Где жить хорошо:
рейтинг районов Белгородской области
ИА «Бел.Ру» подготовил рейтинг качества жизни в районах Белгородской области. По нему можно судить, где местная власть работает хорошо и готова обеспечить необходимый стране прорыв, а где качество жизни оставляет желать лучшего, что негативно сказывается на всей территории.

Лидером исследования стал Старооскольский городской округ, а последнее место занял Красненский район. Лучшее муниципальное образование находится на первых местах по здравоохранению и спорту. Интересно, что аутсайдер рейтинга просел по этим же показателям.

Как считали?
Районы и городские округа Белгородской области оценивались по ключевым показателям:

• Здравоохранение
• Финансы
• Демография
• Жилье и городская среда
• Цифровая экономика
• Доходы людей
• Малое и среднее предпринимательство
• Дороги
• Спорт
• Образование
• Инфраструктура

Полный список показателей. В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:

• Число лечебно-профилактических учреждений
• Сумма дотаций
• Численность населения на 1 января
• Площадь жилых помещений на человека
• Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
• Число телефонизированных сельских населенных пунктов
• Среднемесячная заработная плата работников организаций
• Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека
• Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
• Число спортивных сооружений
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций
• Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
• Одиночное протяжение уличной газовой сети
• Количество негазифицированных населенных пунктов
• Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
• Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)

Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.

Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Там, где отсутствуют данные, муниципальные образования получали максимально низкую оценку.

В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.

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Старооскольский горокруг
Образован как район в 1928 году, с 1954 года входит в состав Белгородской области. Статус горокруга получил в 2007 году. Центром является город Старый Оскол – второй по величине в регионе после областного центра. Основан в 1593 году. По данным 2012 года, в городе живут 220 тыс. человек. В состав округа входят 19 сельских территорий и 79 населённых пунктов. Старооскольский горокруг известен горнодобывающей промышленностью, чёрной металлургией, машиностроением и металлообработкой, а также производством стройматериалов и пищевых продуктов.

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Александр
Сергиенко
Глава администрации
1 МЕСТО
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Белгородский
район
Образован в 1928 году, административный центр – посёлок Майский. В район входит 3 городских муниципальных образования и 21 сельское поселение, всего 86 населённых пунктов. Известен сельскохозяйственной деятельностью и пищевой промышленностью. В посёлке Дубовое Белгородского района расположен знаменитый дуб с диметром ствола около двух метров. Возраст дерева более 370 лет. Считается, что он был посажен Богданом Хмельницким в честь воссоединения Украины с Россией. На территории района реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

И.о. главы администрации Перцев Владимир Николаевич. С именем предыдущего главы связан крупный скандал: 18 октября 2019 года по подозрению в получении взятки от представителя юридического лица был арестован теперь уже бывший глава Белгородского района Анатолий Попков

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Владимир Перцев
И.О. главы района
2 МЕСТО
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Валуйский горокруг

Образован в 2018 году, административный центр – город Валуйки, основанный в 1593 году. Сегодня Валуйский горокруг является одним из промышленных центров региона, преобладает пищевая промышленность. В горокруг входит 97 населённых пунктов (1 город, 1 пгт, 95 сельских населённых пунктов).

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Алексей Дыбов
Глава администрации
3 МЕСТО
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Ровеньский
район

Образован в 1928 году, административный центр – посёлок Ровеньки, основанный в 1650 году. В состав района входит 12 муниципальных образований (1 городское и 11 сельских поселений), всего 50 населённых пунктов. В Ровеньском районе расположен региональный природный парк Ровеньский.

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Андрей Пахомов
Глава администрации
4 место
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Яковлевский горокруг

Административный центр – город Строитель. Яковлевский район был образован под развитие Яковлевского рудника в 1965 году. Горокруг пересекают две автомагистрали и две железнодорожные магистрали. На территории 86 населённых пунктов (3 городских и 14 сельских поселения). Визитной карточкой горокруга является Яковлевский рудник, содержание в руде железа – свыше 69%. Основу экономики составляют предприятия горнодобывающей отрасли, строительства и строительных материалов, машиностроения, переработки сельхозпродукции, производство мясных и молочных продуктов.

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Андрей Чесноков
Глава администрации
5 место
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Чернянский
район

Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Чернянка, основанный в 1647 году. В районе 57 населённых пунктов. Одной из достопримечательностей является Холковский монастырь – единственный действующий мужской монастырь с подземным пещерным комплексом на территории региона. Основные предприятия района относятся к перерабатывающей и пищевой промышленности.
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Татьяна Круглякова
Глава администрации
6 место
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Прохоровский район

Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Прохоровка, основанный в 1869 году. Всего 135 населённых пунктов в составе 1 городского и 17 сельских поселений. Является одним из главных туристических центров региона. На территории расположено много памятников и музеев истории Прохоровского танкового сражения. Также имеется несколько крупных заводов.

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Сергей Канищев
Глава администрации
7 место
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Ракитянский район
Образован в 1928 году. Административный центр – село Ракитное, основанное в 1652 году. В состав района входит 13 муниципальных образований и 63 населённых пунктов (2 городских и 11 сельских поселений). Основные предприятия относятся к машиностроению. Бизнес-сообщество района насчитывает 879 субъектов среднего и малого предпринимательства.

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Анатолий Климов
Глава администрации
8 место
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Краснояружский район

Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Красная Яруга, основанный в 1681 году. На территории находятся 34 населённых пункта - 8 муниципальных образований (1 городское и 7 сельских поселений). Основу экономики района составляет сельское хозяйство: переработка сахарной свеклы, производство инкубационного яйца и производство продукции животноводства и растениеводства.

