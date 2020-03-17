Проект остановлен 12.04.2020, всю актуальную информацию о распространении COVID-19 можно получить на сайте
стопкоронавирус.рф
Подробные данные на 12.04.20
Москва
Заболевших - 10158
Выздоровевших
- 687
Смертей - 72
Санкт-Петербург
Заболевших - 557
Выздоровевших - 74
Смертей - 4
Ленинградская область
Заболевших - 139
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Липецкая область
Заболевших - 63
Выздоровевших - 10
Смертей - 0
Нижегородская область
Заболевших - 194
Выздоровевших
- 14
Смертей - 1
Кировская область
Заболевших - 36
Выздоровевших
- 9
Смертей - 0
Пермский край
Заболевших - 60
Выздоровевших
-
15
Смертей - 3
Республика Коми
Заболевших - 208
Выздоровевших
-
1
Смертей - 3
Тюменская область
Заболевших - 39
Выздоровевших
-
8
Смертей - 0
Кемеровская область
Заболевших - 12
Выздоровевших
-
3
Смертей - 0
Забайкальский край
Заболевших - 8
Выздоровевших
-
1
Смертей - 0
Краснодарский Край
Заболевших - 169
Выздоровевших
- 25
Смертей - 3
Самарская Область
Заболевших - 24
Выздоровевших
-
14
Смертей - 0
Калининградская область
Заболевших - 62
Выздоровевших - 16
Смертей - 1
Московская область
Заболевших - 1360
Выздоровевших
- 75
Смертей - 18
Белгородская область
Заболевших - 26
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
COVID-19 в России
15770
заболевших
2186
за сутки
130
смертей
по данным Роспотребнадзора и официальных источников на 11:00 12.04.2020
Тверская область
Заболевших - 31
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Красноярский край
Заболевших - 85
Выздоровевших
-
8
Смертей - 0
Тамбовская область
Заболевших - 48
Выздоровевших - 6
Смертей - 0
Калужская область
Заболевших - 24
Выздоровевших
- 5
Смертей - 0
Пензенская область
Заболевших - 67
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Республика Татарстан
Заболевших - 73
Выздоровевших
-
14
Смертей - 0
Республика Хакасия
Заболевших - 12
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Свердловская Область
Заболевших - 78
Выздоровевших
- 35
Смертей - 0
Архангельская Область
Заболевших - 24
Выздоровевших
-
5
Смертей - 0
Ярославская область
Заболевших - 27
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Новосибирская область
Заболевших - 28
Выздоровевших
-
10
Смертей - 0
Томская область
Заболевших - 4
Выздоровевших
-
3
Смертей - 0
Хабаровский край
Заболевших - 29
Выздоровевших - 7
Смертей - 2
Воронежская область
Заболевших - 49
Выздоровевших
- 12
Смертей - 0
Ивановская область
Заболевших - 80
Выздоровевших
- 7
Смертей - 0
Мурманская область
Заболевших - 128
Выздоровевших - 10
Смертей - 0
Оренбургская область
Заболевших - 25
Выздоровевших
-
5
Смертей - 1
Саратовская область
Заболевших - 42
Выздоровевших
-
2
Смертей - 0
Республика Чувашия
Заболевших - 50
Выздоровевших
-
2
Смертей - 0
Республика Саха (Якутия)
Заболевших - 22
Выздоровевших
- 13
Смертей - 0
Рязанская область
Заболевших - 71
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Ханты-Мансийский АО
Заболевших - 41
Выздоровевших
-
5
Смертей - 0
Ульяновская область
Заболевших - 70
Выздоровевших
-
2
Смертей - 0
Кабардино-Балкарская Республика
Заболевших - 35
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Курганская область
Заболевших - 4
Выздоровевших
- 1
Смертей - 0
Челябинская область
Заболевших - 40
Выздоровевших
- 11
Смертей - 0
Республика Крым
Заболевших - 37
Выздоровевших
- 14
Смертей - 0
Новгородская область
Заболевших - 18
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Брянская область
Заболевших - 141
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Удмуртская Республика
Заболевших - 13
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Республика Башкортостан
Заболевших - 65
Выздоровевших
-
7
Смертей - 1
Орловская область
Заболевших - 29
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Приморский край
Заболевших - 24
Выздоровевших
- 2
Смертей - 2
Волгоградская область
Заболевших - 38
Выздоровевших
- 7
Смертей - 0
Ростовская область
Заболевших - 52
Выздоровевших
- 4
Смертей - 0
Республика Бурятия
Заболевших - 73
Выздоровевших
-
15
Смертей - 1
Республика Мордовия
Заболевших - 42
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Республика Дагестан
Заболевших - 84
Выздоровевших
-
9
Смертей - 0
Костромская область
Заболевших - 18
Выздоровевших - 3
Смертей - 2
Смоленская область
Заболевших - 17
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Республика Адыгея
Заболевших - 20
Выздоровевших
-
5
Смертей - 0
Чеченская Республика
Заболевших - 47
Выздоровевших
- 15
Смертей - 3
Сахалинская область
Заболевших - 11
Выздоровевших
- 4
Смертей - 0
Ставропольский край
Заболевших - 74
Выздоровевших
- 10
Смертей - 2
Тульская область
Заболевших - 74
Выздоровевших - 9
Смертей - 0
Псковская область
Заболевших - 16
Выздоровевших - 6
Смертей - 2
Омская область
Заболевших - 19
Выздоровевших
-
5
Смертей - 0
Иркутская область
Заболевших - 28
Выздоровевших
-
0
Смертей - 2
Амурская область
Заболевших - 17
Выздоровевших
- 1
Смертей - 0
Владимирская область
Заболевших - 71
Выздоровевших
- 1
Смертей - 1
Вологодская область
Заболевших - 42
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Республика Марий Эл
Заболевших - 70
Выздоровевших
- 5
Смертей - 1
Республика Калмыкия
Заболевших - 32
Выздоровевших
- 5
Смертей - 0
Алтайский край
Заболевших - 29
Выздоровевших
- 3
Смертей - 0
Астраханская область
Заболевших - 29
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Магаданская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
1
Смертей - 0
Курская область
Заболевших - 43
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Республика Северная Осетия - Алания
Заболевших - 34
Выздоровевших
- 1
Смертей - 1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Заболевших - 62
Выздоровевших
- 0
Смертей - 1
Еврейская АО
Заболевших - 8
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Республика Ингушетия
Заболевших - 29
Выздоровевших - 0
Смертей - 1
Камчатский край
Заболевших - 10
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Республика Карелия
Заболевших - 2
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Карачаево-Черкесская Республика
Заболевших - 11
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Тыва
Заболевших - 6
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0