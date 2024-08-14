Здоровье детей

Готова ли Белгородская область к борьбе с сибирской язвой

20 августа сибирская язва была обнаружена в соседней Воронежской области. Многих белгородцев беспокоит возможность появления заболевания в нашем регионе. Для ответов на основные вопросы и выяснения уровня готовности к борьбе с инфекцией Бел.Ру обратилось в правительство области.