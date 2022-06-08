В Белгородской области много людей, безвозмездно оказывающих другим необходимую помощь. Это может быть благотворительная деятельность, работа с больными детьми или просто добрые дела, необходимые каждому, чтобы укреплять веру в человечество. Зачастую о делах благотворителей знает только ограниченный круг профессионалов. Журналисты «Бел.Ру» решили сделать спецпроект с добрыми делами в Белгородской области, чтобы визуализировать заботу неравнодушных и активных жителей региона.
Евгения Кондратюк Руководитель организации «Святое Белогорье против детского рака»
Председатель общественной палаты города Белгорода Евгения Кондратюк вместе с коллегами вот уже 10 лет помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. У «Святого Белогорья» на сопровождении 1500 подопечных, с которыми работают 28 сотрудников и больше 200 постоянных волонтёров. Эта женщина сама перенесла рак и, справившись с болезнью, стала волонтёром. В 2019 году Кондратюк учредила Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» в честь иконы Божией Матери Всецарица. На сегодняшний день детский хоспис «Изумрудный город» является единственным подобным учреждением в Черноземье.
Наталия Пчёлкина Зоозащитник, центр «Лучик надежды»
Наталия занималась передержками собак в частном доме, но когда их стало очень много, от соседей стали поступать жалобы и начались судебные тяжбы. Тогда она обратилась к экс-мэру Белгорода Юрию Галдуну и попросила выделить землю под строительство приюта. Так и появился в Белгороде Центр содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды». Защитой братьев меньших Пчёлкина занимается около семи лет. Как утверждает женщина, она старается помочь тем, кто о себе не может позаботиться. Для «Лучика надежды» очень нужны корма и лекарства. Среди последних историй приюта: к ним попала собака по кличке Дина. Животное было замученное, практически лысое, с гниющими лапами. Она не могла ходить из-за вросших когтей, каждое движение причиняло ей боль. Но благодаря заботе волонтёров у Дины отросла густая шерсть, на лапах она стоит уверенно, без боли и радуется жизни. Совсем скоро ей будут искать новый дом.
Мария Чумакова Волонтёр учредитель приюта «Добрый дом»
Приют «Добрый дом» существует с февраля 2020 года. А вот история его появления совсем не радостная. В декабре 2019 года в овраге посёлка Комсомольский под Белгородом зоозащитники нашли более сотни трупов собак. Недалеко активисты обнаружили заброшенный коровник, в котором сидели измученные собаки без еды и воды. История вызвала широкий общественный резонанс. После этого в регионе решили создать приют. «Добрый дом» — это муниципальная собственность. Но власти передали его волонтёрам на условиях безвозмездной аренды. Как рассказывает Чумакова, приют существует за счёт пожертвований людей, также помогают волонтёры. Среди подопечных «Доброго дома» есть много трогательных историй. К примеру, несколько недель назад с отлова привезли собаку с неправильно сросшимся переломом, тощую и зашуганную. Врачи приюта ею занялись и готовят к операции. Чтобы помочь «Доброму дому», можно позвонить в приют и предложить своё содействие: приезжать в определённое время и помогать убирать, гулять с животными. Гостевой день — суббота.
Ирина Авдеева Координатор благотворительного проекта «Святое Белогорье против детского рака»
Заместитель руководителя «Святого Белогорья против детского рака», координатор благотворительных проектов. Вместе с Евгенией Кондратюк она помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Среди последних проектов - онлайн-фотопроект «Жить». Это фотографии и истории детей и взрослых, которым в разное время диагностировали онкологические заболевания. А в марте текущего года Ирина объявила сбор вещей для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР – детей и женщин.
Наталья Смолянина Председатель благотворительного фонда помощи инвалидам «Луч света»
Наталья Смолянина также является организатором инклюзивного лагеря для детей-инвалидов «Парус мечты», который располагается на базе епархиального подворья «Рождественское». Каждый год лагерь удивляет участников насыщенной программой. Дети и родители приезжают со всей страны, наслаждаются красотами природы, проходят реабилитацию, участвуют в мастер-классах, занимаются арт-терапией, аниматерапией. Здесь используется специально разработанная программа для детей с диагнозом ДЦП «Рука – мозг». Участники лагеря находят здесь успокоение и умиротворение, они заводят новых друзей, обмениваются опытом. Они понимают, что такие не одни, что есть и другие особенные дети, что с этим можно жить и не падать духом. Дети и родители здесь заряжаются энергией на целый год.
Наталья Селезнёва Организатор и руководитель Центра профессиональной поддержки «Семья Плюс»
С удовольствием Наталья Селезнева работает консультантом по подготовке к родам, грудному вскармливанию и уходу за ребенком. Кроме того, она — мама пятерых детей с богатым опытом собственных родов, восстановительного послеродового периода и продолжительного грудного вскармливания (10,5 лет). Уже более 16 лет Наталья работает с будущими и кормящими мамами, каждый день консультирует, проводит встречи и беседы, поддерживает и сопровождает женщин в самых уязвимых периодах их жизни. Для неё важно бережное отношение и терпение, профессиональный комплексный подход и уважение интересов и предпочтений мамы и всей семьи.
Юлия Суворова Координатор «Клуба добряков» в Белгороде
“Клуб добряков” появился в Белгородской области ровно год назад. Это филиал московского фонда, который существует в России с 2013 года. Здесь существует множество проектов именно для родителей особенных детей. Волонтёры ищут неравнодушных фотографов, массажистов, стоматологов, фитнес-тренеров, чтобы с их помощью хотя бы на пару часов в неделю подопечные клуба могли посвятить время только себе. Огромное внимание координаторы и волонтёры уделяют, конечно, и самим детям. Например, при поддержке белгородских предпринимателей устраивают инклюзивные кинопоказы с угощением, проводят мастер-классы по приготовлению пиццы. Кроме того, по запросам школ клуб проводит бесплатные уроки добра, на которых волонтёры рассказывают детям о том, что такое благотворительность, как помочь нуждающимся, и учат школьников взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями.
Ирина Чичуга Руководитель организации «Солнце в руках»
Ирина Чичуга - логопед и психолог по образованию. Эти профессии относятся к сфере человек-человек. Они призваны сделать качество жизни людей лучше. В детстве Ирины считалось хорошим тоном помогать старикам, играть с детьми и кормить голубей, а не считать голубей источником распространения инфекции. «Солнце в руках» - это сообщество, которое создано для общения и взаимодействия родителей детей с синдромом Дауна. По мнению Ирины, для здорового человека нормально делать другому человеку хорошо без причины. Лучшая помощь её организации - информационная, профессиональная и материальная. Ирина уверена, что очень важно быть открытым для людей с синдромом Дауна. Понимать, что это очень коммуникабельные и стремящиеся к общению люди. Но так получилось, что из-за сложностей с речью, своеобразной внешности и стереотипов их часто отвергают. Организатор сообщества верит, что творить добро, как и учиться на "отлично", трудно везде. Нужно быть сильным, чтобы быть добрым. Если считать, что стакан с водой наполовину пуст, то творить добро тяжелее. Горе, о котором молчат, - это когда ребёнок остаётся без мамы. Из-за синдрома Дауна детей оставляют в роддоме. И такие случаи не такие уж и редкие. А счастливый случай произошёл с девочкой, которая победила лейкемию и вышла в ремиссию. Конечно, у неё есть мама, её ангел-хранитель.
Анастасия Маслакова представитель Марфо-Мариинского монастыря
Марфо-Мариинское сестричество милосердия было создано в 1995 году по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. Главное его назначение - духовная, а по возможности и материальная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Направления деятельности: Областная клиническая больница и в ее составе родильный дом, Детская областная больница, Детское отделение психиатрической больницы, Дом ребенка, Сестринская больница Красного Креста, больные на дому, дети-инвалиды, тюрьма, издательство.
