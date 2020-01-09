Однажды под Новый год…

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- Я устроился на работу на Стойленский ГОК как раз перед Новым годом – в конце декабря 1982 года. Это стало событием, которое определило судьбу не только мою, но и моей семьи. В Старый Оскол приехал из Воронежской области после окончания училища, на комсомольскую стройку, которая гремела на всю страну. Начальник колонны провел со мной собеседование и сразу принял в команду. В канун Нового года я уже вышел в первую рабочую смену – машинистом бульдозера. Впечатление от карьера было, конечно, грандиозное: такой масштаб!
С тех пор много лет прошло. Карьер стал гораздо больше. Здесь теперь трудится и мой сын – механиком колонны. Я очень рад, что тогда под Новый год все так сложилось в моей жизни.
Всем хочу пожелать такой же удачи, счастья и здоровья!
Михаил ЯКОВЛЕВ
машинист бульдозера АТЦ
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- Очень надеюсь, что важным событием под Новый год, правда, уже следующий, станет переезд и новоселье в новом доме, строительство которого я завершаю. Почти все делаю сам. Несмотря на то, что непросто, считаю это настоящим мужским делом и получаю от процесса огромное удовольствие. А в этом году необычный подарок ждет мою супругу: комплект ювелирных украшений, о котором она мечтала.
Для меня очень важны в жизни стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Для меня это – работа на Стойленском ГОКе. Я 14 лет вожу автомобили. Сейчас вот возглавляю бригаду 220-тонной машины – одной из самых больших на комбинате. Радует, что многое сейчас у нас развивается, модернизируется, значит, и мы будем идти вперед.
В Новый год хочу пожелать всем – новых целей, побед и достижений!
Дмитрий РАЗИНЬКОВ
водитель БелАЗа автотранспортного цеха
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- Новый год для меня — семейный праздник. Конечно, у нас есть свои традиции, которые делают его особенным, создают настроение и по-настоящему нас объединяют.
Мы обязательно каждый год покупаем по новому красивому шарику на елку, пересматриваем любимый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Без него для нас и Новый год никакой не новый! А еще всем родственникам и друзьям отправляем новогодние открытки по интернету. Мелочь, а все равно приятно и настроение создает. Так как у нас свой дом, мы устраиваем новогодний фейерверк прямо у себя во дворе.
Желаю всем семейных веселых и добрых праздников, мира, добра и благополучия каждому!
Евгений ГОЛОВАСТИКОВ
оператор котельной энергоцеха
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- Очень запоминающимся стал Новый год, который встречал в рабочую смену. Я тогда совсем недавно устроился на комбинат помощником машиниста экскаватора. Помню, минут за пять до боя курантов мы с напарником развернули свои праздничные «тормозки», открыли детское шампанское. А ровно в 12 часов остановили работу экскаватора и вместе с машинистом ж/д состава и его помощником, которые как раз прибыли на погрузку, запустили в небо один фейерверк! После этого, конечно, сразу же вернулись к работе. Наш горный диспетчер поздравлял всех по рации, мы тоже друг другу говорили пожелания. Было немного странно встречать этот праздник не дома. После этого год у меня выдался очень рабочий - с успехами и достижениями. Я начал подменять мастера, потом стал заместителем начальника участка железнодорожных отвалов, через время перешел на участок ж/д вскрыши, сейчас подменяю начальника.
А вообще наша традиция – встречать Новый год семьей, а потом идти с поздравлениями к родителям, которые живут недалеко от нас. Мой отец трудится на комбинате много лет, тоже горным мастером только на другом участке.
Всем желаю отличного настроения и настроя, работать так, чтобы наше предприятие процветало!
