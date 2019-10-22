Устрицы, сыр и скоростная трасса

Моя напарница – главный редактор журнала Kavkaz Air Вера Кириллова – давно хотела попробовать путешествовать по Европе на авто, но как-то побаивалась «чужих» правил. А тут такая возможность.



Должен сказать, что до этого у меня не было опыта вождения на коробке автомат, и мы решили, что сначала поведёт девушка, я же пока стану штурманом, это, кстати, оказалось очень легко. 2 экрана — один мультимедийный в центре и второй на приборной панели за рулём — отображают информацию и карты навигационной системы в нескольких вариантах: масштаб, вид, ориентация, слежение и т. д.



И даже несмотря на это в начале пути пришлось поплутать.

Пару раз пролетели съезды. Но навигация моментально подсказывала путь в нужном направлении.

