КУЛЬТОБЗОР НА бел.ру

Лепка из глины, теннис и «французская» живопись

В эти выходные стартует Кубок губернатора по теннису, в «Родине» организуют передвижную выставку «Из Марьино во Францию», а в драмтеатре покажут комедии «Три супруги-совершенства» и «Любовь и голуби».

Выбирайте, чем заняться 2 и 3 февраля, в афише от ИА «Бел.Ру».
Хороших вам выходных!
Разное
Выставочный зал «Родина»

Мастер-класс по лепке из глины «Игрушка-свистулька» (12+)

2 февраля 13:00





Мастер-класс по росписи тарелок «Золотая хохлома» (6+)

3 февраля 14:00



Адрес: Б. Хмельницкого, 71
 Для справок: +7 (4722) 32-71-70
Театр
БГАДТ им. Щепкина


«Три супруги-совершенства» (16+)



2 февраля
18:00







Комедия «Любовь и голуби» (16+)

3 февраля
19:00




Адрес: Соборная, 1
Телефон: +7 (4722) 32-06-44
«Новая сцена – 2»

«Районы-кварталы» (16+)

2 февраля
19:30





«Голубь мира» (16+)


3 ферраля
19:30


Адрес: Широкая, 1
Телефон: +7 (920) 557-18-13

Театр «Спичка»



Музыкальный спектакль
«Простить себя» (16+)

2 февраля
19:00



«За закрытыми дверями» (16+)
3 февраля
19:00

Адрес: Победы, 83б, 2-й этаж
Телефон: +7 (910) 030-72-22
+7 (909) 203-80-50
Кино
Новинки
Драма
«Фаворитка» (18+)
Криминал
«Белый парень Рик» (18+)
Комедия
«Семья по-быстрому» (16+)
Аниме
«Мирай из будущего» (6+)
Драма
«Ангел» (18+)
Комедия
«Русский бес» (18+)
Ужасы
«Рассвет» (16+)
Комедия
«Приключения Алладина» (6+)
Мультфильм
«Сила девяти Богов» (12+)
Также в прокате
Драма
«Зелёная книга» (16+)
Триллер
«Стекло» (16+)
Историческая драма
«Две королевы» (18+)
Биография «Красивый
мальчик» (18+)
Мультфильм
«Волки и овцы: Ход свиньёй» (6+)
Комедия «Бабушка легкого поведения 2:
Престарелые мстители» (16+)
Ужасы
«Астрал: Новое измерение» (16+)
Мультфильм
«Астерикс и тайное зелье» (6+)
Военный
«Т-34» (12+)
Комедия «Холмс & Ватсон» (16+)
Драма «Спасти
Ленинград» (12+)
Триллер
«Море соблазна» (18+)
Документальный
«BEEF: Русский хип-хоп» (16+)

Фантастика
«Аквамен» (12+)
Мультфильм
«Гринч» (6+)
Телефоны автоответчиков:
+7 (4722) 32-32-32 («Победа»)
+7 (4722) 54-08-54 («Русич»)
+7 (4722) 26-42-42 («Радуга»)
+7 (4722) 400-400 («Синема Стар»)
+7 (4722) 289-112 («Синема Парк»)
+7 (4722) 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония

Сольный концерт Натальи Пашун «Только раз бывают в жизни встречи» (6+)
2 февраля
17:00


Адрес:
Белгородского полка, 56а
Телефон для справок:
+7 (4722) 333-319
Спорт
Белгородская академия тенниса
Кубок губернатора Белгородской области по теннису (6+)

2-3 февраля
10:00

Адрес: Северо-Донецкая, 16
Телефон: +7 (4722) 58-09-58
ЦД «Космос»

Волейбол:
«Белогорье» − «Ярославич»
(г. Ярославль) (0+)
2 февраля
18:00

Адрес: Королёва, 5
Телефон: +7 (4722) 55-07-16
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол

«Гуси-лебеди» (0+)


Малый зал
2 февраля
11:00





«Аленький цветочек» (0+)

Большой зал
2 февраля
11:00, 13:00






Интерактивный спектакль
«Мечта маленького ослика» (0+)

Малый зал
3 февраля
10:00






Музыкальная сказка
«Иванушкина дудочка» (0+)

Большой зал
3 февраля
11:00, 13:00



Адрес: Некрасова, 5б/8
Телефон: +7 (4722) 26-16-83
БГАДТ им. Щепкина


«Приключения Чиполлино» (0+)

3 февраля
11:00


Адрес: Соборная, 1
Телефон: +7 (4722) 32-06-44
Выставки
Белгородский государственный художественный музей

10:00
«Пушкин в сердце каждого» (6+)
«Радость для всех чувств» (6+)
«Страна берёзового ситца» (6+)
«Дамская сумочка» (6+)





Адрес:
г. Белгород, Победы, 77
Телефон для справок:
+7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный историко-краеведческий музей
10:00
«В ожидании чудес» (0+)
«Достойны высокого
звания – Герой» (12+)
«Жизнь его – игра и сцена» (12+)
«Где животные зимуют» (0+)
«Краевед по призванию» (12+)
«Без лица» (6+)


Адрес:
г. Белгород, Попова, 2а
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей
09:00
«Открытая книга» (12+)
«Вернусь живым…» (12+)
«Белгородцы и русская
литература XVIII–XXI вв.» (6+)
«Юм Ли, или Сказка не должна кончаться» (6+)



Адрес:
г. Белгород, Преображенская, 38
Телефон для справок:
+7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры
10:00
«Знаки внимания» (0+)
«И мастерство, и вдохновенье…» (0+)



Адрес:
г. Белгород, Гражданский пр., 61
Телефон для справок:
+7 (4722) 26-84-96
Выставочный зал «Родина»

11:00
«Из Марьино во Францию» (0+)




Адрес:
г. Белгород, Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-71-66
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
10:00
«Помнит вся Россия» (6+)
«Гранитный город славы и беды» (12+)



Адрес:
г. Белгород, Попова, 2
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-96-89
Пушкинская библиотека-музей
11:00
«Чувство линии» (0+)
«Здесь край мой, исток мой,
дорога моя…» (0+)


Адрес:
г. Белгород, Ватутина, 4
Телефон для справок:
+7 (4722) 54-98-52
Белгородская галерея фотоискусства
им. В. А. Собровина
10:00
«Немного солнца
в холодной траве» (6+)
«Без названия» (12+)


Адрес:
г. Белгород, Попова, 69
Телефон для справок:
+7 (4722) 31-35-36
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