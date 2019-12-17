Новый газопровод – своевременная и
надёжная поставка голубого топлива в ЦФО
10 декабря 2019 года возле села Морозово Касимовского района Рязанской области в эксплуатацию ввели магистральный газопровод КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ.
Александр БАБАКОВ , Владимир МАРКОВ и Игорь ГРЕКОВ

На торжественном открытии стратегически важного магистрального газопровода присутствовали вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков, член правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.
Магистральный газопровод КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ является важнейшим элементом в поддержании требуемого уровня газоснабжения населения и крупнейших промышленных предприятий Центрального федерального округа России.

Он также обеспечит необходимые объёмы поставок газа с точки зрения экспорта, особенно в осенне-зимний период, период минимальных температур и пиковых нагрузок.

Ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит обеспечить необходимое резервирование однониточной системы газопроводов, позволит вывести из эксплуатации и модернизировать устаревшее оборудование, а также упростит труд персонала по обслуживанию и управлению оборудованием.

Кроме этого, магистральный газопровод КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ положительно повлияет на безопасность транспорта газа.
Игорь Греков
вице-губернатор − заместитель председателя правительства Рязанской области

Сегодня знаковое событие для нашего региона и России в целом. Мы открываем стратегически важный объект. Построено более ста километров газопровода, проведена масштабная модернизация действующей газотранспортной системы. Реализация инвестиционного проекта позволила увеличить максимальную подачу газа на территорию регионов Центрального федерального округа, а в сложный осенне-зимний период будет обеспечена своевременная и надёжная поставка дополнительных объёмов голубого топлива.
Владимир Марков
начальник Департамента ПАО «Газпром»


В Рязанской области построен крупнейший в Центральной России узел хранения и транспортировки газа, который не только обеспечивает прилегающие области, но и создаёт резервные мощности для поставки газа за пределы России.В пиковую нагрузку он сможет поставлять в газотранспортную систему до 183 миллионов кубометров газа в сутки.

Александр Бабаков
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»

Реализация данного проекта станет очередным шагом в развитии Единой системы газоснабжения нашей страны. Спасибо руководству ПАО «Газпром» за поддержку и содействие в строительстве газопровода и правительству Рязанской области, с которой наше предприятие связывают многочисленные проекты производственной и социальной направленности.
Реализация проекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объёме до 183 млн куб. м в сутки» стартовала в сентябре 2017 года.

Тогда был сварен первый стык газопровода КС «Путятинская» – Касимовское ПХГ.

Масштабный проект предусматривает ввод в эксплуатацию промышленных объектов, которые расположены на территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов Рязанской области.

Общая протяжённость газопроводов составит 115 км.
I этап
ввод в строй в 2018 году газопровода лупинг Увязовской станции подземного хранения газа – Касимовская станция подземного хранения газа диаметром 1 020 мм, протяжённостью 38 км
II этап
ввод в строй в 2019 году газопровода лупинг КС Путятинская – магистральный газопровод Средняя Азия − Центр Ду 1 200 мм, протяжённостью 8 км
III этап
ввод в строй в 2019 году газопровода лупинг КС Путятинская – Увязовское ПХГ Ду 1 000 мм, протяжённостью 69 км
Реализация данного проекта позволит увеличить максимальную подачу газа потребителям Московской, Рязанской, Тульской областей, а также на Московский промышленный узел на 36 млн куб. м в сутки.
Касимовское ПХГ

Это одно из крупных подземных хранилищ газа, которое создано в водоносном пласте. Хранилище обеспечивает высокую надёжность снабжения газом потребителей центральных регионов России, населения и промышленных предприятий Центрального федерального округа РФ.

Это неотъемлемая часть Единой системы газоснабжения, которая позволяет снизить риск появления дефицита газа во время прохождения пиковых нагрузок в газотранспортной системе. Касимовское ПХГ также играет важную роль в покрытии сезонной и суточной неравномерности поставок газа.
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ООО «Газпром трансгаз Москва» эксплуатирует магистральные газопроводы общей протяжённостью более 21 тысячи км. Это составляет 15 % от общей протяжённости транспортных артерий «Газпрома».

Компания обеспечивает поставки голубого топлива потребителям четверти населения нашей страны.

ООО «Газпром трансгаз Москва» осуществляет транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья через 687 газораспределительных станций и контрольно-распределительных пунктов (1/5 всех газораспределительных станций «Газпрома»).

В эксплуатации находятся 223 газоперекачивающих агрегата в 41 компрессорном цехе с установленной мощностью газоперекачивающего агрегата около 2 986 МВт.

Общий объём транспортируемого газа составляет около 170 млрд куб. м в год. В 2018 году около 80 млрд куб. м было доставлено российским потребителям газа.
В Белгородской области в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Газпром» ведётся строительство объекта «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120−160 км».

В рамках строительства предусмотрен вынос магистрального газопровода из черты города Белгорода и строительство ГРС-1А за чертой города и увеличением производительности ГРС в 1,5 раза (с 200 тыс. куб.м/час до 300 тыс. куб.м/час после реконструкции).