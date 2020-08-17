Мнение редакции
ТОП 100
9,57
9,57
1. Евгений Савченко
губернатор Белгородской области ⠀ ⠀
7,95
7,95
2. Владимир Зотов
генеральный директор ГК «Агро-Белогорье»
7,86
7,86
3. Владыка Иоанн
глава Белгородской митрополии ⠀
7,62
7,62
4. Андрей Скоч
депутат Госдумы, президент фонда «Поколение»⠀
7,43
7,43
5. Юрий Галдун
мэр Белгорода ⠀ ⠀
7,05
7,05
6. Ольга Павлова
начальник департамента внутренней и кадровой политики,
замгубернатора ⠀
6,37
6,37
7. Олег Абрамов
начальник департамента экономического развития области
6,35
6,35
8-9. Василий Умнов
начальник УМВД области⠀ ⠀
6,35
6,35
8-9. Наталия Полуянова
председатель Белгородской областной Думы
6,27
6,27
10. Владимир Боровик
начальник департамента финансов и бюджетной политики
6,03
6,03
11-12. Владимир Торговченков
прокурор Белгородской области ⠀
6,03
6,03
11-12. Евгений Глаголев
начальник департамента строительства и транспорта
5,97
5,97
13. Сергей Рожков
начальник управления ФСБ ⠀
5,84
5,84
14. Александр Закоржевский
главный федеральный инспектор области⠀
5,73
5,73
15. Геннадий Бобрицкий
генеральный директор ООО «Управляющая компания «Приосколье»
5,70
5,70
16. Наталия Зубарева
начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения
5,65
5,65
17. Вадим Клет
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор ООО «Новостройзаказчик» и инвестиционной компании «Улитка»
5,43
5,43
18-19. Сергей Глаголев
ректор БГТУ ⠀ ⠀
5,43
5,43
18-19. Юрий Селиванов
владелец ООО «Центр продажи недвижимости ЖБК-1» и совладелец АО «Завод ЖБК-1»
5,41
5,41
20. Олег Мантулин
cекретарь Совета безопасности области
5,32
5,32
21. Николай Смоляков
начальник управления ГИБДД УВД⠀
5,27
5,27
22. Сергей Потапов
начальник ГУ МЧС ⠀ ⠀
5,24
5,24
23-24. Владимир Пустовалов
прокурор города Белгорода ⠀
5,24
5,24
23-24. Александр Пьяных
начальник управления УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков
5,22
5,22
25. Елена Оглезнева
руководитель управления Роспотребнадзора ⠀
5,19
5,19
26-27. Александр Коробейников
начальник полиции Белгорода ⠀
5,19
5,19
26-27. Станислав Захаров
руководитель следственного управления ⠀
5,14
5,14
28. Алексей Архипов
начальник Белгородской таможни ⠀
5,11
5,11
29. Константин Полежаев
начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
5,03
5,03
30. Константин Клюка
владелец АО «Агропромышленный холдинг "Промагро"»
5,00
5,00
31. Василий Голиков
Первый заместитель главы администрации города
4,86
4,86
32. Виктор Линник
Президент компании «Мираторг» ⠀
4,78
4,78
33-35. Александр Линник
Председатель совета директоров компании «Мираторг»
4,78
4,78
33-35. Геннадий Шипулин
президент и главный тренер клуба «Белогорье», депутат облдумы,
вице-президент Всероссийской федерации волейбола
4,78
4,78
33-35. Алексей Ширков
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области (УФАС);
4,68
4,68
36-37. Игорь Рудаков
экс-руководитель ФССП ⠀
4,68
4,68
36-37. Олег Михайлов
депутат Белгородской областной Думы, Управляющий директор АО «Лебединский ГОК»
4,65
4,65
38. Валерий Шамаев
начальник департамента имущественных и земельных отношений⠀
4,62
4,62
39-40. Гусев Сергей
депутат Белгородской областной Думы, директор по развитию производства ООО «УК «Славянка»
4,62
4,62
39-40. Андрей Мухартов
заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию
4,54
4,54
41-44. Андрей Угаров
депутат Белгородской областной Думы, директор по производству УК «Металлоинвест»
4,54
4,54
41-44. Фёдор Сулим
депутат облдумы ⠀ ⠀
4,54
4,54
41-44. Александр Соловьёв
совладелец ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» и ООО «Управляющая компания Приосколье»
4,54
4,54
41-44. Валентина Горбач
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор ЗАО «Большевик»
4,49
4,49
45. Сергей Литвинов
зампредседателя Белгородской областной Думы, бывший секретарь Совета безопасности региона
4,46
4,46
46. Корнев Владимир
главред телеграм-канала «Белгород №1»
4,38
4,38
47. Игорь Видашев
начальник управления службы исполнения наказаний
4,35
4,35
48-49. Елена Бондаренко
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор областной телерадиокомпании «Мир Белогорья»
4,35
4,35
48-49. Владимир Чуев
совладелец ООО «Владмива», ООО «Клиническая стоматология», ООО «КРЫМФАРМАМЕД»
4,32
4,32
50-51. Дмитрий Гусев
сын депутата облдумы Сергея Гусева,
совладелец ООО «ТД Славянки»,
ООО «Славянский двор», ООО «Славянка-Трапеза»
4,32
4,32
50-51. Юрий Селивёрстов
депутат Белгородской областной Думы, завкафедрой экономики и организации производства БГТУ им. Шухова
4,27
4,27
52. Анатолий Фуглаев
владелец ООО «Тепличный комплекс Белогорья»
4,24
4,24
53-55. Александр Мацепуро
Руководитель представительства Правительства Белгородской области при Правительстве РФ
4,24
4,24
53-55. Владимир Перцев
глава администрации Белгородского района
4,24
4,24
53-55. Дмитрий Худаев
управляющий отделением Пенсионного Фонда РФ
4,19
4,19
56. Елена Романенко
председатель Совета директоров агрохолдинга «Авида», депутат облдумы⠀
4,16
4,16
57. Сергей Тетюхин
депутат облдумы, волейболист, олимпийский чемпион
4,14
4,14
58. Александр Сергиенко
глава администрации Старооскольского горокруга
4,11
4,11
59. Ольга Медведева
председатель Белгородского городского Совета
4,08
4,08
60. Сергей Тютюнов
