Что стало с «большой семьёй» экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко

«Бел.Ру» вспоминает команду бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. О том, где сейчас находятся и какие должности занимают чиновники, которые находились под покровительством прежнего главы региона, рассказываем в материале.
17 сентября экс-губернатор Евгений Савченко объявил о своей отставке. Областью он правил 27 лет. Новость об уходе губернатора стала неожиданностью для белгородцев. Срок пребывания Евгения Савченко во главе Белгородской области является самым продолжительным по всей стране. Он также на тот момент являлся единственным руководителем, который занял пост ещё во время президентства Бориса Ельцина.
Спустя два месяца после заявления об уходе Савченко с поста губернатора его сменил Вячеслав Гладков. С приходом преемника в региональном правительстве начались серьёзные кадровые перестановки, с 1 января 2022 года действует новая структура правительства – департаменты заменили на министерства. Многие представители старого состава правительства потеряли свои должности, некоторые даже попали под уголовное преследование. Кто из бывших руководителей департаментов остался в региональном правительстве, а с кем Вячеслав Гладков не стал церемониться, разбираемся подробнее.
Ольга Павлова окончила филологический факультет Адыгейского государственного университета, также защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном педагогическом университете им. Ленина по теории и методике преподавания литературы.
В период 2000–2010 годов Ольга Павлова прошла путь от старшего преподавателя до проректора по научной работе Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов. Позже год возглавляла управление профессионального образования и науки департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области.
С 2011 по 2016 годы Павлова работала заместителем, а затем первым заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. С 2016 по 2020 годы была заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента внутренней и кадровой политики.
При губернаторе Евгении Савченко Павлова была фактически вторым человеком в правительстве области, после его ухода назначена на должность председателя Белгородской областной думы. 15 апреля в облдуме прошло внеочередное заседание. Его провели по предложению Гладкова. На заседании Павлова сложила полномочия. В этот же день стало известно, что она ушла в отпуск с последующим увольнением. Свои полномочия также сложили два её заместителя Елена Бондаренко и Валерий Сергачёв.
Весной 2022 года экс-губернатор Евгений Савченко выпустил книгу «Потрясение». По словам автора, основная цель текста книги — поделиться с читателями потрясением «от соприкосновения с Истиной». Идеи в книге экс-губернатора раскритиковал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Митрополит считает, что именно Павлова, Бондаренко и Сергачёв подтолкнули Савченко к нынешним взглядам. Он также указал, что когда Савченко ушёл с поста губернатора, Павлова и два её заместителя пытались руководить регионом через областную думу.
Бел.Ру 2022 г.
Трудовую деятельность Олег Абрамов начал с должности лаборанта Ленинградского электромеханического техникума. С 1992 года возглавлял коммерческие службы промышленных предприятий Белгорода. Был генеральным директором ОАО «Молстрой», директором по продажам ОАО «ЭМК-ЗМК».
В 2000 году получил должность заместителя главы администрации – председателя комитета программно-целевого развития промышленного комплекса администрации Белгорода. С 2005 по 2011 год был заместителем начальника департамента экономического развития области, два года проработал первым заместителем главы администрации Белгорода. Затем получил должность начальника департамента экономразвития Белгородской области. В 2015 году Абрамов стал заместителем губернатора Белгородской области, начальником департамента экономического развития.
За время работы в региональном правительстве Олег Абрамов вносил предложения по продвижению местных производителей. В 2020 году в Белгородской области заключили соглашение по стабилизации цен. Этим соглашением в регионе начали регулировать стоимость социально значимых продуктов и старались не допускать рост цен на рынках и розничных торговых сетях. В 2021 году в области был подготовлен план развития ярмарок для решения проблем сбыта продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке.
В июне 2021 года Олег Абрамов представил новый инвестиционный цикл Белгородской области, по которому валовый внутренний региональный продукт должны были увеличить в два раза к 2030 году. Также одно из главных направлений особой экономической зоны – развитие малого и среднего предпринимательства.
В июле 2021 году Олега Абрамова увольняют с поста начальника департамента экономразвития. Как сообщил тогда Вячеслав Гладков в своём Telegram, в отношении чиновника была проведена проверка, были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Формулировка, с которой Олега Абрамова уволили с должности, - «утрата доверия».
