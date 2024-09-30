Зотов Владимир Фёдорович

Вид деятельности: Заместитель председателя Белгородской Думы, председатель совета директоров ООО "ГК Агро-Белогорье"
Дата/Место рождения: 7 июля 1953, с. Дубовка Московской области, РСФСР
Образование: окончил Белгородский технологический институт строительных материалов и Белгородский кооперативный институт
Занимает пост заместителя председателя Белгородской Думы, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье». Поощрён Орденом преподобного Серафима Саровского III степени; медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, Русской Православной церкви Святителя Иосафа, Епископа Белгородского Чудотворца III степени, Святителя Иосафа II степени, епископа Белгородского святителя Иосафа за усердные труды во благо Святого Белогорья; почётными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Белгородской области, Русской Православной церкви и другими наградами.
Работа в комсомольских и партийных органах Белгородской области
Председатель правления Белгородского райпотребсоюза
Первый заместитель директора, директор «Областной продовольственной корпорации» администрации области
Генеральный директор ОАО «АГРО — БЕЛ»
Назначен заместителем председателя правительства администрации Белгородской области - начальником департамента экономической безопасности
Возглавил ООО «ГК Агро-Белогорье»
Возглавлял комитет по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии Белгородской областной думы
Занимает пост заместителя председателя Белгородской Думы
Владимир Зотов стал владельцем медицинской компании ООО «Ривьера». Она была зарегистрирована 2 ноября 2020 года. Согласно информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Ривьеры» составляет 10 тыс. рублей. Бенефициаром указан Владимир Зотов, а роль генерального директора будет исполнять Сергей Рябченко. Он был главным врачом Шебекинской ЦРБ.
Главный совладелец и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов решил ликвидировать компанию ООО «Каскад». Сведения о прекращении деятельности юридического лица внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 27 июля.
Ещё выше в рейтинге по заработку в 2020 году расположился главный совладелец и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Он занял девятое место с доходом в 2 млрд 382,1 млн рублей. Отметим, что по итогам 2019 года Зотов занимал 21-е место по доходам госслужащих и депутатов в России с 719,62 млн рублей дохода. В областной думе Зотов представляет «Единую Россию»
Одна из подписчиц спросила, что делать, когда у соседей петух с трёх часов ночи кричит так, что невозможно спать. Зотов ответил, что можно поговорить с соседями, можно переговорить с компетентными органами. «Уж на петуха-то управу можно найти)))», — так завершается сообщение. Но на следующий вопрос, куда обращаться в таких случаях, в аккаунте уже не ответили.