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КУЛЬТОБЗОР НА бел.ру
Лепка из глины, теннис и «французская» живопись
В эти выходные стартует Кубок губернатора по теннису, в «Родине» организуют передвижную выставку «Из Марьино во Францию», а в драмтеатре покажут комедии «Три супруги-совершенства» и «Любовь и голуби».
Выбирайте, чем заняться 2 и 3 февраля, в афише от ИА «Бел.Ру».
Хороших вам выходных!
Разное
Выставочный зал «Родина»
Мастер-класс по лепке из глины «Игрушка-свистулька» (12+)
2
февраля
13:00
Мастер-класс по росписи тарелок «Золотая хохлома» (6+)
3
февраля
14:00
Адрес:
Б. Хмельницкого, 71
Для справок:
+7 (4722) 32-71-70
Театр
БГАДТ им. Щепкина
«Три супруги-совершенства» (16+)
2
февраля
18:00
Комедия «Любовь и голуби» (16+)
3
февраля
19:00
Адрес:
Соборная, 1
Телефон:
+7 (4722) 32-06-44
«Новая сцена – 2»
«Районы-кварталы» (16+)
2
февраля
19:30
«Голубь мира» (16+)
3
ферраля
19:30
Адрес:
Широкая, 1
Телефон:
+7 (920) 557-18-13
Театр «Спичка»
Музыкальный спектакль
«Простить себя» (16+)
2
февраля
19:00
«За закрытыми дверями» (16+)
3
февраля
19:00
Адрес:
Победы, 83б, 2-й этаж
Телефон:
+7 (910) 030-72-22
+7 (909) 203-80-50
Кино
Новинки
Драма
«Фаворитка» (18+)
Криминал
«Белый парень Рик» (18+)
Комедия
«Семья по-быстрому» (16+)
Аниме
«Мирай из будущего» (6+)
Драма
«Ангел» (18+)
Комедия
«Русский бес» (18+)
Ужасы
«Рассвет» (16+)
Комедия
«Приключения Алладина» (6+)
Мультфильм
«Сила девяти Богов» (12+)
Также в прокате
Драма
«Зелёная книга» (16+)
Триллер
«Стекло» (16+)
Историческая драма
«Две королевы» (18+)
Биография «Красивый
мальчик» (18+)
Мультфильм
«Волки и овцы: Ход свиньёй» (6+)
Комедия «Бабушка легкого поведения 2:
Престарелые мстители» (16+)
Ужасы
«Астрал: Новое измерение» (16+)
Мультфильм
«Астерикс и тайное зелье» (6+)
Военный
«Т-34» (12+)
Комедия «Холмс & Ватсон» (16+)
Драма «Спасти
Ленинград» (12+)
Триллер
«Море соблазна» (18+)
Документальный
«BEEF: Русский хип-хоп» (16+)
Фантастика
«Аквамен» (12+)
Мультфильм
«Гринч» (6+)
Телефоны автоответчиков:
+7 (4722)
32-32-32
(«Победа»)
+7 (4722)
54-08-54
(«Русич»)
+7 (4722)
26-42-42
(«Радуга»)
+7 (4722
) 400-400
(«Синема Стар»)
+7 (4722)
289-112
(«Синема Парк»)
+7 (4722)
78-72-82
(«Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония
Сольный концерт Натальи Пашун «Только раз бывают в жизни встречи» (6+)
2
февраля
17:00
Адрес:
Белгородского полка, 56а
Телефон для справок:
+7 (4722) 333-319
Спорт
Белгородская академия тенниса
Кубок губернатора Белгородской области по теннису (6+)
2-3
февраля
10:00
Адрес:
Северо-Донецкая, 16
Телефон:
+7 (4722) 58-09-58
ЦД «Космос»
Волейбол:
«Белогорье» − «Ярославич»
(г. Ярославль) (0+)
2
февраля
18:00
Адрес:
Королёва, 5
Телефон:
+7 (4722) 55-07-16
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол
«Гуси-лебеди» (0+)
Малый зал
2
февраля
11:00
«Аленький цветочек» (0+)
Большой зал
2
февраля
11:00, 13:00
Интерактивный спектакль
«Мечта маленького ослика» (0+)
Малый зал
3
февраля
10:00
Музыкальная сказка
«Иванушкина дудочка» (0+)
Большой зал
3
февраля
11:00, 13:00
Адрес:
Некрасова, 5б/8
Телефон
: +7 (4722) 26-16-83
БГАДТ им. Щепкина
«Приключения Чиполлино» (0+)
3
февраля
11:00
Адрес:
Соборная, 1
Телефон:
+7 (4722) 32-06-44
Выставки
Белгородский государственный художественный музей
10:00
•
«Пушкин в сердце каждого» (6+)
•
«Радость для всех чувств» (6+)
•
«Страна берёзового ситца» (6+)
•
«Дамская сумочка» (6+)
Адрес:
г. Белгород, Победы, 77
Телефон для справок:
+7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный историко-краеведческий музей
10:00
•
«В ожидании чудес» (0+)
•
«Достойны высокого
звания – Герой» (12+)
•
«Жизнь его – игра и сцена» (12+)
•
«Где животные зимуют» (0+)
•
«Краевед по призванию» (12+)
•
«Без лица» (6+)
Адрес:
г. Белгород,
Попова, 2а
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей
09:00
•
«Открытая книга» (12+)
•
«Вернусь живым…» (12+)
•
«Белгородцы и русская
литература XVIII–XXI вв.» (6+)
•
«Юм Ли, или Сказка не должна кончаться» (6+)
Адрес:
г. Белгород,
Преображенская, 38
Телефон для справок:
+7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры
10:00
•
«Знаки внимания» (0+)
•
«И мастерство, и вдохновенье…» (0+)
Адрес:
г. Белгород,
Гражданский пр., 61
Телефон для справок:
+7 (4722) 26-84-96
Выставочный зал «Родина»
11:00
•
«Из Марьино во Францию» (0+)
Адрес:
г. Белгород,
Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-71-66
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
10:00
•
«Помнит вся Россия» (6+)
•
«Гранитный город славы и беды» (12+)
Адрес:
г. Белгород,
Попова, 2
Телефон для справок:
+7 (4722) 32-96-89
Пушкинская библиотека-музей
11:00
•
«Чувство линии» (0+)
•
«Здесь край мой, исток мой,
дорога моя…» (0+)
Адрес:
г. Белгород,
Ватутина, 4
Телефон для справок:
+7 (4722) 54-98-52
Белгородская галерея фотоискусства
им. В. А. Собровина
10:00
•
«Немного солнца
в холодной траве» (6+)
•
«Без названия» (12+)
Адрес:
г. Белгород, П
опова, 69
Телефон для справок:
+7 (4722) 31-35-36
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