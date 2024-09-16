bel.ru
ГлавноеВсе новости

Указ президента

Выбрать дату
2024
Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек
16 сентября, 11:51
2023
Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней
31 января 2023, 12:22
2022
Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учёта
26 ноября 2022, 07:44
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
20 октября 2022, 16:34
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
В текущем году осенний призыв начнётся на месяц позже, чем обычно. Документ опубликовали на портале правовой информации.
1 октября 2022, 13:01
Песков рассказал о «тайном» пункте указа президента о частичной мобилизации
Пресс-секретарь Путина заявил, что содержание не может быть раскрыто, поскольку оно предназначено для служебного пользования.
21 сентября 2022, 15:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика