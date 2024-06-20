Вторая лига

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2024
Белгородский «Салют» отобрал победу у хабаровского «СКА-2»
В последнем матче «Салют» встретился с хабаровским футбольным клубом «СКА-2». Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу белгородцев, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
20 июня, 10:39
2023
Белгородский «Салют» начнёт новый сезон матчем с «Текстильщиком» из Иваново
Новый футбольный сезон для команды стартует в Белгороде. Первый матч состоится уже 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба белгородской команды в социальных сетях.
21 июня 2023, 14:56
2022
Павлюченко не смог помешать белгородскому «Салюту» победить в Ногинске
Футбольный клуб обыграл ногинское «Знамя» со счётом 3:1.
10 октября 2022, 15:06
Белгородский «Салют» разгромил конкурента и вышел на первое место
Команда обыграла «Калугу» со счётом 6:1 и вышла на первое место турнирной таблицы Группы 3.2 Второй лиги.
3 октября 2022, 13:39

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