Марина Анисимова Директор Центра инклюзивного туризма и социальной адаптации для людей с ОВЗ «Без границ»
Идея создания центра у Марины возникла в конце 2015 года, когда она училась в школе социального предпринимательства. Но в жизнь она воплотилась в 2019 году. Именно тогда путешествия для особенных туристов стали доступными. В 2020 году поездки проходили по проекту «Дорогами добра», который выиграл президентский грант. В центре есть люди с ДЦП, спинальной мышечной атрофией, люди с задержкой психического развития, аутизмом, синдромом Дауна и для каждого такого туриста нужен свой подход. Поэтому экскурсионные программы адаптируют так, чтобы поездки были информационно и эмоционально насыщенными, но доступными и неутомительными для особенных туристов
Наталья Злобина основательница фонда системной помощи людям с ментальными расстройствами «Каждый особенный»
Наталья Злобина - мама ребёнка с РАС и основательница благотворительного фонда системной помощи людям с ментальными расстройствами. Как вспоминает Наталья, признаки аутизма у её сына появились в раннем детстве. В 2012 году Наталья написала в соцсетях, что у её ребёнка аутизм и стала искать других родителей с такими детьми. Так в 2013 году небольшая группа родителей стала стратегическими партнёрами всероссийского фонда «Выход». Изначально он назывался «Выход в Белгороде», но через семь лет стал фондом «Каждый особенный», чтобы расширить группу благополучателей. С 2013 года фонд ведёт системную работу и поддерживает проекты, направленные на развитие государственной и бесплатной системы комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными особенностями и их семьям в Белгородской области. Большое внимание в своей работе фонд уделяет образовательным мероприятиям и развитию профессионального сообщества. Именно от квалифицированных специалистов — врачей, педагогов, социальных работников — зависит благополучие детей и взрослых с ментальными особенностями и их близких.
Владимир Зотов Депутат Белгородской облдумы и директор группы компаний «Агро-Белогорье»
В числе социальных проектов Владимира Зотова — создание и благоустройство зон отдыха в Белгороде и области (белгородский зоопарк, Пикник-парк, пляж «Лазурный», детский парк «Котофей», «Парк роз» в Строителе), а также шефство над Дмитриевским сельскохозяйственным техникумом (Дмитриевский аграрный колледж) в Яковлевском округе.
При поддержке Владимира Зотова в Строителе был создан «Парк роз». А в 2020 году меценат выделил около 20 млн рублей на благоустройство Сретенского парка в районном центре.
В 2022 году в Белгороде при участии бизнесмена был презентован проект открытого парка аттракционов с объемом инвестиций не менее 1,5 млрд рублей.
В 2021 году в рамках спонсорской помощи из средств группы компаний было направлено свыше 3 млн рублей на нужды социальных учреждений и жителей двух районов. Для Грузсчанского сельского поселения приобретено игровое оборудование для детской площадки, у Гостищевского ДК появился ноутбук, у Яковлевкой ЦРБ — автоклав стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Также материальная помощь направляется в адрес инвалидов, ветеранов и социально незащищённых семей.
Кроме того, по инициативе народного избранника реализуется программа по организации шефства предприятий группы компаний «Агро-Белогорье» над учреждениями образования Яковлевского и Борисовского районов. Около 10 компаний холдинга, работающих на территории муниципальных образований, курируют 15 учебных заведений. В школах появились компьютеры, принтеры, спортивный инвентарь, а детские сады пополнились новой мебелью и бытовой техникой.
Андрей Скоч депутат Госдумы, создатель благотворительного фонда «Поколение»
Андрей Скоч — современный политик и общественный деятель. Он также известен как основатель благотворительного фонда «Поколение», который ведёт свою работу с 1996 года. Организация была создана для оказания помощи детям, особенно рождённым с серьёзными заболеваниями сердца. Сегодня фонд дарит надежду на полноценную жизнь не только малышам: его деятельность теперь затрагивает и другие группы населения страны, а также медицинские, образовательные, культурные и спортивные учреждения. «Поколение» финансирует масштабные долгосрочные проекты, а также предоставляет единовременную помощь жителям России. Кроме того, гуманитарная организация поддерживает талантливых соотечественников, в том числе деятелей искусства и науки.
Изначально фонд Андрея Скоча концентрировался на помощи детям, страдающим серьёзными кардиологическими заболеваниями. Со временем благотворительная организация нашла новые источники финансирования и смогла расширить список приоритетных направлений поддержки. Сегодня «Поколение» создает и развивает проекты в области здравоохранения, культуры, образования, спорта, военно-патриотического воспитания, науки и т. д.
Сергей Фуглаев Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»
Входит в состав попечительского совета Фонда поддержки и развития профессионального театрального искусства Белгородского драматического театра им. Щепкина на постоянной основе. Оказывает финансовую поддержку детско-юношеским спортивным школам. Занимается развитием греко-римской борьбы в Белгородской области. Под его патронажем постоянно проводятся различные турниры, в том числе и международного уровня, открываются новые спортивные залы.
Предоставляет финансовую помощь Областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних подростков и Белгородскому центру развития и социализации ребёнка «Южный». Помогает Центру адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, а также школе-интернату для слабослышащих. Поддерживает развитие детского спорта в Белгородской области. Пропагандирует своим личным примером здоровый образ жизни. Инициирует спортивные соревнования и творческие конкурсы областного и международного уровня.
В 2016 году Фуглаев стал председателем межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда». А в 2017 году был избран президентом Белгородской региональной общественной организации "Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями".
Евгения Фрай руководитель благотворительного фонда «Милосердие»
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Является крупнейшей благотворительной организацией Липецкой области, входит в топ-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Представительство есть, в том числе, в Старом Осколе Белгородской области.
Фонд «Милосердие» помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы.
С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.
Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды — золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и трижды — высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета».
Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».
Алексей Щегловитов Волонтёр
Помощью людям Алексей Щегловитов занимается около пяти лет. Началось всё после звонка из церкви в Разумном. Мужчине рассказали о многодетной маме, у которой сын-инвалид, а у женщины - онкология. Он был шокирован и съездил к семье. Из воспоминаний Алексея, мама мальчика как раз тогда была после “химии”. Все от неё отвернулись. После увиденного Алексей обратился к мужчине, на странице в соцсети которого было много подписчиков. Изначально люди помогали без всякого энтузиазма. Тем более, что Алексей - не местный и его никто не знал. Но затем понемногу всё больше людей начали подключаться к помощи. Потом стали звонить другие женщины с онкологией, многодетные семьи, семьи с детьми с ДЦП. Очень много людей начали добавляться в друзья. А далее люди, нуждающиеся в помощи, звонили по любым вопросам. Алексей рассказал, что буквально на днях он вместе с неравнодушными собирал маленькой девочке с ДЦП и эпилепсией на коляску. А когда начались военные действия, собирал волонтёрскую помощь военным. Алексей уверен, что людям нужно помогать. Они в него верят, поэтому не хочет их разочаровать. По мнению мужчины, творить добро не сложно. Среди белгородцев очень много добрых людей и без всех них он бы всего этого делать не смог.
Татьяна Богдалова Занимается передержкой животных
Помощью животным Татьяна занимается примерно 7-8 лет. Зачем, женщина не знает, но когда видит несчастное животное на улице, которое нуждается в помощи, не может пройти мимо. Но есть сложности - когда встречается животное, трудно найти временную передержку. Среди подопечных Татьяны много историй со счастливым финалом. К примеру, полтора года назад в конце ноября она зашла в магазин, а там при входе стояла коробка с четырьмя котятами. Пройти мимо женщина не смогла, позвонила знакомой в Корочанский район, чтобы взяла на передержку, она согласилась. Татьяна посадила котят в переноску, взяла для них корм и поехала. По пути женщина решила остановиться и подкупить ещё еды, но когда подъехала к магазину, на трассе увидела ещё одну кошку с двумя котятами. У продавцов спросила, давно они сидят, сказали, что примерно три дня. Долго не раздумывая, Татьяна забрала и их всех. В итоге к знакомой уже везла на передержку семь хвостиков.
Юлия Углянская Руководитель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию
Юлия Углянская - председатель кризисного центра для женщин. Центр оказывает всестороннюю помощь одиноким беременным женщинам, и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организация сначала работала как служба психологической помощи, потом создали приют для женщин, гуманитарный центр. В кризисный центр обращаются женщины с детьми, которые остались без крова, подверглись домашнему насилию, переживают развод, многодетные, несовершеннолетние и одинокие мамы, женщины, имеющие детей-инвалидов.
Затем открылся центр семьи «Ангел». Реализовать проект помогли администрация Старооскольского городского округа, Белгородская митрополия, предприниматели из Белгородской области и соседних регионов, а также президентский грант на 1,5 млн рублей. В центре есть комнаты психологической разгрузки, сенсорная и творческая, игровая, столовая, спальня. С детьми работают заведующий, два психолога, два воспитателя и две няни.
