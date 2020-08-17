Мнение редакции
ТОП 100
7,95
рейтинг
Занимает второе место в рейтинге влиятельности и располагается между губернатором области и митрополитом Иоанном. Заручился поддержкой первых лиц области и, как и они, является депутатом «Единой России». Зотов входит в список Forbes и занимает первое место среди богатейших предпринимателей региона. Его группа компаний - ведущий производитель мяса свиней в России.
ВЛАДИМИР
ЗОТОВ
Генеральный директор ГК «Агро-Белогорье»
7,86
рейтинг
Сравнить влиятельность митрополита можно разве что с губернатором Белгородской области, с которым он долго и тесно сотрудничает. Владыка активно участвует в социальной и культурной жизни белгородцев, а иногда даже вносит в них свои коррективы. Радиус влияния Иоанна оценить сложно, но то, что эксперты поставили его на третье место в топ-100, говорит о многом.
Владыка
Иоанн
Глава Белгородской митрополии
5,73
рейтинг
Владелец системообразующего предприятия области, крупнейшего агрохолдинга Белгородской области и РФ после «Агро-Белогорья». Попал на середину второго десятка рейтинга, обогнав глав ведомств и депутатов. Несмотря на масштабы своего владения, последние пару лет стал избавляться от активов. В 2019 году был владельцем шести компаний и совладельцем восемнадцати, но активы, по данным открытых источников, составили -43 млрд рублей.
ГЕННАДИЙ
БОБРИЦКИЙ
гендиректор ООО «Управляющая компания «Приосколье»

5,84
рейтинг
Не самая публичная фигура в белгородских СМИ: редко даёт комментарии, а появление на страничках прессы зачастую ограничивается поздравлениями с государственными праздниками. Влияние Закоржевского - это аппаратное влияние его должности - наблюдателя за территорией от администрации президента.
АЛЕКСАНДР
ЗАКОРЖЕВСКИЙ
Главный федеральный инспектор области


5,32
рейтинг
Несмотря на то, что Смоляков покинул должность летом 2020 года, его до сих пор высоко оценивают в регионе – занимает 21 место в топ-100. Возможно, причина тому – долгие годы на месте главы в силовой структуре.
НИКОЛАЙ
СМОЛЯКОВ
Экс-начальник управления ГИБДД УВД России по Белгородской области
5,11
рейтинг
Влиятельность обусловлено прошлой должностью мэра Белгорода. Находясь на посту, считался лучшим градоначальником наравне с его предшественником Георгием Голиковым. Реализовать предложенную до 2025 года программу в полной мере ему не удалось, хотя город глобально преобразился. В 2019 году Полежаев поменялся местами с нынешним мэром Юрием Галдуном: Галдун ушёл с поста начальника ЖКХ на место мэра, а Полежаев занял его должность. В кресле замгубернатора имеет немало связей в правительстве.
КОНСТАНТИН
ПОЛЕЖАЕВ
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
5,00
рейтинг
Связи отца – бывшего мэра Белгорода Георгия Голикова помогли заму нынешнего главы администрации нарастить свои уровень важности и подняться в рейтинге на 31 место. Сначала Василий был замом главного инженера филиала ПАО «Квадра», но позже решил повторить успешную карьеру отца и ушёл в политику, заняв должность начальника департамента строительства и архитектуры Белгорода.
ВАСИЛИЙ
ГОЛИКОВ
первый заместитель главы администрации города
4,78
рейтинг
Заправляет старейшей в регионе сборной по волейболу. Шипулин уже много лет является депутатом и именно благодаря ему Белгород попал в список претендентов на место проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

Имеет авторитет не только в спортивных, но и в политических кругах.
ГЕННАДИЙ
ШИПУЛИН
Президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье», вице-президент «Всероссийской федерации волейбола»
4,46
рейтинг
Единственный представитель журналистской сферы в топ-100. Создатель и главред самого популярного телеграм-канала области влияет на регион как никто другой. Иначе не попал бы в первую 50-ку рейтинга, обогнав депутатов, глав муниципалитетов и начальников управ. Его журналисты получают инсайды регионального значения, его канал - первый и единственный в области, который приравнивают к официальным СМИ, а местные власти даже побаиваются.
ВЛАДИМИР
КОРНЕВ
Главный редактор телеграм-канала «Белгород №1»
4,32
рейтинг
Сын Сергея Гусева - депутата областной думы. Дмитрий числится совладельцем практически во всех компаниях, которыми владеет отец, но главный его актив – кондитерское объединение «Славянка» - крупнейшая компания федеральных масштабов. Скорее всего, 50-е место в списке влиятельности связано с заслугами отца и доходами Гусева младшего. В 2019 году по данным открытых источниках его состояние составляло 871,9 млн рублей.
ДМИТРИЙ
ГУСЕВ
Совладелец ООО «ТД Славянка»
4,16
рейтинг
Один из самых популярных спортсменов области, потомственный волейболист, дети которого также пошли по стопам отца. Тренировался у Геннадия Шипулина, тесно сотрудничал с ним и заручился его поддержкой даже после завершения карьеры и перехода в политический сектор. Владеет квартирой в Испании, а в апреле 2020 года вошёл в топ-10 депутатов с наибольшим числом объектов недвижимости по региону.
СЕРГЕЙ
ТЕТЮХИН
волейболист, олимпийский чемпион, депутат облдумы
4,24
рейтинг
Перцев считался одним из самых уважаемых глав ещё со времён, когда руководил другим муниципалитетом. Он успел поработать в органах внутренних дел, посидеть в кресле главы районного спорткомитета в Грайворонском районе, зама главы администрации района. Он же был градоначальником Грайворона, работал в аппарате губернатора, возглавлял Ракитянский район. Занял должность своего босса после того, как экс-главу Белгородского района Анатолия Попкова арестовали.
ВЛАДИМИР
ПЕРЦЕВ
Глава администрации Белгородского района

