Анатолий Шудренко. Лидер номинации “Культура”

Прекрасный музыкальный руководитель Анатолий Шудренко стал лидером номинации “Культура” среди всех героев #бв_белгород. Этот человек не только пишет музыку и стихи, выпускает книги и аудио-альбомы, он учит этому других. И хоть он сам не видит, но замечательно слышит, творит и служит примером для многих. По мнению Анатолия, проект #безграничные_возможности помогает людям с ОВЗ заявить о себе, но главное - он помогает людям с проблемами со здоровьем не унывать. А мы уверены, что этот проект полезен и для здоровых людей. “Не опускать руки, идти только вперёд, верить в мечту, и 100% всё получится”, - такой простой совет дал Анатолий всем, у кого произошли непоправимые изменения со здоровьем. А еще Анатолий рекомендует брать энергию в творчестве, в семье, в любви к людям. “Когда что-то получается, - ты видишь отдачу, это сподвигает на труд”, - отметил Анатолий. Спасибо ему за эту простую философию! Поздравляем с победой!