«Поколение»

Помощью людям Алексей Щегловитов занимается около пяти лет. Началось всё после звонка из церкви в Разумном. Мужчине рассказали о многодетной маме, у которой сын-инвалид, а у женщины - онкология. Он был шокирован и съездил к семье. Из воспоминаний Алексея, мама мальчика как раз тогда была после “химии”. Все от неё отвернулись. После увиденного Алексей обратился к мужчине, на странице в соцсети которого было много подписчиков. Изначально люди помогали без всякого энтузиазма. Тем более, что Алексей - не местный и его никто не знал. Но затем понемногу всё больше людей начали подключаться к помощи. Потом стали звонить другие женщины с онкологией, многодетные семьи, семьи с детьми с ДЦП. Очень много людей начали добавляться в друзья. А далее люди, нуждающиеся в помощи, звонили по любым вопросам. Алексей рассказал, что буквально на днях он вместе с неравнодушными собирал маленькой девочке с ДЦП и эпилепсией на коляску. А когда начались военные действия, собирал волонтёрскую помощь военным. Алексей уверен, что людям нужно помогать. Они в него верят, поэтому не хочет их разочаровать. По мнению мужчины, творить добро не сложно. Среди белгородцев очень много добрых людей и без всех них он бы всего этого делать не смог.



Адрес:



посёлок Разумное