БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО: КАК МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ
Пандемия в разы ускорила развитие различных сервисов. Практически в каждой отрасли появились или усовершенствовались дистанционные каналы обслуживания, которые значительно облегчают жизнь людей.

Одним из таких проектов стал новый сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг по единому платёжному документу, который предлагает Акционерный банк «РОССИЯ».

Оплатить все виды коммунальных услуг, которые включены в квитанцию, в Банке «РОССИЯ» можно с 2019 года. Совершать платежи возможно через агентскую сеть Банка, включая кассовые офисы поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также дистанционно на сайте Банка по ссылке .

Новый платежный сервис от банка «РОССИЯ» – «Личный кабинет плательщика». С помощью инструмента можно дистанционно оплатить единый платёжный документ картами любого банка, а также получить дополнительные преимущества.

О возможностях и работе нового платёжного сервиса рассказали специалисты Банка.
Как воспользоваться сервисом
Чтобы зайти в «Личный кабинет», необходимо перейти по прямой ссылке либо отсканировать QR-код, который находится на квитанции:
Как оплатить
Оплатить коммунальные услуги можно двумя способами. Первый – без регистрации. Пользователь может разово оплатить квитанцию и получить чек. Но при этом информация о платеже, банковской карте и электронном адресе плательщика не сохранится. Второй вариант – регистрация в «Личном кабинете». В данном случае сохранится история платежей. Также можно будет посмотреть ранее совершённые операции с их детализацией по услугам и при необходимости повторно распечатать чек.
Какие дополнительные преимущества при оплате через «Личный кабинет»
Среди дополнительных преимуществ использования «Личного кабинета» – возможность передачи показаний счётчиков. Для этого при оплате нужно только указать необходимые данные. Система автоматически отправит информацию поставщикам услуг. К тому же, через «Личный кабинет» можно оплатить как всю квитанцию, так и отдельные жилищно-коммунальные услуги.
Какие карты можно использовать при оплате
В «Личном кабинете» можно совершить платеж картой любого банка. При этом комиссия составит 1% от суммы. Если использовать карту, выпущенную банком «РОССИЯ», комиссия не взимается.