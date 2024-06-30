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Волк

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2024
Семь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода
Председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов поделился планами сотрудников зоопарка подселить самку к капибаре Рудольфу и рассказал трагические истории канадского волка и льва Бонапарта.
30 июня, 17:16
«Даже комментировать не буду»: Гладков отреагировал на слухи о волках под Белгородом
25 января, 10:47
2022
Шебекинскому «волку» ищут новых хозяев
Волка, который на самом деле оказался хаски, к себе взяла белгородка. Заводить ещё одну собаку женщина не планировала, поэтому теперь она ищет новых хозяев.
9 августа 2022, 09:42
В зоопарке Белгорода родились канадские волчата
Родителями стали канадские волки Клайд и Майя, для них это первое потомство. Четверо волчат быстро растут и чувствуют себя хорошо. Один из них — мальчик — получил имя Кай. По словам сотрудников зоопарка, малыш ручной и хорошо ладит с людьми.
22 июля 2022, 09:06
В экоохотнадзоре прокомментировали историю с «волком» под Белгородом
Специалисты утверждают, что это была собака, а не волк. Тем не менее ситуацию взяли на особый контроль, сообщили в группе ведомства в соцсетях.
18 июля 2022, 06:31
После жалоб людей в Белгородской области с начала года убили пять волков
26 января 2022, 08:43

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