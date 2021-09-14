ТОП-100
Многоимущие
О проекте

богатых бизнесменов Белгородчины

ТОП -100

Редакция «Бел.Ру» подготовила рейтинг самых богатых предпринимателей Белгородской области. Для аналитики использовали данные о владении бизнесом и просуммировали имеющиеся активы бизнесменов.

ТОП-100

Владимир Федорович
Зотов

01
Зотов Владимир Федорович — один из самых популярных и влиятельных лиц Белгородской области. Он гендиректор одной из крупнейших в РФ агропромышленной ГК «Агро-Белогорье», но чтобы перечислить всё, чем он владеет, не хватит листа А4: это и парки, и рестораны, и сады, и местный зоопарк, и «Динопарк», и много другого. Кроме того, Зотов известен белгородцам как соратник экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В 2020 году Владимир Фёдорович занимал 193-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» по версии Forbes. В нашем списке самых состоятельных он расположился на 1 месте с суммой чистых активов в размере 28 097 866 949 рублей и суммой выручки в 63 443 613 105 рублей по итогам 2020 года.
28 097 866 949 ₽
cумма активов
Зотов Владимир Федорович
63 443 613 105 ₽
выручка за 2020 год
3 912 631 170 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРО-БЕЛОГОРЬЕВОРОНЕЖ
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКРАСНОДАР
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКУРСК
АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ
АЛЬТЭНЕРГО
АЛЬФА-ТРАСТ
БЕЛГОРОДСКАЯСВИНИНА
БЕЛГОРОДСКИЙАКВАПАРК
БЕЛГОРОДСКИЙЗООПАРК
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1
БЕЛОГОРЬЕ
БОРИСОВСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1
БЭМЗ
ГКАГРО-БЕЛОГОРЬЕ
ГМК
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2
ГРАФОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
ДИНОПАРК
ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ
КЛИНИКАЕВРОМЕД
КОЛОМЫЦЕВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2
КРАСНОЯРУЖСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
КРЮКОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
ЛИВЕНСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД
ЛТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ
МАСТЕРФЕСТ
МПЗАГРО-БЕЛОГОРЬЕ
МУРОМСКИЙЛЕС
МЦРИВЬЕРА
НИКИТОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
ОЛЬШАНЕЦПАРК
ПЗК
ПИКНИК-ПАРК
ПЛОДОРОДИЕ
РАКИТЯНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
РЕСТОРАНРИВЬЕРА
РИВЬЕРА
САДЫБЕЛОГОРЬЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙЦЕНТР
СККЛИМОВОЕ
СТРЕЛЕЦКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
СТРИГУНОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС
ТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ
ТПБЕЛОГОРЬЕ
УКСАДЫ
ХОТМЫЖСКОЕХПП
ЭТП-АГРО
ЯКОВЛЕВСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД
ЯКОВЛЕВСКИЙСАНВЕТУТИЛЬЗАВОД
место
03
место
02
место
01

Сергей Аркадьевич
Гусев

02
Депутат Белгородской областной думы. Попадает в список богатейших людей региона уже не первый раз, как и его жена. В этом году он стоит в этом рейтинге на 2 месте. Известен области и всей России как владелец «сладкого» бизнеса: если вам знакомы кондитерские изделия под брендом «Славянка», то знайте, что это бизнес семьи Гусевых. Сумма чистых активов Сергея Аркадьевича на конец 2020 года составила 2 128 666 065 рублей, сумма чистой прибыли — 1 378 108 724 рублей, а сумма выручки 13 869 113 734 рублей.
2 013 628 946 ₽
cумма активов
Гусев Сергей Аркадьевич
13 808 775 784 ₽
выручка за 2020 год
1 374 726 161 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АВИДА, ОООАГРОХОЛДИНГ
БИЗНЕСЦЕНТР, ООО
БИОВЕТЗАЩИТА, ООО
КОМИНВЕСТ, ООО
НОВАЯЭРА, ООО
ПЛАНЕТАРАЗВЛЕЧЕНИЙ, ООО
ПРИОСКОЛЬЕ-АГРОСЕМЕНА, АО
ПРОФБИЗНЕСЦЕНТР, ООО
СВЕКЛОВИЧНОЕ, АО
СТИНВЕСТ, ООО
УКПРИОСКОЛЬЕ, ООО
место
05
место
04
место
06

