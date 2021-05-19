76 округ «Старооскольский»
642 839
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей необходимый для победы кандидата исходя из электоральной истории округа
466 701
Назад
В состав округа входят Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ, Алексеевский район и город Алексеевка, город Валуйки и Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Красненский район, Красногвардейский район, Новооскольский район, Ровеньский район, Чернянский район, Шебекинский район и город Шебекино.

Традиционно самым оппозиционным считается Старооскольский городской округ, где сильны позиции КПРФ. В малонаселенных и отдаленных от областного центра районах население демонстрирует явку и поддержку сопоставимую с кавказскими регионами.Например, в 2017 году на губернаторских выборах самая большая явка была в Чернянском районе – 94,23 %.

Власти объясняют это высокой гражданской ответственностью точечных населенных пунктов. Скептики объясняют это безответственностью властей.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Долгие годы был активистом «Справедливой России». Ушел из партии после скандала с засыпкой Волги ПСО «Казань», выступив против продолжения работ. В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму, его кандидатуру сняли. В 2019-м прошел в Госсовет от ЛДПР. После скандала с заявлением лидера партии Владимира Жириновского о том, что Казань «завалили деньгами», приостановил в ней членство, затем восстановил его.

Шарафиев концентрируется на темах, традиционно используемых ЛДПР — он автор законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, с которой скорее всего также выступит федеральный центр. В то же время депутат старается эксплуатировать актуальные темы поддержки малого бизнеса, выступая за снятие коронавирусных ограничений для общепита. На выборах будет рассчитывать на поддержку электората ЛДПР — эксперты невысоко оценивают его шансы в «умном голосовании». Однако заявляют: велика вероятность того, что кандидатуру Шарафиева будет согласована местной властью, выбор у нее небольшой.
Эдуард Шарафиев
37 лет, предприниматель-девелопер
Назад