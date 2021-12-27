БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО: КАК МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ

Как оплатить

Оплатить коммунальные услуги можно двумя способами. Первый – без регистрации. Пользователь может разово оплатить квитанцию и получить чек. Но при этом информация о платеже, банковской карте и электронном адресе плательщика не сохранится. Второй вариант – регистрация в «Личном кабинете». В данном случае сохранится история платежей. Также можно будет посмотреть ранее совершённые операции с их детализацией по услугам и при необходимости повторно распечатать чек.

