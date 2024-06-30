В зоопарке Белгорода родились канадские волчата

Родителями стали канадские волки Клайд и Майя, для них это первое потомство. Четверо волчат быстро растут и чувствуют себя хорошо. Один из них — мальчик — получил имя Кай. По словам сотрудников зоопарка, малыш ручной и хорошо ладит с людьми.