депутат Белгородской областной Думы, директор Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства
4,05
4,05
61-62. Геннадий Щербина
депутат Белгородской областной Думы, Председатель Совета директоров ООО «АЛТЕК»
4,05
4,05
61-62. Юрий Осетров
депутат облдумы от партии «Справедливая Россия», директор ЗАО «Аспект Центр»
4,00
4,00
63. Игорь Барщук
депутат Белгородской областной Думы
3,97
3,97
64-65. Наталия Попова
руководитель управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области
3,97
3,97
64-65. Людмила Крылова
замначальника депздрава ⠀ ⠀
3,95
3,95
66-67. Юрий Клепиков
заместитель председателя Белгородской областной Думы
3,95
3,95
66-67. Анатолий Тарасенко
глава администрации Вейделевского района ⠀
3,92
3,92
68-70. Николай Шаталов
депутат Белгородской областной Думы, председатель областного объединения организаций профсоюзов
3,92
3,92
68-70. Иван Конев
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй»
3,92
3,92
68-70. Николай Давыдов
глава администрации Борисовского района
3,89
3,89
71-72. Сергей Фуглаев
депутат горсовета Белгорода, председатель профсоюза «Правда»
3,89
3,89
71-72. Олег Дрожжин
начальник управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта⠀
3,86
3,86
73-75. Денис Плотников
и.о. председателя Арбитражного суда
3,86
3,86
73-75. Владимир Дунаев
руководитель управления Росздравнадзора ⠀
3,86
3,86
73-75. Максим Егоров
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор АО «Домостроительная компания»
3,84
3,84
76-77. Геннадий Цонев
заместитель главы администрации города по безопасности
3,84
3,84
76-77. Николай Незнамов
депутат Белгородской областной Думы председатель правления «Белгородсоцбанка»
3,78
3,78
78-79. Олег Полухин
ректор БелГУ ⠀ ⠀
3,78
3,78
78-79. Алексей Калашников
глава администрации Ивнянского района
3,76
3,76
80-81. Елена Батанова
начальник управления социальной защиты населения области
3,76
3,76
80-81. Андрей Гаевой
глава администрации Губкинского горокруга
3,73
3,73
82-83. Сергей Юдин
депутат Белгородской областной Думы, председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина»
3,73
3,73
82-83. Станислав Панов
депутат Белгородской областной Думы от КПРФ, помощник депутата Госдумы Гаврилова С.А.
3,70
3,70
84-86. Сергей Киселев
управление архитектуры и градостроительства
3,70
3,70
84-86. Анатолий Климов
глава администрации Ракитянского района
3,70
3,70
84-86. Анастасия Байбикова
депутат Белгородской облдумы от КПРФ
3,65
3,65
87-90. Татьяна Аушева
руководитель управления Россельхознадзора
3,65
3,65
87-90. Сергей Бочарников
руководитель партии «Справедливая Росиия»
3,65
3,65
87-90. Станислав Сергачёв
глава администрации Алексеевского горокруга
3,65
3,65
87-90. Александр Чернявский
руководитель Управления Федерального казначейства по Белгородской области
3,62
3,62
91-94. Елена Тишина
начальник департамента образования ⠀
3,62
3,62
91-94. Александр Скляров
первый заместитель председателя Белгородской облдумы
3,62
3,62
91-94. Сергей Петров
бывший руководитель УФАС по Белгородской области
3,62
3,62
91-94. Антон Бондарев
главврач горбольницы №2 ⠀
3,59
3,59
95. Андрей Чесноков
глава администрации Яковлевского горокруга
3,57
3,57
96. Галина Горожанкина
начальник управления архитектуры и градостроительства
3,54
3,54
97-99. Наталья Зорина
директор Торгового дома «Горин продукт»
3,54
3,54
97-99. Андрей Беленко
управляющий Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО
3,54
3,54
97-99. Николай Гаврилов
депутат Белгородской областной Думы, гендиректор ЗАО «Строитель»
3,51
3,51
100. Валерий Сильченко
совладелец ООО «Торговый дом "КАРАТ"»
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В прошлом году ИА «Бел.Ру» публиковало рейтинг богатейших жителей Белгородской области, который до сих пор вызывает живой интерес наших читателей. В этом году мы решили проанализировать, кто возглавляет топ самых влиятельных белгородцев. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

«ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» – рейтинг, который редакция составила на основе конфиденциальных опросов экспертов: действующих политиков, бизнесменов, журналистов, общественников, экономистов и политтехнологов.

Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.

КАК СЧИТАЛИ?
Под влиянием мы понимаем доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность их использования для воздействия на процессы в городе и области. Причём эксперты оценивали не только нынешнее влияние персоны, но и её потенциал, возможность мобилизовать силы и средства для достижения желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция ИА «Бел.Ру» гарантирует, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценивая каждого из белгородцев в рейтинге влиятельности, эксперты опирались на свой профессиональный опыт, принадлежность персоны к политической партии и местным элитам, авторитет среди коллег и эффективность воздействия на общественно-политические процессы. Собранные вместе, такие оценки дают объективное представление о важности персоны в регионе и позволяют сформировать рейтинг самых влиятельных белгородцев на июль 2020 года.
Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц bel.ru рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на белгородском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.