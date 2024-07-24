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Июль
В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде
24 июля, 06:56
Сентябрь 2023
Не знал, что Белгород — прифронтовой город: о чём говорил подозреваемый в поджоге Z
25 сентября 2023, 15:27
Обвиняемый в поджоге буквы Z в Белгороде утверждает, что его пытали неизвестные
24 сентября 2023, 09:32
Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде
Правонарушителем оказался житель западной окраины России. В его комнате нашли опасные предметы, которые сейчас проходят экспертизу. Подробности рассказали в УМВД по Белгородской области.
20 сентября 2023, 18:30
«Фонарь»: поджигателя буквы Z в Белгороде нашли
Об этом изданию сообщил собственный источник. Поджог ранее попал на камеры видеонаблюдения. Мэр заверил, что правоохранители изучат запись.
19 сентября 2023, 06:46
Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети
На записи видно, как неизвестный подходит к конструкции с задней стороны, поджигает её и убегает. Видео опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».
18 сентября 2023, 08:22

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