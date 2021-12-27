БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО: КАК МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ
Пандемия в разы ускорила развитие различных сервисов. Практически в каждой отрасли появились или усовершенствовались дистанционные каналы обслуживания, которые значительно облегчают жизнь людей.
Одним из таких проектов стал новый сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг по единому платёжному документу, который предлагает Акционерный банк «РОССИЯ».
Оплатить все виды коммунальных услуг, которые включены в квитанцию, в Банке «РОССИЯ» можно с 2019 года. Совершать платежи возможно через агентскую сеть Банка, включая кассовые офисы поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также дистанционно на сайте Банка по ссылке
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Новый платежный сервис от банка «РОССИЯ» – «Личный кабинет плательщика». С помощью инструмента можно дистанционно оплатить единый платёжный документ картами любого банка, а также получить дополнительные преимущества.
О возможностях и работе нового платёжного сервиса рассказали специалисты Банка.