По словам Гладкова, пользуясь служебным положением, Абрамов создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат родственникам или имеют связанный с ними бизнес.
Бел.Ру 2022 г.
Евгений Глаголев в 2007 году окончил Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Проходил обучение по специальности «Гражданское строительство» в университете Лидса, Англия. С 2007 года Глаголев занимался преподавательской деятельностью в БГТУ им. В. Г. Шухова, совмещая её с основной работой. Евгений Глаголев является автором более 25 научных работ, монографий, патентов и ноу-хау в сфере строительства. К слову, ректором БГТУ им. В. Г. Шухова является отец Евгения Глаголева, Сергей Глаголев. На эту должность Глаголев-старший был избран в 2010 году.
С 2008 по 2011 год Евгений Глаголев работал мастером строительных и монтажных работ, позже стал генеральным директором строительной организации. В 2013 году стал начальником комитета строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района. В 2016 году был назначен замглавы администрации Белгородского района — руководителем комитета по строительству, а в последствии стал первым замом главы администрации Белгородского района. В возрасте 30 лет Евгений Глаголев стал заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента строительства и транспорта Белгородской области.
Самым критикуемым за время работы Евгения Глаголева стало решение о реконструкции улицы Щорса в Белгороде. Стоит отметить, что на Щорса появились выделенные полосы для общественного транспорта, изменилась работа светофоров, а остановки разместили посередине дороги. Изменениями на одной из основных улиц города были недовольны автомобилисты. Главной ошибкой в реконструкции улицы Щорса Гладков назвал отсутствие диалога с горожанами до начала реновации дороги. По его словам, недовольных в этом случае было бы меньше.
В начале 2022 года во время прямой линии с белгородцами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал улицу Щорса «красивой картинкой». Также он подчеркнул, что по документам реконструкция не была оформлена как реконструкция: «Мы пока ещё разбираемся до конца со всеми подходами, которые были реализованы при предыдущем заместителе губернатора [о Глаголеве], который курировал эту отрасль, какой ущерб эти решения нанесли городу Белгороду ».
Помимо этого, под руководством Глаголева был реализован проект «Новая жизнь» — микрорайон для молодых специалистов.
7 июня 2021 года стало известно, что Евгений Глаголев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В этот же день во время оперсовещания регионального правительства Гладков раскритиковал работу Глаголева. На грани срыва был ввод в эксплуатацию детского сада № 73 «Мишутка» в Старом Осколе, были сорваны сроки строительства Центра образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко, проблемы наблюдались при строительстве ФАПов и ремонте Центра молодёжных инициатив в Белгороде. По проекту работы должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. Здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.
23 июня появилась информация о том, что ФСБ задержала Евгения Глаголева по подозрению в получении взятки. С июня 2021 года Евгений Глаголев находится под стражей. Против него заводили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере.
16 мая текущего года Глаголеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
Бел.Ру 2022 г.
В 1993 году Наталия Зубарева окончила Старооскольский педагогический колледж, а в 1998 году — Белгородский государственный университет по специальности «филология». С 1992 по 2001 год работала учителем русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Старого Оскола. В период 2001–2003 года была заместителем директора Центра развития творчества детей и юношества № 1 Старого Оскола. В 2003 году была директором этого центра.
В 2007 году Наталия Зубарева была назначена начальником отдела по работе с учреждениями профессионального образования управления образования администрации Старооскольского горокруга. С 2009 по 2013 год работала заместителем начальника управления образования администрации Старооскольского горокруга. В 2013 году стала начальником управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области. В этом же году заняла пост начальника управления образования администрации Старооскольского горокруга. Проработав год в этой должности, была назначена на должность заместителя главы администрации Старооскольского горокруга по социальному развитию.
В 2016 году Наталия Зубарева стала заместителем губернатора Белгородской области. В её полномочия входило управление социальными процессами в сфере охраны здоровья, оказания медицинских услуг и соцзащиты населения.
11 января 2021 года по решению губернатора Вячеслава Гладкова стала замгубернатора по социальному блоку. Она курировала управление культуры, физкультуры и спорта, а также управление по труду и занятости населения.
