Выборы мэра − 2019

Спустя полгода, в январе 2019 года, губернатор Белгородской области пригласил Константина Полежаева возглавить областной департамент ЖКХ, а временно исполняющим обязанности главы городской администрации стал Юрий Галдун. Нового мэра горсовет выберет 12 марта. В предвыборной гонке участвуют шесть кандидатов, 1 марта комиссия завершила прием документов от претендентов.