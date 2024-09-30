ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК

Под атакой ВСУ оказался населённый пункт в Краснояружском районе. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.