К работе Наталии Зубуревой было множество претензий от жителей региона. Белгородцы были недовольны тем, что сферу здравоохранения возглавляет человек без соответствующего образования. На претензии Зубарева отвечала, что все направления, которые она возглавляет, курируют компетентные квалифицированные кадры. Для соответствия занимаемой должности она прошла двухгодичную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
11 ноября 2020 года «Скорая молодёжная помощь» вывела на стене МКД возле горбольницы № 2 в Белгороде проекцию с благодарностями врачам, поздравлениями экономистов и полицейских, а также надпись «Зубареву в отставку». Наталия Зубарева назвала надпись «спланированным вариантом систематического раскачивания информационного пространства и созданием негативной повестки». Она также добавила, что это аморально и безнравственно.
В октябре 2021 года в регионе разразился скандал из-за «подаренной» бюджетной квартиры сыну Наталии Зубаревой. 8 октября 2021 года Наталию Зубареву уволили с поста замглавы региона. В этот же день в соцсети чиновницы появился пост, в котором заявила, что уволилась она по собственному желанию, но позже пост удалила, а после — снова вернула.
Позже выяснилось, что в 2016 году Наталия Зубарева получила квартиру по договору найма служебного жилья, а в собственность её сын получил вместе с уходом с поста Савченко. 15 марта скандальная квартира перешла в собственность региона.
В настоящий момент Зубарева перешла работать в правительство Курской области. Она занимает должность старшего советника губернатора и будет курировать новые проекты в сфере образования. После этой информации в соцсетях от местных жителей появились гневные комментарии в адрес Зубаревой. За чиновницу заступился депутат Курской областной думы Максим Васильев. Поведение людей от назвал «травлей».
Бел.Ру 2022 г.
В 1978-91 годах Валерий Шамаев работал в комсомольских и партийных органах. Он прошёл путь от инструктора Белгородского обкома ВЛКСМ до заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы Белгородского обкома КПСС.
В 1991-99 годах работал в областных органах исполнительной власти. С 1999 по 2000 год Шамаев возглавлял Агентство по Белгородской области Центрального межрегионального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. С 2000 по 2004 годах работал заместителем председателя правительства – начальником департамента управления государственным имуществом области.
С 2004 по 2015 годы Шамаев возглавлял департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, был заместителем председателя правительства области. С октября 2015 года Шамаев стал заместителем губернатора области, а с 2016 года по 2021 год был первым заместителем губернатора Белгородской области – начальником департамента имущественных отношений. 17 сентября 2020 года должность первого заместителя губернатора занял Денис Буцаев, а Валерий Шамаев стал замгубернатора.
В октябре 2021 года у Валерия Шамаева, также как у экс-начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталии Зубаревой, нашли «подаренные» квартиры. По данным расследования, квартиру площадью около 130 кв.м. в 2013 году получила дочь Шамаева. Раньше жильё принадлежало области. Спустя время квартиру переоформили на жену чиновника.
8 октября в своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев уволен.
14 октября в мэрии объяснили, как у Валерия Шамаева появилась квартира. По данным городских властей, квартиру чиновнику предоставила Белоблтехинвентаризация по социальному найму. Дочери Шамаева квартиру передали в рамках приватизации. Также известно, что дочь чиновника не состояла в списках граждан, которым необходимо улучшить жилищные условия.
Бел.Ру 2022 г.
Юлия Щедрина окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» и магистратуру по специальности «Биология» в НИУ «БелГУ».
С 2005 по 2010 год Щедрина работала юрисконсультом, начальником юридического отдела, заместителем исполнительного директора Белгородского областного фонда поддержки малого предпринимательства. После год возглавляла финансово-правовое управление департамента стратегического развития Белгородской области.
В 2011-2013 гг. Юлия Щедрина работала в должности первого заместителя генерального директора ОАО «Корпорация «Развитие». С 2013 по 2016 гг. была заместителем начальника департамента – начальником управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. С 2016 года Юлия Щедрина работала в должности первого заместителя начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. В 2020 году была назначена на должность заместителя губернатора Белгородской области – начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.
В настоящий момент Юлия Щедрина продолжает занимать должность заместителя губернатора Белгородской области.
Бел.Ру 2022 г.
В 2007 году Евгений Мирошников окончил БГТУ им. В.Г. Шухова по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 2010 году Мирошников там же получил образование по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году чиновнику была присуждена учёная степень кандидата технических наук.
