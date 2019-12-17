ООО «Газпром трансгаз Москва» эксплуатирует магистральные газопроводы общей протяжённостью более 21 тысячи км. Это составляет 15 % от общей протяжённости транспортных артерий «Газпрома».



Компания обеспечивает поставки голубого топлива потребителям четверти населения нашей страны.



ООО «Газпром трансгаз Москва» осуществляет транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья через 687 газораспределительных станций и контрольно-распределительных пунктов (1/5 всех газораспределительных станций «Газпрома»).



В эксплуатации находятся 223 газоперекачивающих агрегата в 41 компрессорном цехе с установленной мощностью газоперекачивающего агрегата около 2 986 МВт.



Общий объём транспортируемого газа составляет около 170 млрд куб. м в год. В 2018 году около 80 млрд куб. м было доставлено российским потребителям газа.

