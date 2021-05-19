Долгие годы был активистом «Справедливой России». Ушел из партии после скандала с засыпкой Волги ПСО «Казань», выступив против продолжения работ. В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму, его кандидатуру сняли. В 2019-м прошел в Госсовет от ЛДПР. После скандала с заявлением лидера партии Владимира Жириновского о том, что Казань «завалили деньгами», приостановил в ней членство, затем восстановил его.



Шарафиев концентрируется на темах, традиционно используемых ЛДПР — он автор законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, с которой скорее всего также выступит федеральный центр. В то же время депутат старается эксплуатировать актуальные темы поддержки малого бизнеса, выступая за снятие коронавирусных ограничений для общепита. На выборах будет рассчитывать на поддержку электората ЛДПР — эксперты невысоко оценивают его шансы в «умном голосовании». Однако заявляют: велика вероятность того, что кандидатуру Шарафиева будет согласована местной властью, выбор у нее небольшой.