Вадим Михайлович
Клет

03
Клет Вадим Михайлович — депутат Белгородской облдумы и гендиректор известной строительной компании «Белгородстроймонтаж». Но кроме этого у бизнесмена есть более 15 других организаций. Неудивительно, что этот же человек занял первое место в рейтинге депутатов областной думы по числу объектов недвижимости: у Клета таких 72. Так, в рейтинге богатейших персон региона он стоит на 3 месте с суммой чистых активов в 2 213 509 180 рублей.
2 213 509 180 ₽
cумма активов
Клет Вадим Михайлович
4 193 956 896 ₽
выручка за 2020 год
350 095 728 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АЛЬЯНС, ООО
БЕЛАЛЬЯНС, ООО
БЕЛГОРОДСТРОЙМОНТАЖ-ЗАКАЗЧИК, ООО
БЕЛГОРОДСТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ, ООО
БЕЛМОНТАЖСТРОЙ, ООО
БМПП, ООО
БСМ-КОМФОРТ, ООО
БСМ-НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО
БСМ-ЦЕНТР, ООО
ВЕКТОР, ООО
ВИВАТ, ОООРА
ВИВАТ-ЭКСПЕРТ, ООО
ДИРЕКЦИЯЖИЛОГОРАЙОНАЮЖНЫЙ, ПАО
МИРПЛИТКИ, ООО
ОФИС-НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО
ПАРТНЕР-ЛИЗИНГ, ООО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯБАЗАЭКСПЕРТ, ООО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙЗАСТРОЙЩИКГКБСМ, ООО
УНИВЕРМАГБЕЛГОРОД, АО
УНИВЕРМАГМАРКЕТ, ООО
ФСП, ООО
ЭЛЬСТРОЙПЛЮС, ООО
место
10
место
10
место
05

Лариса Владимировна
Ковалева

04
Лариса Ковалёва стала первой по состоятельности женщиной нашего рейтинга. Предприниматель является коллегой самого богатого человека региона – Владимира Зотова. Во многих компаниях Зотов и Ковалёва числятся совладельцами, также женщина занимает руководящие посты в ряде зотовских компаний. У Ковалёвой в 2020 году было чистых активов на сумму в 2 713 043 674 рублей.
2 713 043 674 ₽
cумма активов
Ковалева Лариса Владимировна
4 835 086 225 ₽
выручка за 2020 год
229 816 943 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРО-БЕЛОГОРЬЕВОРОНЕЖ, ООО
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКРАСНОДАР, ООО
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКУРСК, ООО
АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ, ООО
АЛЬТЭНЕРГО, ООО
БЕЛГОРОДСКАЯСВИНИНА, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙАКВАПАРК, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙЗООПАРК, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
БОРИСОВСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ, ООО
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
ГКАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
ГМК, ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2,ООО
ГРАФОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ОАО
ДИНОПАРК, ООО
ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
КЛИНИКАЕВРОМЕД, ООО
КОЛОМЫЦЕВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2,ООО
КРАСНОЯРУЖСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ОАО
КРЮКОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, АО
ЛИВЕНСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД, ОАО
ЛТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
МАСТЕРФЕСТ, ООО
МПЗАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
МУРОМСКИЙЛЕС, ООО
НИКИТОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, АО
ОЛЬШАНЕЦПАРК, ООО
ПЗК, ООО
ПЛОДОРОДИЕ, ООО
РАКИТЯНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
САДЫБЕЛОГОРЬЯ, ООО
СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙЦЕНТР, ООО
СККЛИМОВОЕ, ООО
СТРЕЛЕЦКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
СТРИГУНОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
ТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
ТПБЕЛОГОРЬЕ, ООО
УКСАДЫ, ООО
ХОТМЫЖСКОЕХПП, ОАО
ЯКОВЛЕВСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД, ООО
ЯКОВЛЕВСКИЙСАНВЕТУТИЛЬЗАВОД, ООО
место
18
место
08
место
02

