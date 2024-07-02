Урочище сосновка

Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?

В Белгороде уже начали обсуждать проект запуска речного трамвая. Предполагаемый прогулочный маршрут будет составлять 10 километров в одну сторону и займёт примерно 45 минут. Подробности сообщил мэр города Валентин Демидов.