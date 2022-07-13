Что стало с «большой семьёй» экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко

Евгений Глаголев экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области

Евгений Глаголев в 2007 году окончил Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Проходил обучение по специальности «Гражданское строительство» в университете Лидса, Англия. С 2007 года Глаголев занимался преподавательской деятельностью в БГТУ им. В. Г. Шухова, совмещая её с основной работой. Евгений Глаголев является автором более 25 научных работ, монографий, патентов и ноу-хау в сфере строительства. К слову, ректором БГТУ им. В. Г. Шухова является отец Евгения Глаголева, Сергей Глаголев. На эту должность Глаголев-старший был избран в 2010 году.



С 2008 по 2011 год Евгений Глаголев работал мастером строительных и монтажных работ, позже стал генеральным директором строительной организации. В 2013 году стал начальником комитета строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района. В 2016 году был назначен замглавы администрации Белгородского района — руководителем комитета по строительству, а в последствии стал первым замом главы администрации Белгородского района. В возрасте 30 лет Евгений Глаголев стал заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента строительства и транспорта Белгородской области.



Самым критикуемым за время работы Евгения Глаголева стало решение о реконструкции улицы Щорса в Белгороде. Стоит отметить, что на Щорса появились выделенные полосы для общественного транспорта, изменилась работа светофоров, а остановки разместили посередине дороги. Изменениями на одной из основных улиц города были недовольны автомобилисты. Главной ошибкой в реконструкции улицы Щорса Гладков назвал отсутствие диалога с горожанами до начала реновации дороги. По его словам, недовольных в этом случае было бы меньше.



В начале 2022 года во время прямой линии с белгородцами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал улицу Щорса «красивой картинкой». Также он подчеркнул, что по документам реконструкция не была оформлена как реконструкция: «Мы пока ещё разбираемся до конца со всеми подходами, которые были реализованы при предыдущем заместителе губернатора [о Глаголеве], который курировал эту отрасль, какой ущерб эти решения нанесли городу Белгороду ».



Помимо этого, под руководством Глаголева был реализован проект «Новая жизнь» — микрорайон для молодых специалистов.



7 июня 2021 года стало известно, что Евгений Глаголев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В этот же день во время оперсовещания регионального правительства Гладков раскритиковал работу Глаголева. На грани срыва был ввод в эксплуатацию детского сада № 73 «Мишутка» в Старом Осколе, были сорваны сроки строительства Центра образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко, проблемы наблюдались при строительстве ФАПов и ремонте Центра молодёжных инициатив в Белгороде. По проекту работы должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. Здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.



23 июня появилась информация о том, что ФСБ задержала Евгения Глаголева по подозрению в получении взятки. С июня 2021 года Евгений Глаголев находится под стражей. Против него заводили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере.



16 мая текущего года Глаголеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Бел.Ру 2022 г.