Сергей Алексеевич
Лиман

05
Лиман Сергей Алексеевич – владелец семейного бизнеса по производству и продаже кормов для рыб и животных. В Белгородской области известен также как предприниматель-тренер, так как не только построил футбольную площадку для детей, но и сам лично тренировал ребят на поле. В списке богатейших персон региона с суммой чистых активов 1 млрд рублей и выручкой в 2,5 млрд рублей он стоит на 5-м месте.
1 003 161 846 ₽
cумма активов
Лиман Сергей Алексеевич
2 557 436 270 ₽
выручка за 2020 год
406 346 966 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРОАКАДЕМИЯ, ООО
АГРОТРЕЙДЕР, ООО
АСК, АО
БИОПРО, ООО
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ, ООО
ЛИМКОРМ, ООО
место
08
место
19
место
13

Константин Александрович
Золочевский

06
Золочевский Константин Александрович является бенефициаром ООО «Бенталь», которое находится на 124-м месте по размеру выручки среди всех компаний Белгородской области. Предприятие занимается выращиванием зерна, овощей и бахчевых культур. В прошлогоднем рейтинге Константин Золочевский не «засветился», поэтому в топе-100 появляется впервые, получив за год 870 668 000 рублей чистой прибыли.
1 234 512 000 ₽
cумма активов
1 997 374 000 ₽
выручка за 2020 год
870 668 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «БЕНТАЛЬ»
место
06
место
26
место
10

Сергей Викторович
Юдин

07
Юдин Сергей Викторович был депутатом Белгородской областной думы и является председателем совета директоров ООО «Зелёная долина». В 2021 году он выкупил долю АО «Эфко продукты питания» в совместном активе ООО «АПХ «Зелёная долина». Скорее всего, в следующем году Юдин поднимется в рейтинге богатых на несколько позиций вверх.
930 711 150 ₽
cумма активов
Юдин Сергей Викторович
3 842 789 625 ₽
выручка за 2020 год
159 192 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «МК «ОСКОЛ»
ООО «УК «ГРУППА КОМПАНИЙ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «ГК «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
СПССК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА»
ООО «АПХ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
АО «БЕЛГОРОДСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
ООО «МК «СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ»
ООО «КОРМОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА — АГРО»
АО «МК «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «УК ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «БЕЛПЛЕМ»
АО «БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»
ООО «УК ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА»
ООО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «СЛОБОДА»
ООО «НИВА»
СССПОК «СЛАВНЫЙ СЫРОВАР»
СПССК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА»
место
26
место
12
место
15

Надежда Дмитриевна
Белянина

08
Надежда Белянина является директором и совладельцем трёх активов в Старом Осколе. Самый прибыльный – компания «Промсервис», торгующая стройматериалами. Дело это выгодное, учитывая выручку в 6 млрд рублей и чистую прибыль, превысившую 252 млн рублей. Две другие компании в сравнении с этой – совсем мелкие.
402 793 000 ₽
cумма активов
6 154 215 000 ₽
выручка за 2020 год
252 996 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ПРОМСЕРВИС, ООО
ПРОМТОРГ, ООО
место
16
место
06
место
34

Артем Александрович
Шевелев

09
Главный актив Артёма Шевелёва – компания «Лидерстрой», занимающаяся строительством дорог и автомагистралей. В 2020 году «Лидерстрой» принёс чистую прибыль в 1,8 млрд рублей. Это при выручке в 1 млрд. В 2019 году Шевелёв создал компанию в Иркутской области, занимается добычей руд цветных металлов. Новичок рейтинга.
855 562 118 ₽
cумма активов
1 186 168 464 ₽
выручка за 2020 год
1 847 375 101 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ, ООО
ДСК-АСКОР, ООО
ЛИДЕРСТРОЙ, ООО
НГК, ООО
место
04
место
39
место
17

