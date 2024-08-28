Утонувший рыбак и трагедия на базе отдыха: купальный сезон открыли с происшествиями

Трагедии произошли в Корочанском и Краснояружском районах. В то же время удалось спасти двоих мужчин на пляжах в Белгороде. Один из них в больнице, сообщили в пресс-службе областного МЧС.