3,97
рейтинг
Человек, влияние которого неизменно росло с каждым тяжёлым коронавирусным днём в регионе. Именно она стала практически лицом департамента, ежедневно отчитывалась о COVID-ситуации перед СМИ и общественностью на брифингах, опровергала фейковые новости, отвечала на каверзные вопросы, а иногда из-за чрезмерной открытости и народности, становилась причиной этих самых вопросов. Тем не менее, Крылова, по мнению редакции ИА «Бел.Ру» вполне достойно совмещает госдолжность с небезразличием и создаёт впечатление человека, который болеет за своё дело.
ЛЮДМИЛА
КРЫЛОВА
Замначальника департамента здравоохранения Белгородской области
3,92
рейтинг
С депутатским мандатом не расстаётся уже 15 лет. Глава профсоюзов и единоросс Шаталов заручился неплохими связями экономической сфере, а поддержку вопросного населения региона получил после того, как профсоюзы во главе с ним выступили против пенсионной реформы.
НИКОЛАЙ
ШАТАЛОВ
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат облдумы
3,89
рейтинг
Значительно влияет на развитие детского спорта в регионе, в том числе – для детей с ОВЗ. Систематически организовывает турниры, конкурсы, поддерживает спортшколы, реабилитационные центры, военно-исторические организации. Активно взаимодействует с молодёжью через свой проект – дискуссионный клуб «Прав?Да!» и одноимённый профсоюз. Депутат собственным примером пропагандирует здоровый образ жизни (участвует в забегах) и семейные ценности (лидер регионального Совета отцов). За счёт всего вышеперечисленного активно проводит пиар-кампанию своей персоны, возможно для будущего политического роста.
СЕРГЕЙ
ФУГЛАЕВ
председатель профсоюза «Правда», депутат горсовета Белгорода
3,78
рейтинг
Бывший депутат-единоросс, председатель комитета облдумы по образованию, молодёжной политике и СМИ, а с 2012 года - ректор крупнейшего вуза в регионе. Возглавляет учебное заведение уже много лет и уступать место пока никому не собирается. Имеет связи в правительстве, бывший первый вице-губернатор области.
ОЛЕГ
ПОЛУХИН
Ректор НИУ «БелГУ»
3,65
рейтинг
Где проблемы белгородцев – там с вероятностью в 90% будет Бочарников. В регионе Сергей занимается вопросами, до которых не доходят руки властей: проблемы горячего питания для школьников, бездомные животные, брошенный зоопарк, проблемы с управляющей компанией. Одного из самый открытых депутатов области чаще заметишь в кроссовках, чем в классических туфлях, зато не брезгует выезжать на проблемные участки лично в любой уголок региона. Не знаем, как коллеги по политическому цеху, но простые граждане отрицать его влиятельности точно не станут. Хоть и на 88 месте рейтинга, но в топ-100 всё же вошёл.
СЕРГЕЙ
БОЧАРНИКОВ
депутат горсовета, руководитель партии «Справедливая Росиия»
3,65
рейтинг
Сын Валерия Сергачёва - первого экс-заместителя губернатора. Благодаря былым связям отца Сергачёв младший получает всяческую поддержку местных властей: пост главы горокруга он занял с рекомендаций губернатора Савченко. До этого успел поработать первым замглавы района и в руководящей должности в УК «ЭФКО». В 2015 году доход Станислава обошёл доход руководителей региона и составил 683,4 млн рублей.
СТАНИСЛАВ
СЕРГАЧЁВ
Глава администрации Алексеевского горокруга

3,62
рейтинг
Заявлял, что собирается сделать горбольницу одной из лучших в РФ. На региональном уровне у него это точно получилось, раз весной 2020 года во время бушующего коронавируса именно в его медучреждении сделали главный COVID-госпиталь для всей области. Именно в этот период фамилия Бондарева звучала чаще всего, уверенность подпитывалась безусловной поддержкой депздрава, а от его решений зависели жизни не только пациентов, но и персонала.
АНТОН
БОНДАРЕВ
Главный врач общебольничного медперсонала ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»
3,57
рейтинг
Работала в нескольких профильных госструктурах и коммерческих организациях, была главой управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству администрации Старооскольского горокруга. До прихода на нынешнюю должность занимала пост главного архитектора администрации Белгорода.
ГАЛИНА
ГОРОЖАНКИНА
начальник управления архитектуры и градостроительства
В прошлом году ИА «Бел.Ру» публиковало рейтинг богатейших жителей Белгородской области, который до сих пор вызывает живой интерес наших читателей. В этом году мы решили проанализировать, кто возглавляет топ самых влиятельных белгородцев. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

«ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» – рейтинг, который редакция составила на основе конфиденциальных опросов экспертов: действующих политиков, бизнесменов, журналистов, общественников, экономистов и политтехнологов.

Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.

КАК СЧИТАЛИ?
Под влиянием мы понимаем доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность их использования для воздействия на процессы в городе и области. Причём эксперты оценивали не только нынешнее влияние персоны, но и её потенциал, возможность мобилизовать силы и средства для достижения желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция ИА «Бел.Ру» гарантирует, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценивая каждого из белгородцев в рейтинге влиятельности, эксперты опирались на свой профессиональный опыт, принадлежность персоны к политической партии и местным элитам, авторитет среди коллег и эффективность воздействия на общественно-политические процессы. Собранные вместе, такие оценки дают объективное представление о важности персоны в регионе и позволяют сформировать рейтинг самых влиятельных белгородцев на июль 2020 года.
Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц bel.ru рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на белгородском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.

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