Дмитрий Петрович
Кабалин

10
Дмитрий Кабалин поднялся на бизнесе по строительству дорог и нанесению дорожной разметки. Компании с одинаковыми названиями – «Белзнак» – принесли почти 2 млрд выручки, «Белзнак-Прохоровка» – ещё 780 млн. Интересно, что один из «Белзнаков» Кабалина зарегистрирован в январе этого года в Крыму. Там теперь дорог много.
500 900 600 ₽
cумма активов
Кабалин Дмитрий Петрович
2 496 766 400 ₽
выручка за 2020 год
277 886 100 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БЕЛЗНАК, ООО
БЕЛЗНАК, ООО
БЕЛЗНАК, ООО
БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА, ООО
СТАРЫЙГАРАЖ, ООО
место
14
место
21
место
31

Михаил Владимирович
Тебекин

11
Тебекин Михаил Владимирович является совладельцем пяти белгородских компаний. Самая большая доля (84,87%) у предпринимателя имеется в ООО «Офис-центр». По итогам 2020 года предприятие получило 77 923 000 чистой прибыли.
959 796 656 ₽
cумма активов
Тебекин Михаил Владимирович
819 485 342 ₽
выручка за 2020 год
365 139 610 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «СТРЕЛАЛОГИСТИК»
ООО «ОФИС-ЦЕНТР»
ООО «ПАРИТЕТИНВЕСТ»
ООО «ФЛАГМАН»
ООО «ЗОЛОТОЕСИЯНИЕ»
место
09
место
45
место
14

Николай Андреевич
Самойлов

12
Николай Самойлов, по данным на конец 2019 года, – основной владелец Томаровского мясокомбината. По прибыли там цифры за прошлый год не особо великие – 21,3 млн рублей. Но при этом выручка превысила 667 млн. Там же в Томаровке его ООО «Кустовое» занимается разведением коров и производством молока. Вот там прибыль солидная – 231 млн.
1 136 873 225 ₽
cумма активов
Самойлов Николай Андреевич
1 026 965 019 ₽
выручка за 2020 год
240 527 899 ₽
чистая прибыль за 2020 год
КУСТОВОЕ, ООО
ТОМАРОВСКИЙМЯСОКОМБИНАТ, ЗАО
место
17
место
42
место
11

Дмитрий Сергеевич
Гусев

13
Гусев Дмитрий Сергеевич — сын белгородского депутата Сергея Гусева и, по совместительству, совладелец их конфетного бизнеса — различных компаний, относящихся к «Славянке»: ООО «Торговый дом Славянки», ООО «Славянский двор», ООО «Славянка-трапеза», ООО «Славянка-снаб» и др. Сумма выручки молодого бизнесмена по итогам 2020 года составила 2 359 625 695 рублей. В рейтинге богатейших персон региона он занимает 7-е место.
547 448 535
cумма активов
Гусев Дмитрий Сергеевич
2 359 625 695 ₽
выручка за 2020 год
162 494 565 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРОПРЕДПРИЯТИЕПОТУДАНЬ, ООО
ГРАНТ, ООО
ДТС, ООО
КОСЛАВЯНКА, ООО
ПОЛИГРАФИЯ-СЛАВЯНКА, ООО
СЛАВЯНКА-СНАБ, ООО
СЛАВЯНКА-ТРАПЕЗА, ООО
СЛАВЯНСКИЙДВОР, ООО
ТОРГОВЫЙДОМСЛАВЯНКИ, ООО
место
24
место
22
место
26

Евгений Михайлович
Мазнев

14
Евгений Мазнев – председатель совета директоров и основной владелец белгородского «Гормаша». Одно из старейших предприятий города принесло рекордную за последние годы выручку в 1,7 млрд рублей и такую же прибыль в 214 млн. А вот зарегистрированный по тому же адресу «Гормаш-Технология» второй год подряд не приносит прибыли.
895 392 647 ₽
cумма активов
1 439 564 207 ₽
выручка за 2020 год
191 727 903 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АЭРТОН, ООО
ГОРМАШ, АО
ГОРМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ, ООО
ПРОМРЕСУРС, ООО
место
22
место
33
место
16

