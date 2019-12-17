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Магистральный газопровод КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ является важнейшим элементом в поддержании требуемого уровня газоснабжения населения и крупнейших промышленных предприятий Центрального федерального округа России.
Он также обеспечит необходимые объёмы поставок газа с точки зрения экспорта, особенно в осенне-зимний период, период минимальных температур и пиковых нагрузок.
Ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит обеспечить необходимое резервирование однониточной системы газопроводов, позволит вывести из эксплуатации и модернизировать устаревшее оборудование, а также упростит труд персонала по обслуживанию и управлению оборудованием.
Кроме этого, магистральный газопровод КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ положительно повлияет на безопасность транспорта газа.
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Реализация проекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объёме до 183 млн куб. м в сутки» стартовала в сентябре 2017 года.
Тогда был сварен первый стык газопровода КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ.
Масштабный проект предусматривает ввод в эксплуатацию промышленных объектов, которые расположены на территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов Рязанской области.
Общая протяжённость газопроводов составит 115 км.