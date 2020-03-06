инженер отдела договорной работы Дирекции ремонтного комплекса
Ольга Андрианова
Ольга Андрианова – кроме того, что профессионал в вопросах организации, подготовки, выполнения и контроля ремонтов зданий и сооружений на комбинате, известная не только на СГОКе, но и за его пределами спортсменка. Ольга – постоянная участница соревнований в зачет корпоративной спартакиады, а также различных городских, областных, всероссийских и международных соревнований. И мало кто знает, что в «копилке» достижений Ольги - более 1400 (!) прыжков с парашютом. Она – мастер парашютного спорта СССР, обладательница золотой, серебряной и бронзовой медалей в парашютно-атлетическом многоборье, в которое входят прыжки с парашютом на точность приземления, кросс, плавание, стрельба.
На Стойленский ГОК Ольга Андрианова пришла в 2006 году. Она контролировала сферу проведения ремонтов в управлении капитального строительства комбината. В 2000-х годах в этом направлении на СГОКе была проведена значительная работа.