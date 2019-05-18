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Выборы мэра − 2019

20 сентября 2018 года депутаты горсовета тайным голосованием единогласно переизбрали мэром Белгорода Константина Полежаева. Его соперники Сергей Тараканов и Сергей Даньков не получили ни одного голоса.

Спустя полгода, в январе 2019 года, губернатор Белгородской области пригласил Константина Полежаева возглавить областной департамент ЖКХ, а временно исполняющим обязанности главы городской администрации стал Юрий Галдун. Нового мэра горсовет выберет 12 марта. В предвыборной гонке участвуют шесть кандидатов, 1 марта комиссия завершила прием документов от претендентов.

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