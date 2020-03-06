машинист крана обогатительной фабрики

Ольга Махортова

Ольга Николаевна – счастливая мама троих ребят, обладательница Почетного знака Белгородской области «Материнская слава» III степени, который ей в 2019 году вручил глава Старооскольского городского округа Александра Сергиенко.



Ее старшему сыну Андрею – 18, средней дочери Ирине – 13, а самому младшему Ивану – 7 лет, и он только пошел в школу. Ольга и сама из большой семьи, в которой выросли пятеро детей. И хотя все родственники живут в разных городах, связь друг с другом всегда поддерживают.



Совмещать ответственную работу на производстве и воспитание детей безусловно не просто, но Ольга Николаевна прекрасно с этим справляется. Ее портрет размещен на доске почета передовиков производства обогатительной фабрики. Супруг Ольги тоже трудится на обогатительной фабрике. Оба работают по сменам, поэтому на старшего сына давно легла обязанность заботиться о младших. Ольга Николаевна говорит, что сразу учила Андрея самостоятельности.



Сейчас он – студент политехнического колледжа, будущий металлург. Дочь Ирина увлекается цирковой акробатикой и рисованием – учится в художественной школе им. Эрденко и занимается в цирковой студии «Юность Оскола», а у младшего Ивана пока основная задача – научиться хорошо читать, писать и считать.

