В эти выходные стартует Кубок губернатора по теннису, в «Родине» организуют передвижную выставку «Из Марьино во Францию», а в драмтеатре покажут комедии «Три супруги-совершенства» и «Любовь и голуби».



Выбирайте, чем заняться 2 и 3 февраля, в афише от ИА «Бел.Ру».

Хороших вам выходных!

