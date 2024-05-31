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Водоем

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БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
31 мая, 11:44
2022
Где в Белгороде находятся самые опасные места на водоёмах
Некоторые места на водоёмах не покрываются льдом даже при сильных морозах. Список привели в мэрии.
15 декабря 2022, 09:27
В МЧС назвали причины гибели людей на воде в Белгородской области
О ситуации на водоёмах области рассказал во время пресс-конференции 6 сентября глава регионального управления МЧС России Сергей Потапов.
7 сентября 2022, 16:40
285 белгородцев привлекли к ответственности за купание в запрещённых местах
О контроле безопасности во время купального сезона рассказал начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.
7 сентября 2022, 12:41
Вячеслав Гладков запретил белгородцам самостоятельно чистить водоёмы
Житель Белгородской области сообщил Вячеславу Гладкову во время эфира «10 вопросов губернатору», что для очистки пруда у него есть необходимая спецтехника.
11 августа 2022, 09:16
Печально прославившийся пляж в Пикник-парке в Белгороде огородили забором
Фотографии деревянного забора публикует телеграм-канал «Белгородские подробности». В прошлом году в водоёме утонул мальчик. После этого берег решили охранять от желающих здесь искупаться.
10 августа 2022, 12:51

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