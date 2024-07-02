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Урочище сосновка

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2024
Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
В Белгороде уже начали обсуждать проект запуска речного трамвая. Предполагаемый прогулочный маршрут будет составлять 10 километров в одну сторону и займёт примерно 45 минут. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.
2 июля, 18:55
2023
Гладкову не понравился сухостой и поваленные деревья в урочище Сосновка
Губернатор призвал министерства, неравнодушных жителей и предприятия расчистить урочище — помочь лесам, в том числе избавить их от возможных пожаров.
8 апреля 2023, 11:47
2022
Белгородцы жалуются на урны и туалеты в Сосновке
26 апреля 2022, 18:52
Гладков поручил очистить Сосновку в Белгороде от поваленных деревьев
21 марта 2022, 09:19

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