КУЛЬТОБЗОР НА бел.ру

Закрытие BelgorodMusicFest и алтимат фрисби

Пожалуй, главные события грядущих выходных пройдут в филармонии: здесь можно побывать на последнем дне фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» или послушать песни группы «Сурганова и оркестр» в живом исполнении. Для желающих не сидеть без дела подготовили мастер-классы в «Родине» и фотогалерее.

Чем ещё можно заняться 2 и 3 марта – расскажем в афише. Удачных вам выходных и хорошего настроения!
Разное
Фотогалерея им. Собровина
Мастер-класс
«Элегантная брошь из лент» (6+)
2 марта 12:00


Адрес: Попова, 69
 Для справок: +7 (4722) 31-35-36
Выставочный зал «Родина»

Мастер-класс по рельефной керамике:
часы или настенное панно «Мартовский кот» (12+)




2 марта 13:00



Мастер-класс
«Техника двойного мазка»:
роспись стеклянной вазы (12+)
3 марта 14:00


Адрес: Б. Хмельницкого, 71
 Для справок: +7 (4722) 32-71-70
Театр
БГАДТ им. Щепкина


Комедия
«Три супруги-совершенства» (16+)



2 марта 18:00





«Зыковы» (16+)

3 марта18:00





Адрес: Соборная, 1
Телефон: +7 (4722) 32-06-44
«Новая сцена – 2»



Спектакль «Кастинг» (16+)


2 марта 20:00




Спектакль
«Города одиночества» (18+)


3 марта 20:00



Адрес: Широкая, 1
Телефон: +7 (920) 557-18-13
Театр «Спичка»


«Звериные истории» (16+)


2 марта 19:00




Адрес: Победы, 83б, 2-й этаж
Телефон: +7 (910) 030-72-22
Кино
Новинки
Ужасы
«Кадавр» (18+)
Триллер
«Наркокурьер» (18+)
Драма
«Юморист» (16+)
Комедия
«Любовницы» (16+)
Ужасы «Счастливого нового дня смерти» (18+)
Аниме «Навсикая из долины ветров» (6+)
Комедия «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (16+)
Также в прокате
Мультфильм
«Как приручить дракона 3» (6+)
Историческая драма
«Тобол» (16+)
Фантастический экшн
«Алита:
боевой ангел» (16+)
Комедия
«Громкая связь» (12+)
Комедия
«Семь ужинов» (12+)
Ужасы «Омен:
Перерождение» (16+)
Драмеди
«Власть» (18+)
Мультфильм
«Лего фильм 2» (6+)
Телефоны автоответчиков:
+7 (4722) 32-32-32 («Победа»)
+7 (4722) 54-08-54 («Русич»)
+7 (4722) 26-42-42 («Радуга»)
+7 (4722) 400-400 («Синема Стар»)
+7 (4722) 289-112 («Синема Парк»)
+7 (4722) 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония



Закрытие фестиваля
BelgorodMusicFest
«Борислав Струлёв и друзья» (6+)



2 марта 17:00




«Сурганова и оркестр».
Юбилейный концерт (6+)



3 марта 18:00




Адрес: Белгородского полка, 56а
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
Спорт
УСК С. Хоркиной

Всероссийский студенческий
турнир по алтимат фрисби (6+)
2-3 марта 09:00


Адрес: пр-т Б. Хмельницкого, 3
 Для справок: https://vk.com/stud_bel
Детская афиша
Белгородский государственный
театр кукол



Спектакль
«Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (0+)



2 марта 11:00, 13:00




Интерактивный беби-спектакль
«Мечта маленького Ослика» (0+)

3 марта 10:00
Малый зал




Сказка «Заяц, Лиса и Петух» (0+)

3 марта 11:00
Малый зал



Сказка
«Двенадцать месяцев» (0+)


3 марта 11:00, 13:00
Большой зал


Адрес: Некрасова, 5б/8
Телефон: +7 (4722) 26-16-83
БГАДТ им. Щепкина


Сказка «Конёк-горбунок» (0+)


3 марта 11:00


Адрес: Соборная, 1
Телефон: +7 (4722) 32-06-44
Выставки
Белгородский государственный историко-краеведческий музей
10:00
«Жизнь его – игра и сцена» (12+)
«Магия природы в творчестве» (0+)
«Из пламени Афганистана» (12+)
«Живые тропические бабочки» (0+)
«Женские судьбы на войне» (12+)


Адрес:
г. Белгород, Попова, 2а
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный музей народной культуры
10:00
«Знаки внимания» (0+)
«Зимняя сказка» (0+)





Адрес:
г. Белгород, Гражданский пр., 61
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-21-23
Белгородский государственный литературный музей
09:00
«Юм Ли, или Сказка не должна кончаться» (6+)





Адрес:
г. Белгород, Преображенская, 38
Телефон для справок:
+7 (4722) 30-42-21
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
10:00
«Князь Дмитрий Донской –
жизнь и деяния» (6+)



Адрес:
г. Белгород, Попова, 2
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-96-89
Музей-мастерская
С. С. Косенкова
09:00 «Метафизика символов» (6+)





Адрес:
г. Белгород, Князя Трубецкого, 52
Телефон для справок:
+7 (4722) 27-43-61
Белгородский государственный художественный музей
10:00
«Дамская сумочка» (6+)
«Крымская весна» (6+)
«Тайна света» (0+)


Адрес:
г. Белгород, Победы, 77
Телефон для справок:
+7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина»
11:00
«Кто сказал м…?» (0+)




Адрес:
г. Белгород, Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-71-70
Пушкинская
библиотека-музей
11:00
«Детские воспоминания» (0+)




Адрес:
г. Белгород, Ватутина, 4
Телефон для справок:
+7 (4722) 54-98-52
Белгородская
галерея фотоискусства
им. В. А. Собровина
10:00
Итоговая выставка фотоконкурса
им. В. А. Собровина (0+)
«Точка зрения» (6+)


Адрес:
г. Белгород, Попова, 69
Телефон для справок:
+7 (4722) 31-35-36
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