С 2007 по 2016 год Мирошников возглавлял региональные компании в сфере информационных технологий. В 2016-2018 годах был заместителем руководителя администрации губернатора области – начальника управления информационных технологий и связи. В 2018 году Мирошников руководил департаментом цифрового развития Белгородской области.
Под руководством Мирошникова общественный транспорт оборудовали электронными платёжными терминалами. Также в общественном транспорте Белгородской области постепенно запускается система «check-in/check-out» - система двойного прикладывания банковской карты при входе и выходе из автобуса. Кроме того, в регионе было внедрено мобильное приложение «Электронный рецепт». Теперь врач может выписывать рецепт в информационной системе. Также в приложении можно искать аптеки и сравнивать цены на лекарства.
Помимо этого, за время руководства Евгения Мирошникова департаментом цифрового развития для белгородцев стал доступен единый социальный проездной билет для льготников – все льготные поездки начали начислять на банковские карты.
В 2021 году заработал единый номер 122 для записи к врачу, вызова на дом или консультации. В 2022 году Евгений Мирошников представил белгородцам интерактивную карту по контролю работы коммунальной техники.
15 февраля 2021 года Вячеслав Гладков назначил Евгения Мирошникова исполняющим обязанности первого заместителя губернатора области. В настоящий момент Мирошников является первым заместителем губернатора Белгородской области – министром цифрового развития.
Бел.Ру 2022 г.
В 1996 году Константин Полежаев окончил Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет. Свою трудовую деятельность Полежаев начал в 1996 году в ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта администрации Белгородской области». В управлении Полежаев занимал должности инженера, заместителя начальника отдела, начальника отдела технадзора, главного инженера, первого заместителя начальника управления, начальника управления.
В 2013 году Полежаев был назначен первым заместителем главы администрации Белгорода. В 2015 году стал мэром Белгорода, а в 2019 году перешёл работать в областное правительство начальником департамента ЖКХ. Стоит отметить, что Полежаев неизменно занимал ведущие позиции в «Национальном рейтинге мэров», обладает званием «Почётный строитель России» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За время трудовой деятельности Полежаева реконструировали Соборную площадь и набережную Везёлки в Белгороде. При Константине Полежаеве был запущен сайт «Активный горожанин», где белгородцы могли оставлять свои жалобы.
Летом 2021 года губернатор Вячеслав Гладков выразил недовольство работой Константина Полежаева. Во время доклада Полежаева о реализации программы по переселению из аварийного жилья выяснилось, что в Волоконовском районе рискуют не сдать в эксплуатацию дом из-за подрядчика – компании «Тисайд». С подрядчикам контракт был расторгнут. Глава региона инициативу не оценил, подчеркнув, что строительная компания просрочила уже не один объект в области, а чиновник не смог вовремя решить эту проблему.
Сейчас Константин Полежаев продолжает работать в региональном правительстве. В январе текущего года Константин Полежаев стал заместителем губернатора, который курирует министерство ЖКХ.
Бел.Ру 2022 г.
Елена Батанова в 1987 году окончила экономический факультет Белгородского кооперативного института по специальности «экономист-организатор». В период 1988-1992 годов работала экономистом в агропромышленном объединении Белгородского района.
С 1992 по 1998 годы занимала должность специалиста, а затем стала начальником подотдела доходов финансов и налоговой политики администрации Белгородского района.
С 1998 года два года Батанова проработала в управлении Пенсионного фонда РФ. В Пенсионном фонде Батанова с 2000 по 2008 год занимала должности начальника контрольно-ревизионного отдела и заместителя управляющего отделения. В 2008 году Батанова была назначена на должность первого заместителя начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения области – начальника управления соцзащиты населения Белгородской области.
Руководящую должность Елена Батанова получила уже при Вячеславе Гладкове – она стала начальником департамента соцзащиты и труда Белгородской области.
Во время работы Батановой в региональном департаменте увеличились размеры соцвыплат, а также вводились новые адресные пособия.
В январе 2022 года Елена Батанова стала министром соцзащиты населения и труда Белгородской области.
Бел.Ру 2022 г.
Олег Мантулин окончил Камышинское высшее военное училище и Белгородский юридический институт МВД России. С 1994 года работал в полиции, занимал должность заместителя начальника УМВД по Белгородской области. В 2015 году Евгений Савченко назначил Мантулина секретарём Совета безопасности Белгородской области.
