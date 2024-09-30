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Вязовое

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Три дома и магазин в Белгородской области стали целью для атак ВСУ
30 сентября, 12:25
В Белгородской области отселяют жителей ещё одного села. Какие выплаты им положены?
27 августа, 10:27
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
27 августа, 06:23
ВСУ зашли в приграничное село Белгородской области? Есть фото, но с ним что-то не так
16 августа, 10:35
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
15 августа, 16:35
Сельское хозяйство и несколько домов попали под обстрел в Белгородской области
5 августа, 16:42
Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены
Трагедия произошла в Краснояружском районе. Мирный житель скончался до приезда медиков. Ещё три человека ранены.
5 августа, 14:42
Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки дронов
27 июля, 16:50
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе
28 апреля, 10:20
ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК
Под атакой ВСУ оказался населённый пункт в Краснояружском районе. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
5 апреля, 06:27
Дома белгородцев пострадали из-за нового обстрела ВСУ
3 апреля, 07:03
ВСУ атаковали дома белгородцев
В домах выбиты окна. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
26 марта, 14:13
2023
Дом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ
29 декабря 2023, 11:28
Узнать о состоянии возможно пострадавших белгородских чиновников отправили в Telegram
14 декабря 2023, 09:41
Дом в Белгородской области пострадал от прямого попадания снаряда
21 сентября 2023, 10:17
Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты двух белгородских сёл
6 сентября 2023, 07:05
Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области
5 сентября 2023, 10:58
Стало известно о новом обстреле Белгородской области: есть повреждения
2 августа 2023, 12:57
ВСУ обстреляли два белгородских села за час
21 июля 2023, 16:02
Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области
20 июля 2023, 07:54

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