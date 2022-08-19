Бурятский волшебник Даши Намдаков
Как скульптор и художник из России предпочел Лондону и королеве родное село и земляков
Скульптор и ювелир Даши (полное имя – Дашинима Бальжимаевич) Намдаков – один из самых известных не только в России, но и в Европе современных художников. Его работы разъехались по всему миру, их можно обнаружить в собрании Эрмитажа, в нью-йоркском «Тибет-Хаусе» и в «Музее искусств» в Гуанчжоу (Китай).
Но не все знают, что свой творческий путь юный Дашинима (имя переводится как «Счастливое Солнце») начал в небольшом забайкальском селе Укурик в 150 километрах от Читы. У родителей Намдакова, Бальжана и Буды-Ханды, было восемь детей. Бальжан Намдаков не получил специального художественного образования, но был тем, что в СССР называлось «народный мастер»: ковал из металла и вырезал из дерева статуэтки, писал буддистские тхангка, ткал гобелены. Творческое начало, присущее отцу, еще ярче проявилось в его сыне:

Традиции культуры бурятского народа – это часть меня самого как человека, и я, надеюсь, носитель и продолжатель духовного опыта всех своих предков, – говорит Даши Намдаков.
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Но не все знают, что свой творческий путь юный Дашинима (имя переводится как «Счастливое Солнце») начал в небольшом забайкальском селе Укурик в 150 километрах от Читы. У родителей Намдакова, Бальжана и Буды-Ханды, было восемь детей. Бальжан Намдаков не получил специального художественного образования, но был тем, что в СССР называлось «народный мастер»: ковал из металла и вырезал из дерева статуэтки, писал буддистские тхангка, ткал гобелены. Творческое начало, присущее отцу, еще ярче проявилось в его сыне:

Традиции культуры бурятского народа – это часть меня самого как человека, и я, надеюсь, носитель и продолжатель духовного опыта всех своих предков, – говорит Даши Намдаков.
В школе Даши пришлось непросто, учителя пытались заставить талантливого мальчика мыслить и действовать шаблонно. Даши вспоминал, что его полноценный богатый внутренний мир, насыщенный духами, мистическими существами, животными, старшие просто высмеивали. К счастью для будущего скульптора и всех поклонников, его творческое начало оказалось сильнее косного мышления школьных учителей.
После неудачной попытки поступить в московский вуз Даши Намдаков закончил Красноярский государственный художественный институт, который дал таланту молодого человека классический фундамент.

Мое профессиональное образование так же “академично” как у всех выпускников КГХИ, – рассказывает скульптор. – Профессора научили меня всем обязательным предметам, включая искусство рисунка, композиции, дали все основы для дальнейшего развития меня как скульптора. Педагог высшей школы и уникальный скульптор Лев Николаевич Головницкий обучил меня ремеслу. Он подготовил к дальнейшей жизни, понимая, что мое мировоззрение не изменится, и надо работать над авторским стилем и формой в пластическом языке.
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Профессор Головницкий сразу понял, что перед ним незаурядное дарование, требующее особого отношения, и обеспечил Даши особые условия работы и сдачи экзаменов. Намдаков закончил институт экстерном и начал работать самостоятельно.

С 1992 года скульптор практически все свободные деньги тратил на бронзу, создавая произведения, которым было суждено его прославить: после первой персональной выставки в Иркутске в 2000 году 33-летний Намдаков проснулся знаменитым. Далее его карьера развивалась по «восходящей спирали». Он лауреат премий «Ника» и «Белый слон» за работу художника в фильме Сергея Бодрова «Монгол», получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры за цикл выставок, удостоился Государственной премии Монголии.

Скульптуры Намдакова выставлялись в Государственном русском музее и других музеях мирового уровня, их можно увидеть в разных городах России и Европы. Его масштабная ландшафтная композиция «Трансформация» украшает парк возле Сибирского федерального университета в Красноярске, композиция «Казан» – площадь в центре столицы Татарстана Казани. В 2012 году скульптура Даши «Чингисхан» была временно установлена в Лондоне.

