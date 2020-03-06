На Стойленском ГОКе сегодня трудятся 1240 женщин, что составляет 20% от общей численности коллектива.


Работницы СГОКа рассказали о том,
что их вдохновляет в жизни на успех,
достижения и творчество.
начальник отдела технического контроля
Наталия Ноль
Под руководством этой хрупкой девушки трудятся 38 специалистов отдела технического контроля Стойленского ГОКа. Каждый день и каждый час они следят за качеством продукции комбината. В рудоуправлении, на фабриках обогащения и окомкования они проводят 19 тысяч измерений готовой продукции и 50 тысяч испытаний в год для контроля технологического процесса.

Наталия – потомственный обогатитель. Родилась в городе Рудный Кустанайской области республики Казахстан, рядом с крупнейшим горно-обогатительным комбинатом тогда еще Советского Союза. Ее родители работали на Соколовско-Сарбайском ГОКе. Когда ее отца пригласили на Стойленский ГОК, семья переехала в Старый Оскол.

Наталия пришла на комбинат лаборантом физико-механических испытаний в отдел технического контроля и лабораторного анализа. В какой-то период сменила профессию – ушла работать в энергетику: в ЦСП, потом в энергоуправление инженером. Получила второе высшее образование по этому направлению. Но затем все-таки вернулась к своей основной профессии – обогатителя. 2 марта 2015 года ее назначили на должность начальника отдела технического контроля.
«Для меня запах мокрого концентрата – это запах из детства. Именно так, как в детстве, пахнет в корпусе обогащения Стойленского ГОКа. В те времени еще не было все так строго с охраной и с безопасностью на предприятиях. И родители брали меня с собой на работу. Поэтому до сих пор запах мокрой руды для меня настолько вкуснопахнущий, что я не представляю себя в другой профессии».
Работа на горно-обогатительном комбинате требует от людей полной самоотдачи и физической выносливости. Снять напряжение, или как говорит Наталия – «заземлиться», ей помогает увлечение цветоводством. Ее кабинет напоминает зимний сад: есть в нем экзотические растения, вроде монстеры и амаранты, и привычные всем фикусы и папоротники.
«Иногда, в моменты эмоционального или физического напряжения, возникает потребность переключиться, «заземлиться» так сказать, и общение с природой мне очень в этом помогает. Я люблю растения, люблю цветы. Для меня они – живой организм. Я вечно кого-то спасаю, выхаживаю, выращиваю. Немного времени, и ты уже можешь спокойно принимать решения и дальше плодотворно трудиться».
ведущий геолог Стойленского ГОКа
Татьяна Котарева
Татьяна Павловна посвятила жизнь этой романтичной профессии почти 40 лет. На СГОКе она трудится с 1982 года. Тогда по распределению попала сюда после окончания Свердловского горного института.

Признается, что геологией была увлечена еще со школы, поэтому выбор профессии перед ней не стоял. Сразу после окончания школы Татьяна уехала из родной Волгоградской области учиться на Урал, после института ее ждал карьер Стойленского ГОКа, освоение которого еще только набирало обороты. Опытным наставником и проводником в «мир» карьерных горизонтов СГОКа для Татьяны Котаревой стала геолог комбината Римма Дмитриевна Мельникова. Вместе они с энтузиазмом и огромным интересом исследовали залежи руды, составляли графики ведения работ для разработки месторождения, оформляли документацию.

Тогда вся работа велась вручную, без компьютеров. В 2000-х годах век развития компьютерных технологий внес свои коррективы в планирование, организацию и ведение работ по геологическому обслуживанию на комбинате. Сейчас планирование на год, квартал, месяц ведется на основе 3D модели карьера. Однако любовь к своему делу, природная любознательность и активность помогли Татьяне Павловне и здесь остаться в числе первых.
Она с интересом вникала в новые программы, осваивала их, понимая их перспективность в будущем. Она и сейчас нацелена на развитие: делится опытом с молодежью, передает знания и наработки, старается привить любовь и такое же ответственное отношение к профессии, с какими всю жизнь сама проработала на Стойленском ГОКе.
«Комбинат для меня – это вся моя жизнь. Меня вдохновляет то, чем я занимаюсь. Я до сих пор помню каждый уступ, каждый горизонт карьера. А еще мне помогает особое отношение к жизни: всегда стараюсь воспринимать все ситуации, как жизненный урок и двигаться дальше, мыслить с оптимизмом и верить в лучшее; к людям: стараюсь быть открытой, помогать и поддерживать. Сейчас мне хочется больше времени уделять семье – подрастает внучка. Скоро ей идти в первый класс. Поэтому хочу быть рядом в это время, кто знает, может быть интерес ко всему новому, как и меня когда-то, приведет ее к своему любимому делу».
инженер отдела договорной работы Дирекции ремонтного комплекса
Ольга Андрианова
Ольга Андрианова – кроме того, что профессионал в вопросах организации, подготовки, выполнения и контроля ремонтов зданий и сооружений на комбинате, известная не только на СГОКе, но и за его пределами спортсменка. Ольга – постоянная участница соревнований в зачет корпоративной спартакиады, а также различных городских, областных, всероссийских и международных соревнований. И мало кто знает, что в «копилке» достижений Ольги - более 1400 (!) прыжков с парашютом. Она – мастер парашютного спорта СССР, обладательница золотой, серебряной и бронзовой медалей в парашютно-атлетическом многоборье, в которое входят прыжки с парашютом на точность приземления, кросс, плавание, стрельба.