В октябре 2021 года так же, как и у Валерия Шамаева, у семьи Олега Мантулина нашли квартиру, которая предоставлялась по найму жилого помещения. Семья чиновника приватизировала жильё на улице Победы в областном центре. С 2017 года недвижимостью владела дочь чиновника, Мантулин и его жена от права на приватизацию отказались.
30 декабря в своём telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении Олега Мантулина с поста секретаря Совбеза из-за перехода на другую работу. В январе 2022 году местные СМИ писали о том, что Олег Мантулин продолжает работать в региональном правительстве. Позже появилась информация о том, что Олег Мантулин стал референтом губернатора. Должность предполагает особую близость к главе региона и возможность в рамках доверительных отношений консультировать по вопросам, которые требуют специализированных знаний и квалификации.
Бел.Ру 2022 г.
Владимир Боровик окончил Харьковский институт инженеров коммунального строительства, инженерно-экономический факультет. В 1980-83 годах работал начальником планово-производственного отдела производственного объединения «Белгородсельхозмонтажкомплект». С 1982 по 1990 годы работал в партийных органах. В период 1991-94 гг. работал в хозяйственных организациях. После чего год возглавлял аналитический отдел Белгородской областной думы.
С 1996 года Владимир Боровик находится в региональном правительстве на руководящих должностях. С 1996 по 1998 год занимал должность заместителя начальника управления – начальника бюджетного отдела управления финансов и налоговой политики администрации Белгородской области. Позже год проработал заместителем председателя правительства администрации Белгородской области – начальником департамента экономики и финансов области. С 1999 по 2010 годы Боровик был первым заместителем председателя правительства Белгородской области – начальником департамента экономики и финансов. В 2010 году Боровика назначили на должность заместителя финансов и бюджетной политики Белгородской области.
На посту замгубернатора Владимир Боровик высказывался о ценах на жильё, которые «растут быстро», спорил с чиновником по ЖКХ из-за денег. В ноябре прошлого года департамент ЖКХ переселение граждан из аварийного жилья исполнил только на 42%, Боровик доказывал главе департамента ЖКХ Константину Полежаеву, что у ведомства есть риски неисполнения плановых показателей.
В настоящий момент Владимир Боровик является заместителем губернатора Белгородской области – министром финансов и бюджетной политики. В информационном поле не светится.
Бел.Ру 2022 г.
Елена Тишина окончила Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева.
С 2013 года Елена Тишина работала руководителем Белгородского института развития образования. С 7 сентября 2017 года по 9 декабря 2018 года Елена Тишина была и.о. начальника департамента образования Белгородской области - первым заместителем начальника департамента образования Белгородской области – начальником управления организационной деятельностью. В 2018 году Тишина возглавила региональный департамент.
За время работы в областном департаменте образования Тишиной возникало много вопросов к состоянию образовательных учреждений. В 2021 году в одном лишь Белгороде более 30 школ и детских садов нуждались в срочном капитальном ремонте.
Летом 2021 года Тишина заявляла о возможной нехватке мест в ясельных группах детских садов и призывала глав районов тщательнее следить за ходом лицензирования новых учреждений.
Актуальными были новости о поборах в учебных заведениях. К примеру, в 2020 году белгородцы жаловались на то, что с них требуют деньги на рабочие тетради. Летом 2021 года появилась информация о том, что в некоторых образовательных учреждениях родителей просили покупать учебники и учебные пособия.
В 2021 году губернатор Вячеслав Гладков также заявлял, что уровень образования школьников в регионе не выдерживает никакой критики.
В конце 2021 года Вячеслав Гладков резко высказывался о работе Елены Тишиной. 20 декабря на оперативном совещании регионального правительства разгорелся скандал - в область не успевали доставить новогодние подарки для детских садов и школ. Срыв сроков произошёл из-за формирования конкурсной документации в конце года. Тогда же губернатор подчеркнул, что не понимает, как Тишина может занимать пост руководителя ведомства, после чего признался, что сделал ошибку, когда не уволил её годом ранее.30 декабря стало известно, что Елена Тишина покидает пост главы депобра Белгородской области. В этот же день губернатор сообщил, что назначил Тишину своим советником.
