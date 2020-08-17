В прошлом году ИА «Бел.Ру» публиковало рейтинг богатейших жителей Белгородской области, который до сих пор вызывает живой интерес наших читателей. В этом году мы решили проанализировать, кто возглавляет топ самых влиятельных белгородцев. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.



«ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» – рейтинг, который редакция составила на основе конфиденциальных опросов экспертов: действующих политиков, бизнесменов, журналистов, общественников, экономистов и политтехнологов.



Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.



