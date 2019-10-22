Устрицы, сыр и скоростная трасса

Двухдневный тур на автомобиле бизнес-класса по дорогам Франции.
Для тестирования своих автомобилей компания ŠKODA постоянно выбирает маршруты, на которых можно в полной мере раскрыть возможности как механической составляющей современной машины, так и её электронной начинки.
В этот раз журналисты проехали почти 700 км по разным дорогам северо-запада Франции: от скоростных магистралей до горных серпантинов Нормандии.
День первый: Novotel - Deauville
После трансфера в предместье Парижа – в Novotel состоялся брифинг, на котором участникам пресс-тура рассказали о программе тест-драйва.
Помимо ознакомления с нововведениями в технологической части и дизайне обновлённой линейки ŠKODA SUPERB, организаторы вкратце рассказали об особенностях предстоящей поездки, акцентировав внимание на нарушении правил: штрафы по нашим меркам большие и оплачивать их придётся самим участникам тура.
2 ŠKODA Kodiaq и 8 ŠKODASUPERB, все разных модификаций уже ждали нас на стоянке. Разбившись на группы, мы выбрали машину для тест-драйва, и, погрузив багаж, тронулись в путь.
Моя напарница – главный редактор журнала Kavkaz Air Вера Кириллова – давно хотела попробовать путешествовать по Европе на авто, но как-то побаивалась «чужих» правил. А тут такая возможность.
Должен сказать, что до этого у меня не было опыта вождения на коробке автомат, и мы решили, что сначала поведёт девушка, я же пока стану штурманом, это, кстати, оказалось очень легко. 2 экрана — один мультимедийный в центре и второй на приборной панели за рулём — отображают информацию и карты навигационной системы в нескольких вариантах: масштаб, вид, ориентация, слежение и т. д.
И даже несмотря на это в начале пути пришлось поплутать. Пару раз пролетели съезды. Но навигация моментально подсказывала путь в нужном направлении.
Порадовало то, что, следя за дорогой, маршрутом и другими участниками дорожного движения, не нужно было отвлекаться ещё и на переключение освещения. При въезде в тоннель фары включились сами, срабатывала одна из многих систем помощи водителю
Полностью светодиодные матричные фары теперь можно оставить включёнными даже на дальний свет и при этом не ослеплять других участников дорожного движения. Блок управления благодаря камере на лобовом стекле всё сделает сам, а интеллектуальная технология распознает попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет.
Так что нам с Верой осталось только наслаждаться дорогой.
Проникшись спокойствием напарницы, я с лёгким сердцем пересел за руль, выехал на трассу и... начал получать удовольствие от «начинки» автомобиля.
Первым делом включил круиз-контроль. Наш SUPERB сам распознал скоростной режим. 280 «лошадок» под капотом шустро разгонялись до разрешённых 130 км/ч, не забывая при этом притормаживать, соблюдая дистанцию с идущими впереди автомобилями.
В какой-то момент я немного испугался, руль начал «сопротивляться», когда я решил перестроиться. Сработал ассистент движения по полосе LANE ASSIST, выдающий визуальные, звуковые и тактильные предупреждения до того, как автомобиль непреднамеренно покинет полосу движения.
Благодаря этому система может аккуратно подрулить, чтобы удержать автомобиль в своей полосе. В моём же случае ассистент сработал именно потому, что, захотев перестроиться, я не включил поворотник.
Больше с машиной по этому поводу я решил не спорить.
Через 225 км, на побережье Ла-Манша мы остановились в первый раз. Здесь расположился престижный морской курорт, так сказать « не для простых».
Небольшая фотосессия с нашими «конями» на берегу пролива и переезд в отель Les Manoirs de Tourgeville.
Парк, разбитый на семи гектарах, пять с половиной километров до ближайшего города, особняки в нормандском стиле поистине делают это место райским уголком. Даже начавшийся дождь не омрачил сказочную красоту.
День второй: устрицы, сыр и Париж
Во второй день мы обменялись машинами и пересели на Kodiaq Scout. Большой, стильный, удобный и мощный автомобиль. Диски 19 дюймов, серебристая защита нижней части, богатый салон как на оформление, так и на примочки — в общем красавец.
Немного напугала универсальная система старт-стоп, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля. Она нужна для экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу. Просто непривычно, что движок глохнет, когда останавливаешься.
Лично мне Kodiaq после SUPERB показался тяжеловат. Нет, не медленным —обороты он набирал шустро, а именно тяжеловатым, даже не могу по-другому объяснить. Может, возможно, надо было поиграть с режимами...
С утра мы рванули на устричную ферму. Здесь же экскурсия и дегустация. Я, кстати, смело мог загадывать желание, устриц пробовал впервые. Первые две съел с большой опаской, остальные — с удовольствием.
Только не спрашивайте, на что похоже, устриц надо пробовать.
Далее после фотосессии на другом берегу Ла-Манша обед в ресторане La Chaumiere Honfleur — и снова в путь, на этот раз на частную сыроварню.
По заверению хозяйки сыроварни, официальных сортов сыра во Франции примерно 1600, на этой ферме производят около 40.
Дегустация была выше всех похвал.
Всё свежее, вкусное, натуральное, вот он — настоящий вкус Франции.
После просёлочных дорог мы опять выбрались на скоростные магистрали. И там , и там автомобили показали себя с лучшей стороны, подвеске без разницы, грунтовка или асфальт.
Последние 200 км до Парижа я проехал снова на SUPERB. Ощущение комфорта от вождения не покидало ни на секунду, несмотря на то, что в пробке постоять всё же пришлось.
За два дня мы и мчали на скоростных магистралях, и пробирались по просёлкам с максимальной скоростью 30 км/ч, и взбирались на горные серпантины Нормандии.
Во всех случаях флагманы ŠKODA показали себя на высоте.
Отдельное спасибо хочется сказать компании ŠKODA и организаторам тест-драйва за продуманные маршруты, шикарную программу и незабываемые эмоции.
ŠKODA SUPERB
обновлённая флагманская модель
Элегантный дизайн
Хромированные элементы и новая отделка сидений
Информационно-развлекательные системы
Полностью светодиодные матричные фары
Инновационные системы помощи водителю
Новая решётка радиатора и надпись ŠKODA на задней части автомобиля