На Стойленский ГОК Ольга Андрианова пришла в 2006 году. Она контролировала сферу проведения ремонтов в управлении капитального строительства комбината. В 2000-х годах в этом направлении на СГОКе была проведена значительная работа.

У Ольги Андриановой – целая коллекция кубков и медалей за победы в различных соревнованиях. Из достижений последних лет – серебро в осеннем забеге международного Воронежского марафона-2019, победа в лыжных соревнованиях на кубок «Юг Черноземья-2020», трехкратное лидерство в забеге на полумарафонскую дистанцию «Мучкап - Шапкино» - ЛЮБО!» в своей возрастной категории, который проходит в Тамбовской области, победы в полумарафонах в городах Белгород, Строитель, Старый Оскол.
«Спорт для меня – это отдушина, мое вдохновение. А еще он - огромная польза для организма, его оздоровление, восстановление после многочасовой работы перед компьютером. Мне нравится нагружать себя, показывать результат, тренировать свою выносливость. Бег, лыжи, плавание – мои любимые виды. Я стараюсь поддерживать достигнутый уровень подготовки, планку не опускать».
машинист крана обогатительной фабрики
Ольга Махортова
Ольга Николаевна – счастливая мама троих ребят, обладательница Почетного знака Белгородской области «Материнская слава» III степени, который ей в 2019 году вручил глава Старооскольского городского округа Александра Сергиенко.

Ее старшему сыну Андрею – 18, средней дочери Ирине – 13, а самому младшему Ивану – 7 лет, и он только пошел в школу. Ольга и сама из большой семьи, в которой выросли пятеро детей. И хотя все родственники живут в разных городах, связь друг с другом всегда поддерживают.

Совмещать ответственную работу на производстве и воспитание детей безусловно не просто, но Ольга Николаевна прекрасно с этим справляется. Ее портрет размещен на доске почета передовиков производства обогатительной фабрики. Супруг Ольги тоже трудится на обогатительной фабрике. Оба работают по сменам, поэтому на старшего сына давно легла обязанность заботиться о младших. Ольга Николаевна говорит, что сразу учила Андрея самостоятельности.

Сейчас он – студент политехнического колледжа, будущий металлург. Дочь Ирина увлекается цирковой акробатикой и рисованием – учится в художественной школе им. Эрденко и занимается в цирковой студии «Юность Оскола», а у младшего Ивана пока основная задача – научиться хорошо читать, писать и считать.
И в работе, и в личной жизни Ольга Махортова руководствуется ответственным отношением и…безграничной любовью.
«Конечно, меня вдохновляют успехи моих детей, их первые самостоятельные шаги в жизни. Хочу, чтобы они сами выбрали для себя дело, которое им будет по душе, поэтому поддерживаю все их начинания, желаю им быть самодостаточными, успешными и счастливыми в жизни, как и всякая мать, наверное. Уверена, самое главное в жизни каждого человека – надежная, крепкая и любящая семья».
диспетчер производственного отдела
фабрики окомкования
Инна Тютюнник
На фабрике окомкования Инна координирует процесс производства окатышей – от поступления сырья до отгрузки готовой продукции. В течение рабочей смены она держит на контроле работу оборудования, систематизирует поступающие данные, а в свободное от работы время моделирует и создает одежду. В ее гардеробе – только те вещи, которые придумала и сшила она сама: стильные и качественные.

Дизайном одежды Инна увлеклась еще в школе, но это осталось делом для души. Профессию девушка получила далекую от индустрии моды – с красным дипломом окончила политехнический колледж по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования».

На Стойленский ГОК Инна пришла в 2008 году машинистом крана на обогатительную фабрику, потом поступила в вуз и получила диплом инженера по специальности «Электроснабжение горных предприятий». Перешла в технический отдел обогатительной фабрики, а когда набирали команду на новую фабрику, решила попробовать освоить новую профессию - диспетчера производственного отдела. Изучить процессы и сложное оборудование было непросто. Но со временем все сложилось. Инна смогла больше времени уделять творчеству.
В свободное от рабочих смен время она творит и создает. Правда, делает это только для себя и своей семьи. Работа, семья, дом – везде нужно успевать. Но ее сил и энергии хватает еще и на активное участие в спартакиадах, где Инна отстаивает честь своего подразделения и СГОКа.
«Меня вдохновляет все новое и интересное. Когда передо мной появляется цель, я стремлюсь к ее достижению. Новая должность требует расширения кругозора – я готова к этому; новая интересная вещь для меня тоже вызов – найти подходящую ткань, продумать дизайн, сконструировать и сшить; новый вид спорта – стараюсь посвятить больше времени тому, чтобы достичь в нем определенного уровня. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы сделать то, за что берусь, хорошо и качественно. Это помогает мне достичь гармонии в жизни».