Нина Ушакова Руководитель регионального отделения «Красный крест»
Нина Ушакова более 30 лет возглавляет региональное отделение «Красный Крест». Первый Дом сестринского ухода открыли в Белгороде в 2002 году.
Когда хлынула волна беженцев из Донбасса, Луганщины, волонтёры открыли пункт временного размещения лиц, перемещённых с Украины. Красный Крест объявили пунктом приёма гуманитарной помощи. Вместе с белгородцами волонтёры помогли более восьми тысячам семей.
Сегодня у сообщества три дома сестринского ухода, один — в региональном отделении Красного Креста, ещё два работают в Валуйском и Грайворонском районах. Самые тяжёлые пациенты из районов лечатся в Белгороде.
У сестёр медицинское образование, они проходят курсы повышения квалификации, знакомы с паллиативной медициной. Случайные люди здесь не задерживаются. В Красном кресте работают самые терпеливые и жертвенные, чистые, скромные и добрые люди.
Константин Клюка Генеральный директор АПК «Промагро»
В 2019 году Константин Клюка стал дипломантом всероссийского конкурса «Меценат года». С 2016 по 2019 год его компания выделила на благотворительные цели свыше 60 млн рублей. Инвестиции направлены на поддержку ветеранов и инвалидов, взаимодействие с образовательными организациями, сохранение культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание молодёжи, развитие корпоративного экологического волонтёрства.
Так, на территории Старооскольского горокруга на протяжении нескольких лет реализуются такие программы, как «Шаг в будущее», «Вместе легче», «Память жива», «Чистые сердца» и другие. В 2020 году холдинг реализовал социально значимый проект по благоустройству рекреационной зоны в микрорайоне Юность и непосредственно городского пляжа.
Светлана Пономаренко Создатель благотворительной организации «Не проходите мимо»
Идея создания благотворительного Центра «Не проходите мимо» пришла её создателю Светлане более трёх лет назад. Сначала помогали друзья и знакомые. Но со временем подопечных прибавлялось и желающих помочь тоже становилось больше. Среди волонтёров есть и пенсионеры, и многодетные мамы, и школьники. Всего около 15 активистов. Волонтёры имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма. Двое активистов центра получили медали от президента России за помощь пожилым людям в период пандемии.
По словам Светланы, заниматься благотворительностью велит сердце. Вместе с волонтёрами она не может пройти мимо чужой беды. Активисты центра хотят изменить мир к лучшему и поэтому решили начинать с себя. Творить добро не сложно. Белгородцы — народ очень добрый и отзывчивый: жители передают вещи, мебель, бытовую технику, игрушки и товары для детей, средства гигиены для инвалидов, а волонтёры передают всё нуждающимся семьям адресно. Одна из первых историй в работе центра, когда волонтёры оказывали помощь молодому парню после ДТП, который был прикован к постели. Девочки ухаживали за ним в больнице до и после операции, к его выписке домой сделали небольшой ремонт, помогали и поддерживали на протяжении всего времени. Собрали деньги на операцию в Москве, волонтёры сопровождали его в поездке. До сих пор активисты поддерживают с ним связь, приглашают на мероприятия. Самым сложным было организовать первый благотворительный праздник «Дорога добра». Хоть не было опыта, но волонтёры справились. Сейчас это ежегодный праздник посвящённый Дню благотворительности.
Владимир Выродов Директор социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота»
В 2022 году общественной благотворительной организации исполнилось 33 года. Она начала свою деятельность как «Объединение „Милосердие“ при исполкоме Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР».
В Белгороде организация создала частное учреждение — «Социально — реабилитационный Центр». В нем срочная бесплатная социальная помощь оказывается гражданам, которые оказались на территории Белгородской области в тяжёлой жизненной ситуации, без средств к существованию, крыши над головой, зачастую в беспомощном состоянии, в том числе и в алкогольном состоянии. Попадают туда и старики, которые ушли из дома и по каким-то причинам не могут туда вернуться. Ухаживают за людьми штатные сотрудники и волонтёры.
Срочные социальные услуги включают в себя: 1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения (в том числе предоставление ночлега);
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
Жанна Слобожан Волонтёр
Всего в группе волонтёров, которой руководит Жанна Слобожан, около 10 человек. Сама Жанна начала помогать переселенцам ещё в 2014 году. Она принимала беженцев с Украины на ж/д вокзале и привозила домой. По словам активистки, за восемь лет у неё появилось много полезных знакомств, поэтому в 2022 году организовать помощь получилось очень быстро.
Когда началась спецоперация по защите Донбасса, она решила снова протянуть руку помощи, но на этот раз российским военным. Жительница Белгорода вместе со своими друзьями несколько раз в неделю приезжает к границе с Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им подарки от россиян.
Активистки разделили обязанности между собой: одни занимаются поиском товаров по приемлемым ценам, другие помогают с доставкой. Группы волонтёров взаимодействуют и друг с другом.
ЕВГЕНИЙ бАКАЛО Основатель и руководитель волонтерского движения «Десятый круг». Писатель. Член союза литераторов Белгородской области.
Название взято не случайно. Так называется его книга. Она о жизни. Но парадоксальным образом сама повесть «Десятый круг» связана с Украиной. В период с 2014 года Евгений посещал Донбасс с волонтерскими миссиями.
С начала операции был создан канал помощи неорганизованным беженцам из Украины. На сегодняшний день в группе 1600 участников. Создано программное обеспечение автоматизированной системы приёма заявок на оказание помощи. На сотый день СВО группой волонтеров оказано 394 целевые доставки гуманитарных посылок для более чем двух тысяч человек. И это только из автоматической системы. Сейчас уже и не сосчитать сколько было оказало информационной или моральной персональной помощи без фиксации ее в группе.
На сегодняшний день работают системы подбора вакансий для работы беженцам. Поиск людей. Помощь в получении медицинского обслуживания. Услуг репетиторов для школьников. Нестандартные потребности.
Спросите каким был самый нестандартный запрос? Ответим. Виолончель. Человеку не хватало искусства. Будет найден виолончель, значит будет музыка!
Евгения Кондратюк Руководитель организации «Святое Белогорье против детского рака»
Председатель общественной палаты города Белгорода Евгения Кондратюк вместе с коллегами вот уже 10 лет помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. У «Святого Белогорья» на сопровождении 1500 подопечных, с которыми работают 28 сотрудников и больше 200 постоянных волонтёров. Эта женщина сама перенесла рак и, справившись с болезнью, стала волонтёром. В 2019 году Кондратюк учредила Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» в честь иконы Божией Матери Всецарица. На сегодняшний день детский хоспис «Изумрудный город» является единственным подобным учреждением в Черноземье.
Наталия Пчёлкина Зоозащитник, центр «Лучик надежды»
Наталия занималась передержками собак в частном доме, но когда их стало очень много, от соседей стали поступать жалобы и начались судебные тяжбы. Тогда она обратилась к экс-мэру Белгорода Юрию Галдуну и попросила выделить землю под строительство приюта. Так и появился в Белгороде Центр содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды». Защитой братьев меньших Пчёлкина занимается около семи лет. Как утверждает женщина, она старается помочь тем, кто о себе не может позаботиться. Для «Лучика надежды» очень нужны корма и лекарства. Среди последних историй приюта: к ним попала собака по кличке Дина. Животное было замученное, практически лысое, с гниющими лапами. Она не могла ходить из-за вросших когтей, каждое движение причиняло ей боль. Но благодаря заботе волонтёров у Дины отросла густая шерсть, на лапах она стоит уверенно, без боли и радуется жизни. Совсем скоро ей будут искать новый дом.
Мария Чумакова Волонтёр и учредитель приюта «Добрый дом»
Приют «Добрый дом» существует с февраля 2020 года. А вот история его появления совсем не радостная. В декабре 2019 года в овраге посёлка Комсомольский под Белгородом зоозащитники нашли более сотни трупов собак. Недалеко активисты обнаружили заброшенный коровник, в котором сидели измученные собаки без еды и воды. История вызвала широкий общественный резонанс. После этого в регионе решили создать приют. «Добрый дом» — это муниципальная собственность. Но власти передали его волонтёрам на условиях безвозмездной аренды. Как рассказывает Чумакова, приют существует за счёт пожертвований людей, также помогают волонтёры. Среди подопечных «Доброго дома» есть много трогательных историй. К примеру, несколько недель назад с отлова привезли собаку с неправильно сросшимся переломом, тощую и зашуганную. Врачи приюта ею занялись и готовят к операции. Чтобы помочь «Доброму дому», можно позвонить в приют и предложить своё содействие: приезжать в определённое время и помогать убирать, гулять с животными. Гостевой день — суббота.
