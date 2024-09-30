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Зотов Владимир Фёдорович

Зотов Владимир Фёдорович

Вид деятельности: Заместитель председателя Белгородской Думы, председатель совета директоров ООО "ГК Агро-Белогорье"

Дата/Место рождения: 7 июля 1953, с. Дубовка Московской области, РСФСР

Образование: окончил Белгородский технологический институт строительных материалов и Белгородский кооперативный институт

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Резюме

Занимает пост заместителя председателя Белгородской Думы, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье». Поощрён Орденом преподобного Серафима Саровского III степени; медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, Русской Православной церкви Святителя Иосафа, Епископа Белгородского Чудотворца III степени, Святителя Иосафа II степени, епископа Белгородского святителя Иосафа за усердные труды во благо Святого Белогорья; почётными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Белгородской области, Русской Православной церкви и другими наградами.

Биография

1978 - 1985

Работа в комсомольских и партийных органах Белгородской области

1985 - 1998

Председатель правления Белгородского райпотребсоюза

1998 - 2000

Первый заместитель директора, директор «Областной продовольственной корпорации» администрации области

2000 - 2001

Генеральный директор ОАО «АГРО — БЕЛ»

2001 - 2007

Назначен заместителем председателя правительства администрации Белгородской области - начальником департамента экономической безопасности

2007 - По настоящее время

Возглавил ООО «ГК Агро-Белогорье»

2010 - 2015

Возглавлял комитет по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии Белгородской областной думы

2015 - По настоящее время

Занимает пост заместителя председателя Белгородской Думы

Медиапортрет

Владимир Зотов завладел ещё одной компанией в Белгородской области

Владимир Зотов стал владельцем медицинской компании ООО «Ривьера». Она была зарегистрирована 2 ноября 2020 года. Согласно информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Ривьеры» составляет 10 тыс. рублей. Бенефициаром указан Владимир Зотов, а роль генерального директора будет исполнять Сергей Рябченко. Он был главным врачом Шебекинской ЦРБ.

Депутат белгородской облдумы Владимир Зотов ликвидировал одну из своих компаний

Главный совладелец и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов решил ликвидировать компанию ООО «Каскад». Сведения о прекращении деятельности юридического лица внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 27 июля.

Два белгородских депутата вошли в десятку самых заработавших за год в России

Ещё выше в рейтинге по заработку в 2020 году расположился главный совладелец и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Он занял девятое место с доходом в 2 млрд 382,1 млн рублей. Отметим, что по итогам 2019 года Зотов занимал 21-е место по доходам госслужащих и депутатов в России с 719,62 млн рублей дохода. В областной думе Зотов представляет «Единую Россию»

Депутата облдумы Зотова спросили, как справиться с нарушающим закон о тишине петухом

Одна из подписчиц спросила, что делать, когда у соседей петух с трёх часов ночи кричит так, что невозможно спать. Зотов ответил, что можно поговорить с соседями, можно переговорить с компетентными органами. «Уж на петуха-то управу можно найти)))», — так завершается сообщение. Но на следующий вопрос, куда обращаться в таких случаях, в аккаунте уже не ответили.

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30 сентября
Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»
30 сентября, 06:39

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