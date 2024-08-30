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Завышение цен

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2024
ФАС возбудила второе дело против «Просвещения»: цены на госучебники завысили?
30 августа, 08:00
Суды трёх инстанций подтвердили позицию ФАС по белгородскому заводу «Аэробел»
4 апреля, 14:24
2023
Не только яйца: под Белгородом завышали цены на масло и хлеб
29 декабря 2023, 10:08
2022
В Белгородской области в марте нашли 37 случаев завышения цен
За завышение цен в отношении производителя сахара ООО «Продимекс» возбуждено дело. Об этом во время оперсовещения правительства области рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.
4 апреля 2022, 06:55
Гладков назвал предательством завышение цен ради быстрой прибыли
Губернатор во время прямой линии отметил, что в стране тяжёлая ситуация и отметил, что за подобные вещи предстоит понести ответственность.
18 марта 2022, 16:47

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