «ФИРМА „АКВА-ДОН“»
ООО «ФОРВАРД+»
ООО «ЯМС»
ООО МСО «ПАНАЦЕЯ»
ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»
Лиман Сергей Алексеевич – инженер-механик и химик является основателем семейного предприятия, состоящего из двух заводов, на которых производят премиксы для всех видов животных и птицы и экструдированные корма для ценных пород рыб и домашних животных. В прошлом году он занимал пятое место в рейтинге. По итогам 2021 года Лиман попал в рейтинг с суммарной выручкой в 2,8 млрд рублей и чистой прибылью в 404 млн рублей.
ООО «ПРОМСЕРВИС»
ООО «ПРОМТОРГ»
Белянина Надежда Дмитриевна – владелица двух компаний. Одна из них – «Промсервис». Предприятие оказалось настолько прибыльным, что позволило его хозяйке занять восьмое место в топе самых богатых людей Белгородской области. В копилке Беляниной суммарная выручка 8,4 млрд рублей и чистая прибыль в 261 млн рублей.
АО «МАНАК-АВТО»
ООО «АСЛ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
ООО «НГ»
ООО «НЕГАБАРИТИКА ЦЕНТР»
ООО «НЕГАБАРИТИКА»
ООО «НГБР-1500»
Палиенко Дмитрий Валерьевич – бизнесмен владеет четырьмя компаниями и имеет доли ещё в трёх. За год предприниматель прирос в сумме чистых активов, которая достигла 980 млн рублей. Также на миллиард увеличилась и выручка, составив 3 млрд рублей. По всей видимости, компании, которые были зарегистрированы в 2021 году, принесли свои плоды.
ОАО «БЕЛМОЛПРОДУКТ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «ВОЛОКОНОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «ЗЕМЛЯ И ДЕЛО»
ООО «МЕГАПОЛИС-ПРОДУКТ»
ООО «МИР»
ООО «МОЛПРОМКОМПЛЕКТ»
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС»
Кратько Вячеслав Васильевич – один из учредителей «Белгородского консервного комбината» – впервые попал в рейтинг топ самых богатых. Кроме этого, ему принадлежит половина компании «Белморпродукт» и «Волоконовского консервного комбината». Вместе с другими организациями предприятия принесли совладельцу за 2021 год суммарную выручку в размере 4 млрд рублей и чистую прибыль в 203 млн рублей.
ОАО «БЕЛМОЛПРОДУКТ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «ВОЛОКОНОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «ЗЕМЛЯ И ДЕЛО»
ООО «МЕГАПОЛИС-ПРОДУКТ»
ООО «МИР»
ООО «МОЛПРОМКОМПЛЕКТ»
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС»
Балашов Андрей Борисович – второй учредитель «Белгородского консервного комбината». Участник рейтинга «Генеральных директоров», в котором занял 691-е место в отрасли «Продукты питания и напитки» по Москве. В список топ самых богатых белгородцев он попал впервые с суммой выручки в 4 млрд рублей и чистой прибылью 203 млн рублей.
ООО «АВАЛОН»
ООО «АВАЛОН-СЕРВИС»
ООО «АВЕНТИН-АУТО»
ООО «АВЕНТИН-СЕРВИС+»
ООО «АВРОРА»
ООО «БЕЛГОРОД-ЦЕНТР-АВТО»
ООО «ИНТЕРКАР»
ООО «МОРАВИЯ-БЕЛГОРОД»
ООО «МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ»
ООО «НОРД-СЕРВИС-Ф»
ООО «НОРД-СЕРВИС+»
ООО «ОСКОЛ-СЕРВИС+»
ООО «СЕРВИС-АВТО»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС М»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС Н»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС»
ООО «ТРИНИТИСЕРВИС»
ООО «ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО»
ООО «ТРИНИТИ-КАР»
ООО «ЭКСПЕРТ-СЕРВИС»
Шайдаров Роман Николаевич – соучредитель 20 компаний, одна из которых “Тринитимоторс". Ещё один новый фигурант рейтинга. Свою деятельность бизнесмен не афиширует, но это не помешало ему открыть второй десяток самых богатых людей Белгородской области. Сумма его чистых активов составила 433 млн рублей, а сумма чистой прибыли – 334 млн рублей.
АО «ЗНОИМ»
ООО «ЭНЕРГОПРОММАШ»
ООО «ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАЭКСПЕРТ»
Буренин Сергей Владимирович – владелец крупного белгородского Завода нестандартного оборудования и металлоизделий (АО «ЗНО и М»), который он выкупил в 2018 году у производственной компании «Технониколь». Он был одним из основателей ГК IZOVOL. Сейчас Буренину принадлежит ряд других компаний, работа которых позволила предпринимателю впервые попасть в топ самых богатых белгородцев.
ООО «БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ»
ООО «ЦЕНТРДОРСТРОЙ»
ООО «ВОРСКЛА»
Дарчинян Мадат Размикович – совладелец компании «Белгороддорстрой», которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Благодаря высокой потребности области в обновлении дорожного полотна, компания Дарчиняна выигрывает много госзакупок, что, видимо, помогло ему стать одним из самых богатых людей региона.
ООО «АВАЛОН»
ООО «АВАЛОН-СЕРВИС»
ООО «АВЕНТИН-АУТО»
ООО «АВЕНТИН-СЕРВИС+»
ООО «АВРОРА»
ООО «ИНТЕРКАР»
ООО «МОРАВИЯ-БЕЛГОРОД»
ООО «МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ»
ООО «НОРД-СЕРВИС-Ф»
ООО «НОРД-СЕРВИС+»
ООО «ОСКОЛ-СЕРВИС+»
ООО «СЕРВИС-АВТО»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС М»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС Н»
ООО «ТРИНИТИМОТОРС»
ООО «ТРИНИТИСЕРВИС»
ООО «ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО»
Былов Григорий Константинович – для него вхождение в список богатейших людей Белгородской области – дебют. Совладелец 17 компаний, среди которых "Тринитимоторс". По итогам 2021 года суммарная чистая выручка предпринимателя достигла 3,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли составила 280 млн рублей.
ООО «БЕЛЗНАК»
ООО «БЕЛЗНАК»
ООО «БЕЛЗНАК»
ООО «БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА»
ООО «СТАРЫЙ ГАРАЖ»
Кабалин Дмитрий Петрович – руководитель группы компаний, которые занимаются дорожной разметкой. В прошлом году предприниматель занимал 10-е место в рейтинге. По итогам 2021 года он опустился на 15-е место с суммарной чистой выручкой в 3,5 млрд рублей и чистой прибылью 280 млн рублей.
АО «СВЕКЛОВИЧНОЕ»
ООО «БИЗНЕСЦЕНТР»
ООО «БИОВЕТЗАЩИТА»
ООО «НОВАЯ ЭРА»
ООО «ПРОФБИЗНЕС ЦЕНТР»
ООО «СТИНВЕСТ»
ООО «УК» ПРИОСКОЛЬЕ»
ООО АГРОХОЛДИНГ «АВИДА»
ООО «КОМИНВЕСТ»
Бобрицкий Геннадий Алексеевич – за год предприниматель сумел с хвоста рейтинга попасть в первую двадцатку. При этом ещё в 2020 году он был в тройке лидеров. Финансовые «качели» не помешали предпринимателю по итогам 2021 года заработать чистую прибыль в 1,6 млрд рублей.
ООО «ОФИС-ЦЕНТР»
ООО «ПАРИТЕТ ИНВЕСТ»
ООО «ФЛАГМАН»
ООО «МИСТЕР БУРГЕР»
ООО «ВАШ ХЛЕБ»
ООО БЮЗ «АРТ-КАРАТ»
ООО «БИЗНЕС-ПЛЮС»
Тебекин Михаил Владимирович – за год прирос владениями и обзавёлся долями в двух новых компаниях. Но это не помогло ему подняться в рейтинге самых богатых белгородцев. Наоборот, с 11 позиции бизнесмен опустился на 17-ю. Сумма его чистых активов составила 792 млн рублей.
ООО «АСТА»
ООО «ГОФРОТАРА»
ООО «НОВЫЙ ДОМ»
ООО «ТК» ШЕБЕКИНСКИЙ КАРТОН»
ООО «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ»
ООО «ЧИСТЫЙ КРАЙ»
ООО «ЭЛКИР»
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»
Лагутин Александр Николаевич – в отличие от своих коллег по цеху, предприниматель сумел за год подняться с 29-го места в рейтинге до 18-го. Суммарно чистые активы предпринимателя составили 704 млн рублей, а чистая прибыль за год получилась в размере 182 млн рублей.
ООО «ЦЕНТР-УНИВЕРСАЛ»
ООО «ГОФРОТАРА»
ООО «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ»
ООО «ТК „ШЕБЕКИНСКИЙ КАРТОН“»
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»
Потрясаев Василий Николаевич – свой бизнес экс-мэр областного центра и бывший председатель областной думы построил на производстве упаковки. Чистая выручка компаний, в которых он является совладельцем и владельцем, составила 179 млн рублей. Это позволило предпринимателю с 24-го места в рейтинга подняться на 19-ю позицию.
ООО «АГРОПРЕДПРИЯТИЕ „ПОТУДАНЬ“»
ООО «ГРАНТ»
ООО «ДТС»
ООО «КАКАО-ПРОДУКТ»
ООО «КО „СЛАВЯНКА“»
ООО «ПОЛИГРАФИЯ-СЛАВЯНКА»
ООО «СЛАВЯНКА-СНАБ»
ООО «СЛАВЯНКА-ТРАПЕЗА»
ООО «СЛАВЯНСКИЙ ДВОР»
ООО «СПЕКТР»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАВЯНКИ»
Гусев Дмитрий Сергеевич – сын белгородского депутата Сергея Гусева и совладелец семейного бизнеса. За год молодой предприниматель сдал свои позиции и опустился с 13-го места в рейтинге на 20-е. Сумма его выручки составила 4,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 128 млн рублей.
ООО «ЛИДЕР»
Сенкевич Роман Вячеславович – старооскольский предприниматель, которому принадлежит одна компания по оптовой торговле зерном. Чистая прибыль организации по итогам 2021 года составила 505 млн рублей. Благодаря этому бизнесмен поднялся за год на четыре позиции в топе.
АО «ЗАВОД ЖБК-1»
ООО «ВОЗНИЧИЙ»
ООО «ЖСК ЖБК-1»
ООО «ЖУ-ЖБК-1»
ООО «ЗХМ-ЖБК-1»
ООО «ИС-ЖБК-1»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ-ЖБК-1»
ООО «МЕДЦЕНТР ЖБК-1»
ООО «НОВАЯ КРЕЙДА»
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ»
ООО «ПУ-ЖБК-1»
ООО «САНТЕХСЕРВИС-ЖБК-1»
ООО «СЕЛИКОМ»
ООО «СЕЛИКОМ-СЕРВИС»
оОО «СК-ЖБК-1»
ООО «СМС-ЖБК-1»
ООО «СМУ-ЖБК-1»
ООО «СТРОЙ ЗАКАЗ»
ООО «ЦОФ ЖБК-1»
ООО «ЦПН ЖБК-1»
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
ООО «ЭСК ЖБК-1»
ООО СЗ «ЖБК-ДОНЕЦКАЯ»
ООО СЗ «ЖБК-СЕВЕРНЫЙ»
ООО СЗ «ЖБК-ЛЕРМОНТОВА»
ООО СЗ «ЖБК-РЕПНОЕ»
ООО СЗ «УК ЖБК-1»
Чернова Ольга Юрьевна – дочка Юрия Селиванова. Она является совладелицей компаний, которые относятся к корпорации ЖБК-1. В рейтинг самых богатых жителей Белгородской области попала в 2021 году, оказавшись на 15-й строчке. В этом году предприниматель заняла 22-е место. Её суммарная чистая прибыль составила 130 млн рублей.
ООО «ДЕЛФИ»
ООО «ДИКК»
ООО «ЗЕВС»
ООО «МЕГАПРОЕКТ»
ООО «ПИВСТАР»
ООО «ТРАСТ КАПИТАЛ»
ООО «УК „АГАТ“»
Моргунский Игорь Степанович – предприниматель со стажем, но личность не медийная. За год компании, в которых он является совладельцем, принесли ему чистой прибыли в размере 145 млн рублей. Это позволило предпринимателю с 32-й позиции в топе оказаться на 23-й.
ООО «КУСТОВОЕ»
Самойлов Николай Андреевич – руководитель и совладелец Томаровского мясокомбината (по данным за 2019 год). Ему также принадлежит компания, которая занимается разведением молочного крупного рогатого скота. В прошлом году предприниматель занимал 12-е место в рейтинге. По итогам 2021 года его суммарная чистая прибыль составила 226 млн рублей.
ООО «БРИКС-ДЕНТАЛ»
ООО «ВЛАДМИВА»
ООО «ДД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ЗЗМ»
ООО «ИДСО „ВЭЛ“»
ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»
ООО «КРЫМ ФАРМАМЕД»
ООО «НАНОАПАТИТ»
ООО «ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ»
ООО «ССБ, ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ООО «СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА»
ООО «СЦ „ВЛАДМИВА“»
ООО «ТД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ТК „ВЛАДМИВА“»
ООО «ЦКУ „ВЛАДМИВА“»
Чуев Владимир Петрович – основатель компаний «Владмива» в июле текущего года стал почётным гражданином Белгорода. В 2021 году предприниматель занимал 18-е место в топе. По итогам прошлого года сумма его чистой прибыли достигла 198 млн рублей.
ООО «СКИФ-МДВ»
ООО «СКИФ-М»
Москвитин Александр Александрович – генеральный директор компании «Скиф-М», которая выпускает высокотехнологичные фрезы со сменными режущими пластинами из твёрдого сплава. Предприниматель – дебютант в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. В 2021 году суммарная чистая выручка бизнесмена составила 908 млн рублей, а чистая прибыль – 211 млн рублей.
ООО «БУТОВО-АГРО»
Ткаченко Ольга Александровна – владелица предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота — также впервые попала в топ самых богатых белгородцев. Кроме этого, Ольга Александровна — депутат Белгородской облдумы и генеральный директор ЗАО «Томмолоко». Суммарная чистая прибыль предпринимателя достигла 227 млн рублей.
ООО «РАЗРЕЗ ПОЛТАВСКИЙ»
ООО «СОЯ-ЗАПАД»
ООО «ТРИОНИС»
ООО «ЭНЕРГИЯ СВЕТА»
Лухвич Константин Анатольевич – бизнесмен в сфере сельского хозяйства, который владеет тремя компаниями. В топе богатейших он впервые. За год его суммарная выручка составила 6,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 70 млн рублей.
ООО «КРИТ»
ООО «НБ-Ритейл»
ООО «О-ДЕ-ВИРАНСЬЕ»
ООО «ПАРК ПЛЭЙС»
ООО «СИТИ-МОЛЛ»
ООО «СТОЛА ПРОДАКШНС»
ООО «ЦВЕТ ЖИЗНИ»
ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
Савченко Ольга Евгеньевна – дочка экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В Белгороде её знают как создателя языкового центра «Интерлингва» и совладелицу крупного ТРЦ «Сити Молл Белгородский». В прошлом году Ольга Евгеньевна занимала 21-е место в рейтинге.
АО «ЗАВОД ЖБК-1»
ООО «ВОЗНИЧИЙ»
ООО «ЗХМ-ЖБК-1»
ООО «ЗХМ-МОНТАЖ»
ООО «ИС-ЖБК-1»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ-ЖБК-1»
ООО «МЕДЦЕНТР ЖБК-1»
ООО «НОВАЯ КРЕЙДА»
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ»
ООО «ПУ-ЖБК-1»
ООО «САНТЕХСЕРВИС-ЖБК-1»
ООО «СЕЛИКОМ»
ООО «СМС-ЖБК-1»
ООО «СМУ-ЖБК-1»
ООО «СТРОЙЗАКАЗ»
ООО «ЦОФ ЖБК-1»
ООО «ЦПН ЖБК-1»
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
ООО «ЭСК ЖБК-1»
ООО СЗ «ЖБК-ДОНЕЦКАЯ»
ООО СЗ «ЖБК-СЕВЕРНЫЙ»
ООО СЗ «ЖБК-ЛЕРМОНТОВА»
ООО СЗ «ЖБК-РЕПНОЕ»
ООО СЗ «УКЖБК-1»
Абрамова Галина Юрьевна – ещё одна дочь Юрия Селиванова. Как и сестра, Галина Юрьевна является совладелицей организаций корпорации «ЖБК-1». В топ богатейших она попала впервые. В 2021 году суммарная чистая прибыль предприятий, долями которых она владеет, достигла 114 млн рублей.
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Египко Мария Ильинична – владелица одной компании по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Раньше предприниматель также не попадала в рейтинг самых богатых белгородцев. Суммарная выручка организации Марии Египко составила 3,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 178 млн рублей.
ООО «ЦЕНТРДОРСТРОЙ»
ООО «БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ»
Дарчинян Рубен Размикович – совладелец компании «Белгороддорстрой», которая получает значительную выручку через госконтракты. Дебютант рейтинга самых богатых людей Белгородской области. Годовая суммарная чистая прибыль его предприятия составила 193 млн рублей.
ООО «КАСКАД»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР»
ООО «ПАРИТЕТ ИНВЕСТ»
Кладова Ирина Вячеславовна – ещё один дебютант рейтинга. О предпринимателе в публичном пространстве мало что известно: она владеет тремя фирмами и половиной ещё двух компаний в отрасли аренды и лизинга.
ООО ТД «АЛТЕК»
ООО «АЛТЕК»
Щербина Елена Геннадиевна – предприниматель работает в Старом Осколе. Ей принадлежит компания, которая занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы. Ранее бизнесвумен не была замечена в топе самых богатых белгородцев, но финансовые показатели по итогам 2021 года позволили ей занять 34-е место в рейтинге.
АО «ЗАВОД ЖБК-1»
ООО «ВОЗНИЧИЙ»
ООО «ЗХМ ЖБК-1»
ООО «ИС ЖБК-1»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ЖБК-1»
ООО «МЕДЦЕНТР ЖБК-1»
ООО «НОВАЯ КРЕЙДА»
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ»
ООО «ПУ ЖБК-1»
ООО «САНТЕХСЕРВИС ЖБК-1»
ООО «СЕЛИКОМ»
ООО «СМС-ЖБК-1»
ООО «СМУ-ЖБК-1»
ООО «СТРОЙЗАКАЗ»
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
ООО «ЭСК ЖБК-1»
ООО СЗ «ЖБК-ДОНЕЦКАЯ»
ООО СЗ «ЖБК-СЕВЕРНЫЙ»
ООО СЗ «ЖБК-ЛЕРМОНТОВА»
ООО СЗ «ЖБК-РЕПНОЕ»
ООО СЗ «УК ЖБК-1»
Селиванов Юрий Алексеевич – экс - депутат Государственной Думы и совладелец компании корпорации «ЖБК-1». В сравнении с прошлогодними рейтингами он сильно сдал позиции. В 2020 году занимал 4-е место, в 2021 году – 19-е, а в текущем году переместился на 35-е.
ООО «РАССВЕТ»
Конев Николай Михайлович – предприниматель ведёт бизнес в Валуйском горокруге. Ему принадлежит одна компании «Рассвет», которая занимается выращивание зерновых культур. Предприниматель впервые попал в топ с чистой прибылью в 261 млн рублей.
ООО «ВЛАДИМИРОВСКИЙ САД»
ООО «ПЧЕЛКА»
ООО «ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО „ГОРНОВОЕ“»
Потрясаев Андрей Алексеевич – ещё одно новое лицо в списке самых богатых людей Белгородской области. Бизнес предпринимателя базируется в Ивнянском районе. Он принёс Андрею Алексеевичу по итогам 2021 года суммарную чистую прибыль в 246 млн рублей.
ООО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
Руденко Юрий Леонидович – ему принадлежит одна компания, которая занимается механической обработкой металлических изделий. Широкой общественности свою деятельность предприниматель не транслирует, поэтому информации о нём не так много. В рейтинге он впервые. Суммарная прибыль его предприятия составила 3,9 млрд рублей, а выручка – 25 млрд рублей.
ООО «ПРОМСПЕЦСНАБСЕРВИС»
ООО «СМ-АГРО»
Московченко Татьяна Ивановна – владелица фирмы «СМ-Агро» по производству нерафинированных растительных масел и их фракций и совладелица компании «Промспецснабсервис», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. В топ самых богатых людей Белгородской области Татьяна Ивановна попала впервые с суммарной чистой прибылью в 178 млн рублей.
ООО «ИСКРА»
ООО «МФ-ИСКРА»
НСССООО «БЕЛКОРН»
Сергеев Михаил Викторович – свой бизнес построил на торговле продуктами и смешанном сельском хозяйстве. Ему принадлежит фирма «Искра». Ещё в двух компаниях он является совладельцем. О его жизни в публичном пространстве ничего не известно.
ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Ильина Ирина Сергеевна – кроме того, что предприниматель числится учредителем одной компании «Здоровье», в открытых источниках информации больше нет. В рейтинге богатейших Ирина Сергеевна засветилась впервые. Годовая суммарная чистая прибыль её компании составила 2,3 млрд рублей.
ООО «БИЗНЕС-ПЛЮС»
ООО «ВАШ ХЛЕБ»
ООО «МИСТЕР БУРГЕР»
ООО «ОФИС-ЦЕНТР»
Тебекин Дмитрий Владимирович – бизнесмен является совладельцем четырёх компаний. В прошлом году он владел долями в пяти фирмах. Возможно, сокращение числа организаций и связано с перемещением Дмитрия Владимировича с 31-го места в рейтинге на 42-е.
ООО «БИОКОРМА»
ООО «ГОРЫНЫЧ»
ООО «СПЕЦКОРМА»
ООО «ФИШФУД»
Шейко Надежда Ивановна – её бизнес связан с производством готовых кормов для животных. По всей видимости, дело прибыльное. За год Надежда Ивановна сумела подняться с 48-го места в рейтинге на пять пунктов. 2021-й год предприниматель завершила в суммой чистой прибыли в 115 млн рублей.
ООО «ПОБЕДА»
Курдубадзе Анатолий Анатолович – единоличный владелец фирмы «Победа», которая работает в Шебекинском горокруге. За год его компания немного дала слабину, что привело к перемещению предпринимателя с 35-го места в рейтинге на 44-ю позицию. Годовая суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 188 млн рублей.
ООО «ЗАВОД „БЕЛТАРА“»
ООО «ФОН»
ООО «БЗМИ»
Шишин Александр Павлович – попадает в топ-100 третий год подряд. В 2020 он оказался на 34-м месте, в 2021-м – на 37-м месте, а в текущем году – на 45-м. Он является совладельцем нескольких крупных белгородских предприятий, таких как "БЗМИ" и завод "Белтара". За 2021 год Александр Павлович сумел получить чистую прибыль в размере 90 млн рублей.
ООО «АВЕРС»
ООО «БУТОВО-АГРО»
ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ»
Мирошников Владимир Александрович – в рейтинг топ-100 богатых предпринимателей Белгородчины попал второй раз подряд. По итогам 2021 года суммарно его чистые активы составляют 566 млн рублей, а размер чистой прибыли достиг 130 млн рублей. Тем не менее, это не помогло бизнесмену улучшить свои позиции в топе. Он опустился с 40-й позиции на 46-ю.
ООО АГРОХОЛДИНГ «АВИДА»
ООО УК АГРОХОЛДИНГ «АВИДА»
Романенко Екатерина Владимировна – владелица 80% активов ООО «Агрохолдинг «Авида»» и 50% ООО «УК агрохолдинг «Авида»». В прошлом году заняла 41-е место в рейтинге. По итогам 2021 года сумела получить суммарную чистую прибыль в размере 121 млн рублей.
ООО «ИНФО-СИТИ»
Васильев Алексей Валерьевич – совладелец 13 компаний, одна из которых «Тринитимоторс». Бизнесмен неплохо заработал на продаже легковых автомобилей и впервые попал в рейтинг с суммарной чистой прибылью в 113 млн рублей и выручкой в сумме 1,4 млрд рублей.
ООО «ТК „СОАТЭ“»
ООО «ЮЖНЫЙ-МАРКЕТ»
ООО «АВТОСОЮЗ»
ООО «АТЭ-ПИТАНИЕ»
ООО «АТЭ-СТОМАТ»
ООО " БЕЛСТАР-2»
Мамонов Александр Анатольевич – у бизнесмена во владении или совладении имеется несколько компаний, деятельность которых связана с общественным питанием, и ещё несколько – с грузоперевозками и недвижимостью. При этом год выдался не очень удачным и предприниматель с 17-ой позиции самых богатых людей области переместился на 49-ю. При 455 млн рублей чистых активов сумма его выручки достигла по итогам 2021 года 770 млн рублей.
