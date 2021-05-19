В состав округа входят Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ, Алексеевский район и город Алексеевка, город Валуйки и Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Красненский район, Красногвардейский район, Новооскольский район, Ровеньский район, Чернянский район, Шебекинский район и город Шебекино.
Традиционно самым оппозиционным считается Старооскольский городской округ, где сильны позиции КПРФ. В малонаселенных и отдаленных от областного центра районах население демонстрирует явку и поддержку сопоставимую с кавказскими регионами.Например, в 2017 году на губернаторских выборах самая большая явка была в Чернянском районе – 94,23 %.
Власти объясняют это высокой гражданской ответственностью точечных населенных пунктов. Скептики объясняют это безответственностью властей.