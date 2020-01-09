Однажды под Новый год…

- Всегда перед Новым годом ощущаю чувство приближающегося волшебства, где-то в душе все равно осталась вера в Деда Мороза. Смотришь наш новогодний мультфильм или рекламу про «праздник к нам приходит…», и настроение сразу поднимается. В памяти остался эпизод из детства: когда мы с братом уже спали в новогоднюю ночь, я вдруг проснулся и понял, что под елкой стоит подарок. Это была большая коробка с конфетами, которую я открыл и стал есть. И в тот момент они показались мне самыми вкусными на земле, каких я в жизни не ел. Этот вкус до сих пор помнится.



Сейчас уже я стараюсь подарить те же самые волшебные ощущения своей дочери Насте. Поэтому мы с ней каждый раз с удовольствием открываем сладкие подарки, которые дарит детям наш комбинат, а работникам - профсоюзный комитет, высыпаем их, перебираем, разглядываем, ищем самую лучшую, вкусную и любимую. Это наша традиция. Кстати, еще одна – обязательный новогодний утренник от Стойленского ГОКа, в котором мы обязательно участвуем. И это тоже – настоящий волшебный праздник.



А сам Новый год встречаем дома с семьей, потом поздравляем дедушек и бабушек. На Стойленском ГОКе мой дедушка работал в карьере, мама и папа трудились маркшейдерами, теперь мы с братом продолжаем трудовую династию. Наверное, на всех вместе лет 100 рабочего стажа у нас уже наберется. Сейчас можно говорить о том, что у нас начинается новая страница в истории СГОКа – реализуются масштабные проекты по развитию карьера и других переделов, приятно быть участником и работать на общий результат.



В Новый год искренне желаю теплоты, радости, искренности, понимания в семьях, а в работе - покорения новых вершин и горизонтов!

