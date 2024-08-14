Здоровье детей

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Август
Почему нельзя жарить баклажаны?
Баклажаны нельзя жарить, предупреждает Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга. Ведомство отмечает, что при жарке баклажаны теряют всю свою пользу и впитывают большое количество масла.
14 августа, 09:12
Теперь диабет можно распознать по голосу человека
Как было выявлено в ходе исследований канадскими учеными, искусственный интеллект сможет за десять секунд распознать сахарный диабет второго типа без анализа крови.
14 августа, 07:50
Ноябрь 2023
110 тысяч жалоб: белгородцы стали чаще жаловаться на проблемы при записи к врачу
20 ноября 2023, 07:44
Сентябрь 2023
Роспотребнадзор объяснил отсутствие проверок в детском саду №20 Белгорода
17 сентября в редакцию Бел.Ру обратилась одна из читательниц. Тревожащий женщину и других белгородцев вопрос касается обстановки в детском саду № 20 «Аистёнок» по адресу переулок Просторный, 12. Родители и бывшие сотрудники пишут жалобы.
22 сентября 2023, 12:47
Август 2023
Готова ли Белгородская область к борьбе с сибирской язвой
20 августа сибирская язва была обнаружена в соседней Воронежской области. Многих белгородцев беспокоит возможность появления заболевания в нашем регионе. Для ответов на основные вопросы и выяснения уровня готовности к борьбе с инфекцией Бел.Ру обратилось в правительство области.
29 августа 2023, 15:28

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