Ирина Авдеева Координатор благотворительного проекта «Святое Белогорье против детского рака»
Заместитель руководителя «Святого Белогорья против детского рака», координатор благотворительных проектов. Вместе с Евгенией Кондратюк она помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Среди последних проектов - онлайн-фотопроект «Жить». Это фотографии и истории детей и взрослых, которым в разное время диагностировали онкологические заболевания. А в марте текущего года Ирина объявила сбор вещей для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР – детей и женщин.
Наталья Смолянина Председатель благотворительного фонда помощи инвалидам «Луч света»
Наталья Смолянина также является организатором инклюзивного лагеря для детей-инвалидов «Парус мечты», который располагается на базе епархиального подворья «Рождественское». Каждый год лагерь удивляет участников насыщенной программой. Дети и родители приезжают со всей страны, наслаждаются красотами природы, проходят реабилитацию, участвуют в мастер-классах, занимаются арт-терапией, аниматерапией. Здесь используется специально разработанная программа для детей с диагнозом ДЦП «Рука – мозг». Участники лагеря находят здесь успокоение и умиротворение, они заводят новых друзей, обмениваются опытом. Они понимают, что такие не одни, что есть и другие особенные дети, что с этим можно жить и не падать духом. Дети и родители здесь заряжаются энергией на целый год.
Наталья Селезнёва Организатор и руководитель Центра профессиональной поддержки «Семья Плюс»
С удовольствием Наталья Селезнева работает консультантом по подготовке к родам, грудному вскармливанию и уходу за ребенком. Кроме того, она — мама пятерых детей с богатым опытом собственных родов, восстановительного послеродового периода и продолжительного грудного вскармливания (10,5 лет). Уже более 16 лет Наталья работает с будущими и кормящими мамами, каждый день консультирует, проводит встречи и беседы, поддерживает и сопровождает женщин в самых уязвимых периодах их жизни. Для неё важно бережное отношение и терпение, профессиональный комплексный подход и уважение интересов и предпочтений мамы и всей семьи.
Юлия Суворова руководитель «Клуба добряков» в Белгороде
“Клуб добряков” появился в Белгородской области ровно год назад. Это филиал московского фонда, который существует в России с 2013 года. Здесь существует множество проектов именно для родителей особенных детей. Волонтёры ищут неравнодушных фотографов, массажистов, стоматологов, фитнес-тренеров, чтобы с их помощью хотя бы на пару часов в неделю подопечные клуба могли посвятить время только себе. Огромное внимание координаторы и волонтёры уделяют, конечно, и самим детям. Например, при поддержке белгородских предпринимателей устраивают инклюзивные кинопоказы с угощением, проводят мастер-классы по приготовлению пиццы. Кроме того, по запросам школ клуб проводит бесплатные уроки добра, на которых волонтёры рассказывают детям о том, что такое благотворительность, как помочь нуждающимся, и учат школьников взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями.
Ирина Чичуга Руководитель организации «Солнце в руках»
Ирина Чичуга - логопед и психолог по образованию. Эти профессии относятся к сфере человек-человек. Они призваны сделать качество жизни людей лучше. В детстве Ирины считалось хорошим тоном помогать старикам, играть с детьми и кормить голубей, а не считать голубей источником распространения инфекции. «Солнце в руках» - это сообщество, которое создано для общения и взаимодействия родителей детей с синдромом Дауна. По мнению Ирины, для здорового человека нормально делать другому человеку хорошо без причины. Лучшая помощь её организации - информационная, профессиональная и материальная. Ирина уверена, что очень важно быть открытым для людей с синдромом Дауна. Понимать, что это очень коммуникабельные и стремящиеся к общению люди. Но так получилось, что из-за сложностей с речью, своеобразной внешности и стереотипов их часто отвергают. Организатор сообщества верит, что творить добро, как и учиться на "отлично", трудно везде. Нужно быть сильным, чтобы быть добрым. Если считать, что стакан с водой наполовину пуст, то творить добро тяжелее. Горе, о котором молчат, - это когда ребёнок остаётся без мамы. Из-за синдрома Дауна детей оставляют в роддоме. И такие случаи не такие уж и редкие. А счастливый случай произошёл с девочкой, которая победила лейкемию и вышла в ремиссию. Конечно, у неё есть мама, её ангел-хранитель.
Анастасия Маслакова представитель Марфо-Мариинского монастыря
Марфо-Мариинское сестричество милосердия было создано в 1995 году по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. Главное его назначение - духовная, а по возможности и материальная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Направления деятельности: Областная клиническая больница и в ее составе родильный дом, Детская областная больница, Детское отделение психиатрической больницы, Дом ребенка, Сестринская больница Красного Креста, больные на дому, дети-инвалиды, тюрьма, издательство.
Марина Анисимова Директор Центра инклюзивного туризма и социальной адаптации для людей с ОВЗ «Без границ»
Идея создания центра у Марины возникла в конце 2015 года, когда она училась в школе социального предпринимательства. Но в жизнь она воплотилась в 2019 году. Именно тогда путешествия для особенных туристов стали доступными. В 2020 году поездки проходили по проекту «Дорогами добра», который выиграл президентский грант. В центре есть люди с ДЦП, спинальной мышечной атрофией, люди с задержкой психического развития, аутизмом, синдромом Дауна и для каждого такого туриста нужен свой подход. Поэтому экскурсионные программы адаптируют так, чтобы поездки были информационно и эмоционально насыщенными, но доступными и неутомительными для особенных туристов
Наталья Злобина Основательница фонда системной помощи людям с ментальными расстройствами «Каждый особенный»
Наталья Злобина - мама ребёнка с РАС и основательница благотворительного фонда системной помощи людям с ментальными расстройствами. Как вспоминает Наталья, признаки аутизма у её сына появились в раннем детстве. В 2012 году Наталья написала в соцсетях, что у её ребёнка аутизм и стала искать других родителей с такими детьми. Так в 2013 году небольшая группа родителей стала стратегическими партнёрами всероссийского фонда «Выход». Изначально он назывался «Выход в Белгороде», но через семь лет стал фондом «Каждый особенный», чтобы расширить группу благополучателей. С 2013 года фонд ведёт системную работу и поддерживает проекты, направленные на развитие государственной и бесплатной системы комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными особенностями и их семьям в Белгородской области. Большое внимание в своей работе фонд уделяет образовательным мероприятиям и развитию профессионального сообщества. Именно от квалифицированных специалистов — врачей, педагогов, социальных работников — зависит благополучие детей и взрослых с ментальными особенностями и их близких.
Владимир Зотов Депутат Белгородской облдумы и директор группы компаний «Агро-Белогорье»
В числе социальных проектов Владимира Зотова — создание и благоустройство зон отдыха в Белгороде и области (белгородский зоопарк, Пикник-парк, пляж «Лазурный», детский парк «Котофей», «Парк роз» в Строителе), а также шефство над Дмитриевским сельскохозяйственным техникумом (Дмитриевский аграрный колледж) в Яковлевском округе.
При поддержке Владимира Зотова в Строителе был создан «Парк роз». А в 2020 году меценат выделил около 20 млн рублей на благоустройство Сретенского парка в районном центре.
В 2022 году в Белгороде при участии бизнесмена был презентован проект открытого парка аттракционов с объемом инвестиций не менее 1,5 млрд рублей.
В 2021 году в рамках спонсорской помощи из средств группы компаний было направлено свыше 3 млн рублей на нужды социальных учреждений и жителей двух районов. Для Грузсчанского сельского поселения приобретено игровое оборудование для детской площадки, у Гостищевского ДК появился ноутбук, у Яковлевкой ЦРБ — автоклав стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Также материальная помощь направляется в адрес инвалидов, ветеранов и социально незащищённых семей.