ООО «КОМПАНИЯ» СТАЛЬЭНЕРГО»
ООО «ПП „СТАЛЬЭНЕРГО“»
ООО «ТРАНСАВТОМАТИЗАЦИЯ»
ООО НПП «СТАЛЬЭНЕРГО»
Беляков Андрей Борисович – стихией предпринимателя является производство радиоэлектронных средств связи. Он является совладельцем нескольких фирм, которые работают в этом направлении. В топ бизнесмен попал впервые. При сумме чистых активов в 249 млн рублей и выручке в 578 млн рублей, его суммарная чистая прибыль составила 172 млн рублей.
ООО «КОМПАНИЯ» СТАЛЬЭНЕРГО»
ООО «ПП» СТАЛЬЭНЕРГО»
ООО «ТРАНСАВТОМАТИЗАЦИЯ»
ООО НПП «СТАЛЬЭНЕРГО»
Крылов Сергей Вадимович – гендиректор белгородского «Стальэнерго». В медийном поле ни компания, ни её директор « светиться» не спешат. В прошлом году бизнесмен занимал 49-е место в рейтинге. В текущем году он опустился на 51-е место с суммарной чистой прибылью в 172 млн рублей.
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»
ООО «ДСК-АСКОР»
ООО «БЕЛТРАНС ЭКСПЕДИЦИЯ»
ООО «НГК»
Шевелев Артем Александрович – главный актив предпринимателя – компания «Лидерстрой», занимающаяся строительством дорог и автомагистралей. В 2021 году «Лидерстрой» принёс чистую прибыль в 20 млн рублей. Это при выручке в 875 млн рублей. В прошлом году он впервые попал в рейтинг, заняв 9-ю строчку. В текущем году он расположился во второй половине списка.
ООО «ТРУЖЕНИК-АГРО»
Деревянкина Марина Николаевна владеет всего одной белгородской компанией, однако этого хватило для того, чтобы попасть в топ богатейших людей региона. За год ООО «Труженик-агро» принёс своей владелице 52 млн рублей чистой прибыли, выручка от продажи превысила 1 млрд рублей. В прошлом году предприниматель занимала 26-е место в топе.
ООО «БСК»
ООО «АРГОС2003»
ООО «БСК»
Батраков Александр Александрович – у предпринимателя бизнес расположен в Губкине. Самая прибыльная компания в его владении – «Аргос 2003». Предприятие занимается розничной торговлей пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах. Чистые активы компании составляют 114 млн рублей. В прошлом году бизнесмен попал на 43-е место в рейтинге.
ООО «АГРОХОЛДИНГ КОРОЧАНСКИЙ»
ООО «РУСЬ-МОЛОКО»
ООО «МОЛОКО»
Закотенко Алла Васильевна – предприниматель попадает в рейтинг богатых уже не первый раз. В рейтинге прошлого года она занимала 23-е место. По итогам 2021 года материальное положение женщины не улучшилось. Она попала на 55-ю строчку с суммарной чистой прибылью в 112 млн рублей.
ООО «АГРОАКАДЕМИЯ»
ООО «АГРОТРЕЙДЕР»
ООО «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ»
ООО «ЛИМКОРМ»
Лиман Иван Сергеевич – предприниматель ведёт бизнес в Шебекино. Его предприятия занимаются производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. На этом занятии Лиман выручил в 2021 году 592 млн рублей при чистых активах в размере 291 млн рублей рублей. Чистая прибыль бизнесмена составила 101 млн рублей.
ООО «АГРОВЕТ»
ООО «АГРОВЕТ31»
ООО «ЗООМАРКЕТ»
Демченко Александр Александрович заработал состояние, связав свой бизнес с ветеринарией. В Белгороде у него есть компания «Зоомаркет», которая специализируется на торговле ветпрепаратами. Также он является совладельцем фирм «Агровет» и «Агровет31» – по 50% уставного капитала в каждой компании.
ООО «КОММУНАЛЬЩИК»
Тараненко Игорь Иванович – предпринимателю принадлежит одна компания, которая занимается сбором и обработкой сточных вод. Успешные финансовые показатели позволили бизнесмену впервые попасть в топ с суммарной чистой прибылью в 1,8 млрд рублей.
Upd: предприниматель заявил редакции «Бел.Ру» о бухгалтерской ошибке в отчетности предприятия – бухгалтер случайно приписал в отчёте три лишних ноля. Тараненко действительно работает по упрощенной системе налогообложения, и ошибка в отчётности не исключена. Но подтверждать свои слова документально мужчина отказался.
ООО «АГРОХОЛДИНГ КОРОЧАНСКИЙ»
ООО «РУСЬ-МОЛОКО»
ООО «МОЛОКО»
Никулина Марина Владимировна – свой бизнес женщина построила на выращивании зерновых культур и оптовой торговле продуктами. Она дебютант рейтинга самых богатых белгородцев. При сумме чистых активов в 507 млн рублей выручка предпринимателя составила 330 млн рублей. Сумма чистой прибыли достигла 112 млн рублей.
ООО «АГРОВЕТ31»
ООО «АГРОВЕТ»
Демченко Дмитрий Александрович – ему принадлежит вторая половина уставного капитала фирм «Агровет» и «Агровет31». Кроме долей в этих компаниях, у Дмитрия Демченко активов нет. Примечательно, что в прошлом году бизнесмен занимал 55-е место в рейтинге.
ООО «ВЛАДМИВА»
ООО «ДД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ИДСО „ВЭЛ“»
ООО «ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ»
ООО «ССБ, ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ООО «СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА»
ООО «СЦ „ВЛАДМИВА“»
ООО «ТД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ЦКУ „ВЛАДМИВА“»
Чуева Мария Алексеевна – впервые предприниматель попала в рейтинг самых богатых в 2021 году, заняв 52-е место. У Марии Алексеевны есть доли в холдинге «Владмива». По итогам прошлого года суммарная чистая прибыль бизнес-леди составила 78 млн рублей.
ООО «АЛТЕК»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ОСКОЛ-ХХI»
ООО «ОТК»
ООО «СПЛАВПРОМ»
ООО УК «АЛКОР»
Щербина Геннадий Валентинович – предприниматель владеет тремя компаниями, самая прибыльная из которых — «Сплавпром», занимающаяся обработкой металлов и нанесение покрытий на металлы. Новичок в рейтинг завершил 2021 год с суммарной чистой прибылью в 41 млн рублей.
