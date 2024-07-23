bel.ru
ГлавноеВсе новости

Зарница

Выбрать дату
Июль
Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»
Детская площадка построена на территории средней школы № 2, а спортивно-игровая — в Парке победителей.
23 июля, 08:25
Ноябрь 2023
Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате
Теперь для детей будут проводить тесты, чтобы выяснить, насколько эффективны были занятия в первой четверти, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 11:54
«Необходимо охватить все школы»: Гладков заявил о расширении спортивных игр «Зарница»
2 ноября 2023, 19:20
Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»
Подробности мероприятия сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего в этапе будут участвовать 14 команд, из которых 13 — белгородские и ещё одна прибыла из Донецка.
1 ноября 2023, 10:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика