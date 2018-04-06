Республика Алтай

9 место по СФО/76 место по РФ



Аутсайдер исследования по предпринятым мерам против коронавируса. Региональная власть не обеспечила должной поддержки бизнесу и контроля за ростом цен. Отсутствие строгих карантинных мер в Республике Алтай объяснил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности: "Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера: в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?"