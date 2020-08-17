В прошлом году ИА «Бел.Ру» публиковало рейтинг богатейших жителей Белгородской области, который до сих пор вызывает живой интерес наших читателей. В этом году мы решили проанализировать, кто возглавляет топ самых влиятельных белгородцев. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.
«ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» – рейтинг, который редакция составила на основе конфиденциальных опросов экспертов: действующих политиков, бизнесменов, журналистов, общественников, экономистов и политтехнологов.
Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.
КАК СЧИТАЛИ?
Под влиянием мы понимаем доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность их использования для воздействия на процессы в городе и области. Причём эксперты оценивали не только нынешнее влияние персоны, но и её потенциал, возможность мобилизовать силы и средства для достижения желаемого результата.
Что мы понимаем под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция ИА «Бел.Ру» гарантирует, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.
Оценивая каждого из белгородцев в рейтинге влиятельности, эксперты опирались на свой профессиональный опыт, принадлежность персоны к политической партии и местным элитам, авторитет среди коллег и эффективность воздействия на общественно-политические процессы. Собранные вместе, такие оценки дают объективное представление о важности персоны в регионе и позволяют сформировать рейтинг самых влиятельных белгородцев на июль 2020 года.
Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц bel.ru рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на белгородском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.
“ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.