Кроме того, по инициативе народного избранника реализуется программа по организации шефства предприятий группы компаний «Агро-Белогорье» над учреждениями образования Яковлевского и Борисовского районов. Около 10 компаний холдинга, работающих на территории муниципальных образований, курируют 15 учебных заведений. В школах появились компьютеры, принтеры, спортивный инвентарь, а детские сады пополнились новой мебелью и бытовой техникой.
Андрей Скоч депутат Госдумы, создатель благотворительного фонда «Поколение»
Андрей Скоч — современный политик и общественный деятель. Он также известен как основатель благотворительного фонда «Поколение», который ведёт свою работу с 1996 года. Организация была создана для оказания помощи детям, особенно рождённым с серьёзными заболеваниями сердца. Сегодня фонд дарит надежду на полноценную жизнь не только малышам: его деятельность теперь затрагивает и другие группы населения страны, а также медицинские, образовательные, культурные и спортивные учреждения. «Поколение» финансирует масштабные долгосрочные проекты, а также предоставляет единовременную помощь жителям России. Кроме того, гуманитарная организация поддерживает талантливых соотечественников, в том числе деятелей искусства и науки.
Изначально фонд Андрея Скоча концентрировался на помощи детям, страдающим серьёзными кардиологическими заболеваниями. Со временем благотворительная организация нашла новые источники финансирования и смогла расширить список приоритетных направлений поддержки. Сегодня «Поколение» создает и развивает проекты в области здравоохранения, культуры, образования, спорта, военно-патриотического воспитания, науки и т. д.
Сергей Фуглаев Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»
Входит в состав попечительского совета Фонда поддержки и развития профессионального театрального искусства Белгородского драматического театра им. Щепкина на постоянной основе. Оказывает финансовую поддержку детско-юношеским спортивным школам. Занимается развитием греко-римской борьбы в Белгородской области. Под его патронажем постоянно проводятся различные турниры, в том числе и международного уровня, открываются новые спортивные залы.
Предоставляет финансовую помощь Областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних подростков и Белгородскому центру развития и социализации ребёнка «Южный». Помогает Центру адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, а также школе-интернату для слабослышащих. Поддерживает развитие детского спорта в Белгородской области. Пропагандирует своим личным примером здоровый образ жизни. Инициирует спортивные соревнования и творческие конкурсы областного и международного уровня.
В 2016 году Фуглаев стал председателем межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда». А в 2017 году был избран президентом Белгородской региональной общественной организации "Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями".
Евгения Фрай Руководитель благотворительного фонда «Милосердие»
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Является крупнейшей благотворительной организацией Липецкой области, входит в топ-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Представительство есть, в том числе, в Старом Осколе Белгородской области.
Фонд «Милосердие» помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы.
С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.
Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды — золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и трижды — высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета».
Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».
Алексей Щегловитов Волонтёр
Помощью людям Алексей Щегловитов занимается около пяти лет. Началось всё после звонка из церкви в Разумном. Мужчине рассказали о многодетной маме, у которой сын-инвалид, а у женщины - онкология. Он был шокирован и съездил к семье. Из воспоминаний Алексея, мама мальчика как раз тогда была после “химии”. Все от неё отвернулись. После увиденного Алексей обратился к мужчине, на странице в соцсети которого было много подписчиков. Изначально люди помогали без всякого энтузиазма. Тем более, что Алексей - не местный и его никто не знал. Но затем понемногу всё больше людей начали подключаться к помощи. Потом стали звонить другие женщины с онкологией, многодетные семьи, семьи с детьми с ДЦП. Очень много людей начали добавляться в друзья. А далее люди, нуждающиеся в помощи, звонили по любым вопросам. Алексей рассказал, что буквально на днях он вместе с неравнодушными собирал маленькой девочке с ДЦП и эпилепсией на коляску. А когда начались военные действия, собирал волонтёрскую помощь военным. Алексей уверен, что людям нужно помогать. Они в него верят, поэтому не хочет их разочаровать. По мнению мужчины, творить добро не сложно. Среди белгородцев очень много добрых людей и без всех них он бы всего этого делать не смог.
Татьяна Богдалова Занимается передержкой животных
Помощью животным Татьяна занимается примерно 7-8 лет. Зачем, женщина не знает, но когда видит несчастное животное на улице, которое нуждается в помощи, не может пройти мимо. Но есть сложности - когда встречается животное, трудно найти временную передержку. Среди подопечных Татьяны много историй со счастливым финалом. К примеру, полтора года назад в конце ноября она зашла в магазин, а там при входе стояла коробка с четырьмя котятами. Пройти мимо женщина не смогла, позвонила знакомой в Корочанский район, чтобы взяла на передержку, она согласилась. Татьяна посадила котят в переноску, взяла для них корм и поехала. По пути женщина решила остановиться и подкупить ещё еды, но когда подъехала к магазину, на трассе увидела ещё одну кошку с двумя котятами. У продавцов спросила, давно они сидят, сказали, что примерно три дня. Долго не раздумывая, Татьяна забрала и их всех. В итоге к знакомой уже везла на передержку семь хвостиков.
Юлия Углянская Руководитель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию
Юлия Углянская - председатель кризисного центра для женщин. Центр оказывает всестороннюю помощь одиноким беременным женщинам, и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организация сначала работала как служба психологической помощи, потом создали приют для женщин, гуманитарный центр. В кризисный центр обращаются женщины с детьми, которые остались без крова, подверглись домашнему насилию, переживают развод, многодетные, несовершеннолетние и одинокие мамы, женщины, имеющие детей-инвалидов.
Затем открылся центр семьи «Ангел». Реализовать проект помогли администрация Старооскольского городского округа, Белгородская митрополия, предприниматели из Белгородской области и соседних регионов, а также президентский грант на 1,5 млн рублей. В центре есть комнаты психологической разгрузки, сенсорная и творческая, игровая, столовая, спальня. С детьми работают заведующий, два психолога, два воспитателя и две няни.
Нина Ушакова Руководитель регионального отделения «Красный крест»
Нина Ушакова более 30 лет возглавляет региональное отделение «Красный Крест». Первый Дом сестринского ухода открыли в Белгороде в 2002 году.
Когда хлынула волна беженцев из Донбасса, Луганщины, волонтёры открыли пункт временного размещения лиц, перемещённых с Украины. Красный Крест объявили пунктом приёма гуманитарной помощи. Вместе с белгородцами волонтёры помогли более восьми тысячам семей.
Сегодня у сообщества три дома сестринского ухода, один — в региональном отделении Красного Креста, ещё два работают в Валуйском и Грайворонском районах. Самые тяжёлые пациенты из районов лечатся в Белгороде.
У сестёр медицинское образование, они проходят курсы повышения квалификации, знакомы с паллиативной медициной. Случайные люди здесь не задерживаются. В Красном кресте работают самые терпеливые и жертвенные, чистые, скромные и добрые люди.
Константин Клюка Генеральный директор АПК «Промагро»
В 2019 году Константин Клюка стал дипломантом всероссийского конкурса «Меценат года». С 2016 по 2019 год его компания выделила на благотворительные цели свыше 60 млн рублей. Инвестиции направлены на поддержку ветеранов и инвалидов, взаимодействие с образовательными организациями, сохранение культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание молодёжи, развитие корпоративного экологического волонтёрства.
Так, на территории Старооскольского горокруга на протяжении нескольких лет реализуются такие программы, как «Шаг в будущее», «Вместе легче», «Память жива», «Чистые сердца» и другие. В 2020 году холдинг реализовал социально значимый проект по благоустройству рекреационной зоны в микрорайоне Юность и непосредственно городского пляжа.
Светлана Пономаренко Создатель благотворительной организации «Поможем вместе»
Идея создания благотворительного Центра «Поможем вместе» пришла её создателю Светлане более трёх лет назад. Сначала помогали друзья и знакомые. Но со временем подопечных прибавлялось и желающих помочь тоже становилось больше. Среди волонтёров есть и пенсионеры, и многодетные мамы, и школьники. Всего около 15 активистов. Волонтёры имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма. Двое активистов центра получили медали от президента России за помощь пожилым людям в период пандемии.