Эта работа и международная известность ее создателя так впечатлили британские власти, что они предложили скульптору и его семье визу Exceptional Talent – визу, которую получают ученые, художники, литераторы и другие одаренные люди, которых британская королева желала бы видеть в числе своих подданных. В 2014 году Намдаков перебрался в Соединенное королевство и получил там признание: он был представлен королеве и герцогу Эдинбургскому, в Великобритании и других странах Европы проходили его персональные выставки, работы Намдакова приобретали музеи и частные коллекционеры.


Стиль скульптора значимо трансформировался: его работы с годами становятся более многозначными, метафорическими и экспрессивными. «Как бы не изменилась форма моих скульптур, они выражают мой профессиональный поиск места традиционной национальной культуры в современном большом мире искусства. Это очень интересная история для меня», – утверждает Даши Намдаков. Среди монументальных произведений мастера последнего времени – впечатляющий скульптурный комплекс «Центр Азии» в столице Тувы Кызыле и глубоко эмоциональная композиция «Матерям победителей» в подмосковном парке «Патриот».
Стиль скульптора значимо трансформировался: его работы с годами становятся более многозначными, метафорическими и экспрессивными. «Как бы не изменилась форма моих скульптур, они выражают мой профессиональный поиск места традиционной национальной культуры в современном большом мире искусства. Это очень интересная история для меня», – утверждает Даши Намдаков. Среди монументальных произведений мастера последнего времени – впечатляющий скульптурный комплекс «Центр Азии» в столице Тувы Кызыле и глубоко эмоциональная композиция «Матерям победителей» в подмосковном парке «Патриот».

Даши признает, что работа на Западе много ему дала – и в творческом смысле, и с точки зрения мировой известности. Но оставаться там скульптор не захотел и решил вернуться в Россию. И у него были на то веские причины: Намдаков решил возродить свою «малую родину».
Даши признает, что работа на Западе много ему дала – и в творческом смысле, и с точки зрения мировой известности. Но оставаться там скульптор не захотел и решил вернуться в Россию. И у него были на то веские причины: Намдаков решил возродить свою «малую родину».
Видимо, я уже зрелый человек, мне хочется чаще бывать в родной деревне, среди друзей детства и земляков. Несколько лет назад, как всегда, мы с моей семьей собрались в доме моих родителей в деревне Укурик, в Забайкалье. Село стало исчезать, люди уезжали, перспектива выглядела плачевной,

– рассказывает Намдаков. Большинство молодых односельчан Даши переезжает в более перспективные с точки зрения карьеры и заработка районы, а в родное село возвращаются только на лето, а также чтобы отметить религиозные буддистские праздники.
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Даши Намдаков решил, что нужно сделать Укурик привлекательным для туристов местом, и уже не один год посвятил созданию на малой родине Ленд-арт парка Тужи – настоящего музея под открытым небом.
Мы решили попробовать “поднять” деревню. Я стал работать в Укурике как художник. Затем мы с семьей пригласили друзей и коллег. Откликнулись власти района и края, помогли в решении множества хозяйственно-экономических задач. Кажется, дело пошло. Несмотря на годы карантина, нам удалось стартовать, – рассказывает Намдаков.
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Парк открылся летом 2021 года. Он напоминает декорации бурятской сказки или легенды, пересказанной волшебником-сказителем Дашинимой. В Тужи проходят народные праздники, спортивные соревнования по традиционным видам спорта – например, по стрельбе из лука, разбиванию костей, борьбе, а также творческие состязания в пении и танцах. В местном ресторане подают и привычные европейские, и национальные бурятские блюда.



Парк важен не только туристам, он нужен и местным жителям, у которых появилась работа и планы на будущее на родине предков. Парк строился «всем миром»: даже те местные жители, кто уже переселился в другие места, приезжали, брали в руки инструменты и помогали поднимать свое село. Принимая помощь односельчан и друзей, Даши Намдаков очень многое создает собственными руками. Скульптор признает, что немало еще предстоит сделать.

Мы находимся в самом начале нашего пути в Тужи, – говорит он.
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