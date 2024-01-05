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2024
Новая схема мошенничества: белгородцы получают сообщения с фейков своих руководителей
5 января, 07:20
2023
«Валите в Воронеж!» Белгородец записал разговор с фейковым начальником теробороны
1 июня 2023, 07:59
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
11 мая 2023, 21:51
Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании
11 мая 2023, 07:07
2022
Сообщение о минировании ТД «Галерея» в Белгороде оказалось ложным
Специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, написали в телеграм-канале городской администрации.
20 июля 2022, 14:43

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