По словам Светланы, заниматься благотворительностью велит сердце. Вместе с волонтёрами она не может пройти мимо чужой беды. Активисты центра хотят изменить мир к лучшему и поэтому решили начинать с себя. Творить добро не сложно. Белгородцы — народ очень добрый и отзывчивый: жители передают вещи, мебель, бытовую технику, игрушки и товары для детей, средства гигиены для инвалидов, а волонтёры передают всё нуждающимся семьям адресно. Одна из первых историй в работе центра, когда волонтёры оказывали помощь молодому парню после ДТП, который был прикован к постели. Девочки ухаживали за ним в больнице до и после операции, к его выписке домой сделали небольшой ремонт, помогали и поддерживали на протяжении всего времени. Собрали деньги на операцию в Москве, волонтёры сопровождали его в поездке. До сих пор активисты поддерживают с ним связь, приглашают на мероприятия. Самым сложным было организовать первый благотворительный праздник «Дорога добра». Хоть не было опыта, но волонтёры справились. Сейчас это ежегодный праздник посвящённый Дню благотворительности.
Владимир Выродов Директор социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота»
В 2022 году общественной благотворительной организации исполнилось 33 года. Она начала свою деятельность как «Объединение „Милосердие“ при исполкоме Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР».
В Белгороде организация создала частное учреждение — «Социально — реабилитационный Центр». В нем срочная бесплатная социальная помощь оказывается гражданам, которые оказались на территории Белгородской области в тяжёлой жизненной ситуации, без средств к существованию, крыши над головой, зачастую в беспомощном состоянии, в том числе и в алкогольном состоянии. Попадают туда и старики, которые ушли из дома и по каким-то причинам не могут туда вернуться. Ухаживают за людьми штатные сотрудники и волонтёры.
Срочные социальные услуги включают в себя: 1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения (в том числе предоставление ночлега);
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
Жанна Слобожан Волонтёр
Всего в группе волонтёров, которой руководит Жанна Слобожан, около 10 человек. Сама Жанна начала помогать переселенцам ещё в 2014 году. Она принимала беженцев с Украины на ж/д вокзале и привозила домой. По словам активистки, за восемь лет у неё появилось много полезных знакомств, поэтому в 2022 году организовать помощь получилось очень быстро.
Когда началась спецоперация по защите Донбасса, она решила снова протянуть руку помощи, но на этот раз российским военным. Жительница Белгорода вместе со своими друзьями несколько раз в неделю приезжает к границе с Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им подарки от россиян.
Активистки разделили обязанности между собой: одни занимаются поиском товаров по приемлемым ценам, другие помогают с доставкой. Группы волонтёров взаимодействуют и друг с другом.
Евгений Бакало Основатель и руководитель волонтерского движения «Десятый круг». Писатель. Член союза литераторов Белгородской области.
Название взято не случайно. Так называется его книга. Она о жизни. Но парадоксальным образом сама повесть «Десятый круг» связана с Украиной. В период с 2014 года Евгений посещал Донбасс с волонтерскими миссиями.
С начала операции был создан канал помощи неорганизованным беженцам из Украины. На сегодняшний день в группе 1600 участников. Создано программное обеспечение автоматизированной системы приёма заявок на оказание помощи. На сотый день СВО группой волонтеров оказано 394 целевые доставки гуманитарных посылок для более чем двух тысяч человек. И это только из автоматической системы. Сейчас уже и не сосчитать сколько было оказало информационной или моральной персональной помощи без фиксации ее в группе.
На сегодняшний день работают системы подбора вакансий для работы беженцам. Поиск людей. Помощь в получении медицинского обслуживания. Услуг репетиторов для школьников. Нестандартные потребности.
Спросите каким был самый нестандартный запрос? Ответим. Виолончель. Человеку не хватало искусства. Будет найден виолончель, значит будет музыка!
Председатель общественной палаты города Белгорода Евгения Кондратюк вместе с коллегами вот уже 10 лет помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. У «Святого Белогорья» на сопровождении 1500 подопечных, с которыми работают 28 сотрудников и больше 200 постоянных волонтёров. Эта женщина сама перенесла рак и, справившись с болезнью, стала волонтёром. В 2019 году Кондратюк учредила Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» в честь иконы Божией Матери Всецарица. На сегодняшний день детский хоспис «Изумрудный город» является единственным подобным учреждением в Черноземье.
Адрес: г. Белгород, ул. Архиерейская, д. 8, общественная организация «Святое Белогорье против детского рака», добромаркет “Черешня”
село Короткое, Корочанский район, хоспис “Изумрудный город”
«Лучик надежды»
Наталия занималась передержками собак в частном доме, но когда их стало очень много, от соседей стали поступать жалобы и начались судебные тяжбы. Тогда она обратилась к экс-мэру Белгорода Юрию Галдуну и попросила выделить землю под строительство приюта. Так и появился в Белгороде Центр содержания и защиты бездомных животных «Лучик надежды». Защитой братьев меньших Пчёлкина занимается около семи лет. Как утверждает женщина, она старается помочь тем, кто о себе не может позаботиться. Для «Лучика надежды» очень нужны корма и лекарства. Среди последних историй приюта: к ним попала собака по кличке Дина. Животное было замученное, практически лысое, с гниющими лапами. Она не могла ходить из-за вросших когтей, каждое движение причиняло ей боль. Но благодаря заботе волонтёров у Дины отросла густая шерсть, на лапах она стоит уверенно, без боли и радуется жизни. Совсем скоро ей будут искать новый дом.
Адрес:
город Белгород, Коммунальная, 22
«Добрый дом»
Приют «Добрый дом» существует с февраля 2020 года. А вот история его появления совсем не радостная. В декабре 2019 года в овраге посёлка Комсомольский под Белгородом зоозащитники нашли более сотни трупов собак. Недалеко активисты обнаружили заброшенный коровник, в котором сидели измученные собаки без еды и воды. История вызвала широкий общественный резонанс. После этого в регионе решили создать приют. «Добрый дом» — это муниципальная собственность. Но власти передали его волонтёрам на условиях безвозмездной аренды. Как рассказывает Чумакова, приют существует за счёт пожертвований людей, также помогают волонтёры. Среди подопечных «Доброго дома» есть много трогательных историй. К примеру, несколько недель назад с отлова привезли собаку с неправильно сросшимся переломом, тощую и зашуганную. Врачи приюта ею занялись и готовят к операции. Чтобы помочь «Доброму дому», можно позвонить в приют и предложить своё содействие: приезжать в определённое время и помогать убирать, гулять с животными. Гостевой день — суббота.
Адрес:
улица Луговая, село Новая Нелидовка, Белгородский район
«Святое Белогорье против детского рака»
Заместитель руководителя «Святого Белогорья против детского рака», координатор благотворительных проектов. Вместе с Евгенией Кондратюк она помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Среди последних проектов - онлайн-фотопроект «Жить». Это фотографии и истории детей и взрослых, которым в разное время диагностировали онкологические заболевания. А в марте текущего года Ирина объявила сбор вещей для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР – детей и женщин.
Адрес:
г. Белгород, ул. Архиерейская, д. 8, общественная организация «Святое Белогорье против детского рака», добромаркет «Черешня»
село Короткое, Корочанский район, хоспис «Изумрудный город»
«Луч света»
Наталья Смолянина также является организатором инклюзивного лагеря для детей-инвалидов «Парус мечты», который располагается на базе епархиального подворья «Рождественское». Каждый год лагерь удивляет участников насыщенной программой. Дети и родители приезжают со всей страны, наслаждаются красотами природы, проходят реабилитацию, участвуют в мастер-классах, занимаются арт-терапией, аниматерапией. Здесь используется специально разработанная программа для детей с диагнозом ДЦП «Рука – мозг». Участники лагеря находят здесь успокоение и умиротворение, они заводят новых друзей, обмениваются опытом. Они понимают, что такие не одни, что есть и другие особенные дети, что с этим можно жить и не падать духом. Дети и родители здесь заряжаются энергией на целый год.
Адрес:
город Белгород, ул. Есенина, д. 44А
«Семья Плюс»
С удовольствием Наталья Селезнева работает консультантом по подготовке к родам, грудному вскармливанию и уходу за ребенком. Кроме того, она — мама пятерых детей с богатым опытом собственных родов, восстановительного послеродового периода и продолжительного грудного вскармливания (10,5 лет). Уже более 16 лет Наталья работает с будущими и кормящими мамами, каждый день консультирует, проводит встречи и беседы, поддерживает и сопровождает женщин в самых уязвимых периодах их жизни. Для неё важно бережное отношение и терпение, профессиональный комплексный подход и уважение интересов и предпочтений мамы и всей семьи.
