Районы и городские округа Белгородской области оценивались по ключевым показателям:



• Здравоохранение

• Финансы

• Демография

• Жилье и городская среда

• Цифровая экономика

• Доходы людей

• Малое и среднее предпринимательство

• Дороги

• Спорт

• Образование

• Инфраструктура



Полный список показателей. В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:



• Число лечебно-профилактических учреждений

• Сумма дотаций

• Численность населения на 1 января

• Площадь жилых помещений на человека

• Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью

• Число телефонизированных сельских населенных пунктов

• Среднемесячная заработная плата работников организаций

• Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

• Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

• Число спортивных сооружений

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций

• Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании

• Одиночное протяжение уличной газовой сети

• Количество негазифицированных населенных пунктов

• Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)

• Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)



Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.



Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Там, где отсутствуют данные, муниципальные образования получали максимально низкую оценку.



В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.



