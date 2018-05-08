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Виктор Овчинников
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2018
Из «Живых и мёртвых»
8 мая 2018, 17:37
Помнить и не забывать, или «Баллада о солдате»
30 апреля 2018, 16:14
Белгородский ответ «Матильде»
25 апреля 2018, 15:19
Он прошёл концлагерь и ГУЛАГ, а потом стал строителем Братска
22 апреля 2018, 12:02
2017
Новую книгу об истории родного города представят белгородцам
11 сентября 2017, 17:16
2014
Валерий Сергачёв встретился с членами нового состава Общественной палаты Белгородской области
23 октября 2014, 16:36
Юбилею Белгородской области посвятили книгу
6 марта 2014, 15:46
2013
Виктор Овчинников и Андрей Никитский встретятся с белгородцами
10 октября 2013, 09:18
Виктор Овчинников представил книгу об истории Валуйского района
2 октября 2013, 18:11
Новооскольцам представили оперу «Белгородский полк»
21 февраля 2013, 14:57
2012
Виктор Овчинников войдёт в состав Общественной палаты ЦФО
29 февраля 2012, 12:42
2010
В Общественной палате Белгородской области избрали председателя и наметили план работы на будущее
15 декабря 2010, 17:46