Адрес:
город Белгород, ул. Преображенская,119
«Клуба добряков»
«Клуб добряков» появился в Белгородской области ровно год назад. Это филиал московского фонда, который существует в России с 2013 года. Здесь существует множество проектов именно для родителей особенных детей. Волонтёры ищут неравнодушных фотографов, массажистов, стоматологов, фитнес-тренеров, чтобы с их помощью хотя бы на пару часов в неделю подопечные клуба могли посвятить время только себе. Огромное внимание координаторы и волонтёры уделяют, конечно, и самим детям. Например, при поддержке белгородских предпринимателей устраивают инклюзивные кинопоказы с угощением, проводят мастер-классы по приготовлению пиццы. Кроме того, по запросам школ клуб проводит бесплатные уроки добра, на которых волонтёры рассказывают детям о том, что такое благотворительность, как помочь нуждающимся, и учат школьников взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями.
«Солнце в руках»
Ирина Чичуга - логопед и психолог по образованию. Эти профессии относятся к сфере человек-человек. Они призваны сделать качество жизни людей лучше. В детстве Ирины считалось хорошим тоном помогать старикам, играть с детьми и кормить голубей, а не считать голубей источником распространения инфекции. «Солнце в руках» - это сообщество, которое создано для общения и взаимодействия родителей детей с синдромом Дауна. По мнению Ирины, для здорового человека нормально делать другому человеку хорошо без причины. Лучшая помощь её организации - информационная, профессиональная и материальная. Ирина уверена, что очень важно быть открытым для людей с синдромом Дауна. Понимать, что это очень коммуникабельные и стремящиеся к общению люди. Но так получилось, что из-за сложностей с речью, своеобразной внешности и стереотипов их часто отвергают. Организатор сообщества верит, что творить добро, как и учиться на "отлично", трудно везде. Нужно быть сильным, чтобы быть добрым. Если считать, что стакан с водой наполовину пуст, то творить добро тяжелее. Горе, о котором молчат, - это когда ребёнок остаётся без мамы. Из-за синдрома Дауна детей оставляют в роддоме. И такие случаи не такие уж и редкие. А счастливый случай произошёл с девочкой, которая победила лейкемию и вышла в ремиссию. Конечно, у неё есть мама, её ангел-хранитель.
Адрес: город Белгород, пр. Б. Хмельницкого 73
«Без границ»
Идея создания центра у Марины возникла в конце 2015 года, когда она училась в школе социального предпринимательства. Но в жизнь она воплотилась в 2019 году. Именно тогда путешествия для особенных туристов стали доступными. В 2020 году поездки проходили по проекту «Дорогами добра», который выиграл президентский грант. В центре есть люди с ДЦП, спинальной мышечной атрофией, люди с задержкой психического развития, аутизмом, синдромом Дауна и для каждого такого туриста нужен свой подход. Поэтому экскурсионные программы адаптируют так, чтобы поездки были информационно и эмоционально насыщенными, но доступными и неутомительными для особенных туристов.
Адрес: город Белгород, ул. Студенческая улица, 17
«Каждый особенный»
Наталья Злобина - мама ребёнка с РАС и основательница благотворительного фонда системной помощи людям с ментальными расстройствами. Как вспоминает Наталья, признаки аутизма у её сына появились в раннем детстве. В 2012 году Наталья написала в соцсетях, что у её ребёнка аутизм и стала искать других родителей с такими детьми. Так в 2013 году небольшая группа родителей стала стратегическими партнёрами всероссийского фонда «Выход». Изначально он назывался «Выход в Белгороде», но через семь лет стал фондом «Каждый особенный», чтобы расширить группу благополучателей. С 2013 года фонд ведёт системную работу и поддерживает проекты, направленные на развитие государственной и бесплатной системы комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными особенностями и их семьям в Белгородской области. Большое внимание в своей работе фонд уделяет образовательным мероприятиям и развитию профессионального сообщества. Именно от квалифицированных специалистов — врачей, педагогов, социальных работников — зависит благополучие детей и взрослых с ментальными особенностями и их близких.
Адрес:
город Белгород, ул. Восточная, 71В, 4 этаж, оф.47
«Агро-Белогорье»
В числе социальных проектов Владимира Зотова — создание и благоустройство зон отдыха в Белгороде и области (белгородский зоопарк, Пикник-парк, пляж «Лазурный», детский парк «Котофей», «Парк роз» в Строителе), а также шефство над Дмитриевским сельскохозяйственным техникумом (Дмитриевский аграрный колледж) в Яковлевском округе.При поддержке Владимира Зотова в Строителе был создан «Парк роз». А в 2020 году меценат выделил около 20 млн рублей на благоустройство Сретенского парка в районном центре.В 2022 году в Белгороде при участии бизнесмена был презентован проект открытого парка аттракционов с объемом инвестиций не менее 1,5 млрд рублей.В 2021 году в рамках спонсорской помощи из средств группы компаний было направлено свыше 3 млн рублей на нужды социальных учреждений и жителей двух районов. Для Грузсчанского сельского поселения приобретено игровое оборудование для детской площадки, у Гостищевского ДК появился ноутбук, у Яковлевкой ЦРБ — автоклав стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Также материальная помощь направляется в адрес инвалидов, ветеранов и социально незащищённых семей.Кроме того, по инициативе народного избранника реализуется программа по организации шефства предприятий группы компаний «Агро-Белогорье» над учреждениями образования Яковлевского и Борисовского районов. Около 10 компаний холдинга, работающих на территории муниципальных образований, курируют 15 учебных заведений. В школах появились компьютеры, принтеры, спортивный инвентарь, а детские сады пополнились новой мебелью и бытовой техникой.
Адрес:
Дмитриевский аграрный колледж, Яковлевский округ, село Дмитриевка, ул. Молодежная 14
«Поколение»
Андрей Скоч — современный политик и общественный деятель. Он также известен как основатель благотворительного фонда «Поколение», который ведёт свою работу с 1996 года. Организация была создана для оказания помощи детям, особенно рождённым с серьёзными заболеваниями сердца. Сегодня фонд дарит надежду на полноценную жизнь не только малышам: его деятельность теперь затрагивает и другие группы населения страны, а также медицинские, образовательные, культурные и спортивные учреждения. «Поколение» финансирует масштабные долгосрочные проекты, а также предоставляет единовременную помощь жителям России. Кроме того, гуманитарная организация поддерживает талантливых соотечественников, в том числе деятелей искусства и науки.
Изначально фонд Андрея Скоча концентрировался на помощи детям, страдающим серьёзными кардиологическими заболеваниями. Со временем благотворительная организация нашла новые источники финансирования и смогла расширить список приоритетных направлений поддержки. Сегодня «Поколение» создает и развивает проекты в области здравоохранения, культуры, образования, спорта, военно-патриотического воспитания, науки и т. д.
Адрес:
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 50-A
«Правда»
Входит в состав попечительского совета Фонда поддержки и развития профессионального театрального искусства Белгородского драматического театра им. Щепкина на постоянной основе. Оказывает финансовую поддержку детско-юношеским спортивным школам. Занимается развитием греко-римской борьбы в Белгородской области. Под его патронажем постоянно проводятся различные турниры, в том числе и международного уровня, открываются новые спортивные залы.
Предоставляет финансовую помощь Областному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних подростков и Белгородскому центру развития и социализации ребёнка «Южный». Помогает Центру адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, а также школе-интернату для слабослышащих. Поддерживает развитие детского спорта в Белгородской области. Пропагандирует своим личным примером здоровый образ жизни. Инициирует спортивные соревнования и творческие конкурсы областного и международного уровня.
В 2016 году Фуглаев стал председателем межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда». А в 2017 году был избран президентом Белгородской региональной общественной организации «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями».
Адрес:
город Белгород, улица Корочанская, 85а
Представитель Марфо-Мариинского монастыря
Марфо-Мариинское сестричество милосердия было создано в 1995 году по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. Главное его назначение - духовная, а по возможности и материальная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Направления деятельности: Областная клиническая больница и в ее составе родильный дом, Детская областная больница, Детское отделение психиатрической больницы, Дом ребенка, Сестринская больница Красного Креста, больные на дому, дети-инвалиды, тюрьма, издательство.
Адрес:
Белгород, улица Пушкина, 19
«Милосердие»
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Является крупнейшей благотворительной организацией Липецкой области, входит в топ-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Представительство есть, в том числе, в Старом Осколе Белгородской области.
