Гладков сообщил о ремонте водозабора, что обеспечило водой более 7 тысяч белгородцев

В посёлке Борисовка провели ремонт водозабора. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».