Роман ЗАЙЦЕВ
горный мастер участка железнодорожной вскрыши рудоуправления
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- У нас есть отличная семейная традиция: каждый год в канун праздника мы печем новогоднее печенье с предсказаниями. Сами придумываем шуточный прогноз на будущий год и потом дарим печенье родным. Это очень увлекательный процесс не только для сына Мити, но и для нас с женой. Еще мы обязательно ставим «живую» елку. Это тоже целый ритуал: мы вместе выбираем ее, каждый раз планируем купить небольшую, но всегда почему-то получается, что она под потолок и занимает полкомнаты. Вообще для меня Новый год с самого детства – чудо, сказка, волшебство. Сын тоже верит в Деда Мороза, пишет ему письмо.
У нас и на работе есть небольшая традиция: в первую рабочую смену нового года накрываем стол и угощаем друг друга домашними вкусностями, которые готовят на праздничный стол в каждой семье.
Коллегам желаю карьерного роста, стабильности, здоровья и обязательно – юмора. Как говорят в команде КВН «Магнитная аномалия», участником которой я являюсь: «Мы несем производство в юмор!», и пусть так будет всегда.
Михаил ЧАПКОВСКИЙ
бригадир участка ремонта вагонов цеха железнодорожного транспорта
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- В моей жизни многие важные события связаны с Новым годом. Например, свадьба моих любимых родителей состоялась 30 декабря. Еще был случай, когда моя собака – немецкая овчарка Герда - как раз перед Новым годом принесла аж девять щенят! А в этом году снова перед Новым годом в моей жизни произошло знаковое событие – я купила квартиру своей мечты: просторную, светлую, в новом микрорайоне!
Но самое главное мое предновогоднее событие – это приезд на каникулы моего сына Амирхана. Он учится в военно-музыкальном училище им. Халилова в Подмосковье. 30 декабря он приезжает домой и это - самый лучший новогодний подарок для меня! Встречаем мы праздник всегда с моими родителями – это традиция, а уже потом идем в гости к друзьям или принимаем гостей в новогодние дни.
От всей души желаю всем доброты и веры в свою мечту! Я точно знаю, если очень чего-то хочешь и веришь в это, оно обязательно сбудется!
Римма ШУЛЬГА
инженер техотдела автотранспортного цеха
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- Всегда перед Новым годом ощущаю чувство приближающегося волшебства, где-то в душе все равно осталась вера в Деда Мороза. Смотришь наш новогодний мультфильм или рекламу про «праздник к нам приходит…», и настроение сразу поднимается. В памяти остался эпизод из детства: когда мы с братом уже спали в новогоднюю ночь, я вдруг проснулся и понял, что под елкой стоит подарок. Это была большая коробка с конфетами, которую я открыл и стал есть. И в тот момент они показались мне самыми вкусными на земле, каких я в жизни не ел. Этот вкус до сих пор помнится.
Сейчас уже я стараюсь подарить те же самые волшебные ощущения своей дочери Насте. Поэтому мы с ней каждый раз с удовольствием открываем сладкие подарки, которые дарит детям наш комбинат, а работникам - профсоюзный комитет, высыпаем их, перебираем, разглядываем, ищем самую лучшую, вкусную и любимую. Это наша традиция. Кстати, еще одна – обязательный новогодний утренник от Стойленского ГОКа, в котором мы обязательно участвуем. И это тоже – настоящий волшебный праздник.
А сам Новый год встречаем дома с семьей, потом поздравляем дедушек и бабушек. На Стойленском ГОКе мой дедушка работал в карьере, мама и папа трудились маркшейдерами, теперь мы с братом продолжаем трудовую династию. Наверное, на всех вместе лет 100 рабочего стажа у нас уже наберется. Сейчас можно говорить о том, что у нас начинается новая страница в истории СГОКа – реализуются масштабные проекты по развитию карьера и других переделов, приятно быть участником и работать на общий результат.
В Новый год искренне желаю теплоты, радости, искренности, понимания в семьях, а в работе - покорения новых вершин и горизонтов!
Алексей СЛЕЗОВ
инженер по горным работам рудоуправления