Ольга Юрьевна
Чернова

15
Чернова Ольга Юрьевна – дочь Юрия Селиванова. Она владеет долями в нескольких компаниях, относящихся к «корпорации «ЖБК-1». В рейтинге прошлого года женщина не засветилась, зато в 2021 году расположилась на 15-й позиции. Сумма чистых активов составляет 1 925 826 573 рубля, а чистая прибыль за год составила 69 480 882 рубля.
1 850 158 198 ₽
cумма активов
Чернова Ольга Юрьевна
1 357 301 947 ₽
выручка за 2020 год
69 410 346 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ЖСК ЖБК-1»
ООО «СК-ЖБК-1»
ООО «СМС-ЖБК-1»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ-ЖБК-1»
ООО «ЦОФ ЖБК-1»
ООО «ЖУ-ЖБК-1»
ООО «НОВАЯ КРЕЙДА»
ООО «ВОЗНИЧИЙ»
ООО СЗ «УК ЖБК-1»
ООО «СТРОЙКОЛОР-ЖБК-1»
ООО «ЗХМ-ЖБК-1»
ООО «БАЗИС, А»
ООО «КЦ-ЖБК-1»
ООО «СМУ-ЖБК-1»
ООО «БЕЛЖИЛСТРОЙ»
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
ООО «САНТЕХСЕРВИС-ЖБК-1»
ООО «МЕДЦЕНТР ЖБК-1»
ООО «СТРОЙЗАКАЗ»
ООО «ПИ „РЕНЕССАНС »
ООО «ПУ-ЖБК-1 »
ООО «СЕЛИКОМ »
ООО СЗ № 1 «ЖБК-1 »
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ »
ООО «ЭСК ЖБК-1 »
ООО «ИС-ЖБК-1 »
АО «ЗАВОД ЖБК-1 »
ОАО «СЕВЕРИНВЕСТБАНК»
место
45
место
31
место
05

Сергей Викторович
Литвиненко

16
Сергей Литвиненко зарабатывает миллиарды на оптовой торговле медицинским оборудованием и инструментами. Выручка и прибыль у «Внешмедтеха» запредельные – 148,8 и 6,3 млрд рублей. При этом госзакупки – ни одной.
6 350 000 ₽
cумма активов
148 873 147 000 ₽
выручка за 2020 год
6 339 609 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ВНЕШМЕДТЕХ, ООО
место
01
место
01
место
83

Александр Анатольевич
Мамонов

17
У Мамонова Александра Владимировича из Белгородской области во владении или совладении имеется несколько компаний, деятельность которых связана с общественным питанием, и ещё несколько – с грузоперевозками и недвижимостью. Благодаря этому Мамонов попал на 17-е место нашего списка самых богатых людей области. При 1,3 млрд рублей чистых активов сумма его выручки достигла по итогам 2020 года 2,5 млрд рублей.
1 286 299 290 ₽
cумма активов
Мамонов Александр Анатольевич
2 569 539 848 ₽
выручка за 2020 год
32 365 042 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АВТОРЕСУРС, ООО
АВТОСОЮЗ, ООО
АТЭ-ПИТАНИЕ, ООО
АТЭ-СТОМАТ, ООО
СОАТЭ, АО
ТКСОАТЭ, ООО
УКЯМСКАЯСЛОБОДА, ООО
ЮЖНЫЙ-МАРКЕТ, ООО
место
59
место
18
место
09

Владимир Петрович
Чуев

18
Чуев Владимир Петрович является основателем компании «Владмива» – одного из самых известных предприятий, производящих стоматологические материалы. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира.
850 451 531 ₽
cумма активов
Чуев Владимир Петрович
896 084 271 ₽
выручка за 2020 год
147 735 972 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БРИКС-ДЕНТАЛ, ООО
ВЛАДМИВА, ООО
ЗЗМ, ООО
ДДВЛАДМИВА, ООО
ИДСОВЭЛ, ООО
КЛИНИЧЕСКАЯСТОМАТОЛОГИЯ, ООО
КРЫМФАРМАМЕД, ООО
ЛЮБЕРЕЦКАЯПРОМБАЗА, ООО
НАНОАПАТИТ, ООО
ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ, ООО
ССБ, ОБЬЕДИНЕННАЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯПОЛИКЛИНИКАСТАРООСКОЛЬСКОГОГОРОДСКОГООКРУГА, ООО
СТУДИЯЗДОРОВЬЯИКРАСОТЫВЛАДМИВА, ООО
СЦВЛАДМИВА, ООО
ТДВЛАДМИВА, ООО
ТКВЛАДМИВА, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙИТЦТРАНСФЕР, АНО
ЦКУВЛАДМИВА, ООО
место
28
место
44
место
18

