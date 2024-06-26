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Жд вокзал

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«Люди бегут под взрывы»: белгородцы требуют больше укрытий на ж/д вокзале
26 июня, 16:03
2023
В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади
21 марта 2023, 06:46
Суд заставил РЖД привести в порядок платформы на вокзале в Белгороде
Транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании железнодорожных пассажирских платформ на станции Белгород и через суд добилась их устранения, сообщается в релизе ведомства.
7 февраля 2023, 10:23
Рельсовый автобус Белгород — Воронеж запустят по воскресеньям
Уже с февраля белгородцы смогут пользоваться составом, помимо субботы, ещё и в воскресный день, рассказали в минтрансе Белгородской области.
27 января 2023, 11:21
2022
В Сети распространяют фейк об очередях на ж/д вокзале после хлопков над Белгородом
Типичные для конца августа очереди на вокзале образовались из-за ремонта путей и большого числа пассажиров, сообщает телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».
30 августа 2022, 12:12
2020
На ж/д станции в Прохоровке открылся музей к 75-летию Великой Победы
27 июля 2020, 13:49

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