ООО «РЕСУРС»
Гуров Денис Сергеевич – бизнесмену принадлежит фирма «Ресурс», которая занимается оптовой торговлей мясом и мясом птицы. В 2020 году мясной бизнес принёс владельцу 104,4 млн рублей чистой прибыли. Продукции предприятие реализовало на сумму 4,3 млрд рублей. С такими показателями в прошлом году Денис Сергеевич занимал 92-е место. За 2021 год финансовые показатели предпринимателя улучшились.
ООО «ДАЛЬ»
ООО «СК-ТРАНС»
ООО «ИНФО-СИТИ»
ООО «ТЕХНО-СИТИ»
Скляренко Виктор Владимирович – экс-депутат Белгородской областной думы, сложил полномочия в ноябре 2020 года. В рейтинге 2020 года бизнесмен был на 25-й позиции, в 2021 году расположился ближе к середине – на 39-м месте. А в рейтинге этого года очутился практически в хвосте топа.
ООО «КОРМОВОЙ СЕГМЕНТ»
Лунев Геннадий Викторович – совладелец только одной компании. В организации «Кормовой сегмент» Геннадий Викторович владеет 80% уставного капитала. В прошлогоднем рейтинге бизнесмен занял 46-е место.
АО «КФ „БЕЛОГОРЬЕ“»
АО «КФ „БЕЛОГОРЬЕ“»
ООО «БЕЛОГОРЬЕ-ТРАНС»
ООО «ПК „СТАРАЯ КРЕПОСТЬ“»
ООО «ПК „СТАРАЯ КРЕПОСТЬ“»
ООО «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
ООО «ТД „БЕЛОГОРЬЕ“»
Сиротенко Сергей Иванович – бизнесмен уже не первый год попадает в топ богатейших. В прошлом году предприниматель владел двумя компаниями и в трёх являлся совладельцем. Это позволило занять ему 45-е место. Сейчас во владении Сергея Ивановича две компании и доля ещё в одной организации. Возможно, это и стало причиной потери более 20 пунктов в рейтинге.
АО «УНИВЕРМАГ „БЕЛГОРОД“»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО «УНИВЕРМАГ „ТОРГЛИНИЯ“»
ООО «УНИВЕРМАГ „ТОРГМОДУЛЬ“»
ООО «УНИВЕРМАГ „ТОРГПРИВОЗ“»
ООО «УНИВЕРМАГ „ТОРГ-ТЕНДЕР“»
ООО «УНИВЕРМАГ „ТОРГТЕРМИНАЛ“»
ООО «УНИВЕРМАГ МАРКЕТ»
ООО «УНИВЕРМАГ ПЛЮС»
Клет Ирина Владимировна – владеет восемью компаниями, связанными с самым известным универмагом областного центра – «Белгород». У всех – крупные суммы чистых активов, которые и принесли предпринимательнице место в рейтинге богатых. В прошлом году Ирина Владимировна занимала 64-е место в рейтинге.
ООО «СЛАВЯНСКАЯ ЯРМАРКА»
ООО БЮЗ «АРТ-КАРАТ»
Несветайло Михаил Анатольевич – президент Ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ». А ещё он является действующим депутатом Белгородской областной думы. В прошлом году бизнесмен занимал 57-е место в рейтинге. По итогам 2021 года суммарная чистая прибыль предпринимателя составила почти 37 млн рублей.
ООО «ДИКК»ООО «ЗЕВС»
ООО «ПИВСТАР»
ООО «ПИЛИГРИМ»
ООО «ТРАСТКАПИТАЛ»
ООО «УК „АГАТ“»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ФОРТУНА-1»
ООО «ФОРТУНА-2»
ООО «ФОРТУНА-3»
ООО «ФОРТУНА-4»
Медведева Наталья Витальевна – предприниматель является совладелицей 11 компаний. В прошлом году она владела пятью организациями, благодаря чему попала на 59-е место в рейтинге. В 2021 году суммарная чистая прибыль бизнесвумен достигла 49 млн рублей.
КФХ «СУКМАНОВКА»
Коваленко Александр Владимирович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Сукмановка» в Чернянке. В топ попал впервые. При сумме чистых активов в 441 млн рублей выручка составила 220 млн рублей, а чистая прибыль — 77 млн рублей.
АО «БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»
АО «БЕЛГОРОДСКОЕ „ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ“»
АО «МК» ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «АПХ „ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА“»
ООО «АПХ „ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА“»
ООО «ГК „ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА“»
ООО «ЗАРЯ»
ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА-АГРО»
ООО «МК „ОСКОЛ“»
ООО «МК „СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ“»
ООО «НИВА»
ООО «УК „ГРУППА КОМПАНИЙ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА“»
ООО «УК ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «УК ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «КОРМОВАЯ КОМПАНИЯ „ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА“»
Юдин Сергей Викторович – был депутатом Белгородской областной думы. Ему принадлежат доли в 11 компаниях. Также в его личном владении ещё четыре компании. Несмотря на солидное состояние, по итогам 2021 года его суммарный убыток составил 39 млн рублей. По всей видимости, это стало причиной перемещения с 7-й строчки рейтинга на 71-ю.
ООО «БЕЛДОРПРОЕКТ»
ООО «БЕЛДОРСТРОЙ»
ООО «ДОРЭКСПОРТ»
ООО «КАПИТАЛЪ»
ООО «КРЕПОСТЪ»
ООО «СТРОИТЕЛЬ»
ООО «СТРОЙЭКСПОРТ»
Степашов Николай Евгеньевич – ещё один дорожник в нашем рейтинге. Он является совладельцем организаций «Белдорпроект», «Белдорстрой», а также ещё четырёх компаний. Также ему принадлежит фирма «Строитель». В прошлом году предприниматель занимал 42-е место в топе.
ООО «ГАРАНТ-АГРО»
ООО «ГОРЫНЫЧ»
ООО «СОЮЗ»
ООО «СПЕЦКОРМА»
ООО «ФИШФУД»
Зенцова Ирина Ивановна – предпринимательница является совладелицей четырёх компаний и владелицей фирмы в Бирюче. Свой бизнес ведёт преимущественно в Алексеевке. В прошлом году у бизнес-леди были доли в трёх компаниях. При этом она занимала 62-е место в рейтинге.
ООО «СТРОИТЕЛЬ»
Гаврилов Николай Константинович – новичок в рейтинге самых богатых. Ему принадлежит одна фирма в Чернянке, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Также он депутат Белгородской областной думы седьмого созыва. По итогам 2021 года суммарная чистая прибыль составила 259 млн рублей.
ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «ДОНСКОЙ ОСТРОВ»
ООО «ДОН-ТУРИСТ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»
Шишина Наталья Николаевна – совладелица трёх компаний, которые занимаются производством металлических бочек и оптовой торговлей лесоматериалами. За 2021 год Наталья Николаевна получила суммарную чистую прибыль в размере 40 млн рублей.
ООО «ЭЛОФТ АПАРТ ОТЕЛЬ»
Рукавцова Анна Сергеевна – ей принадлежит одна фирма «Элофт апарт отель». В прошлом году финансовые показатели организации позволи бизнес-леди занять 47-е место в рейтинге. В этом году чистая прибыль Анны Сергеевны составила 205 млн рублей.
ООО «ПЧЕЛКА»
ООО «ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО „ГОРНОВОЕ“»
Сотникова Ирина Алексеевна – предпринимательница попадает в рейтинг богатейших уже не первый раз. В прошлом году она занимала 44-е место, а в позапрошлом году – 50-е место. Помимо доли в 25% в компании «Пчёлка», Ирина Алексеевна обзавелась 2,08% доли в уставном капитале охотничьего хозяйства «Горновое».
ООО «БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «КРИТ»
ООО «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
Зотова Лина Владимировна – дочь самого богатого предпринимателя региона Владимира Зотова. Женщина владеет компанией «Стиль жизни», которая предоставляет парикмахерские услуги и организует деятельность салонов красоты, и фирмой «Белогорье», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. Также у неё имеется 18,93% уставного капитала организации «Крит» – убыточной компании, принадлежащей дочери бывшего губернатора Белгородской области Ольге Савченко.
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «СТРОЙТЕХСИТИ»
ООО «КАПИТАЛЪ»
ООО «КРЕПОСТЪ»
Степашов Владимир Николаевич – владеет долями в шести компаниях. Большая их часть занимается строительством и дорожными работами. Помимо этого, Владимиру Николаеву принадлежит компания «Стройгрупп». В прошлом году предприниматель занял 56-е место в рейтинге.
ООО «ЛОГИСТИК БЕЛОГОРЬЯ»
Лушникова Елизавета Витальевна – предпринимательница владеет лишь половиной компании, которая занимается автомобильным грузовым транспортом. Но этого стало достаточно, чтобы впервые попасть в рейтинг самых богатых людей Белгородской области. Суммарная чистая прибыль бизнесвумен составила 70 млн рублей.
ООО «ОТЕЛЬ ЕСЕНИН»
Клобуков Юрий Сергеевич – совладелец фирмы «Отель Есенин», которая занимается деятельностью агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. В рейтинг богатых попал впервые. Кроме агентства недвижимости, других активов у бизнесмена нет.
ООО «АГРОТРЕЙДЕР»
ООО «АГРОАКАДЕМИЯ»
ООО «ЛИМКОРМ»
Мартовицкий Андрей Владимирович – свой бизнес построил на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Ему принадлежат доли в трёх компаниях. В топ самых богатых людей региона Андрей Владимирович попал впервые с суммарной чистой прибылью в 49 млн рублей.
ООО «БЕЛАГРОТОРГ+»
ООО «БЕЛАГРОТОРГ»
ООО «БЕЛВИНКОМ»
ООО «ВИНКОМ»
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
ООО «ЛАРИСА»
ООО «МАРС»
ООО «ХОЗМИР»
ООО «ХОЗТОРГ-СЕРВИС»
ООО «ХОЗТОРГ»
Савенко Сергей Алексеевич – ещё один новичок рейтинга. Ведёт свой бизнес в Шебекино. Предприниматель является совладельцем 10 компаний. Часть из них занимаются оптовой торговлей алкоголем. Суммарная выручка бизнесмена составила 1,7 млрд рублей.
ООО ТД «ТЕХНОПРОГРЕСС»
ООО «ЛИВАДИЯ»
ООО «ЛИВАДИЯ-Н»
ООО АПК «ЗАСОСЕНСКИЙ»
ООО «ФИШФУД»
Новоселов Александр Владимирович – предприниматель владеет тремя компаниями в сфере оптовой торговли кормами для сельскохозяйственных животных. Также ему принадлежат доли ещё в двух фирмах. В рейтинг ранее не попадал. По итогам 2021 года суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 28 млн рублей.
ООО «АГРОВИ»
ООО «ВЛАДМИВА»
ООО «ДД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ЗЗМ»
ООО «ИДСО „ВЭЛ“»
ООО «НАНОАПАТИТ»
ООО «ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ»
ООО «ССБ, ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ООО «СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА»
ООО «СЦ „ВЛАДМИВА“»
ООО «ТД „ВЛАДМИВА“»
ООО «ЦКУ „ВЛАДМИВА“»
Бузов Андрей Анатольевич – совладелец ряда компаний холдинга «Владмива» в топ самых богатых попал впервые. У него есть доли в уставных капиталах 12 предприятий. По итогам 2021 года суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 48 млн рублей.
ООО «СБЫТЭНЕРГО»
Ананьев Роман Владимирович – владелец одной фирмы «Сбытэнерго», которая занимается торговлей электроэнергией. Ранее в рейтинг самых богатых людей Белгородской области также не попадал. Однако финансовые показатели принадлежащего ему предприятия (выручка 38 млрд рублей и чистая прибыль 12 млн рублей) позволили бизнесмену занять 86-ю позицию в топе.
ООО «АПШЕРОНСК-МЕБЕЛЬ»
ООО «ВКДП»
ООО «МПА»
ООО «СИНЕМА ПАРК БАР»
ООО «Ф-ГРУПП»
Кривошапов Сергей Александрович – ещё один совладелец ряда компаний холдинга «Владмива». Участие в топе богатейших для него — также дебют. Бизнесмен является совладельцем семи компаний. Также ему единолично принадлежит компания «Капитал+», которая занимается розничной торговлей косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.