Юрий Алексеевич
Селиванов

19
Селиванов Юрий Алексеевич владеет ООО «ЦПН ЖБК-1» и является совладельцем ещё нескольких компаний. В сравнении с прошлогодним рейтингом он сильно сдал позиции и переместился с 4-го места на 19-е. Видимо, дела в 2020 году шли не очень.
1 839 865 562 ₽
cумма активов
Селиванов Юрий Алексеевич
1 183 574 831 ₽
выручка за 2020 год
68 927 570 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БАЗИСА, ООО
БЕЛЖИЛСТРОЙ, ООО
ВОЗНИЧИЙ, ООО
ЖБК-1,ОООСЗ
ЖБК-1,ОООСЗ№ 1
ЖУ-ЖБК-1,ООО
ЗАВОДЖБК-1,АО
ЗХМ-ЖБК-1,ООО
ИС-ЖБК-1,ООО
КОМБИНАТПИТАНИЯ-ЖБК-1,ООО
КЦ-ЖБК-1,ООО
МЕДЦЕНТРЖБК-1,ООО
НОВАЯКРЕЙДА, ООО
ОТДЕЛСТРОЙ, ООО
ПИРЕНЕССАНС, ООО
ПУ-ЖБК-1,ООО
САНТЕХСЕРВИС-ЖБК-1,ООО
СЕЛИКОМ, ООО
СМС-ЖБК-1,ООО
СМУ-ЖБК-1,ООО
СТРОЙЗАКАЗ, ООО
СТРОЙКОЛОР-ЖБК-1,ООО
УКЖБК-1,ОООСЗ
ЦПНЖБК-1,ООО
ЭКОМИРЖБК-1,ООО
ЭСКЖБК-1,ООО
место
48
место
40
место
07

Михаил Викторович
Сергеев

20
Информации о Сергееве Михаиле Викторовиче не так много, как хотелось бы. Он является учредителем в ООО «Белкорн». В прошлогоднем рейтинге предприниматель не присутствовал, а в этом году отметился суммой чистых активов в 681,4 млн рублей и 347,5 млн рублей чистой прибыли.
681 452 580 ₽
cумма активов
Сергеев Михаил Викторович
372 370 890 ₽
выручка за 2020 год
347 539 165 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «МФ — ИСКРА»
НССС ООО «БЕЛКОРН»
место
11
место
62
место
23

Ольга Евгеньевна
Савченко

21
Савченко Ольга Евгеньева приходится дочерью бывшему губернатору Белгородской области Евгению Савченко. В Белгороде известна как создатель языкового центра «Интерлингва» и совладелица первого крупного ТРЦ на территории областного центра «Сити Молл».
808 458 194 ₽
cумма активов
Савченко Ольга Евгеньевна
647 584 689 ₽
выручка за 2020 год
145 447 618 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ИНТЕРЛИНГВА, ЧОУДО
ИНТЕРЛИНГВА-ОНХИЛЛ, ЧОУДО
КРИТ, ООО
НБ-Ритейл, ООО
О-ДЕ-ВИРАНСЬЕ, ООО
ПАРКПЛЭЙС, ООО
СИТИ-МОЛЛ, ООО
СТОЛАПРОДАКШНС, ООО
ЦВЕТЖИЗНИ, ООО
ЮЖНЫЙПОЛЮС, ООО
место
29
место
48
место
19

Виталий Юрьевич
Тур

22
Тур Виталий Юрьевич является учредителем крупной компании ООО «Бизнес фуд сфера». Компания занимается производством мяса цыплят бройлеров и является одним из крупнейших производителей России. Продукция выпускается под брендом «Белая птица».
48 142 980 ₽
cумма активов
3 850 692 440 ₽
выручка за 2020 год
194 848 900 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БФС, ООО
место
21
место
11
место
68

