Вторая лига

Белгородский «Салют» начнёт новый сезон матчем с «Текстильщиком» из Иваново

Новый футбольный сезон для команды стартует в Белгороде. Первый матч состоится уже 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба белгородской команды в социальных сетях.