Бел.Ру 2022 г.
Валерий Сергачёв окончил Воронежский университет. С 1984 года работал на производственном объединении «Белгородхиммаш», позже руководил цехом и планово-производственном отделом завода «Девиз». В 1994 году Сергачёв стал заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «Эфирное». После этого Валерий Сергачёв занимал руководящие должности в производственном объединении «ЭФКО». С 2007 года работал в ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО» директором по сырью. 14 марта 2011 года Валерий Сергачёв стал заместителем губернатора Белгородской области – начальником департамента кадровой политики области. С 2012 года по 2016 Сергачёв был первым заместителем губернатора Белгородской области.
Валерия Сергачёва нередко называли ярким управленцем, который скрывается в тени. Во время своей работы в региональном правительстве он внедрял принципы проектного управления, предлагал ввести бесплатный проезд в общественном транспорте региона. Авторитет Сергачёва позволил ему после отставки и нескольких лет отсутствия в информационном поле стать в 2020 году депутатом областной думы. Валерий Сергачёв был назначен вице-спикером. Во время назначения Сергачёва спикер облдумы Ольга Павлова отметила, что опыт Сергачёва позволит парламентариям лучше разбираться в социально-экономических темах.
Спустя два года, 12 апреля 2022 года, Валерия Сергачёва исключили из партии «Единая Россия». Депутат остался без партийного билета за действия, «дискредитирующие партию». 15 апреля он сложил свои полномочия.
Стоит отметить, что уход с поста вице-спикера произошел на фоне обсуждений книги бывшего губернатора Евгения Савченко «Потрясение». Исследователь современного сектантства назвал книгу экс-губернатора «типичным набором сектантских маркеров». Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн также раскритиковал книгу и подчеркнул, что именно экс-спикер облдумы Елена Павлова, Валерий Сергачёв и бывший первый заместитель председателя облдумы Елена Бондаренко подтолкнули Евгения Савченко к нынешним взглядам. Решение о снятии со своих постов депутатов митрополит назвал закономерным и верным.
В настоящий момент Валерий Сергачёв является генеральным директором ООО «Наследие». Компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности организации – издание книг.
Бел.Ру 2022 г.
Юрий Галдун окончил в 1985 году Целиноградский инженерно-строительный институт. В 1999 году из Казахстана переехал в Белгород и начал работать инженером на Белгородской ТЭЦ. В 2000 году Галдун завершил курс обучения в Евразийском университете им. Л.Н. Шумилёва по специальности «Экономика и менеджмент в строительстве», а также по специальности «инженер-экономист». Позже работал в областном центре на руководящих должностях в нескольких компаниях.
С 2012 по 2013 год Галдун работал первым заместителем мэра Белгорода. С 2013 по 2014 год был главой администрации Белгородского района. В 2015 году был назначен начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. В 2019 году Юрий Галдун стал мэром Белгорода. Для принятия присяги Галдун выходил на сцену под музыкальную тему из «Звёздных войн».
На посту мэра Галдун прославился острыми высказываниями. На одной из сессий горсовета мужчина из зала попросил мэра говорить громче, потому что слова мэра на задних рядах были не слышны. Галдун предложил мужчине брать с собой слуховой аппарат.
Белгородцы были недовольны тем, как в Белгороде реконструировали улицу Щорса. Реконструкцией занимался региональный департамент строительства и транспорта, но Юрий Галдун активно поддерживал эту инициативу. Конфликт с белгородцами пришлось разрешать губернатору Вячеславу Гладкову.
Резонанс набрала и история со строительством крематория в областном центре. Горадминистрация планировала построить крематорий в микрорайоне Юго-Западный, но против такого решения выступили местные жители. Горожане просили мэрию перенести строительство подальше от домов. В конфликт между жителями снова пришлось вмешаться губернатору Вячеславу Гладков, который подчеркнул, что мэрия некачественно работает с местными жителями в плане коммуникации.
Разногласия экс-мэра Юрия Галдуна наблюдались и в части благоустройства города. Галдун хотел заменить плитку в городе на асфальт, но мечты чиновника развеял руководитель региона Вячеслав Гладков, который отметил нецелесообразность такого решения.