Алла Васильевна
Закотенко

23
Закотенко Алла Васильевна попадает в топ богатых не первый раз. В рейтинге по итогам 2018 года она имела активов на общую сумму в 398,6 млн рублей. По итогам прошлого года чистые активы составили 792,6 млн рублей, так что материальное положение женщины заметно улучшилось.
792 671 000 ₽
cумма активов
553 607 000 ₽
выручка за 2020 год
134 697 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АГРОХОЛДИНГКОРОЧАНСКИЙ»
ООО «РУСЬ-МОЛОКО»
ООО «РУСЬ-МОЛОКО»
ООО «МОЛОКО»
место
30
место
52
место
20

Василий Николаевич
Потрясаев

24
Бывший мэр Белгорода и бывший председатель областной думы Василий Потрясаев зарабатывает на изготовлении упаковки. Интересно, что его активами – 51% «Гофротары» и 50% «Шебекинского картона» – по доверенности управляет Сергей Чеботарёв. Общая выручка этих двух компаний превысила 3 млрд рублей. В прошлом году был на 26-м месте в рейтинге. Владея акциями сразу нескольких компаний, в том числе ООО «Гофротара», ООО «Шебекинский картон» и ООО «Чистый край», Василий Николаевич занял 25-е место нашего рейтинга богачей
537 502 664 ₽
cумма активов
Потрясаев Василий Николаевич
1 659 981 936 ₽
выручка за 2020 год
78 069 194 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ГОФРОТАРА, ООО
ТКШЕБЕКИНСКИЙКАРТОН, ООО
ЦЕНТР-УНИВЕРСАЛ, ООО
ЧИСТЫЙБЕЛЫЙКРАЙ, ООО
ЧИСТЫЙКРАЙ, ООО
ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО
место
43
место
30
место
29

Роман Вячеславович
Сенкевич

25
Сенкевич Роман Вячеславович ведёт бизнес в Старом Осколе. Там он владеет ООО «Лидер», которое занимается оптовой торговлей зерном. Бизнес это выгодный – выручка прошлогодняя превысила 3 млрд рублей, а чистая прибыли перевалила за 516 млн.
6 782 000 ₽
cумма активов
3 023 763 000 ₽
выручка за 2020 год
516 285 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЛИДЕР, ООО
место
07
место
15
место
81

Марина Николаевна
Деревянкина

26
Деревянкина Марина Николаевна владеет всего одной белгородской компанией, однако этого хватило для того, чтобы попасть в топ богатейших людей региона. За год ООО «Труженик-агро» принёс своей владелице 150 млн рублей чистой прибыли, выручка от продажи превысила 1,2 млрд рублей.
299 867 000 ₽
cумма активов
1 231 880 000 ₽
выручка за 2020 год
150 145 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРУЖЕНИК-АГРО»
место
27
место
38
место
38

Дмитрий Валерьевич
Палиенко

27
Палиенко Дмитрий Валерьевич ведёт дела не только в Белгороде, но и в Ракитянском районе. Две компании у предпринимателя появились уже в 2021 году, так что нельзя сказать, насколько прибыльными они окажутся. Но учитывая, что уставный капитал одного из свежих предприятий оценивается в 10 млн рублей, Палиенко надеется получить с него неплохие деньги.
590 794 400 ₽
cумма активов
Палиенко Дмитрий Валерьевич
2 230 434 000 ₽
выручка за 2020 год
47 898 800 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ВНЕШТОРГТЕХ»
ООО «НЕГАБАРИТИКА»
ООО «НГ»
ООО «БЕЛГОРОДСКИЕЯБЛОКИ»
ООО «НГБР-1500»
место
54
место
23
место
26

