Районы и городские округа Белгородской области оценивались по ключевым показателям:
• Здравоохранение
• Финансы
• Демография
• Жилье и городская среда
• Цифровая экономика
• Доходы людей
• Малое и среднее предпринимательство
• Дороги
• Спорт
• Образование
• Инфраструктура
Полный список показателей. В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:
• Число лечебно-профилактических учреждений
• Сумма дотаций
• Численность населения на 1 января
• Площадь жилых помещений на человека
• Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
• Число телефонизированных сельских населенных пунктов
• Среднемесячная заработная плата работников организаций
• Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека
• Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
• Число спортивных сооружений
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций
• Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
• Одиночное протяжение уличной газовой сети
• Количество негазифицированных населенных пунктов
• Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
• Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.
Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Там, где отсутствуют данные, муниципальные образования получали максимально низкую оценку.
В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.