Ещё одним недопонимаем мэрии с другими структурами Белгородской области стала реконструкция проспекта Богдана Хмельницкого. Планировалось сделать на Богданке регулируемые наземные пешеходные переходы и остановки, но идею не поддержало местное управление ГИБДД.
7 октября 2021 года стало известно, что мэр Юрий Галдун покидает свой пост. О причине ухода с должности градоначальника Юрий Галдун рассказал в своих соцсетях. По словам экс-мэра, занимать эту должность «без огонька внутри» нельзя. Он также добавил, что просил Вячеслава Гладкова три раза освободить его от должности, но руководитель региона делал всё возможное, чтобы мэр продолжал работать.
В феврале 2022 года стало известно о новой работе Юрия Галдуна. Сейчас он занимает должность проректора по регионально-промышленному развитию БГТУ им. Шухова.
Бел.Ру 2022 г.
В 1985 году Олег Сердюков окончил Белгородский государственный педагогический институт по специальности «Физическое воспитание». С 2009 года по 2019 год он работал начальником управления физкультуры и спорта Белгородской области. С 2019 по 2020 год был ведущим специалистом департамента физического развития и массового спорта Минспорта России.
Заявление на увольнение по собственному желанию из регионального правительства Сердюков написал через несколько дней после того, как стало известно, что Белгород лишился шанса на проведение чемпионата мира по волейболу в России 2022 года.
В настоящий момент известно, что Олег Сердюков работает министром спорта Калужской области.
Бел.Ру 2022 г.
Наталья Жигалова окончила факультет физической культуры НИУ «БелГУ». С 2015 года работала директором спортивной школы Олимпийского резерва №4. В августе 2019 года после ухода Сердюкова Наталья Жигалова была назначена руководителем управления физкультуры и спорта области.
В 2021 году Вячеслав Гладков отчитал Жигалову за организацию полумарафона «Забег.РФ». Гладков был недоволен тем, что после марафона на Соборной площади остался мусор. В настоящий момент Жигалова является министром спорта Белгородской области.
Также Гладков критиковал график работы ледовых арен и нечищенные спортивные площадки. Помимо этого, губернатор был недоволен тем, что в регионе не на должном уровне оказалась загрузка спортивной инфраструктуры.
Бел.Ру 2022 г.
В ноябре 2015 по март 2016 года в возрасте 26 лет Давид Бузиашвили возглавлял департамент экономиразвития администрации Белгорода. После перешёл работать в правительство области. В 2019 году чиновник начал работать в должности первого заместителя начальника департамента экономического развития Белгородской области. Известно, что Давид Бузиашвили – сын гендиректора и совладельца ОАО «Белгородский хладокомбинат» Георгия Бузиашвили. В 2021 году Бузиашвили сменил специалист из Сургута Евгений Хромов.
Во время работы Давида Бузиашвили в областном правительстве запустили реалити-шоу «Завтра миллион». Победитель проекта получил 1 млн рублей на развитие бизнес-идеи.
В настоящее время Бузиашвили входит в совет директоров АО «Корпорация «Развитие». Компания была основана в 2011 году, занимается деятельностью в области права и бухгалтерского учёта.
Бел.Ру 2022 г.
Александр Васильченко занимал должность директора ЕТК с момента регистрации компании в 2019 году. Как отмечал сам Васильченко, за это время в Белгороде было восстановлено 24 автобуса и 38 троллейбусов, куплено 95 новых автобусов. Кроме того, выстроены механизмы взаимодействия с частными перевозчиками и подготовлен проект новой маршрутной сети.
В этот период белгородцев волновало, когда в общественном транспорте заработают все валидаторы и зачем их установили в автобусах до ввода в агломерации новой маршрутной сети. Сроки реализации проекта новой маршрутной сети сдвигают и в настоящий момент.
Также отметим, что по итогам 2020 года Единая транспортная компания стала убыточной.
22 апреля 2021 года стало известно, что Васильченко покидает свой пост. Позже выяснилось, что перед уходом из компании Васильченко продал служебный автомобиль по остаточной стоимости без согласования с учредителями. Вячеслав Гладков инициировал проверку, все документы были переданы в правоохранительные органы.
С 17 мая 2021 года Васильченко занимает должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. В 2022 году Васильченко планировал начать реформирование общественного транспорта в Курске.
Бел.Ру 2022 г.
