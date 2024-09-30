Зотов Владимир Фёдорович

Одна из подписчиц спросила, что делать, когда у соседей петух с трёх часов ночи кричит так, что невозможно спать. Зотов ответил, что можно поговорить с соседями, можно переговорить с компетентными органами. «Уж на петуха-то управу можно найти)))», — так завершается сообщение. Но на следующий вопрос, куда обращаться в таких случаях, в аккаунте уже не ответили.