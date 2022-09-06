Книги Березина переведены на английский, немецкий, французский, китайский, польский, сербский и норвежский языки. Когда речь заходит о международном признании российских авторов в целом и его самого в частности, писатель замечает:



Надо отдавать себе отчет в том, что русская литература долго будет внутренним делом людей, читающих по-русски. Но, в конце концов, 144 миллиона читателей – это очень много. Речь не о коммерческой стороне вопроса, не о рынках продаж (во многом словесность стала сейчас безгонорарной), а о том великом счастье, когда ты находишь своего читателя. Можно не чувствовать рядом с собой целую толпу, а вот десять читателей, которые поняли, что ты хотел сказать, и даже не похвалили, а просто спрятали в карман твои истории, чтобы вспомнить и использовать их потом в своих рассуждениях, – вот это дорогого стоит. На это имеет смысл тратить время.