Владимир Зубов окончил Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина в 1987 году. Работал начальником отдела экономического развития управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области. Позже стал руководителем управления по развитию потребительского рынка.
В период работы чиновника планировалось, что в Белгородской области будут производить йогурты премиум-класса из свежей клубники. Также Зубов выступал за создание в Белгородской области оптово-распределительного центра, так как регион является лидером по производству сельхозпродукции - здесь сконцентрированы крупные агрохолдинги.
В декабре 2020 года Владимир Зубов покинул свой пост. В настоящий момент бывший чиновник правительства не светится в информационном поле.
Бел.Ру 2022 г.
До 2007 года Сергей Захаров работал в прокуратуре, замещал должности помощника прокурора Белгородского района, следователя, старшего следователя прокуратуры. С 2007 года Захаров работал замруководителя следственного отдела по Белгороду, также занимал должность старшего помощника руководителя следственного управления по вопросам собственной безопасности и был руководителем следственного отдела по Белгородскому району.
В 2014 году Сергей Захаров назначен руководителем управления Судебного департамента в Белгородской области.
По словам Захарова, когда он пришёл работать в Управление, возникли проблемы с кадрами.
В настоящий момент Захаров по-прежнему занимает свою должность.
Бел.Ру 2022 г.
Нина Усольцева окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности инженер лесного хозяйства. Чиновница работала в Шарчинском лесничестве Алтайского края, руководила лесничеством в Ивнянском районе Белгородской области. В 2019 году Евгений Савченко назначил Усольцеву руководителем управления лесами Белгородской области.
Во время работы в ведомстве Усольцева предлагала создать лесопарковую зону вокруг Шебекино на базе особо охраняемых участков регионального значения, следила за нарушением лесного законодательства и пожароопасного сезона в Белгородской области.
В 2021 году Нина Усольцева покинула должность начальника управления лесами, её место заняла Валентина Ечина, которая до этого работала начальником отдела учета государственных земель и кадастровой работы регионального департамента имущественных и земельных отношений.
Бел.Ру 2022 г.
Станислав Алейник окончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2001 по 2003 годы работал заместителем начальника управления технической политики департамента агропромышленного комплекса правительства администрации области. Позже год проработал заместителем начальника управления технической политики и социального развития села — начальником отдела социального развития села департамента агропромышленного комплекса правительства администрации области.
С 2004 по 2005 год занимал должность замначальника департамента — начальника управления технической политики департамента агропромышленного комплекса Белгородской области. В период 2005–2008 годов Алейник был начальником департамента агропромышленного комплекса Белгородской области — заместителем председателя правительства области.
В 2008 году Алейника назначили заместителем Министра сельского хозяйства РФ. В 2010 году работал замгенерального директора ОАО «Росагролизинг». С 2010 по 2012 годы был главой администрации Шебекино Белгородской области. В 2012–2015 гг. Алейник работал начальником департамента агропромышленного комплекса Белгородской области — заместителем председателя правительства Белгородской области. После этого до 2020 года Станислав Алейник был заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды.
В период работы Станислава Алейника главой ведомства, белгородские свиноводческие предприятия должны были использовать микробиологические препараты, устраняющие неприятный запах. Помимо этого, в регионе благодаря проведению технологических мероприятий за пять лет удвоился приход органического вещества. Также Станислав Алейник призывал районные власти приводить в порядок водоёмы и создавать на них рекреационные зоны.
13 января 2020 года Станислав Алейник покинул должность замгубернатора. В апреле 2020 года он был назначен на должность врио ректора аграрного университета им. Горина. Ректором университета Алейника назначили 24 марта 2021 года.
Бел.Ру 2022 г.
Галина Горожанкина в 1989 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». Горожанкина работала в государственных структурах и в коммерческих организация. В период с 2008 по 2010 год была начальником управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству администрации Старооскольского горокруга. С 2013 года Горожанкина исполняла обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации Белгорода. В 2017 году Галина Горожанкина возглавила управление архитектуры и градостроительства Белгородской области.
За время работы Галины Горожанкиной был разработан стандарт качества жилья, в Белгороде избавились от визуального мусора, началось строительство подземных парковочных пространств, централизованных спортивных и детских площадок.
В настоящий момент Галина Горожанкина продолжает работу в областном правительстве.
Бел.Ру 2022 г.