ООО «ОФК»
ООО «ОПК „АДОНИС“»
АО «ОЗММ»
Клюка Олег Федорович – потомственный металлург. Начал трудовую деятельность машинистом буровой установки и прошёл трудовой путь до руководителя одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса – Стойленского горно-обогатительного комбината. В прошлом году бизнесмен занимал 34-место в рейтинге
ООО «СЕМЬ»
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
ООО «БЕЛВИНКОМ»
ООО «БЕЛАГРОТОРГ»
ООО «МАРС»
ООО «БЕЛАГРОТОРГ+»
ООО «ЛАРИСА»
ООО «ЯГОДЫ БЕЛОГОРЬЯ»
ООО «ХОЗМИР»
Пономарев Михаил Владимирович – совладелец девяти предприятий в прошлом году занимал 61-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов. Большинство предприятий специализируются на торговле продуктами питания, напитками и алкоголем.
КФХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Горягин Игорь Александрович – новичок рейтинга. Он глава крестьянско-фермерского хозяйства «Возрождение». Выручка КФХ в размере 117 млн рублей и чистая прибыль в сумме 62 млн рублей позволила Игорю Александровичу занять 90-е место в рейтинге.
ООО «БАЗИС»
ООО «БИЗНЕС-ПЛЮС»
ООО БЮЗ «АРТ-КАРАТ»
Тебекина Татьяна Викторовна является совладелицей драгоценного бизнеса – ей принадлежит 8,33% уставного капитала фирмы БЮЗ «Арт-Карат». Ещё две компании, в которых она числится совладелицей, занимаются арендной деятельностью. В прошлом году бизнес-леди занимала 58-ю позицию в топе.
ООО «БЗМИ»
ООО «ЗАВОД „БЕЛТАРА“»
ООО «ФОН»
Фурманов Александр Николаевич – совладелец трёх фирм, которые занимаются производством металлических бочек и аналогичных емкостей, а также оптовой торговлей лесоматериалами. В рейтинг попал впервые. Его суммарные чистые активы достигли 25 млн рублей.
ООО «АВТОАЛЬЯНС ЛОГИСТИК»
ООО «ТРИНИТИ МОТОРС М»
ООО «ТРИНИТИ МОТОРС Н»
ООО «ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО»
ООО «ТРИНИТИ-КАР»
Тарасова Алена Игоревна – одна из совладелиц компаний «Тринити Моторс» в Белгороде. Ей принадлежат доли в пяти организациях. Ранее в рейтинг самых богатых не попадала. Годовая суммарная чистая прибыль женщины составила 30 млн рублей.
ООО «БЗМИ»
ООО «ЗАВОД „БЕЛТАРА“»
ООО «ФОН»
Михайлова Татьяна Федоровна – у предпринимательницы небольшие доли в трёх белгородских компаниях. Вложения оказались удачными. По итогам позапрошлого года женщина заняла 70-е место в рейтинге. За 2021 года она сумела заработать суммарную чистую прибыль в размере 23 млн рублей.
ООО «АВЕНТИН-АУТО»
ООО «АВЕНТИН-СЕРВИС +»
ООО «МОРАВИЯ-БЕЛГОРОД»
ООО «ТРИНИТИ МОТОРС»
ООО «ОСКОЛ-СЕРВИС+»
ООО «АВРОРА»
ООО «ТРИНИТИ МОТОРС М»
Щипцов Роман Юрьевич – очередной совладелец компаний «Тринити Моторс» в Белгороде. Бизнесмен имеет небольшие доли в семи организациях. Их заработок за 2021 год позволил бизнесмену занять 95-ю позицию в рейтинге.
ООО «ДОСТУПНЫЙ ДОМ ЖБК-1»
ООО «ИС ЖБК-1»
ООО «КУРСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «НОВОТЕХСТРОЙ»
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ»
ООО «ПЛАСТСЕРВИС ЖБК-1»
ООО «ПУ ЖБК-1»
ООО «САНТЕХСЕРВИС ЖБК-1»
ООО «СТРОЙЗАКАЗ»
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
ООО СЗ «ЖБК РЕПНОЕ»
ООО СЗ «КСУ ЖБК-1»
Селиванов Александр Борисович – генеральный директор компании СЗ «Управляющая компания ЖБК-1». Владелец пяти предприятий и совладелец ещё семи организаций в семейном бизнесе. В прошлом году в рейтинг не попал. За 2021 год суммарная чистая прибыль бизнесмена достигла 22 млн рублей.
ООО «ДИКК»
ООО «ЗЕВС»
ООО «ПИВСТАР»
ООО «ПИЛИГРИМ»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ФОРТУНА-1»
ООО «ФОРТУНА-2»
ООО «ФОРТУНА-3»
ООО «ФОРТУНА-4»
Трякин Владимир Юрьевич – предприниматель из Старого Оскола. Доли в компаниях у него небольшие, но предприятия достаточно успешные. У Владимира Юрьевича есть 10% в организации «ДИКК», занимающейся оптовой торговлей алкогольными напитками. В прошлом году он занял 73-е место в рейтинге.
ООО «АКТИВ»ООО «БЕЛЫЙК РАЙ»
ООО «БИОКОМ»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «ТД» ЗЕЛЁНАЯ ГРЯДКА»
ООО «ТПК „ДОБРЫНЯ“»
ООО «ТРЕЙД-ИНВЕСТ»
Алексеева Юлия Николаевна – супруга бизнесмена Сергея Фуглаева. Пока её муж временно не может вести дела, всем занимается она. Её принадлежат доли в шести компаниях. Помимо этого, она владеет ещё двумя фирмами. В прошлом году в рейтинге женщины не было. В этом году она заняла 98-ю позицию с суммарной чистой прибылью в 88 млн рублей.
ООО «БЕЛАГРОТОРГ»
ООО «БЕЛАГРОТОРГ+»
ООО «ХОЗТОРГ»
ООО «ХОЗТОРГ-СЕРВИС»
ООО «ХОЗМИР»
ООО «БЕЛВИНКОМ»
ООО «ЛАРИСА»
ООО «ДОМ ТОРГОВЛИ»
Кузнецова Татьяна Ивановна – совладелица восьми компаний, большинство из которых специализируются на продаже пищевой продукции. В прошлом году женщина заняла 65-е место в рейтинге. За 2021 год её годовая суммарная чистая прибыль составила 5,4 млн рублей.
ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ „АЛЕКСЕЕВСКИЙ“»
Смурыгин Владимир Иванович – у бизнесмена небольшая доля в хозяйстве «Агротех-Гарант», которое находится в Алексеевском горокруге. Для него участие в рейтинге самых богатых — первый опыт. По итогам 2021 года суммарная чистая прибыль Владимира Ивановича составила 32 млн рублей.