Пожалуй, главные события грядущих выходных пройдут в филармонии: здесь можно побывать на последнем дне фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» или послушать песни группы «Сурганова и оркестр» в живом исполнении. Для желающих не сидеть без дела подготовили мастер-классы в «Родине» и фотогалерее.



Чем ещё можно заняться 2 и 3 марта – расскажем в афише. Удачных вам выходных и хорошего настроения!

