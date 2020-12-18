БЕЛГОРОД
ГЕРОЕВ
79
60
19
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Наука и образование
Профессионалы
Все участники проекта #бв_белгород по номинациям
Номинация «Культура»
Взрослые
Бредихина Дарьяна
https://vk.com/wall-28797714_62469

Головко Татьяна
https://vk.com/wall-28797714_62737

Иванов Евгений
https://vk.com/wall-28797714_62352

Казначеева Марина
https://vk.com/wall-28797714_62362

Кондратенко Евгений
https://vk.com/wall-28797714_63418
Коняшенко Игорь
https://vk.com/wall-28797714_63618

Литвинов Владимир
https://vk.com/wall-28797714_63327

Маркова Марина
https://vk.com/wall-28797714_62512

﻿Мирошниченко Марианна
https://vk.com/wall-28797714_62529

Парфенюк Анастасия
https://vk.com/wall-28797714_62719
Прокопова Анна
https://vk.com/wall-28797714_62648

Селеменев Александр
https://vk.com/wall-28797714_62820

Сычук Юлия
https://vk.com/wall-28797714_63833

Шлыкова Оксана
https://vk.com/wall-28797714_62708

Шудренко Анатолий
https://vk.com/wall-28797714_62370
Дети
Агаева Варвара
https://vk.com/wall-28797714_62301

Выродова Мария
https://vk.com/wall-28797714_61815

Кирилов Арсений
https://vk.com/wall-28797714_62832

Косов Матвей
https://vk.com/wall-28797714_62432

Шаповалова Елизавета
https://vk.com/wall-28797714_61806
Краснов Александр
https://vk.com/wall-28797714_62612

Куркин Дмитрий
https://vk.com/wall-28797714_62771

Лубенцова Дарья
https://vk.com/wall-28797714_62651

﻿Селезнёва Дарья
https://vk.com/wall-28797714_62677

Рудавин Андрей
https://vk.com/wall-28797714_62383
Лыкова Ксения
https://vk.com/wall-28797714_62636

Молчанова Анастасия
https://vk.com/wall-28797714_62522

Придюк Надежда
https://vk.com/wall-28797714_61902

Ларина Ясмина
https://vk.com/wall-28797714_62813

Черкашин Георгий
https://vk.com/wall-28797714_62813
Номинация «Спорт и киберспорт»
Взрослые
Абдулина Марина
https://vk.com/wall-28797714_63114

Башмина Анжелика
https://vk.com/wall-28797714_62305


Валяев Александр
https://vk.com/wall-28797714_63122

Викторов Игорь
https://vk.com/wall-28797714_63370

Глущенко Глеб
https://vk.com/wall-28797714_62336
Калкутин Андрей
https://vk.com/wall-28797714_61888

Колтакова Мария
https://vk.com/wall-28797714_61872

Лесовская Наталия
https://vk.com/wall-28797714_63386

Логинова Вера
https://vk.com/wall-28797714_62474

Лященко Александр
https://vk.com/wall-28797714_63119
Михайлов Дмитрий
https://vk.com/wall-28797714_61827

Плетникова Татьяна
https://vk.com/wall-28797714_62658

Прышко Анастасия
https://vk.com/wall-28797714_61836

Рябченко Татьяна
https://vk.com/wall-28797714_62409

Чупрова Анна
https://vk.com/wall-28797714_62407
Дети
Бондаренко Дарья
https://vk.com/wall-28797714_62451﻿
Мелихова Злата
https://vk.com/wall-28797714_62132
Щендрыгин Сергей
https://vk.com/wall-28797714_62617
Номинация «Наука и образование»
Взрослые
Дубровская Светлана
https://vk.com/wall-28797714_62104
Северин Алексей
https://vk.com/wall-28797714_62671
Номинация «Общественная деятельность»
Взрослые
Бузин Владимир
https://vk.com/wall-28797714_62101

Вотрасов Вадим
https://vk.com/wall-28797714_62047

Загубная Светлана
https://vk.com/wall-28797714_63824

Занкевич Пётр
https://vk.com/wall-28797714_63813
Карнаухова Надежда
https://vk.com/wall-28797714_63130

Ковалёв Евгений
https://vk.com/wall-28797714_62623

Малиновская Нина
https://vk.com/wall-28797714_61908

Мирошников Дмитрий
https://vk.com/wall-28797714_61800
Передерий Виктория
https://vk.com/wall-28797714_62794

Расторгуева Анастасия
https://vk.com/wall-28797714_62664

Уваров Сергей
https://vk.com/wall-28797714_62684

Шпиронок Наталья
https://vk.com/wall-28797714_62696
Дети
Мохов Никита
https://vk.com/wall-28797714_63124
Номинация «Профессионалы»
Взрослые
Артёмов Алексей
https://vk.com/wall-28797714_62120

Бабаченко Мария
https://vk.com/wall-28797714_62727

Бежина Ольга
https://vk.com/wall-28797714_62314

Беликова Ольга
https://vk.com/wall-28797714_62319

Бондаренко Жанна
https://vk.com/wall-28797714_62327

Вальчук Андрей
https://vk.com/wall-28797714_62746
Грайворонский Антон
https://vk.com/wall-28797714_62374

Добродомова Инна
https://vk.com/wall-28797714_63377

Долгов Олег
https://vk.com/wall-28797714_63626

Змеева Галина
https://vk.com/wall-28797714_62620

Карачевцева Надежда
https://vk.com/wall-28797714_62783

Киктенко Александр
https://vk.com/wall-28797714_62424
Кононенко Алексей
https://vk.com/wall-28797714_62629

Мульганов Сергей
https://vk.com/wall-28797714_61865

Падалко Юрий
https://vk.com/wall-28797714_62536

Прутов Григорий
https://vk.com/wall-28797714_62811
Российский музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии
Тимур Халиуллин
Исполнительный директор Высшей школы управления НИУ "БелГУ"
Наталья Говоруха
Паралимпиец, многократный чемпион России, европы и мира по пулевой стрельбе
Андрей Кожемякин
Руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»
Евгения Кондратюк
Бизнесмен, основатель и директор «Фабрики информационных технологий»
Фёдор Жерновой
ЭКСПЕРТЫ
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