Александр Николаевич
Лагутин

28
Лагутин Александр Николаевич тоже несколько опустился в рейтинге этого года. В 2020 году он занимал 27-ю позицию, а в текущем переместился на 29-е место. Суммарно чистые активы предпринимателя составили 529 млн рублей, а чистая прибыль за год получилась в размере 160,5 млн рублей.
529 218 322 ₽
cумма активов
1 715 437 534 ₽
выручка за 2020 год
71 391 524 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АСТа, ООО
ГОФРОТАРА, ООО
НОВЫЙДОМ, ООО
ТКШЕБЕКИНСКИЙКАРТОН, ООО
ЧИСТЫЙБЕЛЫЙКРАЙ, ООО
ЧИСТЫЙКРАЙ, ООО
ЭЛКИР, ООО
ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО
место
45
место
29
место
30

Кирилл Сергеевич
Путилов

29
Кирилл Путилов имеет 33% в ООО «Бизнес Фуд Сфера», выпускающем мясо бройлера под брендом «Белая птица». В 2020 году бизнесмен получил 3 737 436 780 рублей выручки и 189 118 050 чистой прибыли.
46 727 010 ₽
cумма активов
3 737 436 780 ₽
выручка за 2020 год
189 118 050 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БФС, ООО
место
23
место
13
место
70

Андрей Алексеевич
Потрясаев

30
Андрей Алексеевич Потрясаев – не просто однофамилец бывшего мэра Белгорода, а приходится ему племянником. Предприниматель владеет фермерским хозяйством ООО «Пчёлка». Как ни странно, с пчеловодством компания никогда не была связана, зато была одной из первых в регионе, кто решил выращивать овец.
618 108 494 ₽
cумма активов
Потрясаев Андрей Алексеевич
465 045 026 ₽
выручка за 2020 год
160 495 673 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ВЛАДИМИРОВСКИЙСАД, ООО
ОХОТНИЧЬЕХОЗЯЙСТВОГОРНОВОЕ, ООО
ПЧЕЛКА, ООО
место
25
место
57
место
25

Дмитрий Владимирович
Тебекин

31
Тебекин Дмитрий Владимирович, судя по отчеству, является братом Михаила Тебекина. Предприниматель является совладельцем пяти предприятий, два из которых расположены в Белгороде. Еще две компании находятся в Старооскольском горокруге, и одна – в Шебекино.
265 884 971 ₽
cумма активов
1 322 796 067 ₽
выручка за 2020 год
125 143 500 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ВАШХЛЕБ»
ООО «БИЗНЕС-ПЛЮС»
ООО «ПРОФСТИЛЬ»
ООО «ОФИС-ЦЕНТР»
место
31
место
37
место
43

Игорь Степанович
Моргунский

32
Моргунский Игорь Степанович – бизнесмен со стажем. В 2010 году в регионе закрылось предприятие ООО «Провиант», которое развивало в области сеть продуктовых магазинов. С этим бизнесом не сложилось, но сегодня Моргунский не бедствует. Он является совладельцем в восьми компаниях. Общая сумма чистых активов в 2020 году составила 216,7 млн рублей.
216 714 828 ₽
cумма активов
4 655 609 414 ₽
выручка за 2020 год
38 164 215 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ДЕЛФИ»
ООО «ТРАСТ КАПИТАЛ»
ООО «УК «АГАТ»
ООО «ДИКК»
ООО «ПИВСТАР»
ООО «МЕГАПРОЕКТ»
ООО «ЗЕВС»
место
57
место
9
место
49

Кушнарев Александр Александрович

33
Кушнарев Александр Александрович владеет двумя компаниями в Белгородской области. Чистая выручка в 2020 году суммарно составила 84 млн рублей, что поставило предпринимателя на 34 место в рейтинге.
718 647 000 ₽
cумма активов
476 959 000 ₽
выручка за 2020 год
84 030 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «БТС»
ООО «ФЕДОСЕЕВКА»
место
40
место
55
место
21

Олег Федорович
Клюка

34
Клюка Олег Фёдорович – потомственный металлург. С 2004 года Клюка возглавляет Оскольский завод металлургического машиностроения – крупное промышленное предприятие Белгородской области, производящее изделия из марганцовистых, высоколегированных и углеродистых марок стали.
1 287 526 099 ₽
cумма активов
Клюка Олег Федорович
1 848 288 133 ₽
выручка за 2020 год
2 173 417 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ОЗММ, АО
ОПКАДОНИС, ООО
ОФК, ООО