Фонд «Милосердие» помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы.
С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.
Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды — золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и трижды — высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета».
Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».
Адрес:
Старый Оскол, улица Ленина, дом 22
«Поколение»
Помощью людям Алексей Щегловитов занимается около пяти лет. Началось всё после звонка из церкви в Разумном. Мужчине рассказали о многодетной маме, у которой сын-инвалид, а у женщины - онкология. Он был шокирован и съездил к семье. Из воспоминаний Алексея, мама мальчика как раз тогда была после “химии”. Все от неё отвернулись. После увиденного Алексей обратился к мужчине, на странице в соцсети которого было много подписчиков. Изначально люди помогали без всякого энтузиазма. Тем более, что Алексей - не местный и его никто не знал. Но затем понемногу всё больше людей начали подключаться к помощи. Потом стали звонить другие женщины с онкологией, многодетные семьи, семьи с детьми с ДЦП. Очень много людей начали добавляться в друзья. А далее люди, нуждающиеся в помощи, звонили по любым вопросам. Алексей рассказал, что буквально на днях он вместе с неравнодушными собирал маленькой девочке с ДЦП и эпилепсией на коляску. А когда начались военные действия, собирал волонтёрскую помощь военным. Алексей уверен, что людям нужно помогать. Они в него верят, поэтому не хочет их разочаровать. По мнению мужчины, творить добро не сложно. Среди белгородцев очень много добрых людей и без всех них он бы всего этого делать не смог.
Адрес:
посёлок Разумное
Волонтерство
Всего в группе волонтёров, которой руководит Жанна Слобожан, около 10 человек. Сама Жанна начала помогать переселенцам ещё в 2014 году. Она принимала беженцев с Украины на ж/д вокзале и привозила домой. По словам активистки, за восемь лет у неё появилось много полезных знакомств, поэтому в 2022 году организовать помощь получилось очень быстро.
Когда началась спецоперация по защите Донбасса, она решила снова протянуть руку помощи, но на этот раз российским военным. Жительница Белгорода вместе со своими друзьями несколько раз в неделю приезжает к границе с Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им подарки от россиян.
Активистки разделили обязанности между собой: одни занимаются поиском товаров по приемлемым ценам, другие помогают с доставкой. Группы волонтёров взаимодействуют и друг с другом. Адрес:
село Журавлёвка на границе Белгородской области
Передержка животных
Помощью животным Татьяна занимается примерно 7-8 лет. Зачем, женщина не знает, но когда видит несчастное животное на улице, которое нуждается в помощи, не может пройти мимо. Но есть сложности - когда встречается животное, трудно найти временную передержку. Среди подопечных Татьяны много историй со счастливым финалом. К примеру, полтора года назад в конце ноября она зашла в магазин, а там при входе стояла коробка с четырьмя котятами. Пройти мимо женщина не смогла, позвонила знакомой в Корочанский район, чтобы взяла на передержку, она согласилась. Татьяна посадила котят в переноску, взяла для них корм и поехала. По пути женщина решила остановиться и подкупить ещё еды, но когда подъехала к магазину, на трассе увидела ещё одну кошку с двумя котятами. У продавцов спросила, давно они сидят, сказали, что примерно три дня. Долго не раздумывая, Татьяна забрала и их всех. В итоге к знакомой уже везла на передержку семь хвостиков.
Адрес:
г. Белгород
«Поколение»
Юлия Углянская - председатель кризисного центра для женщин. Центр оказывает всестороннюю помощь одиноким беременным женщинам, и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организация сначала работала как служба психологической помощи, потом создали приют для женщин, гуманитарный центр. В кризисный центр обращаются женщины с детьми, которые остались без крова, подверглись домашнему насилию, переживают развод, многодетные, несовершеннолетние и одинокие мамы, женщины, имеющие детей-инвалидов. Затем открылся центр семьи «Ангел». Реализовать проект помогли администрация Старооскольского городского округа, Белгородская митрополия, предприниматели из Белгородской области и соседних регионов, а также президентский грант на 1,5 млн рублей. В центре есть комнаты психологической разгрузки, сенсорная и творческая, игровая, столовая, спальня. С детьми работают заведующий, два психолога, два воспитателя и две няни.
Адрес:
Старый Оскол, мкр. Лебединец 27а
«Красный крест»
Нина Ушакова более 30 лет возглавляет региональное отделение «Красный Крест». Первый Дом сестринского ухода открыли в Белгороде в 2002 году.
Когда хлынула волна беженцев из Донбасса, Луганщины, волонтёры открыли пункт временного размещения лиц, перемещённых с Украины. Красный Крест объявили пунктом приёма гуманитарной помощи. Вместе с белгородцами волонтёры помогли более восьми тысячам семей.
Сегодня у сообщества три дома сестринского ухода, один — в региональном отделении Красного Креста, ещё два работают в Валуйском и Грайворонском районах. Самые тяжёлые пациенты из районов лечатся в Белгороде.
У сестёр медицинское образование, они проходят курсы повышения квалификации, знакомы с паллиативной медициной. Случайные люди здесь не задерживаются. В Красном кресте работают самые терпеливые и жертвенные, чистые, скромные и добрые люди.
Адрес:
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 181
АПК «Промагро»
В 2019 году Константин Клюка стал дипломантом всероссийского конкурса «Меценат года». С 2016 по 2019 год его компания выделила на благотворительные цели свыше 60 млн рублей. Инвестиции направлены на поддержку ветеранов и инвалидов, взаимодействие с образовательными организациями, сохранение культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание молодёжи, развитие корпоративного экологического волонтёрства.
Так, на территории Старооскольского горокруга на протяжении нескольких лет реализуются такие программы, как «Шаг в будущее», «Вместе легче», «Память жива», «Чистые сердца» и другие. В 2020 году холдинг реализовал социально значимый проект по благоустройству рекреационной зоны в микрорайоне Юность и непосредственно городского пляжа.
Адрес:
Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12
«Поможем вместе»
Идея создания благотворительного Центра «Поможем вместе» пришла её создателю Светлане более трёх лет назад. Сначала помогали друзья и знакомые. Но со временем подопечных прибавлялось и желающих помочь тоже становилось больше. Среди волонтёров есть и пенсионеры, и многодетные мамы, и школьники. Всего около 15 активистов. Волонтёры имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма. Двое активистов центра получили медали от президента России за помощь пожилым людям в период пандемии.
По словам Светланы, заниматься благотворительностью велит сердце. Вместе с волонтёрами она не может пройти мимо чужой беды. Активисты центра хотят изменить мир к лучшему и поэтому решили начинать с себя. Творить добро не сложно. Белгородцы — народ очень добрый и отзывчивый: жители передают вещи, мебель, бытовую технику, игрушки и товары для детей, средства гигиены для инвалидов, а волонтёры передают всё нуждающимся семьям адресно. Одна из первых историй в работе центра, когда волонтёры оказывали помощь молодому парню после ДТП, который был прикован к постели. Девочки ухаживали за ним в больнице до и после операции, к его выписке домой сделали небольшой ремонт, помогали и поддерживали на протяжении всего времени. Собрали деньги на операцию в Москве, волонтёры сопровождали его в поездке. До сих пор активисты поддерживают с ним связь, приглашают на мероприятия. Самым сложным было организовать первый благотворительный праздник «Дорога добра». Хоть не было опыта, но волонтёры справились. Сейчас это ежегодный праздник посвящённый Дню благотворительности.
Адрес:
г. Грайворон, ул. Ленина 22г.
«Милосердие и забота»
В 2022 году общественной благотворительной организации исполнилось 33 года. Она начала свою деятельность как «Объединение „Милосердие“ при исполкоме Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР».
В Белгороде организация создала частное учреждение — «Социально — реабилитационный Центр». В нем срочная бесплатная социальная помощь оказывается гражданам, которые оказались на территории Белгородской области в тяжёлой жизненной ситуации, без средств к существованию, крыши над головой, зачастую в беспомощном состоянии, в том числе и в алкогольном состоянии. Попадают туда и старики, которые ушли из дома и по каким-то причинам не могут туда вернуться. Ухаживают за людьми штатные сотрудники и волонтёры.
Срочные социальные услуги включают в себя: 1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 3) содействие в получении временного жилого помещения (в том числе предоставление ночлега); 4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.