Где проблемы белгородцев – там с вероятностью в 90% будет Бочарников. В регионе Сергей занимается вопросами, до которых не доходят руки властей: проблемы горячего питания для школьников, бездомные животные, брошенный зоопарк, проблемы с управляющей компанией. Одного из самый открытых депутатов области чаще заметишь в кроссовках, чем в классических туфлях, зато не брезгует выезжать на проблемные участки лично в любой уголок региона. Не знаем, как коллеги по политическому цеху, но простые граждане отрицать его влиятельности точно не станут. Хоть и на 88 месте рейтинга, но в топ-100 всё же вошёл.