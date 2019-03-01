Пожалуй, главные события грядущих выходных пройдут в филармонии: здесь можно побывать на последнем дне фестиваля «Борислав Струлёв и друзья» или послушать песни группы «Сурганова и оркестр» в живом исполнении. Для желающих не сидеть без дела подготовили мастер-классы в «Родине» и фотогалерее.
Чем ещё можно заняться 2 и 3 марта – расскажем в афише. Удачных вам выходных и хорошего настроения!
Разное
Фотогалерея им. Собровина
Мастер-класс «Элегантная брошь из лент» (6+)
2 марта 12:00
Адрес: Попова, 69 Для справок: +7 (4722) 31-35-36
Выставочный зал «Родина»
Мастер-класс по рельефной керамике: часы или настенное панно «Мартовский кот» (12+)