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Валерий Бурба
Глава района
9 место
Территория Краснояружского района постоянно испытывает значительную экологическую нагрузку. Это, прежде всего, связано с развитием перерабатывающей промышленности, а также постоянным приростом автомобильного транспорта. Определенное негативное влияние оказывают животноводческие комплексы и другие сельскохозяйственные производства.

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Алексеевский
район
Образован в 1928 году. Административный центр – город Алексеевка, основанный в 1685 году. На территории 90 населённых пунктов в составе 21 муниципального образования (1 городского и 20 сельских). Город Алексеевка и 58 сельских населенных пунктов округа входят в зону с льготным социально-экономическим статусом на основании Постановления Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Село Мухо-Удеровка участвовало во Всероссийском конкурсе на самое смешное название населённого пункта. Экономика ориентировна на сельское хозяйство: производство молока, птицы и выращивание подсолнечника.

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Станислав Сергачев
Глава горокруга
10 место
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Борисовский
район
Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Борисовка, основанный в 1965 году.

На территории 34 населённых пункта в составе 10 муниципальных образований (1 городского и 9 сельских). На территории района расположены два участка заповедника "Белогорье" – "Лес на Ворскле" и "Острасьевы Яры".

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Николай Давыдов
Глава района
11 место
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Корочанский
район

Образован в 1928 году. Административный центр – город Короча, основанный в 1637 году. В районе 127 населённых пунктов в составе 23 муниципальных образований (1 городского и 22 сельских). Известен своими плодовыми, прежде всего яблоневыми, садами. С недавнего времени является производителем свинины.

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Николай Нестеров
Глава района
12 место
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Губкинский горокруг

Губкинский район был образован в 1965 году. Административный центр – город Губкин, основанный в 1939 году. Известен добывающей и перерабатывающей промышленностью (добыча железной руды, производство окатышей, губчатого железа и стали) и пищевой промышленностью. В городской округ входят 98 населённых пунктов.

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Андрей Гаевой
Глава горокруга
13 место
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Грайворонский горокруг
Образован в 1928 году. Административный центр – город Грайворон, основанный в 1678 году. Грайворонский район состоит из 1 городского и 12 сельских территорий. На территории округа находится 40 населенных пунктов. Более 80 % населения района связано с сельским хозяйством. Основная деятельность: выращивание зерновых культур, технических культур (сахарная свекла, подсолнечник и соя) и молочное животноводство.

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Геннадий Бондарев
Глава горокруга
14 место
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Новооскольский район

Образован в 1928 году. Административный центр – город Новый Оскол, основанный в 1647 году. Ведущее место в экономике района занимает сельскохозяйственное производство: комбикорма и мясо птицы. На территории расположен заповедник федерального значения «Стенки-Изгорья» – место произрастания и обитания реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу Белгородской области.

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Андрей Гриднев
Глава района
15 место
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Вейделевский район

Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Вейделевка, основанный в 1747 году. Всего на территории 64 населённых пункта в составе 12 муниципальных образований (1 городское и 11 сельских). В районе расположено 12 археологических памятников раннего средневековья.

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Анатолий Тарасенко
Глава района
16 место
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Красногвардейский район

Образован в 1928 году. Административный центр – город Бирюч, основанный в 1705 году. В Красногвардейском районе 86 населённых пунктов в составе 15 муниципальных образований (1 городское и 11 сельских поселений). Производит стройматериалы.

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Игорь Бровченко
Глава района
17 место
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Ивнянский район

Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Ивня, основанный в 1762 году. На территории расположено 40 населённых пунктов в составе 15 муниципальных образований (1 городского и 14 сельских поселений). Сельское хозяйство — важнейшая отрасль для экономики района. В районе реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». Успешно работают новые животноводческие комплексы, агрохолдинг, развиваются малые формы хозяйствования. Ивнянский район является столицей пчеловодства Белгородской области.

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Алексей Калашников
Глава района
18 место
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Шебекинский горокруг
Образован в 1928 году. Административный центр – город Шебекино, основанный в 1713 году. В Шебекинский городской округ входят 103 населённых пункта (1 город и 102 сельских населённых пункта). На территории расположен «Завод премиксов № 1» — единственное в России и входящее в десятку крупнейших производств лизина в мире. Производит самый чистый лизин в мире.

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Владимир Жданов
Глава горокруга
19 место
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Волоконовский район
Образован в 1928 году. Административный центр – посёлок Волоконовка, основанный в 1731 году. Большая часть территории Волоконовского района занята сельскохозяйственными землями и пашней. Одним из градообразующих предприятий является Волоконовский ремонтно-механический завод. В Волоконовском районе 82 населённых пункта в составе 14 муниципальных образований (2 городских и 12 сельских). Главная достопримечательность района – Ютановское городище, археологический памятник и объект культурного наследия.

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Сергей Бикетов
Глава района
20 место
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Красненский район

Образован в 1935 году. Административный центр – село Красное, основанное в 1666 году. На территории расположено 44 населённых пункта в составе 10 муниципальных образований.

Близ села Свистовки находится природно-ландшафтный памятник ,Сниженные Альпы, где на территории в несколько гектар сосредоточена реликтовая растительность, характерная для альпийских лугов.

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Александр
Полторабатько
Глава Администрации
21 место
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